El primer ministro surcoreano visitar Kenia, Tanzania y Omn a finales de este mes

Yonhap News Agenci

El primer ministro de Corea del Sur, Lee Nak-yon (Foto de archivo)

Sel, 12 de julio (Yonhap).- El primer ministro de Corea del Sur, Lee Nak-yon, har una visita de una semana a Kenia, Tanzania y Omn a finales de este mes para impulsar la cooperacin econmica y de otro tipo con los pases, ha dicho este jueves su oficina.

La visita del 19 al 21 de julio a Kenia incluye dilogos con el presidente del pas, Uhuru Kenyatta, sobre el aumento del comercio y la inversin entre los dos pases, como formas para que las compaas surcoreanas se expandan a la nacin africana en infraestructura, energa y otras reas.

Lee tambin planea asistir a un foro empresarial entre Corea del Sur y Kenia; visitar la oficina de Kenia del Programa Surcoreano para la Agricultura Internacional, un proyecto de asistencia administrado por la Administracin de Desarrollo Rural estatal; y asistir a una ceremonia para entregar la ayuda del Programa Mundial de Alimentos al pas.

Despus, Lee se dirigir a Tanzania para una visita de tres das que le convertir en el primer funcionario surcoreano de alto rango en visitar la nacin africana en 26 aos, desde que los dos pases forjaron relaciones diplomticas en 1992.

El viaje incluye una visita de cortesa al presidente del pas, John Magufuli; dilogos con el primer ministro, Kassim Majaliwa; una visita al sitio del programa de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Corea del Sur en el pas, y un foro de lderes empresariales de los dos pases.

Los dilogos con Majaliwa se centrarn en cmo llevar a cabo proyectos de AOD con xito y expandir la presencia de las empresas surcoreanas en el pas africano. Las dos partes tambin planean firmar un tratado de exencin de visado para los titulares de pasaportes oficiales y diplomticos, dijeron las autoridades.

Despus de Tanzania, Lee visitar Omn del 23 al 25 de julio para hablar con el vice primer ministro de Relaciones Internacionales sobre la expansin de la cooperacin econmica entre los dos pases ms all de las reas tradicionales como la energa y la infraestructura a nuevas reas como las tecnologas de la informacin y la comunicacin, las ciudades inteligentes, la salud y la industria de defensa.

Las autoridades dijeron que Lee usar el avin presidencial para el viaje. Sera la primera vez que el primer ministro utiliza el Air Force One en un viaje largo, aunque el difunto ex primer ministro Kim Jong-pil ya us el avin presidencial para un viaje a Japn.

El presidente Moon Jae-in sugiri a Lee usar su avin, dijeron las autoridades.

adrian@yna.co.kr

Fuente: http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2018/07/12/0200000000ASP20180712004500883.HTML