Abolicionismo & Prostitucin

Desde la Huelga Feminista del 8M todo se mueve

Moviment Democrtic de Dones Catalunya

No es posible acabar con el patriarcado mientras haya mujeres mercantilizadas y traficadas para satisfacer los deseos sexuales de los hombres que las puedan pagar. Acabar con la esclavitud del SXXI ha de ser el objetivo de cualquier gobierno y de cualquier partido poltico que se considere demcrata.



El Movimiento Democrtico de Mujeres y La Red de Municipios libres de trata felicitamos que diferentes sensibilidades polticas adopten posicionamientos pblicamente en favor de la abolicin de la prostitucin. Porque la nica va para erradicar la trata de mujeres y menores para la explotacin sexual, es acabar con la demanda.



Sin demanda no hay prostitucin y por lo tanto no hay negocio con el que puedan lucrarse las redes de la delincuencia internacional. Sin demanda tampoco tendra sentido pensarlo como un posible trabajo para las mujeres trabajadoras ms pobres y ms vulnerables. El 95% de las mujeres que estn en situacin de prostitucin son vctimas de las redes de trata.



Estas mujeres son las que nos preocupan. Por ello queremos que sean reconocidas como ciudadanas con plenos derechos y no como trabajadoras del sexo, perpetuando e invisibilizando su situacin de esclavitud y convirtiendo a los proxenetas en honorables empresarios. En 2015 decidimos lanzar la Red de Municipios Libres de trata.



Hoy no solo contamos con 100 instituciones, de las cuales hay 5 diputaciones y un parlamento autonmico. Sino que hemos conseguido que el debate sea presente en la opinin pblica desde entonces y que nuestra posicin abolicionista avance en todos los partidos y en el movimiento feminista. Siempre hemos dicho que no es una cuestin partidista sino una cuestin de derechos humanos. Y durante estos ltimos meses es algo que estamos percibiendo de primera mano.



En abril de este ao nos felicitamos por la inclusin de la prostitucin en la ley contra la violencia de gnero de Navarra. Solo dos aos despus de que el Parlamento de Navarra se adhiriese a la Red de Municipios Libres de Trata ya podemos celebrar que los compromisos que asumieron al aprobar la mocin de la red no quedaron en papel mojado.



El pasado 17 de junio la delegacin catalana del MDM, el MDD, celebr su III asamblea en Santa Coloma de Gramenet, clausurada con un acto pblico con diferentes sensibilidades polticas. Nuria Parln alcaldesa de Santa Coloma y miembro del PSC, Ivet Castao de la comisin de igualdad del PdeCat , Yolanda Laspalas Coordinadora de polticas sociales del PP y Lluis Rabell exdiputado del Parlament de Catalua, de Cat Si Que Es Pot y la presidenta del MDM, coincidieron en que la solucin pasaba por la abolicin, como ha hecho el gobierno sueco, erradicando la demanda sin penalizar las mujeres prostituidas y persiguiendo a los responsables de traficar o participar en esta forma de violencia.



Una semana despus, el 22 de junio nos sorprendi gratamente la noticia de IU con la entrada en registro de una proposicin de ley Orgnica con varias modificaciones legales para abolir la prostitucin, con la penalizacin de los clientes con multas de entre 600 a 30.000 euros y un endurecimiento de las penas a los proxenetas. Mientras, los municipios integrantes de la red, de diferente color poltico han ido desarrollando medidas como, la que hoy hemos podido ver a travs de los medios.



El municipio de Sils (Girona) ha modificado la ordenanza para despenalizar a las mujeres prostituidas y penalizar a clientes y proxenetas. Vemos como el debate va avanzando y hoy tambin nos volvimos a sorprender con la propuesta de ordenanza de carcter abolicionista que ha presentado el PSC en el ayuntamiento de Barcelona y que ir al prximo pleno del viernes 29 de junio.



El debate est sobre en la mesa, y nosotras vamos a seguir trabajando desde el MDM y desde la red de municipios libres de trata para que Espaa siga el ejemplo de Suecia.

Cristina Sim es Presidenta del Movimiento Democrtico de Mujeres

