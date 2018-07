Entrevista

Haifaa Al-Mansour: Entiendo muy bien lo que significa desafiar a toda una cultura

Tras el golpe de Estado de 1980 en Turqua, el cineasta kurdo Yilmaz Gney fue encarcelado y tuvo que dirigir por persona interpuesta su pelcula El camino (1982), que acabara ganando la Palma de Oro en Cannes. Gney, desde prisin, dio rdenes muy precisas a su asistente para sacar adelante el rodaje. A Jafar Panahi, por su parte, le han prohibido ejercer su oficio de cineasta en Irn. Durante su arresto domiciliario rod en su propia casa y con un telfono mvil Esto no es una pelcula (2011) y hoy sigue trabajando en su pas de forma clandestina. Con su ltimo filme, Trois visages, un hermoso alegato en favor de la libertad de las mujeres, ha ganado el premio al mejor guion en Cannes. Hasta el mismsimo Youssef Chahine, el gran maestro del cine egipcio, tuvo que ver cmo el creciente fundamentalismo de los aos noventa forzaba la prohibicin de sus pelculas ms combativas. Hacer cine en pases en los que la religin no se ha separado del Estado es una tarea heroica. Y la directoraHaifaa al-Mansour (Al Zulfi, Arabia Saud, 1974) lo sabe bien.

Al-Mansour salta a la fama en 2012 con La bicicleta verde, la historia de una nia llamada Wadjda cuyo mayor afn es que le compren una bici que ha visto en un escaparate y de la que se ha enamorado. Pero sus padres se niegan: est mal visto que las nias vayan en bici. As pues, Wadjda decide participar en un torneo escolar de recitaciones del Corn para financiar su deseo con el dinero del premio. Rodar esta sencilla historia, que enamor al pblico en festivales de todo el mundo y que cosech multitud de premios, fue toda una odisea. Para empezar, el cine estuvo prohibido en Arabia Saud desde 1983 hasta este mismo ao, 2018. Le cost cinco aos conseguir la financiacin y los permisos necesarios para rodar all (no quera hacerlo en otro pas por razones de autenticidad). Una vez obtenidos, por motivos religiosos no poda dejar que la vieran hablar en pblico con los hombres del equipo, as que daba sus instrucciones desde el interior de una camioneta por medio de un walkie talkie. A los actores los vea a travs de un monitor de televisin.

Tenamos un permiso del Ministerio de Cultura para rodar en las calles de Riad, pero la polica en aquel momento tena mucho poder. Las actrices y las mujeres del equipo fueron sometidas a un marcaje frreo. Nos pusieron muchas limitaciones. Nos quitaban las cmaras. Esto, por suerte, ya no ocurre en Arabia Saud, pero s era muy normal hace pocos aos. Yo fui muy cauta porque tenamos un presupuesto internacional y un calendario que cumplir, y eso me preocupaba mucho, cuenta la directora a La Marea. La gente de los barrios, en cambio, estaba encantada. Les diverta mucho ver el rodaje. Eran muy simpticos, incluso en las zonas ms conservadoras. Les gustaba ver un poco de vida en las calles.

La directora saud estrena este viernes en Espaa Mary Shelley, una pelcula basada en la vida de la autora de Frankenstein. Algunos crticos han sealado que Al-Mansour ha dado un giro radical en su filmografa al tratar un tema occidental en una cinta ambientada en el siglo XIX y rodada en ingls. Pero no es as. Los temas de Al-Mansour siguen siendo los mismos. La bicicleta verde no representaba otra cosa que la libertad de Wadjda y, por extensin, la de todas las nias del mundo. En Mary Shelley narra la historia de una mujer que lucha por vivir conforme a las ideas heredadas de su madre, Mary Wollstonecraft, una de las primeras intelectuales feministas, autora del pionero tratado Vindicacin de los derechos de la mujer en 1792. Mary Shelley se esforz por huir de los convencionalismos sociales de su poca y subsisti en permanente tensin con los hombres de su entorno, que no aprobaban su modo de vida y que torpedeaban sus intentos por publicar su obra maestra. La primera edicin de Frankenstein o el moderno Prometeo fue publicada en Londres en 1818 de forma annima. El nombre de su autora no apareci hasta 1823 gracias al trabajo y a la influencia de su padre en el mundo literario. Ser mujer y querer expresarse a travs de la literatura en la Inglaterra del siglo XIX o del cine en la Arabia Saud del siglo XXI tiene, pues, un claro y triste paralelismo. As es. Y me alegra que se vean esas similitudes, corrobora Al-Mansour. Mary Shelley es una mujer que lucha, que quiere hacerse or en el mundo y que est rodeada por hombres poderosos que intentan acallar su voz. Pero ella decide ser diferente. Es un personaje que me merece un gran respeto y que he admirado muchsimo.

Cmo conoci el mito de Frankenstein? Es un ttulo accesible en lengua rabe?

S que existen traducciones al rabe, pero yo de nia conoc la versin ms infantil, esa imagen universal del monstruo de los tornillos que apareca en los tebeos. Estaba familiarizada con la historia cuando viva en Arabia Saud, pero no conoc la figura de Mary Shelley hasta que me fui a la Universidad de El Cairo para estudiar Literatura. Y ni siquiera entonces entend realmente la enorme importancia que tena! Como tanta gente, yo tambin la dej a ella en un segundo plano. Lo que mandaba era el personaje que cre. Luego correg eso.

Mary Shelley se vio muy influida por las ideas feministas de su madre. Qu papel jug la suya en su aspiracin por convertirse en cineasta?

Yo crec en un pueblecito de Arabia Saud viendo pelculas de vdeo alquiladas. Aquel era mi nico entretenimiento. Me encantaba! Y mi madre fue siempre una gran influencia en mi vida. Es una mujer muy fuerte. Nunca se someti de la forma en que solan hacerlo las mujeres. Ella iba a la escuela con un velo muy ligero. Era especial. Aprecio sobre todo que me inculcara el gusto por el desafo. Ahora entiendo muy bien lo que significa desafiar a toda una cultura y tratar de ser una misma.

Su padre, adems, es poeta. Fue eso lo que encauz su carrera artstica?

Me gustara decirle que s, que quera seguir los pasos de mi padre, pero lo cierto es que mis padres queran que yo fuese mdica. Sin embargo, no aprob los exmenes de ciencias. Luego se decantaron por la Ingeniera, pero nunca me he llevado bien con el clculo. Las matemticas no eran lo mo. Despus mi madre me dijo: Hija, tienes que ser profesora. Y fue entonces cuando me decid por la literatura. Y es algo que agradezco mucho porque en Arabia Saud no es muy habitual estar expuesto a una cultura universal. Esto expandi mi mentalidad y me otorg un pensamiento crtico que me ha permitido ser quien soy y encontrar mi propia voz. En cuanto a la poesa, me hubiera gustado escribir y ser como mi padre, pero en ese campo fracas. Qu se le va a hacer! No tena el talento suficiente.

Por lo que cuenta, la suya debe de ser una familia muy atpica en su pas.

Mis padres no hablan ingls y sin embargo insistieron en que yo viajara para aprender ingls. Esa era una actitud bastante liberal en aquella poca. Siempre se empearon en fomentar mi educacin. Nunca me hicieron sentir que yo deba aspirar a menos cosas por ser una mujer. Nunca me discriminaron respecto a mis hermanos de ninguna forma. Si vives con esa actitud en casa, tienes un gran espacio para crecer. Pero, claro, fuera de casa, en la sociedad, en la escuela, las cosas eran completamente distintas. Una mujer era una ciudadana de segunda clase. Pero tengo que decir que eso ha cambiado bastante en Arabia Saud.

El cine ha dejado de ser ilegal en su pas, pero su pelcula, resumiendo mucho, es una historia de amor tormentosa entre una feminista obstinada (Mary Shelley) y un propagandista del atesmo (Percy Shelley). Cree que tiene posibilidades de que se estrene all?

Pues yo creo que s, que la van a proyectar. Y no solo esta pelcula. Muchas otras tambin. La mentalidad est cambiando, aunque obviamente no se estrena todo. Quizs corten escenas de mi pelcula, como por ejemplo los besos. Pero creo que s, que se estrenar. Editada, recortada, pero se estrenar.

Detrs de Mary Shelley (pelcula especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de gnero por el Ministerio de Cultura) hay un slido grupo de mujeres. La dirige Haifaa al-Mansour, la protagonista absoluta es Elle Fanning, la producen Amy Baer y Ruth Coady, la ha escrito Emma Jensen y su msica la ha compuesto Amelia Warner. Todo esto es bastante atpico (y gratificante) incluso para el Hollywood de hoy en da. Pero su realizadora no se conforma con trabajar de esta forma en el extranjero. Quiere seguir contando historias de mujeres en su propio pas. All las reformas polticas y sociales son an muy tibias, pero no quiere dejar pasar la oportunidad de aprovechar el actual clima de distensin. Su prximo proyecto es verdaderamente estimulante: The Perfect Candidate (La candidata perfecta) se rodar all, en lengua rabe y contar la historia de una doctora que se presenta a las elecciones en un pas ultraconservador y ferozmente dominado por los hombres.

No est sorprendida de haber conseguido el permiso de las autoridades saudes para rodar un guion como ese?

Pues s, no se lo voy a negar. Ha sido una gran sorpresa. Yo siempre trato de ser muy respetuosa con la cultura y las tradiciones, pero aqu quiero contar la experiencia de una mujer que se mete en poltica y eso puede resultar muy polmico en Arabia Saud. Pero la han aprobado y eso es maravilloso. Me encanta que dejen a las mujeres desarrollarse, crecer, que nos permitan tener ms protagonismo.

Recientemente hemos visto ciertos signos de apertura por parte del rgimen saud, como el de reabrir los cines o el de permitir a las mujeres que conduzcan. Qu futuro imagina para las mujeres de su pas?

Tienen un gran futuro por delante. Para empezar, poder conducir les da independencia y libertad de movimiento. Tambin pueden aspirar a un trabajo que les d independencia econmica. Pero tampoco debemos engaarnos: Arabia Saud es un pas de Oriente Medio que sigue teniendo un problema enorme con las mujeres. Vivimos un momento de lucha. Hay muchos mbitos en los que las mujeres tienen que entrar, pero la resistencia al cambio sigue siendo muy fuerte. Debemos conseguir que la mentalidad cambie y superar todos estos problemas. S que ahora mismo no estamos en una situacin ideal, pero creo que estamos en el buen camino.

