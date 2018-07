Enfrentamientos intertnicos causan ms de 10 muertos en el centro de Mali

Al menos 10 personas han muerto en los dos ltimos das en una regin del centro de Mali por un nuevo brote de violencia tnica que ha enfrentado a los peuls con los dogon, dijeron hoy a Efe fuentes policiales malienses.

Los enfrentamientos tuvieron lugar en Madougou, un poblado de la regin de Mopti, cerca ya de la frontera del pas con Burkina Faso.

Segn las fuentes, y aunque existe confusin sobre la chispa que prendi los ataques, las vctimas son todas de etnia peul (tambin conocidos como fulani), y miles de ellos han huido despus de que su aldea de Koro fuera asaltada y quemada por los dogon.

Los choques entre peuls y dogon han sido cada vez ms frecuentes en los dos ltimos aos en el centro de Mali, donde siempre han convivido, aunque no sin tensiones.

Los peuls, ganaderos de cultura nmada, han sido acusados en los ltimos tiempos de ser cmplices del yihadismo, despus de que uno de sus lderes, el predicador Amadou Kouffa, creador del "Frente de Liberacin de Macina", optara por la violencia y se asociara con Al Qaeda en el Magreb Islmico.

El pasado 24 de junio, otra matanza similar se registr en Koumaga, tambin en el centro de Mali, cuando un grupo de cazadores presuntamente de etnia bambara atacaron el poblado y asesinaron a 16 personas -segn el balance del gobierno, aunque otras fuentes aseguran que fueron muchos ms- en ese localidad peul.

La violencia tnica se superpone con el terrorismo yihadista en Mali, que el prximo 29 de julio celebrar elecciones presidenciales pese a las cada vez ms precarias condiciones de seguridad en el pas.

Fuente: https://www.eldiario.es/politica/Enfrentamientos-interetnicos-causan-muertos-Mali_0_788821520.html