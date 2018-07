El presidente de Nigeria firmar el Tratado de Libre Comercio Africano

Abuya, 12 jul (EFE).- El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, anunci que finalmente firmar la adhesin de su pas, la primera potencia econmica y el pas ms poblado del continente, al Tratado de Libre Comercio Africano (AfCFTA), informaron hoy medios locales.

En una rueda de prensa celebrada tras su reunin de ayer con su homlogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, Buhari asegur que tom la decisin tras evaluar los pros y contras del tratado, acordado por la mayora de pases de la Unin Africana (UA) en una cumbre celebrada el pasado 21 de mayo.

El mandatario nigeriano explic sus reticencias a la hora de firmar dicho acuerdo: "Soy muy cuidadoso sobre lo que firmo, especialmente cuando atae a la nacin. Para tratar de garantizar el empleo, los bienes y los servicios en nuestro pas, tenemos que tener cuidado con los acuerdos que competirn, quiz exitosamente, contra nuestras incipientes industrias".

"Me presentaron el documento, pero leo muy lento, quiz porque fui soldado. No lo le lo suficientemente rpido antes de que mis asesores vieran que todo estaba correcto para firmarlo, as que lo dej sobre mi mesa. Lo firmar pronto", agreg.

A pesar de que 49 de los 55 pases de la UA ya han firmado el acuerdo para impulsar el AfCFTA, la patronal nigeriana y diversas voces de la industria del pas advirtieron de posibles implicaciones negativas para una Nigeria dentro del Tratado, que, consideraron, podra dificultar la creacin de empleo.

Debido a estas protestas, Buhari cancel su viaje a Ruanda, donde se celebr la firma del acuerdo, tras lo que advirti de que las "aspiraciones continentales" deben complementar los "intereses nacionales" y cre un comit para analizar las implicaciones del acuerdo para la economa de su pas.

Entre los pases que han acordado impulsar el AfCFTA s que figuran otras de las economas ms potentes de frica, como Sudfrica, Egipto o Marruecos.

El Tratado de Libre Comercio (ICOMERC.MC)Africano es uno de los proyectos estrella de la Agenda 2063 de la UA, adoptada en 2013 como marco para la transformacin socio-econmica de frica en los prximos 50 aos.

Nigeria es el principal exportador de petrleo de frica, una materia prima que, por ejemplo, supuso ms del 10 % del PIB nacional en el tercer trimestre del ao pasado.

Esta dependencia el crudo, unida a la cada de precios en el mercado internacional, provoc que el PIB de esta nacin del frica Occidental cayese un 33,9 % entre 2014 y 2017.

