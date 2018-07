Etiopa y Eritrea firman la paz y acuerdan respetar las fronteras

Ads Abeba, 9 jul (EFE).- Etiopa y Eritrea firmaron hoy en Asmara "el fin del estado de guerra" en una declaracin conjunta que incluye respetar las fronteras establecidas en el Acuerdo de Argel de 2000, que acab con dos aos de guerra entre ambos pases.

"El estado de guerra que exista entre los dos pas ha llegado a su fin. Se ha abierto la puerta a una nueva era de paz y amistad", explic en un mensaje en su cuenta de Twitter el ministro eritreo de Informacin, Yemane G. Meskel, sobre la declaracin firmada por el presidente eritreo, Isaias Afwerki, y el primer ministro etope, Abiy Ahmed.

Isaias y Abiy acordaron que "ambos pases trabajarn para promover una cooperacin cercana en las reas poltica, econmica, social, cultural y de seguridad", segn el ministro eritreo.

Adems, el acuerdo incluye el restablecimiento de transporte, comercio y telecomunicaciones entre los dos pases, un trabajo conjunto para garantizar la paz regional y el desarrollo, y la "implantacin de la decisin fronteriza", inform Yemane.

El ministro eritreo se refiri as a la frontera delimitada en el Acuerdo de Argel que estipula que las dos partes acepten la decisin de la Comisin de Frontera de Eritrea y Etiopa como "final y vinculante".

Sin embargo, cuando esta comisin decidi conceder a Eritrea la ciudad de Badme, epicentro de la guerra, Etiopa se retract de su compromiso y el entonces primer ministro etope, Meles Zenawi, seal que slo aceptara ese dictamen "en principio".

Desde entonces y hasta la llegada de Abiy al cargo en abril pasado, las relaciones entre estos dos pases del frica oriental han sido tensas, si bien el nuevo mandatario etope ha apostado por el aperturismo y el acercamiento de ambas naciones.

Los dos lderes celebraron este domingo en Asmara la primera reunin en veinte aos entre gobernantes de ambos pases, que concluy en un acuerdo para restablecer las relaciones bilaterales.

Etiopa y Eritrea tambin acordaron que abrir sendas embajadas en sus capitales y habilitar una conexin telefnica directa.

En una cena oficial, Isaias habl de "la agitada bienvenida realizada a Abiy" como una muestra "de cunto la gente de Eritrea quiere la apreciada paz", y elogi el acercamiento del primer ministro etope que "recuperar el tiempo y la oportunidad perdidos en los ltimos veinte aos", segn el ministro eritreo de Informacin.

"Ya est bien de guerra y de noticias de una guerra inminente. Celebro que los pueblos de Eritrea y Etiopa nos embarquemos en un prometedor captulo de paz y estabilidad, acabando con una fase de no guerra, no paz", consider por su parte el mandatario etope, tambin segn el ministro.

El primer vuelo entre Ads Abeba y Asmara de la aerolnea estatal etope Ethiopian Airlines tendr lugar la prxima semana, segn confirm hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Etiopa, Workneh Gebeyhu.

El histrico acercamiento entre los dos pases ha sido aplaudido por dirigentes africanos como el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, y el ruands, Paul Kagame.

Kagame, que fue el primero en felicitar a los dos lderes del Cuerno de frica a ltima hora del domingo, elogi "el valor de hacer las cosas bien por los pueblos de los dos pases".

Y Kenyatta celebr hoy que Abiy e Isaias hubieran escogido "el camino de dialogar con el otro y comenzar la senda de la amistad".

Tambin el bloque de pases de frica del Este que conforman la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo (IGAD) consider hoy que la normalizacin de relaciones "beneficiar indudablemente a las pueblos de los dos pases y contribuir a conseguir la aspiracin de paz y de integracin econmica de la regin y, por tanto, de frica".

Eritrea se independiz de Etiopa en 1993, pero las disputas fronterizas llevaron a los dos pases a una guerra entre 1998 y 2000 que caus decenas de miles de muertos de ambas partes, y que acab con el Acuerdo de Argel firmado el 12 de diciembre del 2000.

Este acuerdo de paz es impopular en Etiopa, donde muchos ciudadanos se creen traicionados por el Gobierno despus de que su pas ganara la guerra con Eritrea, en la que el propio Abiy combati como miembro de la unidad de radiocomunicacin del Ejrcito. EFE,

