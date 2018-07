Entrevista al investigador Germain Nzinga Makitu

"La liberacin de J.P. Bemba no es ms que un rbol que oculta un gran bosque..."

RTV suiza Ingeta

RTV suiza: Buenos das seor Germain y a todos aquellos que nos escuchan en directo. Esta noche es usted nuestro invitado en los TenQuiz y vamos con la primera pregunta: casi diez das despus de que J-P Bemba haya sido absuelto, qu opina usted?

Germain Nzinga: Buenos das. Creo que se podra pensar que aparentemente estamos presenciando la culminacin de un proceso judicial, pero en el trasfondo subyace un autntico terremoto poltico que desbarata todos los clculos y pronsticos elaborados hasta entonces sobre el proceso electoral. La absolucin de Jean-Pierre Bemba viene a ser una pieza ms que aadir al rompecabezas poltico de la crisis congolea, que nos lleva a precisar mejor las intenciones de quienes manejan las teclas de mando en la RDC.

RTV suiza: Diez aos de espera para un juicio, es realmente un calvario?

Germain Nzinga: Efectivamente, un calvario tambin por la privacin de libertad que le impidi estar con su familia cuyos retoos, todava muy jvenes, tuvieron que padecer una dcada de ausencia de su padre. Calvario para su partido poltico, el MLC, al que tuvo que dirigir desde la distancia con la conocida traicin de sus lugartenientes ms allegados, a saber, Kamitatu, Luhaku, Kisombe, Muamba, etc. Finalmente, calvario por sentirse impotente ante una justicia dirigida por la batuta de la pareja Moreno-Bensouda decidida, por motivos obvios, a endosarle el sambenito de crmenes de los cuales otros polticos centroafricanos resultan ser los principales responsables.

Pero, as como todo camino del Calvario termina siempre en una resurreccin, la de Bemba parece finalizar para bien del antiguo prisionero que en el transcurso de unos cuantos das se ha transformado en ese hombre providencial que polariza a partir de ahora las ltimas esperanzas de cambio en el Congo de Lumumba. Una espera que espero d sus frutos para el destino de los congoleos, aunque nada nos lo asegura

RTV suiza: Cmo valora usted el despacho del fiscal de la CPI cuya incompetencia sera aprobada por los jueces?

Germain Nzinga: Se ha publicado mucho material sobre ese tema, especialmente el de la suiza Carla del Ponte y Andr Guichaoua, para poner de relieve la politizacin a ultranza de la justicia internacional y su instrumentalizacin para abatir los adversarios polticos considerados peligrosos para los intereses polticos y econmicos de los occidentales. Numerosos analistas la han calificado como la justicia de los vencedores o la de los poderosos que no imparte el derecho con imparcialidad sino en funcin de los intereses que estn en juego.

Ciertamente, las tergiversaciones del fiscal sobre el dossier Bemba conllevan un gran descrdito para esa institucin internacional y da la razn a aquellos que, como yo, han manifestado siempre serias dudas sobre la naturaleza de sus mtodos. Pero en el fondo del asunto, seguramente no exista una modalidad separada donde, por una parte, estara la incompetencia del despacho del fiscal y, por otra parte, la excelencia de los jueces. Aqu estamos tratando con una incompetencia deliberadamente mantenida en el conjunto de esta jurisdiccin internacional para lograr un objetivo poltico especfico.

Mi apreciacin personal es que la liberacin de Bemba no es ms que un arbolito que oculta un gran bosque. Estamos frente a un enorme complot que (ayer, hoy y con toda probabilidad, maana) utiliza a Bemba como un simple fusible de otro gran proyecto de las grandes potencias y numerosas fuerzas oscuras que consiste en bloquearle el camino a la voluntad del pueblo congoleo de llevar a cabo una alternancia democrtica creble.

RTV suiza: De 18 aos de la primera condena a la absolucin, Podemos creer en un milagro divino o en una verdadera justicia con jueces competentes?

Germain Nzinga: Para nada, No hay nada realmente milagroso en eso! Tal como ya lo escrib hace una semana, parafraseando a Franklin Roosevelt, en poltica, nada ocurre por casualidad. Cada vez que ocurre un acontecimiento, podemos tener la seguridad que estaba previsto que as ocurriese. A la luz de este teorema, la detencin de Bemba justo despus de que fuese propuesto como portavoz de la oposicin en 2008, as como la decisin de su liberacin que ocurri a mes y medio de la presentacin de las candidaturas para las prximas elecciones presidenciales, justo en el momento en el que el poder de ocupacin de la AFDL est acorralado, conforman unos slidos indicios que nos permiten dudar del carcter casual de este acontecimiento poltico.

Estoy convencido que su detencin as como su liberacin, son ambas dos el resultado de motivaciones ms polticas que judiciales. En un dossier tan politizado como el de Bemba, no hay que esperar gran cosa de un fiscal o de un juez que ha sido nombrado por esos mismos poderosos por necesidad de la causa. El veredicto sobre el dossier Bemba est estrechamente ligado al nuevo rumbo que est tomando la actualidad poltica en la RDC.

RTV suiza: Qu les respondera usted a los que dicen que el caso JP Bemba es una detencin politizada y su absolucin sera igualmente poltica?

Germain Nzinga: Suscribo esta aproximacin analtica. Hay muchas premisas que nos llevan a as creerlo.

Basta con ver los hechos que precedieron esta absolucin: la visita secreta de un emisario de Trump a Kabila y a Bemba an encarcelado. La mediatizacin a ultranza de la carta de Herman Cohen reclamando la liberacin de Bemba para que acudiese volando al rescate de su desamparado pueblo. La visita de Fatou Bensouda a Kinshasa para informar en persona a Kabila sobre un plan secreto que todava escapa a nuestra comprensin. Las numerosas ruedas de prensa de los portavoces de la CPI con intencin de preparar a la opinin internacional sobre el giro de 180 de La Haya que, en apenas tres meses, ha pasado de la condena de 18 aos de prisin firme a la anulacin total de todas las penas, son indicios que prueban que hemos abandonado la senda de la justicia para entrar en el laberinto de la poltica total.

RTV suiza: Y qu hay del destino de todas esas vctimas centroafricanas?

Germain Nzinga: Muy buena pregunta. Dado que la detencin de Bemba obedeci a razones polticas, esto quiere decir que los verdaderos verdugos de las vctimas centroafricanas siguen en la calle y nunca han sido inquietados. Ha llegado la hora de la verdad para la justicia centroafricana, la hora de destripar a la boa para que se sepa la verdad.

Desde la perspectiva del derecho, no se puede justificar que un cmplice (Bemba) sea detenido mientras que el principal autor de los crmenes, el difunto presidente Ange-Flix Patass que es el verdadero autor, no ha podido ser encausado hasta su fallecimiento.

Corresponde ahora a las fiscalas y tribunales centroafricanos sealar con total independencia a los verdaderos responsables de violaciones, robos, asesinatos y otros crmenes de guerra y crmenes de lesa humanidad cometidos contra sus compatriotas. Les va en ello la propia respetabilidad de una frica que habr logrado impartir el derecho con total imparcialidad ah donde Occidente tergiversa y pretende ocultar la justicia desde hace dcadas.

RTV suiza: Absuelto, pero J-P Bemba todava permaneci 48 horas en la Haya por no tener el permiso de residencia para reunirse con su familia, Maniobras polticas o respeto a las leyes belgas?

Germain Nzinga: Ms bien debido a un tema puramente tcnico por el que el absuelto necesita un documento que le autorice a residir en un pas husped que le abra sus fronteras. Interrogado por los jueces de la CPI sobre si pretenda viajar a su residencia de Porto en Portugal, el concernido les hizo parte de su intencin de desplazarse a Bruselas donde reside su familia.

Para no dar la impresin de entrar en el juego, como el da en el que Bemba fue detenido en su casa de Rhodes-saint-Gense en Bruselas tan slo unas horas despus de ser emitida una orden de detencin internacional en su contra, el gobierno belga se esmer en enlentecer deliberadamente los procedimientos administrativos (es decir, cuatro das) antes de dar finalmente una respuesta favorable a la solicitud. De esa forma el gobierno belga quiso demostrar que es soberano y que no acta bajo la presin de nadie. Y al mantener una relacin distante con el rgimen de Kabila, cree estar en posesin de un argumento aadido para ejercer una presin diplomtica no desdeable sobre los nervios de Kabila.

RTV suiza: Todo el mundo ve a J-P Bemba como un futuro candidato a las elecciones presidenciales del prximo 23 de diciembre. Es posible que se le proponga dirigir la TSK (transicin sin Kabila)? Es usted de los que as opinan y por qu?

Germain Nzinga: Es una de las posibilidades. Pero digo bien una de las posibilidades entre otras tantas. A propsito de su candidatura a las elecciones presidenciales, todo se decidir de aqu al mes de julio si Bemba consigue regresar al pas antes del periodo del 23 de junio al 25 de julio, fecha tope marcada por la CENI para la presentacin de las candidaturas. Ms all de esa fecha, deduciremos que Bemba no ser candidato en las prximas elecciones del prximo mes de diciembre.

Algunos susurran que el regreso de Bemba a Kinshasa estara en el contexto de reforzar el plan de derrocamiento de Kabila, con el cual tendra un trato previo que le otorgara un puesto de Primer ministro. En ese caso, segn las declaraciones del ministro congoleo de Asuntos Exteriores que dice que Bemba puede regresar tranquilamente al pas, preguntmonos por qu el PPRD abre las puertas a Bemba y se las cierra a Katumbi. Eso debe ponernos la mosca tras la oreja para comprender la naturaleza de los dividendos polticos que el rgimen de Kinshasa pretende recolectar con esta liberacin.

Por otra parte, hablar de la transicin sin Kabila con un Bemba al frente sera indudablemente una transicin agitada, tanto ms que los otros lderes de la oposicin como los de la MP no se reconocern en l, teniendo en cuenta la naturaleza diametralmente opuesta y divergente de los intereses que persiguen unos y otros. Ciertos allegados a la MP susurran que la liberacin de Bemba va verdaderamente contribuir a complicar la celebracin de las elecciones de este ao segn haba planeado la CNI. Ese sera su papel tal como se concluy.

Segn la misma fuente, en los prximos das se hablar de su oposicin al censo electoral, a la mquina de votar e incluso a la independencia de la CNI. Habr entonces que sentarse alrededor de una mesa para hallar una solucin, tanto ms que Bemba se halla en posesin de la legitimidad del pueblo para exigir la revisin del proceso actual. La MP aprovechar esta brecha del ensimo dilogo para sacar el cuello del agua y ganar tiempo.

Para evitar esa trampa, lo ideal para el mayor bien del pueblo congoleo sera el postulado de una transicin dirigida por la sociedad civil que no tiene otra ambicin poltica que ver a la RDC recuperar un estado de derecho y cierta respetabilidad en la escena internacional

En mi opinin, es la tarea titnica que ltimamente han estado realizando los Think Tank congoleos en Lieja la semana pasada o en Washington DC donde se organizar una conferencia-debate capital dirigida por tres participantes, del 28 al 30 de junio prximos: Laurent Monsengwo y Denis Mukwege hablarn de un tema muy elocuente: Why a period of transition without Kabila for credible & transparent elections in CDR? Traduciendo a la lengua de Cervantes: Por qu un periodo de transicin sin Kabila para unas elecciones crebles y trasparentes en la RDC? Quiera el cielo que esta nueva dinmica de la sociedad civil pueda convertirse en una alternativa seria contra la poltica totalitaria de los poderosos.

RTV suiza: Se dice que cuando el gato no est, los ratones hacen fiesta. Cmo ve usted el destino de todos esos antiguos aliados que fueron de la mano de Kabila?

Germain Nzinga: Si estuviese en el lugar de Jean-Pierre Bemba, evitara invertir en resentimiento y venganza. Si este antiguo reo de la Haya pretende adoptar la postura de un gran lder y estratega, tiene que federar todas las fuerzas polticas anti-Kabila, entre las cuales se incluyen sus antiguos aliados. En poltica ms vale contar con un enemigo dentro del propio campo que fuera de l. Guardndolo a tu lado lo controlas mejor.

Y a propsito de esto, en la historia poltica congolea hay una legin de ejemplos. Recordemos a Mobutu que trajo de vuelta a su harem a Nguz Karl I Bond que haba dado la campanada dimitiendo de su puesto de Primer ministro en 1981 y se exili en Blgica desde donde intent dirigir la oposicin contra Mobutu publicando un libro incendiario de 210 pginas en la editorial londinense R. Collings y titulado: Mobutu o la encarnacin del Mal congoleo.

Y fue en esa misma poca cuando el grupo de 13 parlamentarios le daba mala vida a Mobutu en el propio interior del pas y creaba la UDPS, la primera formacin de oposicin en el pas en 1982, y muchos esperaban una conjuncin de esfuerzos entre esa oposicin interior y la exterior encarnada por Jean Nguz. Mobutu hizo gala de su gran olfato poltico trayendo de vuelta a Nguz a su campo, nombrndolo embajador del Zaire en Estados Unidos antes de confiarle por segunda vez el ministerio de Asuntos Exteriores. Mobutu logr un golpe maestro en esa gran operacin de recuperacin poltica con la cual control perfectamente su adversario y antiguo aliado.

sta ha sido precisamente la estrategia puesta en accin en estos das por Flix Tshisekedi que decidi traer de nuevo al redil de la UDPS a todos los parlamentarios rebeldes que no haban obedecido las rdenes de su difunto padre durante la lucha por el imperio en 2011. Bemba debera poner todo el inters del mundo en extraer algunas lecciones tiles para un liderazgo ms efectivo.

RTV suiza: Cree usted que J-P Bemba es de los que perdonan?

Germain Nzinga: Seor periodista, en poltica no existe el perdn. Es incluso el anverso de la religin cristiana donde se nos exhorta a perdonar setenta y siete veces. Por el contrario, se puede conseguir transformar la falta de un adversario en una oportunidad poltica, tan cierto que estando sobre un terreno de conquista o conservacin del poder, todo poltico experimentado acta frente al adversario segn las circunstancias para colocarse en una posicin de fuerza.

Dicho esto, volver a contar con Kamitatu, Luhaku, Muhamba, etc. jugara muy a favor de Bemba en la medida que, de paso, debilitara a los crteles polticos que los echaron. Al mismo tiempo se proporcionara a si mismo una gran ayuda para evaluar mejor las estrategias de los adversarios por medio de la valiosa informacin que detengan los retornados. Adase a eso que esos numerosos convertidos, conscientes de haber perdido la confianza de un viejo amigo, rivalizarn en ardor y celo para dar lo mejor de si mismos ms all de sus fuerzas naturales. Con toda certeza, es Jean-Pierre Bemba el que saldra ganado dando la imagen de un poltico conciliador y visionario.

RTV suiza: Qu lecciones sacamos de esta detencin supuestamente poltica?

Germain Nzinga: Personalmente, veo tres lecciones importantes para el devenir poltico de mi pueblo:

Primero, en la guerra de baja intensidad que acontece en el Congo, he comprendido que la primera vctima es la verdad. Por qu? Porque la guerra que tiene lugar en el Congo desde hace un siglo y medio es claramente una adicin de crmenes rodeados de imgenes de propaganda a favor del bando de los poderosos. El trabajo de los medios-mentiras funciona a pleno gas para enmascarar la verdad sobre la verdadera naturaleza del drama congoleo. Las imgenes que ilustraron la detencin de Bemba, as como su absolucin, forman parte de ese registro que ilustra esa guerra secreta de las potencias aliadas contra el destino de los congoleos y de la cual los congoleos tienen la obligacin de entender lo que est en juego.

Segundo, la cada vez ms aguda conciencia de los congoleos que comprenden hoy mejor que ayer que su pueblo jams ha sido independiente desde 1960 y que ellos mismos jams han tenido el derecho y el privilegio de tomar cualquier decisin soberana sobre su destino y que cualquier congoleo que alce la cabeza es inmediatamente reducido al silencio con su muerte o su encarcelacin. Esta detencin de Bemba ha tenido la ventaja de revelarnos la verdadera cara de los actores principales que asfixian el sueo de libertad de los congoleos y su modus operandi para seguir impidiendo la emergencia de un Estado libre y democrtico en la RDC.

Tercero, esta es mi nueva lnea de pensamiento y conducta (que espero sea la de mi pueblo), lnea segn la cual el cambio del Congo, la instauracin de cualquier estado de derecho o su posible emergencia NUNCA vendr de las fuerzas exteriores que desean vivamente ver al Congo seguir funcionando como un Estado fallido con la finalidad de mejor explotar las riquezas de su suelo y de su subsuelo. El nico cambio posible vendr de la base de las masas populares crticas, del pueblo finalmente decidido a vencer a sus adversarios a travs de una reorganizacin de sus fuerzas, una asociacin de sus materias grises que engendre una decisin unnime que de aqu en adelante se camine alrededor de un ideal comn, el ideal de la liberacin total del pas por los propios congoleos.

RTV suiza: Cmo ve usted las cartas de la escena poltica ahora que J-P Bemba es libre de reunirse con sus compaeros y actores polticos sobre el terreno?

Germain Nzinga: Con el regreso de Bemba a la escena poltica congolea habr necesariamente una redistribucin de las cartas de la baraja. En mi humilde opinin, con el tiempo se perfilarn cuatro escenarios polticos en un futuro prximo.

El primer escenario dibuja cada vez ms el regreso de Bemba al pas y la creacin de un nuevo tablero poltico donde el antiguo duelo Kabila-Katumbi se convertir cada vez ms en un duelo Kabila-Bemba. Aqu habr que tener muchsimo cuidado, sobre todo los internautas que se dejen engaar por la manipulacin de los medios que hacen creer que Kabila est haciendo las maletas. Con seguridad es una treta para calmar al pueblo antes del gran trueno del prximo 23 de diciembre. En la hiptesis en la que Kabila se atenga a la lgica poltica: Aqu estoy, aqu me quedo, la cooptacin de Jean-Pierre bemba por los poderosos apuntara entonces a que sirva de pedestal a un Kabila decadente o a una AFDL que pierde fuelle pero que todava es necesaria para las potencias depredadoras que dan un golpe sobre la mesa para agradar a los congoleos ingenuos pero que por debajo negocian la perennidad de sus grandes intereses en el Congo.

El segundo escenario nos remite a un regreso de Bemba a la RDC, pero frente a un PPRD hurfano de Kabila el cual, bajo la presin de la comunidad internacional y de la SADC, habr fingido retirarse nombrando un sucesor (probablemente Matata Mponyo). O todava por su testarudez, llegar a dejarse matar de un balazo en la cabeza.

En el primer caso del sucesor, Kabila pondr en ejecucin el siguiente plan: Os presento un sucesor, pero sigo siendo el presidente. En ese caso, estar detrs de numerosas jugadas sucias para actuar en la sombra y proteger los intereses de su grupo tutsi. Al tener el control de las fuerzas militares y de seguridad y con el apoyo de la maquinaria de votar (o de cometer fraude), ejercer todo su peso de perjuicio para hacer triunfar a su familia poltica. Bemba simplemente servir de peso pesado porque PPRD lo necesita para dar un semblante de credibilidad al escrutinio cuyo veredicto depender ampliamente de su buena voluntad. Pero Kabila en la sombra del poder no se contentar con permanecer eternamente en un segundo plano. Se activar para hacer que el pas sea ingobernable hasta que se le llame o se imponga l mismo para retomar las riendas.

En el caso de una muerte violenta de Kabila, se producir tal desbandada en las altas esferas congoleas del PPRD que la minora tutsi al mando en la sombra ya no podr controlar el curso de la historia poltica del Congo. Bemba acceder entonces a la magistratura suprema del pas, pero su duracin o reinado efmero dependern de su habilidad para conciliar a los contrarios o de su arte para dar la espalda a los poderosos con el apoyo de su pueblo.

El tercer escenario llevara a Bemba a Kinshasa para tomar lugar en la oposicin poltica congolea. Como ya escrib en una publicacin anterior, en esas condiciones Bemba sera un actor poltico ms peligroso y ms perjudicial para la oposicin que para el rgimen actual.

Por qu? Porque est a aos luz de respaldar la candidatura nica de las plataformas de oposicin en torno a Katumbi. Estar muy lejos de vender a la baja, y en favor de un tercero, todos los sacrificios que soport en la crcel. En resumen, nos encontraremos con una oposicin que ir a las elecciones laminada y dividida en una implacable pelea de gallos. Y ello, para gran ventaja de un Kabila o su sucesor al frente de una plataforma ms bien unida y disciplinada, gracias a la suculenta generosidad de su autoridad moral o inmoral (segn se mire), que est en posesin de enormes cantidades de dinero gracias a su control total de la administracin financiera del estado congoleo.

El cuarto escenario es de la implosin total del pas, en el sentido en el que la anunciada pelea de gallos conduce esta vez a un enfrentamiento armado. La ausencia de Kabila el pasado 18 de junio en un decisivo encuentro, avalara esta lgica. El eje Kabila-Kagame nunca se ha roto pero el actual presidente de la UA est con Dios y con el diablo dando lecciones de democracia a Kabila para mejor ganarse a sus interlocutores continentales e internacionales. Paris y Bruselas los consultan. Luanda y Johannesburgo tambin. Esta posicin le permite evaluar el pensamiento secreto de los adversarios de Kabila y tomar la decisin correcta para neutralizarlo todo. Su posicin ha permitido a Kagame saber por adelantado lo que se tramaba en Luanda y aconsej a su marioneta que no acudiese. Kabila hablar en las dos cmaras sobre el inminente nombramiento de un sucesor slo para ganar tiempo y atraer a la oposicin.

A esto, debemos agregar que el poder sigue siendo tribal en el Congo y fuertemente dependiente de las reas culturales. Katumbi se impondr con los votos del Este de habla suajili y Bemba se har con los votos del Oeste, produciendo de ese modo una imperdonable fractura del electorado y, en el peor de los casos, una confrontacin armada entre los bandos de Katumbi y Bemba, armados por los mismos mentores occidentales. Kabila y Kagame aprovecharn ese desorden para acusar a la oposicin de hacer naufragar el proceso electoral mediante el uso de violencia armada.

Al final de este macabro episodio intervendr el ejrcito de Kabila para neutralizar a Katumbi y a Bemba y ponerlos fuera de estado de perjudicar, apartndoles as de la carrera hacia el poder con el falaz pretexto de querer restaurar el orden poltico en un pas perturbado por una oposicin irresponsable. El verdadero propsito de la reciente liberacin de Bemba por la CPI habr entonces estallado a plena luz del da para disgusto de aquellos que lo celebraron en las calles de Kinshasa un viernes 8 de junio de 2018.

La kabilia que slo cree en el camino de la violencia armada para reinar, impondr con una fina estrategia lo que siempre quiso hacer: la imposicin de un toque de queda y un estado de sitio para la neutralizacin de la oposicin, el Parlamento y todas las instituciones con el fin de establecer ad aeternam los cimientos de este sistema de ocupacin, del cual Kabila no es ms que una simple pieza del extremadamente complejo engranaje.

RTV suiza: Tiene usted algo ms que aadir?

Germain Nzinga: Quiero llamar la atencin de mis compatriotas que todava creen en un Congo en pie y renovado sobre la espada de Damocles suspendida sobre nuestras cabezas. Deben saber que, desde el 19 de septiembre de 2016, hemos entrado en una zona de grandes turbulencias polticas y que durante este ao 2018 se est sellando el destino definitivo de los congoleos mediante la nueva direccin que tomar el futuro de nuestro pas. Los principales medios de comunicacin quieren que nos traguemos el sapo de que el conflicto de baja intensidad que actualmente desgarra a la RDC est motivado por un Kabila que retrasa las elecciones mientras que en realidad es principalmente alimentado por los grandes interese mineros. Las decisiones que se tomen sobre el destino de nuestro pueblo no dependern de parmetros democrticos o de que se celebren o no elecciones el prximo mes de diciembre. No! Las decisiones que estn en va de detenerse, lo sern en funcin de la gestin de nuestros minerales estratgicos.

La com est haciendo un gran trabajo de distraccin para que no entendamos que nuestro pas ve entrar en su fase de realizacin, todas las predicciones que anunciamos previamente sobre la particin del pas, sobre su implosin o ms an sobre la anexin, de acuerdo con el Plan Cohen, de su parte Oriental al nuevo Mercado Comn acoplando otros cinco Estados africanos hacia el comercio del Ocano ndico. De ah la urgencia de que cada uno de nosotros est lcido en los asuntos cruciales del momento y sea perspicaz para actuar consecuentemente con sinergia de fuerzas y alrededor de un nico y mismo ideal.

Nuestra actual generacin se encuentra en la encrucijada de un pasado orgullosos de haber nacido congoleos y un futuro de una vida de esclavos voluntarios. nicamente nuestros anlisis para una mejor apreciacin de la situacin y nuestra correcta reaccin contra el plan maquiavlico del bando contrario podrn conjurar el destino y derrotar los cnicos clculos de los enemigos del pueblo congoleo.

RTV suiza: Muchas gracias seor Germain por su disponibilidad y esperamos verle de nuevo de aqu al 30 de junio despus del discurso de Kabila en las dos cmaras y la presentacin de las candidaturas.

Germain Nzinga: Ser con mucho gusto. Gracias a ustedes igualmente.

Texto original en francs

Traducido para UMOYA por Juan Carlos Figueira Iglesias

Fuente: https://umoya.org/2018/07/01/la-liberacion-de-j-p-bemba-no-es-mas-que-un-arbol-que-oculta-un-gran-bosque/