Colombia en la OTAN, el caballo de Troya en Amrica Latina

Prensa Rural

A Colombia le fue entregada la llave para el control geopoltico de la regin (con especial hincapi en Venezuela).

El ingreso de Colombia a la OTAN se concret el pasado 31 de mayo y tiene por objetivo controlar la regin. Dese el punto de vista geopoltico es la puerta de ingreso de EEUU en Sudamrica para desestabilizar Venezuela, pero tambin para disciplinar a los movimientos populares.

Es el nico pas de Amrica Latina que asume el papel de socio global de la Alianza Atlntica lo que lo coloca como aliado privilegiado de los pases del Norte junto a Afganistn, Australia, Irak, Japn, Repblica de Corea, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistn.

Aunque Colombia no sea miembro pleno de la OTAN, ya que no pertenece a la regin del Atlntico Norte, jugar un papel importante en la cooperacin militar y en las tareas que le asignen los pases ms poderosos del mundo.

Desde el punto de vista geogrfico, Colombia ocupa un lugar privilegiado al ser el nico pas sudamericano que tiene costas en el ocano Pacfico y en el Caribe. Tiene fronteras porosas con Venezuela, adems de lindar con Ecuador y Brasil.

Por eso Colombia juega un papel central en la estrategia de EEUU para la regin. Nicholas Spykman (1893-1943), el terico geopoltico que tuvo mayor influencia sobre la poltica exterior de Estados Unidos en el siglo XX, consideraba que los pases caribeos, incluyendo Colombia y Venezuela, formaban una zona de influencia donde la supremaca de Estados Unidos no puede ser cuestionada.

Esta es una de las razones por las cuales los pases ms ricos del mundo decidieron que Colombia debe ingresar tanto en la OTAN como en la OCDE, y hacerlo de modo simultneo, otorgando un cheque en blanco a la elite de ese pas en la cual parecen confiar plenamente.

La segunda razn es de carcter militar. Segn el ranking de la revista Military Power Review, las Fuerzas Armadas de Colombia dieron un salto en la regin sudamericana pasado del quinto al segundo lugar, slo detrs de Brasil, impulsada por la importante asistencia militar de los Estados Unidos para el combate al narcotrfico, con nfasis en la inteligencia, modernizacin y profesionalizacin de sus Fuerzas Armadas.

En paralelo, el presupuesto militar de Colombia es con mucha diferencia el mayor de la regin, segn el Balance Militar de Amrica del Sur 2017, publicado por Nueva Mayora.

Bogot dedica el 3,4% del PBI anual a la defensa, frente al 1,3% de Brasil y el 1% de Argentina para 2016. Si se mide el gasto militar en porcentaje del presupuesto de la nacin, Colombia dedica nada menos que el 15% frente al 7% de Ecuador y el 6% de Venezuela.

A ese enorme gasto hay que sumar la ayuda en equipos de Estados Unidos. Pero lo que las coloca como las primeras Fuerzas Armadas del continente es su capacidad de operacin sobre el terreno. La larga guerra contra las guerrillas, en particular las FARC, les ha proporcionado una amplia experiencia y capacidad de combate en la accin directa, algo que no sucede con las Fuerzas Armadas de los dems pases de la regin, que no enfrentan serios combates desde hace por lo menos tres dcadas (la guerra de las Malvinas en 1982 enfrent a Argentina con Gran Bretaa, con una estrepitosa derrota de la primera).

La tercera cuestin que explica la opcin del Norte por Colombia se relaciona con su larga experiencia en el control de los movimientos populares. El pas ha sido un laboratorio de neutralizacin de la protesta social, que fue acotada por una hbil combinacin de represin, infiltracin y cooptacin. De hecho Colombia es el nico pas sudamericano donde la vieja oligarqua de la tierra y la cruz sigue dominando desde la independencia, hace ya doscientos aos.

Al parecer, el papel asignado es el de exportar el modelo de utilizacin del narcotrfico para enfrentar a los movimientos populares con el menor costo poltico y de legitimidad para las Fuerzas Armadas.

El general Oscar Naranjo, actual vicepresidente, fue jefe de Polica de Colombia y asesor de seguridad del presidente mexicano Enrique Pea Nieto desde 2012 hasta su retorno a Bogot en 2014.

Naranjo es considerado el mejor polica del mundo por haber desarticulado los crteles de Cali y Medelln, y por haber dirigido en 1993 la operacin que termin con la vida de Pablo Escobar. Sin embargo, ha sido acusado en Colombia de mantener relaciones directas con jefes del narcotrfico, con los que sola mantener relaciones fluidas, segn la pgina de la periodista Carmen Aristegui.

El periodista e investigador Carlos Fazio lo presenta de este modo: Graduado en montajes mediticos y otros trucos sucios, Naranjo, hombre de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA) y producto de exportacin de Washington para el subcontinente, tiene una orden de arresto por asesinato, girada por un tribunal de Sucumbos, Ecuador, y ha sido incriminado por sus nexos con el ex capo del Norte del Valle, Wlber Varela, en el juicio que se ventila actualmente en la corte del distrito Este de Virginia, Estados Unidos.

Por eso Fazio lo define como uno de los arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana que se caracteriza por una fachada electoral, que denominan democracia, combinada con la guerra sucia contra los movimientos populares.

La colombianizacin de Mxico tiene como resultado el asesinato de ms de 200.000 personas y la desaparicin de 40.000 en la llamada guerra contra el narcotrfico que es en realidad una agresin sin precedentes contra los sectores populares organizados, las mujeres pobres y los pueblos originarios.

En sntesis, a Colombia le fue entregada la llave para el control geopoltico de la regin (con especial hincapi en Venezuela) y para el disciplinamiento de la disidencia social. En algn momento los estrategas del Pentgono comprendieron que no debe repetirse la historia reciente, cuando la accin popular derrib una decena de gobiernos aliados de Washington en las dcadas de 1990 y 2000, abriendo grietas por las que llegaron al gobierno fuerzas polticas contrarias a los Estados Unidos.





Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23207