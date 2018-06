El antdoto africano

El diario

Junaid Jemal Sendi y Addisu Demissie integran DESTINO Dance Company.

El director de cine keniata Lakarion Wainaina critic recientemente en una entrevista la imagen que muestran de frica los medios de comunicacin occidentales: guerra, hambre y pobreza. "Un frica que necesita que alguien la salve para poder ser ellos los salvadores, en vez de buscar la verdad", deca Wainiana. Es difcil que frica se quite de encima ese estigma cuando todos alimentamos, de una forma u otra, esa imagen diariamente.

Precisamente por eso las personas que hemos tenido la suerte de vivir alguna vez en el continente tenemos la responsabilidad de mostrar la cara oculta de frica, y esa cara oculta es precisamente la ms luminosa. Es cierto que en frica hay pobreza, conflictos y hambre, pero tambin en Europa y no por eso dejamos de contar y mostrar otras verdades, otras iniciativas inspiradoras y bellas que estn teniendo lugar, que intentan cambiar las cosas y dotan a la sociedad de sentido.

En frica viven ms de 1.000 millones de personas en ms de 30 millones de kilmetros cuadrados. No cabe la generalizacin. Un continente con ms de 2.000 etnias y lenguas distintas puede, como poco, contarnos muchas cosas, pero tambin mostrarnos un gran abanico de culturas, ideas y proyectos efervescentes que no hablan de guerra, hambre o pobreza. Iniciativas que nos hablan de la capacidad de resiliencia, de la alegra de vivir, del respeto a los mayores y del sentido de comunidad; que nos muestran que al otro lado de los estigmas chisporrotea la vida.

Deca Wainaina que las nuevas generaciones de jvenes africanos que comienzan ahora a emprender e innovar son las que podrn cambiar esa imagen negativa y estereotipada del continente. Precisamente una de esas iniciativas que nos muestra la cara ms luminosa de frica visita Cantabria estos das: DESTINO Dance Company, un proyecto que nos hace vibrar cada msculo del cuerpo, pero tambin el corazn, al escuchar la historia de vida de Junaid Jemal Sendi y Addisu Demissie.

Junaid y Addisu son dos jvenes bailarines etopes que utilizan la danza para cambiar la realidad de la gente en su pas y para mostrar al resto del mundo que Etiopa es mucho ms que hambrunas y nios con abdomen inflado y moscas en la cara. Estn decididos a compartir la gran riqueza cultural y artstica que poseen mediante la difusin de un estilo propio de danza contempornea fusionado con la danza tradicional que llevan en su ADN.

DESTINO llegar este sbado a Santander e impartir un taller en el Centro Cvico del Ro de la Pila y actuar en las fiestas del solsticio organizadas por SolCultural. Despus, llevar a cabo una residencia en el Centro Cultural de Solares y seguir su periplo hacia el Pas Vasco, Valencia, Madrid y Canarias.

Un amigo etope me dijo una vez que lo que ms le haba chocado al llegar a Europa a estudiar un mster haba sido la mirada ausente en los ojos de mucha gente con la que se cruzaba por la calle. Desde Occidente pensamos, con cierto aire paternalista, en salvar a frica, pero se nos ocurre menos veces pensar en la posibilidad de que frica tambin nos puede salvar a nosotros. La danza de DESTINO puede ser un buen antdoto para comenzar a despertar.

