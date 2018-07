Drogas & Gnero

La lucha contra las drogas necesita una perspectiva de gnero

www.ipsnoticias.net

No hay una estrategia nica para hacer frente al uso de drogas, debe haber una variedad de medidas de prevencin basadas en la evidencia, como reduccin del dao, tratamiento y otros servicios de apoyo a la salud y social que puedan responder a muchos de los problemas que afrontan las mujeres que usan drogas, explic Marie Nougier, directora de investigacin y comunicaciones en el Consorcio Internacional de Poltica de Drogas, en dilogo con IPS. Alrededor de 5,6 por ciento de la poblacin mundial entre 15 y 64 aos, unas 275 millones de personas, consumieron drogas en 2016, seala el informe publicado en la ltima semana de junio. De esos, 31 millones sufren desrdenes, es decir que necesitan tratamiento, pero este solo llega a uno de cada seis consumidores.







Las consecuencias son terribles, 450.000 personas murieron en 2015 por el consumo de drogas. Adems, la produccin mundial de opio aument 65 por ciento de 2016 a 2017, la estimacin ms elevada hasta ahora. El informe, dividido en cinco secciones, trata en la ltima, del impacto del gnero en el consumo de drogas, y en especial en las mujeres. Las otras incluyen informacin como un resumen ejecutivo, demanda y suministro de drogas, mercados y el uso de drogas relacionado con la edad. Las mujeres suelen consumir ms seguido opioides y tranquilizantes que los hombres, pero usan ms canabis y cocaina. Las mujeres empiezan a consumir drogas despus que los hombres, pero aumentan su ingesta de drogas relacionadas, alcohol, opioides y cocana, ms rpido que ellos.







El consumo de drogas en las mujeres suele estar asociado a una pareja ntima, en cambio, los hombres tienden a consumir sustancias con otros amigos. Y mientras las mujeres tienden a sufrir ms depresin, ansiedad y otros problemas psicolgicos, los hombres externalizan los suyos con desrdenes de conducta, como trastorno hiperactivo de dficit de atencin y trastorno antisocial de la persona, explica. Pero lo ms sorprendente en trminos de encontrar soluciones a largo plazo es que las mujeres tambin pueden haber experimentado una infancia adversa como desatencin fsica, abuso y abuso sexual, precisa.







Cuando las polticas de lucha contra las drogas se endurecen, el resultado es una mayor proporcin de mujeres condenadas por delitos de narcotrfico. Adems, tambin parecen mucho ms afectadas por el estrs por desorden postraumtico. Las polticas de drogas que se concentran en castigar a las personas por consumir contribuyen en gran parte a los problemas de salud derivados del consumo, como la propagacin del VIH y la hepatitis C y las muertes por sobredosis; el temor a ser detenido y al castigo hace que las personas no accedan a la reduccin del dao ni a los tratamientos que necesitan, explic Nougie. Los enfoques punitivos tambin elevaron los grados de estigma y discriminacin contra quienes consumen drogas, aadi ella. Adems, segn Nougier, los enfoques punitivos tienden a perjudicar ms a las mujeres porque no hay programas de tratamiento con perspectiva de gnero.







Sus necesidades, por sus antecedentes y el consumo, son diferentes. Tambin por la desigualdad de gnero que sigue prevaleciendo en nuestras sociedades, pues sufren estigmas significativos por romper con el papel de buena mujer o de buena madre por consumir drogas, aadi. En algunos pases, el consumo de drogas durante el embarazo es un delito, impide que reciban atencin prenatal o servicios contra las drogas, aadi.







La epidemiloga Kamran Niaz, de la ONUDD, dijo a IPS: Las mujeres obtienen resultados de largo plazo cuando reciben tratamiento centrado en cuestiones ms comunes de encontrar en mujeres con trastornos de consumo en comparacin con otros tratamientos que no tienen ese foco en las mujeres.











Tratamientos con perspectiva de gnero







La prevencin del consumo entre nias y mujeres requiere invertir en una prevencin basada en la familia y atendiendo las vulnerabilidades que parecen ser nicas para las nias, explic. A fin de atender cuestiones de consumo entre las mujeres, los programas y servicios de atencin deberan disearse para las necesidades de embarazadas y, mujeres, en general, aadi. Algunos de los programas que Niaz encontr especficos para las mujeres incluyen: atender el estrs, la depresin, imagen corporal, las habilidades sociales y la mejora de relaciones y comunicaciones con padres y parejas.







Pamela Kent, directora adjunta de investigacin del Centro de Adicciones y Uso de Sustancias (CCSA), dijo a IPS: se necesita un enfoque ms informado y emptico para el abuso de sustancias por parte de mujeres, y que tambin considere varios aspectos como salud reproductiva, servicio perinatal y bienestar infantil. Es importante sealar que no hay una estrategia nica, las sociedades deben ofrecer servicios de prevencin y tratamiento focalizados en las mujeres.





Cmo las mujeres con problemas de consumo son ms vulnerables al abuso sexual y a la violencia domstica, y sus hijos tambin estn en riesgo, ayuda una relacin con agencias sociales que protegen a mujeres y nios, explic Niaz. Adems, en el caso de abuso infantil, se necesitan programas para prevenir esos abusos y, en particular, ayudar a las vctimas y atender desrdenes de estrs postraumtico, apunt.







La encuesta Vida en Recuperacin, hecha en Canad en 2017, muestra que las mujeres denunciaron mayor violencia familiar y problemas de salud sin tratar durante una adiccin en comparacin con hombres, indic. Adems, por apoyo informal, es probable que las mujeres usen la tecnologa, se conecten con un animal, o usen el arte, la poesa, escriban y hagan yoga en comparacin con lo que hacen los hombres, coincidi Kent, quien aadi que el abuso es una gran preocupacin. Pero no se han implementado muchos programas que tengan un enfoque de gnero.







El informe aade que el sistema de justicia penal est diseado para infractores hombres, e ignora los matices femeninos. Seguimos viendo una preocupante falta de acceso al tratamiento de mujeres dependientes de las drogas, tanto en la comunidad como en la crcel, apunt. Los servicios estn diseados por y para hombres, y no suele ser posible adaptarlo a las necesidades de las mujeres, observ. En contextos cerrados, la mayora de los servicios de tratamiento y reduccin de daos slo estn disponibles para los hombres en crceles masculinas, aadi. Algunos centros estn comenzando a adaptarse a esas probadas necesidades, segn Nougier.







Algunos centros de tratamiento y reduccin del dao adaptaron sus servicios para atender mejor a las mujeres, con horarios especiales, espacio para nios mientras ellas estn ah y servicios especiales con perspectiva de gnero (asistencia legal o apoyo para responder a la violencia domstica, violencia sexual y reproductiva), precis. Los programas necesitan gestionar mejor la diversidad de asuntos que deben afrontar las personas y acompasar cuestiones de salud, enseanza y bienestar social con las familias, la escuela y los servicios sociales, coincidi Niaz.





Traduccin: Vernica Firme