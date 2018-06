Entrevista a Julio Langa, activista mozambiqueo

Ser hombre en frica te obliga a asumir posiciones negativas que algunos no soportamos

CTXT

El activista mozambiqueo Julio Langa. LUCA ASU MBOMO

Julio Langa es coordinador y cofundador de Hopem, una organizacin mozambiquea que naci en 2009 para dar respuestas, en plural, a dos preguntas: qu es ser un hombre y qu implica identificarse como tal. Esta organizacin parte de la sociedad civil, de varones que ya colaboraron en asociaciones feministas y que trabajan la masculinidad desde otras perspectivas con el objetivo de derribar unos paradigmas que les limitan.

Langa huye de toda instrumentalizacin occidental y se centra en mejorar su sociedad, desde el absoluto conocimiento de su idiosincrasia. Entre otras cosas, explica como desarrollar sin miedo la afectividad en la paternidad o no dejarse llevar por los tpicos puede servir, incluso, para salvar vidas. En un continente como frica, pese a haber muchos ms contagios de VIH por parte de las mujeres, fallecen sobre todo los hombres. Ellos no van al mdico, tienen que demostrar que son fuertes. Fuertes hasta la muerte.

Cules son los modelos tradicionales que quieren modificar?

Los que imperan no slo en Mozambique o en frica sino en todo el mundo, por los cuales el hombre es la figura central. La sociedad en su estructura, en sus relaciones y en sus decisiones tiene como punto de referencia al hombre. Eso tiene una serie de consecuencias en trminos de violencia, discriminaciones y limitacin del desarrollo personal, sobre todo de las mujeres pero tambin de los hombres.

Aqu, en Mozambique, hay mil ejemplos que podran servir para ilustrar lo que comento. Vas a una reunin en la que hay hombres y mujeres y si no hay sillas suficientes son los hombres los que se sientan y las mujeres acaban en esterillas, en el suelo. Despus, la palabra de los hombres ser la ms escuchada y ellos sern los primeros en ser servidos a la hora de comer. Las mujeres siempre son las prestadoras de servicios para ellos, y siempre van en segundo lugar. En el caso de la crianza de los nios, tambin se ve bastante claro. Intentamos desmontar creencias como que para ser hombre tienes que cumplir una serie de requisitos, ser un gran consumidor de alcohol, un conquistador, tener capacidad de imponer orden, controlar o limitar el comportamiento de los otros o ser heterosexual.

Ser hombre es un privilegio pero tambin puede ser una prisin?

La idea de privilegio yo la entiendo de una forma comparativa. En relacin a las mujeres, sin duda, tenemos ms facilidades, recursos, oportunidades y posibilidades de expresin. Sin embargo, no s si la palabra privilegio es la ms adecuada para describir la condicin de los hombres ya que de serlo, es ilusorio. Ser hombre te obliga a asumir posiciones negativas que algunos no soportamos, puede implicar exponerte en situaciones en las que no querras estar o, al contrario, a veces, querramos ser emotivos, poder expresarnos libremente fuera de esa supuesta racionalidad masculina, pero no podemos. Tenemos que pensrnoslo dos veces o hacerlo a escondidas. Por otro lado, parece que tenemos que saber de todo, o sea, no podemos quedarnos sin respuesta, ni siquiera en temas de los cuales desconocemos absolutamente todo.

Podra decirse que eso que comenta es otra pata del sistema patriarcal?

S y creo que cuanto antes nos demos cuenta de esto mejor ser para todas y todos. Los que fundamos HOPEM colaboramos con anterioridad en las iniciativas impulsadas por las mujeres y, de manera explcita, apoyamos su agenda, sus procesos de emancipacin y el trabajo feminista que han hecho nuestras colegas pero, al tiempo, estamos trabajando para nosotros mismos, para los hombres que necesitan liberarse. Si te fijas, muchos de los problemas que tenemos en Mozambique o en el continente africano, en general, son tpicamente masculinos. La corrupcin es un buen ejemplo de ello y acabar con ella es un gran desafo.

En el campo de la salud, segn datos de ONUSIDA, quienes ms se infectan de VIH son las mujeres, sin embargo, la cifra mayor de muertes es de hombres, porque existe la creencia de que son fuertes , invulnerables, por eso no se hacen anlisis ni siguen el tratamiento. El hombre est concebido para pensar que tiene una salud de hierro que le permite resistir a cualquier problema. As, mientras que las mujeres acuden a los servicios de medicina preventiva, los hombres se inclinan ms por las urgencias debido a que slo van al hospital cuando ya estn muy mal y asumen que, si tienen algn dolor, deben aguantar sin llorar. Sin duda, el patriarcado es perjudicial para el propio hombre.

Cmo est siendo la recepcin de vuestra labor en el entorno ms cercano?

Muy variada. Por un lado hay personas que apoyan mucho y aplauden nuestro trabajo, por otro, hay quienes condenan y critican explcitamente lo que hacemos porque aducen que estamos yendo en contra de nuestra cultura y tradiciones y que estamos haciendo una importacin de valores que no son propios de aqu.

Y cul es vuestra respuesta a eso?

Respondemos trabajando. Es ms, hasta es importante recibir estas crticas genuinas, sinceras. Es nuestra obligacin prestarles atencin con el fin de reelaborar un poco nuestros pensamientos, argumentos y estrategias utilizadas y volver a los mismos escenarios con ms herramientas. Muchas veces, cuando las personas entienden la ventaja de nuestro trabajo, se adhieren. Sucede mucho, de verdad. Suelo decir, de hecho, que es una reaccin natural porque estamos hablando de algo que nunca fue cuestionado aqu. En el pasado asumimos cul era el papel del hombre y de la mujer y nos conformamos. En el momento en el que hay cuestionamientos, las personas reaccionan en funcin de las referencias que tienen, no obstante, cuando profundizamos en el debate y damos ejemplos concretos , la gente suele decir: vaya, esto tiene sentido!.

Un colega de Male Engagement, Gary Barker, tiene un libro titulado Dying to be men, el nombre de la obra es todo un acierto, morimos intentando demostrar nuestra masculinidad. Cmo es posible si no que un tipo que apenas consigue alimentarse se pase un fin de semana entero bebiendo en el bar? Eso es un suicidio literalmente en trminos de salud y econmicos.

Cuando comenzamos a confrontar a otros hombres acerca de si merece la pena mantener estos patrones empiezan a acercarse a nosotros. Por supuesto que no es un proceso tan simple, ciertas prcticas logran ms adhesin que otras. En esa lnea, me acuerdo de un trabajo que hicimos en unas provincias del centro y el norte del pas, en las evaluaciones que hacamos, los hombres condenaban la violencia contra las mujeres, fcilmente apoyaban la corresponsabilidad en las tareas domsticas, el que no hubiera trabajo de hombres y trabajo de mujeres, e incluso, apoyaban la idea por lo menos terica de que el hombre y la mujer tuviesen los mismos derechos, pero despus cuando tocaba hablar de compartir la gestin de la parte econmica, ah ya no les haca tanta gracia, empezaban a tener dudas. Por tanto, no es todo fantstico.

Cree que hay algunas palabras que todava dan miedo? Por ejemplo, feminismo.

S, yo creo que feminismo o feminista son palabras que han sido interpretadas de una forma muy negativa por varias razones. Una de ellas es que muchas personas no asocian feminismo a igualdad, justicia o derechos, sino que piensan que se trata de una tentativa de supremaca femenina. Subyace la idea de que las mujeres vienen a controlarnos, cosa que tiene sentido en el contexto patriarcal.

Lo interesante es que cuando se crean ocasiones para que las personas discutan ideas en base a sus propias experiencias, muchas veces, comprenden la necesidad de toda esta transformacin.

Ahora bien, una cosa es encontrar a personas capaces de entender que necesitamos modificar el sistema, y otra es tener alternativas para ellas, ya que no siempre existe la posibilidad de que la gente identifique otros caminos que sean profeministas. Me explico, t puedes tener claro que no quieres ser una persona que se pase todo el da bebiendo o sin atender a sus hijos, pero qu contexto tienes como persona social que te permita ir ms all de la comprensin y el deseo de cambio? Todos nosotros como hombres, como mujeres, queremos tener algn tipo de reconocimiento y claro, que yo sea reconocido como hombre llevando al nio a la espalda para ir al mdico y, de repente, me encuentre con que en la sala de espera soy el nico varn y me doy de bruces con las miradas y las preguntas por parte de las mujeres que estn ah y del propio personal sanitario, no resulta agradable. Para animarte a cambiar tienes que ser lo suficientemente rebelde como para distanciarte y avanzar teniendo una perspectiva feminista.

Tenemos un programa que se llama hombres en la cocina y los asistentes reconocan estar teniendo problemas porque sus esposas llegaban a pensar que las nuevas recetas las haban aprendido en compaa de sus amantes o que estaban poniendo en duda su capacidad para cocinar. No es raro encontrarse este tipo de reacciones, de ah que sea importante contar con una red de apoyo y con referentes.

Ha hablado de Hombres en la cocina, podra citar ms actividades concretas?

Tenemos un programa llamado padres con amor cuyo objetivo es trabajar el lado afectivo de la paternidad. Para nosotros muchas veces la paternidad es mandar algn dinero y ya. Desde aqu queremos crear otro modelo que sea integral y que incluya la parte emocional con el fin de participar en los cuidados, la educacin y en el resto de aspectos de la crianza. Aqu es comn que los hombres sean padres de muchos nios y que cuando llegan del trabajo estos paren de jugar en cuanto l abre la puerta, porque tienen miedo. No es bueno que piensen que nicamente pueden contar con su madre para resolver sus problemas, cuando tienen alguna preocupacin o simplemente si quieren recibir un abrazo.

Tambin tenemos un talk show semanal en la televisin mozambiquea que se titula Hombre que es hombre. Varias personas debaten acerca de la masculinidad desde el plat y tambin vamos a las comunidades, hablamos con jefes tradicionales, con policas, con estudiantes. Aparte, tenemos una revista, otro programa que combate los matrimonios prematuros, y uno que sirve para influir en las polticas pblicas. A modo de ejemplo, recientemente participamos en la implementacin de estrategias de gnero en el sector de la salud.

Tambin tenemos algo que llamamos conversaciones de hombres. A veces pensamos que para promover cambios en la sociedad nos hace falta una infraestructura grande. Sin embargo, no es necesario mucho para ver alguna transformacin. Puedes sentarte debajo de un rbol con amigos un da festivo para hablar sobre asuntos que te preocupan no como si estuvieras en una conferencia sino de forma light, honesta y en confianza. Esto no son ms que algunos ejemplos para dar algunas ideas de lo que se hace en Maputo, porque luego hay ms sedes por el pas con sus propios programas.

Decir desde Europa que frica es ms machista es desconocimiento, una excusa para no hacer los deberes escudndose en que otros estn peor, o directamente etnocentrismo?

Las comparaciones son complicadas y arriesgadas desde un punto de vista analtico y no s si realmente nos llevan a algn lugar. Honestamente, no s quin es ms o menos machista, no me consta que exista un machistmetro, aunque se dan situaciones en las que parece que Europa est ms desarrollada, pero hay otras en las que da la impresin de que es frica la que est por delante. Lo cierto es que prefiero centrarme en cmo podemos transformar nuestras normas sociales para que lo que hacemos sea un proceso recibido, no como algo que llega para destruir las culturas preexistentes, sino como una serie de herramientas que pueden resultar tiles para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pero tambin de los hombres.

Ahora bien, preocuparme por si Europa o Amrica estn mejor o peor que frica me resulta igual de estril que preguntarle, si yo estuviera en la crcel, a otro convicto, que cul de los dos est ms preso. Ninguno de los dos somos libres. No obstante, respondiendo a tu cuestin te dir que, en muchas ocasiones, esos discursos parten de la superioridad y nos instrumentalizan.

Fuente: http://ctxt.es/es/20180620/Politica/20214/Entrevista-Julio-Langa-activista-Mozambique-masculinidad-feminismo.htm