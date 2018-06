Sobre la estera de los otros, la inseguridad es estructural

Maana Mal

El 25 de mayo, da de frica, se inscribe este ao en un contexto de emancipacin de la palabra a propsito de uno de los temas que irritan: la utilidad de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP) de Naciones Unidas.

Para qu sirven los cascos azules? ha preguntado el presidente guineano Alpha Cond, durante la trigsima cumbre de la Unin Africana (UA), el 28 de enero de 2018, en Addis-Abeba (Etiopa) en tanto que Presidente en ejercicio de la organizacin panafricana.

El frica de los pueblos debe hacerse cargo de esta espinosa cuestin con vistas a contribuir, activamente, a silenciar las armas, tal y como la UA lo contempla en la agenda 2063, en los mejores plazos sin menoscabo de poder alcanzarlo antes del ao 2020 en toda la extensin del continente.

En Mal la cuestin es de una actualidad candente. El desconcierto que hoy es palpable tanto en el interior del pas como en sus disporas, en vsperas de la eleccin presidencial que ha de tener lugar el 29 de julio de 2018, no es de recibo. El enfoque cultural, tico y esttico que nosotros proponemos apunta a recordar que en este pas disponemos de los medios humanos, intelectuales y culturales para evitar la escalada.

Nos consideramos un movimiento para el despertar de las conciencias y la educacin ciudadana en lo relativo a los desafos econmicos, culturales y geoestratgicos de las elecciones en las que la exclusin y/o la ignorancia explican muchos de los excesos y derivas.

El presidente de la Comisin de la UA, Moussa Faki Mahamat insiste sobre la urgencia para frica de tomar las riendas de su propia necesidad de paz y seguridad. Este es nuestro credo, empezando por el desarrollo llave en mano cuyo fracaso, que era inevitable, ha engendrado inseguridades alimenticias, sanitarias, monetarias, medioambientales y emocionales.

Dormir sobre la estera de los otros, es como dormir en el suelo destaca el profesor Joseph Ki-Zerbo. El tiempo del desarrollo endgeno y autocentrado, que estaba en el corazn de su combate, sin duda ha llegado. Los estragos en la voluntad de hegemona econmica, cultural y tecnolgica son palpables en todas partes y, de una gravedad extrema, bajo nuestros cielos. Para l, el desarrollo lejos de ser el resultado mecnico de una transferencia de dispositivos y de ingresos, lejos de ser la capacidad de endeudamiento o de consumo estpida y entregada a los productos de los otros, es el fruto de una constelacin de factores o de condiciones entre los cuales el ms evidente para nosotros, hoy, es la democracia real.

La seguridad obedece a las mismas exigencias endgenas y de democracia real. Es una prtesis en el marco de la guerra contra el yihadismo en Mal, como resultado de las soluciones prestadas y de la negacin de la democracia que caracteriza las relaciones entre el Estado maliense y la comunidad internacional. Queremos caminar sobre nuestras dos piernas, por y para nosotros mismos, en la direccin que hayamos acordado.

En el tema del sentido de la marcha de nuestro pas que nos interpela hoy ms que nunca, Mahamadou Karamoko Bamba, del movimiento NK, ilustra de una hermosa manera, en estos trminos, la importancia del conocimiento y de la solidaridad en la bsqueda del sentido de esta marcha. Una hormiga intentaba transportar un saltamontes muerto, pero no lo consegua. Llam a sus congneres, pero, juntas, no sabiendo qu direccin tomar, tampoco lo consiguieron. Una vez acordada la direccin a tomar, levantaron y transportaron el saltamontes.

Qu nos hace falta saber y recalcar en tanto que ciudadanos/as electores/as para no volver a equivocarnos de desafos y prioridades? Es primordial saber que la economa ha dominado definitivamente la poltica. Las empresas corrompen orientando el desarrollo en lnea con sus intereses, financiando las elecciones y dando instrucciones a los Estados, desde los ms potentes a los ms pequeos.

Los desafos son, en otros trminos, ms determinantes que nuestras papeletas de voto. Dicen mucho sobre el mandato del presidente saliente Ibrahim Boubacar Keita, y pesarn extraordinariamente sobre el destino del pas a lo largo del prximo quinquenio y, probablemente, durante mucho tiempo.

Debemos la agudeza y la complejidad de esta crisis al hecho de que Mal es una cuestin de poltica interior en Francia, cuyos dirigentes prometen a sus conciudadanos/as firmeza a travs de la fuerza Barkhane en la lucha contra el yihadismo en el Sahel. La misma firmeza les es prometida en la caza de los/as emigrantes econmicos. De igual forma, nuestro pas, en el marco del capitalismo global y financiero, es un desafo de poltica internacional para la antigua potencia colonial. Francia no quiere or hablar de perder sus ventajas y sus espacios de mercados en frica ni frente a otras potencias coloniales ni frente a las emergentes. Nuestro pas solo se sostiene en la globalizacin gracias a los tres grandes grupos que constituyen el eje de la recuperacin econmica y de la reduccin de la deuda de la nacin, recuerda Nicols Bavarez. (Le Monde, 9 de noviembre de 2010).

La violencia de los hechos reaviva en la mayora de nosotros la memoria de la lucha de liberacin nacional y la voluntad de recuperar los principios morales de antao.

Son escasos los candidatos a la eleccin presidencial que no se identifican con el padre de la nacin, Modibo Keita. Generalmente se hace referencia a su rectitud moral y a su proyecto poltico de construir un Mal soberano en el plano poltico, econmico, monetario y militar. Pero an ms escasos son quienes reivindican la inspiracin socialista y panafricanista de su proyecto econmico y la lnea roja de la presencia de tropas extranjeras en nuestro suelo que l traz pidiendo, el 20 de enero de 1961, su partida. Ella ha sido cruzada en 2013 de manera an ms descarada.

Premonitoria es la posicin panafricanista del presidente Modibo Keita cuando, a propsito del Congo, declara: Estamos convencidos de que lo que ser mortal para frica, luego para todos nosotros, ser el despliegue de la intervencin extranjera. Pues sabemos que ningn pueblo puede aceptar ser humillado, sentirse en cada momento bajo la dominacin de una potencia extranjera, de otro pueblo. Es el caso actual del Congo. Personalmente debo deciros que estoy muy preocupado por esta situacin, no solamente por el Congo mismo sino tambin por los Estados vecinos y, ms tarde, por todos nosotros (Conferencia de prensa del 21 de agosto de 1964).

No habiendo cambiado el imperialismo de objetivo sino de hbitos, nada nos dice que el presidente Modibo Keita podra en las circunstancias actuales hacer pia con su pueblo sin ser desestabilizado al igual que en el pasado.

Para circunscribirnos a los dos jefes de Estado que han tenido que gestionar la presente crisis, el presidente interino, Dioncounda Traor, no haba pedido el despliegue de tropas sobre el terreno, pero ha tenido que asumir la responsabilidad. Laurent Bigot, subdirector para el frica del Oeste en el Ministerio de asuntos exteriores (2008-2013) lo atestigua. Dioncounda Traor y las autoridades de Mal estn bastante crispadas. l es bastante reticente a una intervencin militar completa en territorio maliense. Les damos los trminos de la carta que nos convendra. Llega al Elseo como telegrama diplomtico encriptado, pero no convena, intercambiamos con las autoridades malienses que nos rehacen una carta en el mismo da mediante la cual Mal pide, oficialmente, el apoyo militar del ejrcito francs. (Reportaje de Claire Tesson y Jean Marc Philibert Le Mal, cuando Francia entra en guerra). En cuanto al presidente Ibrahim Boubacar Keita, era reticente a la instalacin de la misin de la ONU y ha pedido su retirada progresiva por no ajustarse su mandato a la naturaleza de la amenaza. El Consejo de seguridad, que no lo acept, ha mantenido a la MINUSMA y ha aumentado el nmero de cascos azules.

Jean Franois Bayard informa que Nicolas Sarkozy cort de hecho la ayuda al desarrollo (a Mal). Ha contribuido igualmente al debilitamiento de la autoridad del presidente Amadou Toumani Tour exigindole la firma de un acuerdo de readmisin de emigrantes clandestinos, inaceptable polticamente a ojos de su opinin pblica, y combatiendo sobre el territorio de Mal junto al ejrcito mauritano, a partir de 2010, sin siquiera advertirle.

La degradacin de la seguridad sobre el terreno acaba de abrir una brecha importante en la perspectiva militarista de salida de la crisis.

El comandante de la fuerza Barkhane, es decir una de las voces ms autorizadas, Bruno Guibert, ha declarado, tras el ataque al Super Campo de la MINUSMA en Tombuct el 14 de abril de 2018, que no habr solucin militar en este pas. Que cada cual levante sus cartas, que se desvelen los rostros, de forma que sepamos quin es el enemigo de este pas y de su pueblo. El da en el que todos los actores polticos compartan con la MINUSMA y Barkhane una visin comn en la materia, todo ser mucho ms simple ha declarado igualmente el jefe de Barkhane (Opex360.com).

Este cara a cara entre nuestros actores polticos y las fuerzas extranjeras ha durado demasiado. Nosotros lo rechazamos.

Que Francia, Europa y Naciones Unidas se quiten tambin las mscaras, Mal es la primera vctima colateral, en frica subsahariana, de la violacin de la resolucin 1973 del Consejo de Seguridad en el marco de la intervencin franco-britnica en Libia.

El antiguo ministro francs de asuntos exteriores, Dominique de Villepin ha nombrado, de forma explcita, las primeras responsabilidades: Es tiempo de que Estados Unidos y Europa extraigan lecciones de la experiencia. Desde Afganistn, hace trece aos que hemos multiplicado las intervenciones militares (Afganistn, Irak, Libia y Mal). En 2001 haba un foco central de crisis terrorista. Hoy hay casi una quincena. O sea, los hemos multiplicado. Por qu? Porque hoy el Estado Islmico es la criatura monstruosa de la inconstancia y de la arrogancia de la poltica occidental. (BFMTV le 12/09/2014).

No hay acaso motivos para inquietarse cuando el Presidente de la comisin de asuntos exteriores y de las fuerzas armadas del Senado francs, Christian Cambon, piensa proponer al Ejecutivo prestar atencin a no poner una esperanza excesiva en el G5 Sahel y que Si Barkhane se va, la regin volver a estar amenazada? (Opex360.com). Estamos dispuestos a sufrir durante otros diez o quince aos, quizs ms como en la Repblica Democrtica del Congo, una presencia militar extranjera ineficaz, costosa y atentatoria contra la soberana nacional? Christian Cambon estima que una accin poltica y diplomtica vigorosa es necesaria.

No sera necesario, al contrario, que el presidente Emmanuel Macron diese una mayor oportunidad a la paz entre Malienses, a la seguridad en Francia y en Europa, ligando el acto a la palabra? No ha declarado que con l ser el fin de una forma de neoconservadurismo importada a Francia desde hace diez aos, y que la democracia no se construye desde el exterior a espaldas de los pueblos?

Pero la negacin de la democracia ha marcado cada etapa en la gestin de esta crisis. Tampoco ha sido posible recuperar las armas que habran permitido a los FAMA plantar cara a las bandas armadas y salvar su honor. Esta solucin unida a un apoyo areo puntual y sincero de Francia habra permitido evitar la escalada y el riesgo de hundimiento de Barkhane, ms an cuando los soldados franceses han liberado Tombuct sin un slo disparo. (Reportaje de Claire Tesson y Jean Marc Philibert Mal, cuando Francia entra en guerra).

Los militares malienses parecen eternos aprendices que la EUTM tiene por misin entrenar. An cuando los resultados obtenidos desde 2013 estn lejos de ser convincentes, los 600 militares europeos permanecern porque segn la misin del Senado francs no hay otra solucin que reconstruir el ejrcito maliense sin desmoralizarse incluso si a veces se tiene la impresin de regar la arena!!! (Opex360.com).

La Unin Europea acaba de prorrogar dos aos el mandato de la EUTM extendiendo su programa a la fuerza conjunta del G5 Sahel y doblando su presupuesto, que ha pasado de 33,4 millones de euros a 59,7 millones de euros para el perodo comprendido entre el 19 de mayo de 2018 y el 19 de mayo de 2020.

La cuestin de los medios que no parece plantearse en relacin a la misin europea es crnica a nivel de la MINUSMA: la misin ms mortfera de la ONU carece continuamente de ellos. Su autoproteccin absorbe lo esencial de sus recursos. Al igual que para la EUTM, el mandato de la MINUSMA ser renovado.

Compuesta por 5.000 soldados, la fuerza conjunta del G5 Sahel est sostenida por Barkhane, cuyo jefe explica que Salvo lo que Francia ha dado como equipamiento, no se ha hecho gran cosa. Esta fuerza conjunta no tiene siquiera presupuesto de funcionamiento. Carecen de todo. Cmo queris crear la logstica de una fuerza cuyos ejrcitos constitutivos estn ellos mismos desprovistos? Era un engao creer que sera rpido, y que se hara sin un tutor fuerte. Qu quiere decir un tutor fuerte? Segn Pierre Conesa Barkhane es un abismo financiero que se excava con regularidad. Hay que decir que estas guerras son, en lo esencial, fracasos y, cuando no lo son, se inscriben en una duracin imprevisible. (El coste exorbitante de las guerras de Francia. Pierre Conesa www.liberation.fr-16/03/15 ).

Una solucin poltica autnticamente maliense exige un anclaje social y cultural slido. Como en Ruanda donde los Gwachacha han demostrado su eficacia en materia de paz y de reconciliacin, Mal tiene la capacidad de afrontar este desafo. Pero desde 2013, se nos ha prohibido hablar con los yihadistas. S que puede haber tentacin de entablar negociaciones. Negociar con los terroristas? Ni hablar. Cualquier prdida de tiempo, cualquier proceso que se alargue indefinidamente no podra sino hacer el juego a los terroristas segn el presidente Franois Hollande (le 26 de septiembre de 2012).

No debemos negociar con los terroristas pero tampoco debemos hablar entre malienses. La tregua lograda por el presidente maliense que ha contado con las familias fundadoras de Bamako y los jefes religiosos ante la amplitud del movimiento An t a banna- ha sido desautorizada por la comunidad internacional? En Nueva York, en septiembre de 2017, durante una reunin ministerial al margen de la Asamblea General, el Secretario General de Naciones Unidas subray, entre otras cuestiones, que el aplazamiento del referndum sobre la revisin constitucional, si es til para desactivar tensiones, retardar an ms la puesta en marcha de algunas disposiciones del acuerdo de paz que necesitan de cambios constitucionales.

Hace falta recordar, tratndose de desarrollo, que Al Qaeda del Magreb Islmico (AQMI), Ansar Dine, el Movimiento por la Unicidad, la Yihad en frica del Oeste (MUJAO) as como el Movimiento Nacional por la Liberacin del Azawad (MNLA) han venido a colocar sus banderas en las tres regiones del norte mientras que el Estado y sus socios tcnicos y financieros, Banco Mundial, Banco Africano del Desarrollo (BAD), ONU, USA, UE y otros se consagraban a polticas econmicas pretendidamente virtuosas, incluso ejemplares? Exigiendo menos Estado, la privatizacin de la empresas pblicas y la recaudacin de los gastos de sectores tan esenciales como la educacin, la salud, el agua potable y el saneamiento, el sistema neoliberal ha puesto en peligro el tejido econmico y la cohesin social y creado las condiciones del xodo forzado, del yihadismo, del narcotrfico y su corolario: la violencia contra las mujeres. El algodn es un caso de manual.

Jean Franois Bayart destaca con acierto que Francia tiene una parte de responsabilidad en el hundimiento del Estado maliense. Ha sostenido en los aos ochenta programas de ajuste estructural de inspiracin neoliberal que han destruido la escuela y la salud pblica y, de esta forma, abrieron un camino real a las instituciones islmicas de sustitucin. Ha endosado la liberalizacin de la industria del algodn pretendida por el Banco Mundial que ha acelerado el xodo rural y la emigracin, bloqueando siempre esta ltima incluso cuando las remesas de los expatriados superan la ayuda pblica al desarrollo. (Crnica de una quiebra programada, Le Monde, 23 de enero de 2013).

La solucin poltica maliense no podra limitarse a la buena organizacin de la eleccin presidencial en 2018 y a la puesta en marcha de la totalidad del acuerdo de paz de Alger.

No es el Acuerdo de Argel sino el Acuerdo de Pars sobre el clima y la desmilitarizacin del Sahel lo que garantizar de forma duradera la paz y la seguridad en Mal y en frica, en Francia y en Europa. Una alianza entre todas las fuerzas vivas, todas las buenas voluntades de uno y otro lado del Mediterrneo que har de los seres humanos y de la ecologa el centro del desarrollo sostenible.

En un mundo globalizado enloquecido, es el conocimiento por todos/as los/as malienses de los desafos mundiales y el derecho a hablar entre nosotros sin injerencia ni exclusin de nadie lo que dar cuenta de este fenmeno.

Son cuestiones de vida o muerte, para las que el modelo econmico dominante no tiene soluciones, que empujan a sectores enteros de nuestras sociedades a emigrar o a servirse del yihadismo o del narcotrfico.

Los importantes ingresos que los artesanos tuaregs, dogon, peuls, bamann sacaban del turismo y del artesanado ya no existen, habiendo sido declarado Mal zona de riesgo por Francia bastante antes de 2012.

Las comunidades agrcolas y pastorales que se enfrentan cada vez ms en el centro del pas, y los jvenes que recurren al yihadismo o al narcotrfico cuando no emigran, son los abandonados de un modelo de desarrollo econmico no ajustado a sus necesidades y fuente de inseguridades econmicas, alimenticias, sanitarias, sociales, emocionales y medioambientales.

No es la Alianza por el Sahel, fundada sobre las mismas prcticas neoliberales, la que garantizar trabajo a los jvenes, agua, tierras agrcolas y pastos a los agricultores y ganaderos.

La buena gobernanza que est en todos los labios nada tiene que ver con la calidad del Estado, del liderazgo y de los servicios pblicos accesibles para la gran mayora. Se trata, en el marco del capitalismo mundializado, de reformas que aseguren a las grandes empresas con frecuencia extranjeras, las privatizaciones, la desregulacin y la libre circulacin de capitales.

La connivencia de intereses entre actores polticos y espacios de negocio es casi permanente. Tienen la misma agenda. Cuando no se crea un partido, se crea una empresa y, a veces, ambos. Slo hay posibilidad de enriquecimiento fcil y rpido a travs de puestos electivos y nominativos que dan acceso a los mercados pblicos y a la financiacin exterior. Y nada cuesta a nadie autoproclamarse emprendedor/a, ms all de subcontratar con aquellos y aquellas que tienen las competencias requeridas pero no las redes. Hasta qu punto la juventud tiene buena escuela! Hay que sacarla de este avispero explorando con ella alternativas a la dependencia econmica, monetaria, militar y cultural.

Los que dan lecciones de gobernanza, como hizo en marzo de 2014, el Secretario General de la ONU, adjudican de comn acuerdo varios contratos por un valor total de 34,7 millones de euros a los grupos franceses THALES y RAZEL-BEC para la realizacin de trabajos de infraestructura en el norte de Mal (CADMT International y Survie).

Al ritmo al que van las cosas, todos perdemos: Mal y sus hermanos de infortunio del G5 Sahel por descontado, pero Francia y Europa tambin.

Nos dirigimos igualmente a los pueblos hermanos de Francia y de Europa, por humanidad y en lucha por sus derechos, para destacar en palabras de Issa NDiaye que Tenemos, frente al Capital, el mismo destino. Debemos tejer una solidaridad de luchas entre los pueblos del Norte y del Sur, entre mujeres y hombres, entre jvenes y viejos, entre Humanos.

Mal apenas ha precedido a Francia en la privatizacin del ferrocarril y de nuestra compaa de aviacin. Los ferroviarios, los usuarios y los habitantes de las localidades que bordean la va frrea Dakar/Nger han sido a menudo empujados a la precariedad y la extrema pobreza. La regin de Kayes, de donde son originarios la mayora de los y las emigrantes malienses en Francia, est en el centro de esta problemtica.

Ha llegado con seguridad el tiempo de lo que Joseph Ki Zerbo llama el estallido de la inteligencia para la defensa y la ilustracin de la materia gris en la asuncin del continente por nosotros mismos. De ah saldr, esperamos, una generacin de ciudadanos/as electores/as capaces de designar, al mismo nivel que los actores polticos, sus socios tcnicos y financieros (PTF).

Nuestros numerosos candidatos a la eleccin presidencial totalizan una suma considerable de conocimientos, de experiencias y de competencias que podra contribuir a salvar autntica y duraderamente a Mal.

No busquemos en la lnea de llegada, es decir en el balance de los sucesivos presidentes, democrticamente elegidos, una tica en materia de desarrollo de la que no hemos sealado las exigencias en el momento de confiarles el destino del pas. No sirve de nada abrumar a los dirigentes del momento. Nosotros somos responsables de su fracaso, destaca Issa NDiaye (El poder es a punta de fusil).

Los espacios de debate ciudadano con los diferentes componentes de nuestra sociedad y los candidatos que lo deseen podrn contribuir a la instauracin de un clima social sereno y a la reduccin del dficit de conocimiento y de dilogo que nos suponen el impasse econmico, militar y de seguridad.

Al prevalecer la economa sobre la poltica, la salida reside en la inversin de los flujos financieros en favor de nuestros pases, en la gestin y la asignacin rigurosa de los medios del Estado.

En la perspectiva del indispensable desarrollo autocentrado y duradero, todos somos inversores porque ms que los capitales extranjeros que riman con externalizacin, mala gestin y corrupcin, nuestro compromiso moral, intelectual y fsico es potencialmente creador de riquezas, factor de reconciliacin y de paz duradera.

Hagamos igualmente que el mercado africano sea el mercado de los africanos. Producir en frica, transformar en frica y consumir en frica. Produzcamos lo que necesitamos y consumamos lo que producimos en lugar de importarlo. (Thomas Sankara)

La tarea es difcil, nuestro sueo de futuro no ha envejecido. Atrevmonos con una nueva utopa. No esperemos a que un presidente salga elegido en el dolor, el miedo y el odio. Nuestra memoria colectiva, nuestro imaginario y nuestros conocimientos determinan nuestras elecciones, nuestra manera de vivir juntos y de proyectarnos hacia el futuro. Comencemos desde hoy a escucharnos unos a otros, a hablar los unos a los otros, a cuidar los unos de los otros y a amar an ms a nuestro pas. Sabiendo lo duro que es, regumoslo con amor y perseverancia tal y como Bouna Boukary nos exhorta.





Fjate! Un da se nos pidi

Regar una roca

Hasta que verdeara

Pues la roca es dura.

Una roca es eterna.

Los perezosos se retiraron

Diciendo en todo momento es una locura

Nosotros, empezamos ese mismo da,

Y durante cinco aos fue un suplicio

Y cuando la roca se cubri de musgo

Era medianoche, medianoche de septiembre

Y la hemos bautizado Mal.

(Bouna Boukary Diouara -Le rocher en feuille- enero 1977)





Firmantes: Aminata D. Traor (Essayiste) Seydou Badian Kouyat (crivain), Mahamadou Karamoko Bamba (Penseur africain/Trsor vivant) Issa NDiaye (Philosophe), Richard To (Consultant en communication), Youssouf Traor (Administrateur civil la retraite), Ismal Diabat (Artiste-peintre), Adama Samassekou (Linguiste), Boubacar Coulibaly (conomiste), Mamadou D. Traor (Enseignant la retraite), Ismal Samba Traor (diteur), Mand Alpha Diarra (crivain), Boubacar Boris Diop (crivain), Hamidou Magassa (crivain), Coumba Tour (crivaine), Diadi Yacouba Dagnoko (Enseignant la retraite), Skou Bougadari Traor (Professeur physico-chimie), Demba Moussa Dembel (conomiste), Cheick Oumar Sissoko (Cinaste), Nathalie M'Dela-Mounier (Enseignante), Awa Meit (Artiste), Broulaye Bagayoko (conomiste), Abdoulaye Sangar (Avocat), Gaoussou Diallo (Enseignant), Moussa Diawara, Amadou Traor (Journaliste), Omar Sylla (Enseignant/diteur), Mamadou Gota (conomiste), Many Camara (Chercheur), Filifing Sacko (Acteur culturel), Denis Dougnon (Sociologue/ducation), Brema Ely Dicko (Sociologue), Sidiki Kouyat (Journaliste), Mamadou Sylla (Imprimeur), Naffet Keita (Anthropologue), Mamadou Bani Diallo (Critique littraire), Lassana Ciss (Professionnel du patrimoine), Josu Mander Sandjiman (Economiste), Mariam Sidib (Professeur), Massa Coulibaly (Artiste/Comdien), Juan Montero (Philosophe et traducteur du manifeste en espagnol), Antonio Lozano (crivain)