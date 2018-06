Sudn del Sur, entre el olvido y el fuego

Sudn del Sur, arden en una guerra civil, tan olvidada como indiferente, para la comunidad internacional desde 2013. El nuevo pas, que se convirti en independiente en 2011, y con ese reconocimiento en la nacin ms joven del mundo, dando por terminado un largo conflicto que incluy dos sangrientas guerras civiles que dejaron 2.5 millones de muertos, con las fuerzas centralistas de Jartum, de poco le han servido su nuevo estatus. A mediados de diciembre de 2013, eclosiona un larvado enfrentamiento entre el presidente Salva Kiir y su vice Reik Machar, pertenecientes a dos etnias milenariamente rivales el presidente a la Dinka, mientras Machar es Nuer.

El conflicto poltico, rpidamente, deriv a un conflicto armado, que desde entonces ha sumergido a los casi 13 millones de sudsudaneses en una nueva guerra que hasta ahora han provocado un nmero indeterminado de bajas civiles aunque se estima que la cifra no pueda bajar de los 320 mil, mientras que los desplazados se aproximan a los cuatro millones, la mitad de ellos refugiados fuera del pas.

Tanto refugiados como desplazados se hacinan en campamentos desbordados, carentes de alimentos y asistencia sanitaria, que permanentemente son hostigados por los bandos en conflicto. Mientras que muchos sudsudaneses siguen cruzando las fronteras hacia a Uganda e incluso rumbo a su antiguo enemigo Sudn en el norte.

El campo de Bidi-Bidi, en el norte de Uganda, es el mayor centro de refugiados del mundo, con 250 mil almas, mal alimentadas y peor asistidas sanitariamente. Mientras que miles de pobladores de la capital Juba, se vieron obligados a improvisar sus viviendas entre las tumbas del cementerio a orillas del Nilo.

La guerra, despojada de cualquier postura ideolgica, incluso tnica o religiosa, a pesar de que el pas est claramente dividido en un norte musulmn y un sur cristiano, se ha convertido en un espiral de violencia que dirimen lderes tribales y grupos polticos, por ambiciones absolutamente sectoriales, cuando no lo son solo personales.

Algunos socilogos entienden que la irresolucin poltica del conflicto se fundamenta en las tres dcadas de una guerra, que ms all de sus millones de muertos, la crueldad inusitada de los grupos involucrados, han creado una la clase dirigente dependiente de su propio poder militar que no les permite comprenden otra manera de sostenerse en el poder, ms all de la conservacin de sus privilegios que y el sojuzgamiento de sus enemigos.

A pesar de las constantes e intiles sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) la situacin humanitaria se degrada da tras da. Convirtindose, para la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, en la mayor crisis de refugiados del continente y la tercera a nivel global despus de Siria y Afganistn. La ONU declar en febrero de 2017, se ha decretado en peligro de hambruna a ms de un milln de personas, mientras cerca de otros ocho millones, se encuentran cada vez ms cerca de esa situacin. Mientras enfermedades infeccionas y las muertes violentas le alivianan el trabajo al hambre.

Las tres mesas de negociaciones por la paz, la ltima la semana pasada, protagonizada personalmente entre Kiir y Machar en Addis Abeba, capital de Etiopa, lejos de aproximar posiciones las han endurecido. El mes pasado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprob una resolucin que daba hasta fin de este mes para llegar a un acuerdo de paz o enfrentar sanciones. Lo que adems podra significar una intervencin militar por parte de Naciones Unidas.

Los civiles, fundamentalmente las mujeres, se han convertido en un botn de guerra quienes son sometidas a violaciones masivas, incluyendo nias y ancianas, mientras que en las aldeas, familias enteras han sido incineradas en el interior de sus viviendas. Los ejrcitos operan contra la poblacin con fusilamientos, torturas, violaciones, saqueos generalizados y robo de ganado, prcticamente la nica fuente de subsistencia.

Mientras el pas de debate en inflacin desenfrenada y una economa extinguida, la poblacin vive sin agua corriente, sin energa elctrica, ni infraestructuras civiles, sin siquiera servicio de correos.

Las organizaciones armadas, ya ms de cincuenta, que disputan pequeos territorios, virtualmente son la nica fuente laboral. La expansin de estos grupos armados amenaza con nuevas fragmentaciones del joven pas, que cuenta con unos 60 grupos tnicos. La formacin militar ms reciente es el Frente Unido de Sudn del Sur (SSUF), creada en abril ltimo por el ex jefe del ejrcito de Sudn del Sur, el general Paul Malong Awan, quien amenaza en convertirse en la ms poderosa despus del Ejrcito Popular de Liberacin de Sudn (SPLA) del presidente Kirr y el grupo que apoya a Reik Machar, el Movimiento de Liberacin del Pueblo de Sudn en la Oposicin (SPLM-IO).

La mayora de la poblacin se alimenta a base de posho (maz seco triturado) y porotos, mientras otros ya apelan a las races. En los grandes poblados y la capital donde la comida tambin escasea, las personas son abastecidas por el Programa Mundial de Alimentos, ya que centros de abastecimientos como el principal mercado de Juba, prcticamente ha desaparecido. Mientras, en medio de semejante crisis, casi la totalidad de los recursos del pas el Ejecutivo los implementa en el gasto militar, mientras que en muchas regiones del pas los campesinos se ven obligados a arar con las manos. Las vacas siguen siendo moneda de cambio y el trueque el medio habitual de intercambi comercial. Ms de la mitad de la casi 13 millones de sudaneses son menores de los que solo menos de un 25% accedes a las escasa escuelas.

Sudn del Sur, junto a Burundi, segn el informe del Fondo Monetario Internacional de 2017, son los dos pases ms pobres del mundo. La esperanza de vida en Sudn del Sur es de menos de 57 aos lo que la convierte en una de ms bajas del mundo.

La guerra como modo de subsistencia.

Las terribles guerras contra Jartum, han dejado una huella imborrable en el inconsciente de la joven nacin, donde la mayora de la poblacin son mujeres y nios, ya que la mayora de los hombres adultos han muerto en ellas.

Sus mujeres fueron vendidas como esclavas en lotes, estipulando un descuento por cantidad en el norte del antigu Sudn y en otros pases rabes para emplearlas como prostitutas o en el servicio domstico mientras que los nios eran descoyuntados para evitar que escapen y se incorporen las filas separatistas.

El viernes 22 de junio ha fracasado el ltimo intento de poner fin a la guerra civil, que ya lleva cinco aos desangrando a Sudn del Sur. El actual presidente Salva Kiir sin escuchar los reclamos de su antiguo socio y ex vicepresidente Reik Machar despus de su primera reunin en dos aos: Esto es simplemente porque ya hemos tenido suficiente de l, seal el portavoz del gobierno, Michael Makuei.

El ltimo acuerdo de cese del fuego fue inmediatamente violado en diciembre pasado, y las partes, se acusan mutuamente de faltar tanto a los arreglos como de violaciones a los derechos humanos de la poblacin civil, como ha sucedido en 2016 tras lo que Machar se refugi en Sudfrica.

El conflicto sigue beneficiando a los lderes de ambos bandos, ya que muchas empresas petroleras extranjeras radicadas en el pas, y con intenciones de expandirse intentan congraciarse con el vencedor final del conflicto.

El letal conflicto de Sudn del Sur, amenaza con seguir extendindose en el tiempo empantanando a la nacin ms joven del mundo entre el olvido y en fuego.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.