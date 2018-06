Carta de interpelacin enviada al Gobierno de la Repblica de Senegal, a los pases miembros del G7 y a la Unin Africana

El 31 de mayo de 2018 tuvo lugar en Dakar un taller de reflexin sobre "la NASAN en Senegal: balance y perspectivas conjuntamente organizado por El Grupo de reflexin sobre la seguridad alimentaria (GRSA) y el IPAR. El encuentro pretenda dar a conocer los resultados de un estudio del GRSA, realizado por una investigadora asociada al IPAR.

En esta ocasin se reunieron ms de 35 personas, entre ellas representantes del gobierno senegals, canadiense y estadounidense, miembros de la sociedad civil canadiense y senegalesa, del movimiento campesino senegals, personal senegals, institutos de investigacin y cargos del mundo rural con el fin de discutir sobre los resultados de la Nueva Alianza para la seguridad alimentaria y la nutricin (NASAN) y de generar perspectivas de futuro.

Al trmino del taller, la sociedad civil senegalesa se moviliz con el fin de elaborar una carta de interpelacin destinada a los miembros del G7, al gobierno senegals y a la Unin Africana y de promocin para el apoyo a la agricultura familiar.

Reconocimiento de fracaso para la NASAN en Senegal: la sociedad civil llama a los responsables polticos a poner la agricultura familiar en el corazn de las estrategias de seguridad alimentaria y de la Nutricin

La Nueva Alianza para la seguridad alimentaria y la nutricin (NASAN) fue impulsada en 2012 por el G8, como consecuencia del aumento de los precios de los productos alimenticios sobrevenido en 2010-2011 y de una ola de sequa en el cuerno de frica que afectaba a las poblaciones africanas. La NASAN tambin es consecuencia de los esfuerzos de la Iniciativa de LAquila para la seguridad alimentaria (IASA). Mientras que la Iniciativa de LAquila incitaba a los gobiernos a invertir fondos pblicos en la seguridad alimentaria, la NASAN movilizaba a las empresas del sector privado extranjero y a las multinacionales a realizar un crecimiento agrcola sostenido e inclusivo as como a sacar a 50 millones de personas de la pobreza en el transcurso de los diez prximos aos en frica.

La sociedad civil y el movimiento campesino senegals celebran el compromiso tomado en 2012 por los pases miembros del G7 en favor de la agricultura en el continente africano, pero lamentan el enfoque y la puesta en marcha de la NASAN. Apelan a los pases del G7, a los gobiernos africanos y a la Unin Africana (UA) a apoyar primero la agricultura familiar y la agroecologa, garantes de una seguridad alimentaria y nutricional sostenible, tal como se estipulaba en el foro 2018 de la FAO sobre la agroecologa.

Desde su creacin, la NASAN ha levantado temores por parte de la sociedad civil en relacin con los riesgos de acaparamiento de las tierras y de privatizacin de las semillas. Aunque en Senegal, la NASAN no haya engendrado las consecuencias negativas anticipadas, no por eso ha respetado sus promesas. En efecto, una evaluacin independiente de la NASAN en Senegal, conducida con el apoyo del Grupo de reflexin para la seguridad alimentaria (GRSA), ha permitido comprobar que la Nueva Alianza visiblemente no ha alcanzado su objetivo principal de mejorar la seguridad alimentaria y la nutricin a travs del aumento de las inversiones privadas en agricultura. Tampoco ha llevado a reformas polticas significativas ni a una mejor alineacin o un aumento de la ayuda internacional por parte de los miembros del G7.

La NASAN ha sido impulsada sobre la hiptesis de que la seguridad alimentaria y nutricional puede ser mejorada gracias a una mayor aportacin del sector privado. Sin embargo, la experiencia en Senegal demuestra que la NASAN ha efectuado una identificacin inadecuada de las empresas que han formado parte en la NASAN, por los plazos muy cortos concedidos por el G7. La falta de comunicacin sobre los objetivos de la NASAN, la falta de preparacin de las partes adheridas para desempear su papel y la ausencia de marco estricto han creado un dficit de compromiso de la sociedad civil y las Organizaciones de productores.

La NASAN trata a los pequeos productores esencialmente como beneficiarios de empleos y de servicios proporcionados por las agroindustrias ms que como actores econmicos en s. Ahora bien, los empleos creados por el negocio agrario siguen siendo precarios y temporales, poco remunerados, generalmente sin servicio social y mdico y su nmero est ampliamente por debajo de lo esperado por las poblaciones. En contraste, cuando se considera la aportacin del sector privado al desarrollo agrcola y a la seguridad alimentaria y nutricional, las explotaciones familiares representan de un modo conjunto a los inversores ms importantes en agricultura, contribuyen a abastecer el empleo y preservan el patrimonio territorial. La NASAN no los ha tenido en consideracin lo suficiente.

En un contexto de cambio climtico, de escasez de los recursos hdricos y de prdida de biodiversidad, hay urgencia para los gobiernos de efectuar una transicin hacia modos de produccin agrcola ms sostenibles y resistentes. Ahora bien, la NASAN ms bien ha favorecido a empresas convencionales y a las multinacionales que utilizan modos industriales de produccin orientados hacia el monocultivo, exigentes en agua y dependientes de insumos qumicos.

Mientras que la NASAN sealaba una voluntad de mejorar la suerte de las poblaciones pobres, y de las mujeres en particular, comprobamos que las mujeres han sido ampliamente ignoradas. Ninguna estructura de produccin o cooperativa agrcola administrada por mujeres formaba parte de las empresas participantes de la NASAN y los empleos creados han sido ocupados en su mayora por los hombres.

La NASAN ha sufrido una falta de implicacin y de concertacin previa con la sociedad civil. Igualmente, ms que respaldar la realizacin de las prioridades de Senegal en agricultura, la NASAN ha llevado a un efecto de redundancia y de esparcimiento de los actores y de las iniciativas en un contexto donde existan varios proyectos y programas nacionales. Habra sido ms indicado reforzar directamente estos marcos en lugar de desarrollar una iniciativa paralela que tena pocas posibilidades de triunfar.

Respecto al sitio esencial que ocupa la agricultura en frica, la sociedad civil senegalesa considera que este sector debe ser sostenido por un compromiso constante, ms que por una intervencin puntual. Es en este sentido que nosotros, actores de la sociedad civil y del movimiento campesino, apelamos al G7 a renovar su apoyo a la agricultura, pero colocando la agricultura familiar y sus reivindicaciones en el corazn de toda iniciativa que pretende mejorar la seguridad alimentaria.

Llamamos al G7 a reconocer que:

La seguridad alimentaria en frica est asegurada por las explotaciones familiares, que deben ser sostenidas por las polticas pblicas para favorecer y asegurar el acceso a la tierra, al agua, a las semillas campesinas. Las explotaciones familiares son generalmente tan perfectas como las granjas agroindustriales, produciendo ms empleos, de mejor calidad, y produciendo de manera ms sostenible. Las mujeres son la piedra angular de modos de produccin sostenibles y las pioneras de estrategias para asegurar la seguridad alimentaria.

Les exhortamos tambin a:

Mantener su apoyo a la agricultura y a la seguridad alimentaria en el continente africano tomando en consideracin la visin de la agricultura de la sociedad civil y del movimiento campesino. Asegurar que toda nueva iniciativa del G7 este realmente armonizada con los planes, programas e iniciativas nacionales existentes en el respeto del Acuerdo de Pars y de los compromisos de Malabo.

Exhortamos al gobierno de Senegal a:

Aumentar su nivel de inversin en el sector agrcola priorizando la agricultura familiar en el respeto de los compromisos de Malabo. Acabar la reforma territorial con el fin de proteger las tierras de las explotaciones familiares y preservar el patrimonio territorial y los recursos naturales para las generaciones futuras. Poner en prctica su estrategia nacional de consumo local facilitando el acceso a los productos agrcolas senegaleses, sanos y ecolgicos por la puesta en marcha de cadenas de valores centradas en los explotadores familiares, el fortalecimiento de las capacidades en produccin agroecolgica y centrndose en los jvenes. Reforzar las reagrupaciones, las redes y las organizaciones de mujeres rurales con el fin de que puedan tener ms influencia sobre la elaboracin de polticas agrcolas y alimentarias. Apoyar a las mujeres rurales en la transformacin, la conservaciny puesta a la venta de sus productos en los mercados locales. Poner en marcha derechos de los campesinos tales como lo inscrito en el TIRPAA. A reconocer las semillas campesinas en la legislacin y a apoyar los sistemas productores de semillas administrados por los campesinos.

Finalmente, pedimos a la Unin Africana, en lo sucesivo responsable de la puesta en marcha de la NASAN:

Favorecer ms a los agricultores familiares y reconocerles como primeros inversores privados en los programas de apoyo agrcola y de seguridad alimentaria.

En conclusin, a la luz de este reconocimiento de fracaso de la NASAN en Senegal, la sociedad civil y los movimientos campesinos llaman a los responsables polticos a poner la agricultura familiar en el corazn de las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional. As, apelamos al G7, al gobierno de Senegal y a la Unin Africana a apoyar fuertemente la agricultura familiar, incluidas las prcticas agroecolgicas y la promocin de las mujeres para el desarrollo de sistemas de produccin ms sostenibles que alimentan a las poblaciones locales.

Signatarios:

1. Marco de Concertacin y de Cooperacin de los Rurales (CNCR)

2. Iniciativa Prospectiva Agrcola y rural (IPAR)

3. ActionAid Sngal (AAS)

4. Asociacin para la promocin de la Mujer Senegalesa (APROFES)

5. Asociacin de los productores del Valle del Ro Gambia (APROVAG)

6. Red Africana para el Derecho a la alimentacin (RAPDA)

7. Consejo de las Organizaciones No Gubernamentales De apoyo al Desarrollo (CONGAD)

8. Marco de Concertacin de los productores de Cacahuete (CCPA)

9. Coalicin para la proteccin del Patrimonio Gentico Africano (COPAGEN SENEGAL)

10. Alianza para la Soberana Alimentaria en frica (AFSA)

11. Fahamu frica

12. Somos la Solucin (NSS): un movimiento de mujeres rurales para la soberana alimentaria.

13. Consejo de los Animadores para el desarrollo de Djirnda (CADD)

14. Eco Citoyen

15. Enda Pronat

16. GIPSWAR

17. Peridico Agropasteur

18. Innovacin, Medioambiente y Desarrollo en frica (IED-Afrique)

19. Carrefour International

20 Activista Sngal

21. Foro social Senegals (FSS)

22. Organizacin de la Juventud Panafricanista (OJP)

23. Panafricana Para la Educacin y el Desarrollo Sostenible (PAEDD)

Texto original en francs: http://www.ipar.sn/Lettre-d-interpellation-adressee-au-gouvernement-de-la-Republique-du-Senegal.html?lang=fr

Traducido para UMOYA por Mara Isabel Celada Quintana

Fuente: https://umoya.org/2018/06/25/carta-de-interpelacion-enviada-al-gobierno-de-la-republica-de-senegal-a-los-paises-miembros-del-g7-y-a-la-union-africana/