Argelia enva a miles de inmigrantes africanos al desierto para deshacerse de ellos

Guerra eterna

Libia y Marruecos no son la nica puerta de entrada que utilizan los migrantes subsaharianos para llegar a Europa. En condiciones igualmente difciles, miles de ellos intentan llegar desde hace aos a travs de Argelia, un pas con menor presencia de medios de comunicacin extranjeros y que no ha dudado en decretar expulsiones masivas y lanzar campaas de propaganda contra los africanos que residen sin papeles en el pas.

Un reportaje de AP ha recogido testimonios que indican que las autoridades argelinas son capaces de enviar a los migrantes a travs del desierto con temperaturas que pueden provocar la muerte.

Argelia ha abandonado en el desierto a ms de 13.000 personas en los ltimos 14 meses, incluidas mujeres embarazadas y nios, dejndoles sin comida y agua y obligndoles a caminar, a veces amenazndoles con armas, con temperaturas de hasta 48 grados. En Nger, a donde se dirige la mayora, los afortunados cruzan una desolada tierra de nadie de 15 kilmetros hasta Assamaka, un pueblo que es poco ms que una serie de frgiles edificios que se hunden en la arena. Otros, desorientados y deshidratados, deambulan durante das hasta que un equipo de rescate de la ONU puede encontrarlos. Un nmero desconocido de ellos perece en el camino. Casi todos los supervivientes, unos veinte entrevistados por AP, hablan de grupos de gente que ya no pueden seguir y que desaparecen en el Sahara.

Al igual en el Mediterrneo, el Sahara se convierte en un inmenso cementerio en el que mueren los ms dbiles sin que apenas haya informacin sobre su destino.

 

Argelia tiene una inmensa frontera en el sur con Nger y Mal por donde llegan miles de subsaharianos procedentes de esos pases y de otros. Las expulsiones masivas son frecuentes. El Gobierno de Nger denunci a finales de 2017 que su vecino de norte haba expulsado a ms de 20.000 nigerinos desde 2013. No es que Argelia no tenga derecho a hacerlo ambos pases firmaron un acuerdo de repatriacin de inmigrantes en 2014, pero la llegada en masa de estas personas causa problemas sociales y econmicos en pases pobres que los gobiernos no estn en condiciones de afrontar.

Nuestros titulares destacan que Europa sufre una crisis migratoria, pero no es menos cierto que los pases africanos sufren problemas an ms serios, tantos los que envan a personas como los que las reciben. Argelia no recibe ayuda directa de la UE, pero su colaboracin con Francia en asuntos de defensa e inteligencia es un hecho conocido desde hace aos, y es probable que Pars haya presionado para que impidan que los subsaharianos pasen por territorio argelino en su camino hacia el norte.

2017 vivi un momento de escalada de la tensin, probablemente por las noticias sobre el calvario que sufran los inmigrantes africanos en Libia y el progresivo cierre de esa va de entrada hacia Europa.

En verano de 2017, el Gobierno de Argelia lanz una campaa de propaganda contra los inmigrantes subsaharianos con un contenido similar al de la extrema derecha europea. El primer ministro, Ahmed Ouyahia, acus a los inmigrantes de traer a Argelia crmenes, drogas y otras plagas y orden que las fuerzas de seguridad procedieran a las detenciones de los sin papeles para su posterior expulsin .

Ouyahia ya haba sido antes primer ministro en dos ocasiones, es lder del segundo partido del pas y est considerado muy cercano a los militares, que son el verdadero centro del poder. El presidente Buteflika, de 81 aos, tiene tan mala salud desde hace varios aos que a veces pasan meses sin que se le vea en pblico y se duda de que est realmente al frente del pas.

Un Gobierno argelino anterior que slo dur unos meses haba prometido iniciar un proceso de regularizacin de la poblacin extranjera sin papeles. La llegada de Ouyahia al poder provoc un giro en esta poltica abortada muy pronto y un endurecimiento de la respuesta oficial a la inmigracin del sur.

Fue en mayo de 2017 cuando la Organizacin Internacional de Migraciones comenz a contar a los inmigrantes que llegaban a pie desde Argelia a territorio nigerino, segn AP. En total, contabiliz a 11.276 personas como supervivientes de estas marchas forzadas en condiciones dramticas. Es probable que miles murieran en el desierto.

