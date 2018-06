El activista y dibujante Ramn Esono explica su experiencia en prisin en Guinea Ecuatorial y denuncia el rgimen dictatorial de Teodoro Obiang

Mientras Obiang sea presidente de Guinea Ecuatorial, las relaciones con Espaa van a ser cordiales

Ramn Esono (Mikomeseng, 1977) es un dibujante y activista muy crtico con el Gobierno de su pas, Guinea Ecuatorial, presidido por el dictador Teodoro Obiang Nguem. El 16 de septiembre de 2017, Esono fue detenido en Malabo. En comisara le preguntaron sobre sus dibujos. Pas tres meses en la crcel sin cargos y, finalmente, fue acusado de falsificacin de moneda y blanquear 1.800 dlares. El 27 de febrero sali de prisin por falta de pruebas pero hasta mayo no ha podido abandonar Guinea. En su primera entrevista concedida a un medio de comunicacin tras salir de su pas, Esono explica su experiencia en prisin y denuncia el rgimen dictatorial de Obiang.

Cmo se encuentra?

Estoy muy bien. Despus de tanto tiempo encerrado ahora puedo pasear, saludar a los amigos y agradecer los apoyos. Hay cosas como la salud de la que an no s nada hasta que no me vea un mdico.

Su familia no le aconsejaba volver a Guinea Ecuatorial pero decidi ir. Por qu?

Antes de abandonar Guinea Ecuatorial yo ya tena alguna publicacin en la que denunciaba anomalas del rgimen de mi pas. Con el tiempo mis dibujos comenzaron a llegar a ms gente y el gobierno empez a tenerme en cuenta. A los seis meses de irme se me caduc el pasaporte y necesitaba volver a renovarlo. Yo no quera ir a causa de las advertencias que me haban hecho algunos familiares, quera renovarlo en Espaa pero me dijeron que no.

Qu cargos le imputan para meterle en prisin?

Hay que dejar claro que me detienen principalmente por el cmic La pesadilla de Obi. Al principio se pasan toda la noche hablando del tema de los dibujos, pero al da siguiente, como los dibujos no eran sostn para mantenerme retenido, empiezan a imputarme otros delitos como falsificacin de dinero.

Sale de la crcel el 27 de febrero, pero no puede abandonar el pas durante tres meses. Por qu? Qu ha hecho durante estos nueve meses?

Tuve suerte. La maniobra desastrosa del Gobierno no sali adelante y por eso me tienen que dejar en libertad en febrero. Sin embargo, al salir de la crcel no poda abandonar el pas porque no tena el pasaporte en regla, claro. Esos tres meses que pasaron hasta que me dan mi nuevo pasaporte son muy preocupantes para la familia porque, igual que me detuvieron una vez, podran haber tratado de hacerlo otra vez ms. En la crcel destaco dos cosas importantes. Lo primero fue el motn que tuvimos el 28 de noviembre. La causa fue la muerte de un chico por negligencia y por abandono. Lo segundo son los talleres de dibujo que pude dar y los dibujos de recuerdo que me he trado de los muchachos. Esa es la parte buena. Pero claro, detrs de eso hay torturas, intentos de suicidio Luego, fuera de la crcel, tengo que destacar el apoyo de mi familia. Cualquier familia, por tener un miembro que se opone al rgimen, puede acabar pagando las consecuencias. Por eso suelen alejarse. Yo tuve la suerte de haberlos tenido cerca.

Cul es la situacin de las crceles en Guinea?

Yo conoca antes los problemas de las prisiones, pero hasta que no ests all no te das cuenta. Lo ms grave es el dao psicolgico de los presos y las familias. Lo psicolgico juega un papel ms importante que lo fsico. Pero por supuesto hay torturas y vejaciones. Yo nunca presenci ninguna violacin pero contaban que en algn momento s que hubo. Imaginaos la crcel ms chunga. Pues en una de esas estuve yo.

En 2014, Teodoro Obiang vino a Espaa al funeral del expresidente Adolfo Surez. Qu opina de la tolerancia de los gobiernos espaoles hacia el dictador?

Mientras que Obiang sea oficialmente el presidente de la Repblica de Guinea Ecuatorial, las relaciones institucionales con Espaa siempre van a ser cordiales, buenas, institucionales. Son relaciones que se forman en la poca colonial y se mantienen. Obiang tiene muchos amigos poderosos en Espaa y por eso viene a Espaa cuando muere Adolfo Surez. Sin embargo, aqu en Guinea, Obiang se ha encargado de demonizar Espaa difundiendo la imagen de un pas colonialista. Eso le ha servido para ocultar sus miserias.

Se van a cumplir en octubre 50 aos de la independencia de Guinea Ecuatorial como provincia espaola. Qu huellas quedan del colonialismo?

A ver. Conocis la serie Cuntame? Pues mi padre es como Antonio Alcntara pero en negro. Una gran parte de nuestra cultura proviene de la poca colonial. Rezamos al Vaticano, hablamos en castellano Esas son las huellas buenas. Pero sigue habiendo mucho recelo hacia Espaa. Los ecuatoguineanos no ven espaoles, ven colonos. Esa imagen ha sido potenciada por el rgimen. Tambin se cree que es ahora cuando de verdad se va a producir realmente la independencia de Guinea porque, segn las historias de la calle, los colonos aseguraron que si en 50 aos podamos mantenernos solos, nos daran la independencia completa.

Miramos con repudio que una persona pueda acabar en la crcel por un cmic, pero en Espaa un rapero ha sido condenado a tres aos y medio por el contenido de sus letras. Cmo ve el debate de la libertad de expresin aqu?

Si en Espaa hubiese 100 jueces, podramos decir que 60 son decentes y 40 son malos jueces. En Guinea no hay ninguno que siquiera parezca bueno, no puedes confiar en ninguno. Por supuesto que lo que ocurre en Espaa con la libertad de expresin es denunciable pero yo como guineano no puedo dar lecciones a nadie. Sera insultar a la inteligencia. Pero debo decir que aquel espaol que diga que quiere que Valtonyc vaya a la crcel es porque no sabe lo que es una crcel.

Lus Mara Ansn dijo esto hace poco en un artculo: El petrleo y el esfuerzo de un pueblo admirable han convertido a la nacin guineana en un emporio de prosperidad. Medio siglo atrs, viaj a Guinea. El pas se ha transformado de forma espectacular. Es verdad que Guinea Ecuatorial ha prosperado en los ltimos 50 aos?

Antes del boom del petrleo en los 90, si a mi me llevas a Nueva York hubiese pensado que estaba en otro planeta. Tengo que reconocer que hay un cambio espectacular en el pas. El rgimen necesita dar a la poblacin una serie de mejoras para mantenerse. Lo que hay que ver es si esos cambios tienen un proyecto de futuro. Adems, los cambios materiales no lo son todo. Yo puedo aplaudir una buena carretera pero no puedo tolerar torturas donde a un chaval le dejen con el coxis fuera e incluso muertes en las crceles. Unas infraestructuras no esconden tampoco la corrupcin, que es prcticamente un cncer. Tampoco esconde el importante problema del VIH.

Durante su reclusin, se ha sentido apoyado por las organizaciones y la gente de a pie?

Solo tienes que entrar en Internet y buscar Ramn Osono. El nivel de apoyo que he tenido ha sido tan grande que tendra que ponerme a llorar. No voy a tener tiempo de agradecer a todas las personas que se han preocupado por m. Si estoy en la calle ahora es gracias a la gente.

Guinea Ecuatorial est en el puesto 171 de 180 en Libertad de Prensa y tan solo un 24% de las personas tienen acceso a Internet. Qu conocen los ecuatoguineanos del exterior?

Hemos tenido la suerte de estar situados en una zona del continente que est ms abierta que otras. Quiz no hemos viajado mucho por motivos econmicos pero el boom del petrleo ha permitido que algunas familias hayan podido enviar a sus hijos fuera. La relacin con Espaa tambin ha permitido una cierta apertura del pas. Internet ha abierto el mundo mucho ms a pesar de la censura. El gran problema es que, aunque reciban informacin, no la pueden expresar libremente.

Mientras estaba en Guinea Ecuatorial, se ilegaliz el principal partido opositor Ciudadanos por la Innovacin. El lder Ns Obiang aseguraba que tena pruebas de que le iban a matar. Existe este peligro real? Existen presos polticos en Guinea Ecuatorial?

Yo con ese partido y con su lder no tengo ningn tipo de afinidad, pero est claro que la maniobra del rgimen ha sido intentar acallar a los miembros del CI mediante torturas. Yo compart crcel con algunos militantes del CI que llegaban con brazos rotos o estaban muy magullados. Incluso contaban cmo uno de ellos haba muerto en la otra crcel que se llama Guantnamo. Es cierto que el CI ha sido una formacin muy reprimida y perseguida. El rgimen tiene miedo por la aceptacin popular que tiene el partido y por eso se les ilegaliz.

Qu opina de los apoyos que recibe Obiang por parte de la Unin Africana? Con qu respaldo cuenta Obiang en frica?

Tenemos que afrontar que Obiang es historia en frica y en el mundo. Por eso, que el dictador reciba apoyos de la Unin Africana me parece algo obvio, aunque sea una contradiccin con lo que la Unin Africana predica. A nivel interno, los principales apoyos que recibe el viejo vienen del Movimiento de Amigos de Obiang (MAO). Es su brazo sociopoltico privado, una especie de secta que tiene alcance en muchos pases. El MAO funciona en Guinea gracias a gente muy poderosa que acaba influyendo en sus empleados, en sus empresas Ese apoyo es el que le consolida como lder. Obiang tiene buena relacin pases como Chad, Angola, Santo Tom Hay gobernantes que le deben muchos favores. Sin embargo, otros como Liberia se han alejado bastante de l.

Mientras que otros dictadores como Jammeh en Gambia, Mugabe en Zimbabue o Dos Santos en Angola han ido abandonado sus respectivos gobiernod, Obiang est a punto de llegar a los 40 aos como dictador. A qu se debe este aguante de Obiang en un mundo moderno como el actual?

Cuando Obiang se hace con el poder en 1979, trenza una red muy importante de aliados internos que defienden el rgimen. Llega un punto en el que Obiang es ms un dios que un dictador. Ese es el apoyo ms grande que tiene. Con el petrleo, adems, consigui otros apoyos exteriores como Estados Unidos que le permitieron estabilizar un poco su gobierno y dar una imagen de apertura. Por eso mucha gente cree que Obigang debe morir en el poder.

Quin mueve los hilos en el pas?

El hijo de Obiang, el vicepresidente.

Teodorn?

Literalmente. Est atando los cabos por si se le pasa algo al viejo.

Cul es el futuro cercano de Guinea Ecuatorial? Tiene posibilidades Teodorn de convertirse en presidente? Obiang despus del golpe de Estado dijo: El que quiera coger esta silla, que haga lo mismo que hice yo.

(Risas). Las cosas, por suerte, han cambiado. Las redes sociales han permitido esos cambios. Yo, sin ir ms lejos, me he salvado en parte gracias a las redes sociales. Teodorn representa el xito para muchos guineanos jvenes, sin tener en cuenta de donde viene el dinero que tiene. Estoy seguro de que en unos aos, Teodorn ser presidente. Ha pasado en otras ocasiones que los padres han dejado todo atado para que sus hijos se conviertan en sucesores. No hay que olvidar que Obiang es una especie de dios que puede designar a su sucesor.

Pero Obiang quiere que Teodorn sea su sucesor?

Esa pregunta es difcil de contestar. En este caso la que manda es la madre y ella s quiere ver a su hijo de presidente para no perder el poder con el que la familia cuenta.

Se arrepiente de algo de lo que ha escrito o dicho tras ver las consecuencias?

No, no y no. Cmo me voy a arrepentir de criticar al rgimen cuando he visto a gente con el coxis fuera? No puedo hacerlo.

Tiene pensado volver a Guinea Ecuatorial en algn momento?

S. Quiero abrir una galera para dar talleres de dibujo gratuitos a quien quiera asistir. Me gustara poder vivir en Mikomenseng, pero tengo familia en la otra punta del mundo.

Cules son sus proyectos futuros?

Ahora tengo en proceso un cmic que se llamar 218 y que va a salir el ao que viene. Espero que en ese momento se hable menos de la crcel de Ramn y ms de su cmic.

