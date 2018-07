Una verdad sobre frica inconcebible para Occidente

Umoya

El anlisis del catedrtico Charles-Philippe-David y su opinin acerca del futuro de frica me infundi una gran esperanza como africano que soy. Pero, como son pocos los africanos que pueden acceder a estas declaraciones, me dispongo a compartirlas aqu:

Hace ms de veinticinco aos que enseo estrategia. A lo largo de mi carrera, he tratado con decenas de oficiales y altos funcionarios africanos. He de confesar que la tragedia de frica, como la de muchas otras naciones ricas en el mundo, emana de su encuentro con Occidente.

En el siglo XV, frica estaba en plena construccin, con ciudades que nada tenan que envidiar a las occidentales. Contaba con militares y estrategas de gran renombre. Pero todo ello desapareci deliberadamente de la memoria de los africanos.

No obstante, a da de hoy, frica se est reconstruyendo a una velocidad extraordinaria. El problema es que la gente lo ignora. Por ejemplo, la poblacin africana, que en la segunda mitad del siglo XIX cay por debajo de los cien millones de habitantes, est a punto de alcanzar el nivel ms alto del mundo. Otros pueblos que no han sufrido tanto como los africanos han desaparecido por completo.

Les voy a explicar por qu el mundo tiembla ante frica. En el momento en que hablo, el mundo se enfrenta a tres grandes retos: la energa, la defensa estratgica y la globalizacin. Pues bien, en frica confluyen las tres!

Empecemos por la energa:

Todas las fuentes de energa estratgicas que ms escasean en el mundo se encuentran en frica. A pesar de que nuestros pases occidentales hayan hecho un uso descarado de ellas, nadie puede presagiar la extincin de las reservas, ya que cada da se descubren ms. Se darn cuenta de que no se habla de ello en los medios; se prefiere centrar la atencin de los africanos y del mundo en las guerras y la pobreza. Pero, para quien est al corriente de la situacin, esto es un timo. Alguna vez han odo hablar de la extraordinaria fuente que constituye el vasto desierto del Shara, o del inmenso recurso de agua dulce que se encuentra en el subsuelo africano?

Conscientes de esta fantstica riqueza que posee frica, pases como Estados Unidos, Francia, China y Reino Unido, entre otros, han decidido usarla como reserva y, al mismo tiempo, como vertedero a nivel mundial.

En la actualidad, proliferan los grupos de estudio que se encargan de analizar y ayudar a que las naciones consigan apropiarse de los recursos mundiales y tengan garantizado su abastecimiento pase lo que pase.

Y frica, qu? frica est formada por 54 minsculos Estados repartidos entre el Banco Mundial, el FMI, el Club de Pars, el Club de Londres, los vendedores de armas, los mercenarios y los medios de comunicacin occidentales. Estos Estados no han tenido ni siquiera el tiempo suficiente para reconstituir su historia, pues han tenido que rendirse a la globalizacin. Qu pueden hacer los jefes de estos Estados? Una de dos: o ceden, o se les excluye. El margen de maniobra existe, s, pero es mnimo. Occidente ha logrado imponer un amplio sistema para gobernar el mundo. Y, hasta el momento, ningn pas ha conseguido resistirse a l, excepto China. Piensen en Amrica Latina y dganme, qu pas se salva? Ninguno. Y de entre los pases rabes? No hay ninguno verdaderamente independiente, ni siquiera Arabia Saud.

Pasemos a la defensa estratgica: el estado de desintegracin armamentstica est diseado a conciencia. No se coloniza una zona dejndola con un ejrcito fuerte. As que los ejrcitos africanos se han transformado en ejrcitos de represin interior ms que de guerra o de defensa inteligente.

Por qu? Porque nuestras naciones necesitan que sus ejrcitos se vuelvan en contra de sus pueblos para garantizarnos el acceso a las fuentes de riqueza. Los Estados tampoco pueden financiarse militarmente. Los jefes de Estado tienen miedo de financiar el ejrcito porque este puede volverse contra ellos en cualquier momento y derribarlos.

Tomen el ejemplo de la defensa antiarea. No hay casi ningn pas africano que posea un sistema de defensa equipado con misiles antiareos modernos. Se ha bloqueado totalmente su acceso. Esto da pista libre a los aviones de reconocimiento occidentales, que pueden as infiltrarse en suelo africano con toda la tranquilidad. Adems, ningn pas puede acceder a satlites capaces de informarlos sobre los movimientos de personas o aeronaves sospechosas en su espacio areo sin la ayuda de fuerzas extranjeras. Todo ello es una estrategia para crear dependencia y mantener a los jefes de Estado dciles.

Hoy, pases como Estados Unidos, Francia o Reino Unido pueden acabar, en un da, con todas las estructuras de un ejrcito africano sin derribar a ningn soldado: les basta con usar satlites, misiles de crucero y bombarderos estratgicos. En mi opinin, esto no va a durar mucho tiempo. Los africanos empiezan a entender lo que est en juego.

Si los pases africanos se unieran y acordaran destinar solo un 10% de su presupuesto militar a un centro continental de investigacin y aplicacin para sus sistemas de defensa, el continente podra progresar enormemente en este sentido. De hecho, existen cientos de cientficos muy cualificados en Rusia, Ucrania, China e India que aceptaran trabajar por 3000 USD (unos 2700 ) al mes para proporcionarles armas sofisticadas fabricadas en el continente y disponibles para su defensa. Y no, no crean que bromeo. No hay que ser ingenuo. Si para que Occidente sobreviva, se tiene que volver a colonizar frica y a controlar sus recursos naturales vitales, no se lo pensarn dos veces. No crean demasiado en el derecho internacional ni en los principios de la paz, son siempre los dbiles los que se aferran a estas ilusiones.

Creo que ha llegado el momento de que transformen a sus oficiales en cientficos capaces de llevar a cabo labores de investigacin y desarrollo. Los pequeos Estados africanos no disponen de medios suficientes. Estn en guerra desde que tomaron contacto con Occidente.

Por ltimo, hablemos de la globalizacin: si entienden que estn en guerra, lo han entendido todo. No hagan caso de lo que tratan los medios de comunicacin occidentales, como la ayuda a los pases subdesarrollados y a los pases pobres para enfrentarse a la globalizacin. A nuestros pases les interesa que se desarrollen? No.

Aunque en mis funciones haya realidades que no se me permita revelar, voy a hacerlo de todas maneras.

La globalizacin es la forma moderna para perpetuar la desigualdad econmica. Hablando en plata, el objetivo de este concepto es mantener algunos pases como fuentes de suministro de bienes y recursos que permitan a otros conservar su nivel de vida. Incluso la nocin de pas rico y pas pobre est sesgada. En otras palabras, el trabajo duro, pesado, con escaso valor aadido e impracticable en Occidente s se practicara en el tercer mundo. As, los dispositivos electrnicos que costaban 300 USD (unos 270 ) en 1980 se vendan al mismo precio en 2006.

Algunos pases pequeos se mantienen como depsito de consumo donde se vierten todos los productos fabricados en el mundo. Y no solo ocurre en frica.

Para m, la independencia significa, en primer lugar, un cierto grado de autonoma. Pero, cuando pases como Senegal, Mali, Niger, Chad, o la Repblica Centroafricana importan casi el 45 % de sus propios alimentos del extranjero, comprendern que un simple embargo militar en el reparto de bienes y servicios bastara para acabar con ellos. Sin olvidar la independencia militar y monetaria, algo que no se consigue de repente.

Para concluir, les contar una ancdota: mientras estaba hablando hace unos meses con un coronel senegals en prcticas con nosotros, vimos en la televisin las imgenes de millones de libaneses que se manifestaban en las calles para pedir la retirada de las tropas sirias de su pas. Le ped su opinin.

Simplemente me respondi: geopoltica. Efectivamente. Todo se basa en geopoltica y geoestrategia. En estas manifestaciones, Israel ansa enfrentarse al partido poltico Hezbol y, como Tel-Aviv no puede declarar la guerra simultnea a Palestina, al Hezbol y a Siria, su deseo es que Damasco se retire. Una vez que Lbano est al descubierto, Israel tendr carta blanca para invadirlo y hacer all lo que quiera.

Todos los conflictos mundiales son la expresin de los juegos y la lucha por un recurso preciso

Lo que es cierto es que frica ha progresado y que los africanos cada vez son ms conscientes de la necesidad de unin, anlisis y anticipacin.

La Historia nos muestra que la coexistencia entre pueblos siempre ha sido y ser un instrumento de poder. El da en el que tengan armas nucleares como China e India, podrn dedicarse tranquilamente al desarrollo.

Soy optimista, puesto que, si maana la Unin Africana (UA) o la Comunidad Econmica de Estados de frica Occidental (CEDEAO) deciden crear un Instituto africano de estudios estratgico creble y fiable, aunque no despegue inmediatamente, marcar el fin de una era.

En primer lugar, frica necesita una unin, luego, tendr que desarrollar la manera de ver el mundo, una visin africana que vele por los intereses del continente. Por tanto, los funcionarios en el cargo, debern dejar de lado el copia-pega. Tendrn que crear herramientas y estrategias adecuadas para frica. Antes de que los ministerios de Asuntos Exteriores analicen el mercado mundial, primero deberan trabajar por sus propios intereses.

O.S. (periodista, Montral)

Beni-Lubero Online.

Texto original en francs.

Traducido para UMOYA por Paula Calvo Avedillo y Mara Martn-Luquero Rodrguez.

Fuente: https://umoya.org/2018/07/11/una-verdad-sobre-africa-inconcebible-para-occidente/