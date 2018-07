Noam Chomsky y los refugiados

Qu pasa con la integracin europea?

Sin Embargo

Las entrevistas de este volumen, Optimismo contra el desaliento (Ediciones B) presentan las opiniones del principal intelectual pblico del mundo sobre las consecuencias de la globalizacin capitalista y sobre muchos ms aspectos, tal como qued registrado en conversaciones con quien esto suscribe en el curso de los pasados cuatro aos desde finales de 2013 hasta el inicio de 2017, para ser exactos y que originalmente se publicaron en Truthout.

Noam Chomsky ha sido la conciencia moral de Estados Unidos durante ms de medio siglo (incluso si sigue siendo un desconocido para la mayora de sus compatriotas), as como el intelectual pblico ms reconocido del mundo, pues se expresa con contundencia contra la agresin de EE. UU. y defiende los derechos de los dbiles y de los oprimidos en todo el mundo desde los tiempos de la guerra de Vietnam hasta ahora. Sus anlisis se sustentan siempre en hechos irrefutables y surgen de consideraciones profundamente morales sobre la libertad, la democracia, los derechos humanos y la dignidad humana.

La voz de Chomsky sigue siendo, de una manera casi singular, un faro de esperanza y optimismo en estos tiempos oscuros, en esta poca de desigualdad econmica sin precedentes, de autoritarismo creciente, de darwinismo social, con una izquierda que ha vuelto la espalda a la lucha de clases.

Fragmento de Optimismo contra el desaliento, de Noam Chomsmy, con autorizacin de Ediciones B

Se est desacelerando la integracin europea?

C. J. POLYCHRONIOU: Noam, gracias por prestarse a esta entrevista sobre los acontecimientos que se dan actualmente en Europa. Me gustara empezar hacindole esta pregunta: Por qu piensa que la crisis de refugiados de Europa se est dando ahora?

NOAM CHOMSKY: La crisis se ha estado formando durante mucho tiempo. Si ha impactado ahora en Europa es porque ha rebasado los lmites de Oriente Medio y de frica. Dos martillazos occidentales tuvieron un efecto dramtico. El primero fue la invasin por parte de Estados Unidos y del Reino Unido de Irak, que asest un golpe casi mortal a un pas que ya haba sido devastado por un ataque militar masivo veinte aos atrs, seguido por las sanciones angloamericanas virtualmente genocidas. Adems del asesinato y la destruccin, la ocupacin brutal encendi un conflicto identitario que ahora est rompiendo en pedazos el pas y toda la zona. La invasin desplaz a millones de personas, muchas de las cuales huyeron y fueron absorbidas por los pases vecinos, pases pobres a los que se abandona a su suerte para que se enfrenten de algn modo con el detritus de nuestros crmenes.

Un resultado de la invasin es la monstruosidad del ISIS/ Daesh, que contribuye a la escalofriante catstrofe siria. Tambin en este caso los pases vecinos han ido absorbiendo el flujo de refugiados. Solamente Turqua tiene ms de dos millones de refugiados sirios. Al mismo tiempo contribuye a ese flujo con su poltica en Siria: el apoyo a los extremistas del Frente Al Nusra y de otros islamistas radicales y el ataque a los kurdos, que constituyen la fuerza terrestre principal para oponerse al ISIS, que as tambin sale beneficiado por los apoyos tcitos o no de los turcos. Pero esa avalancha ya no puede contenerse en esa regin.

El segundo martillazo destruy Libia, que ahora es un caos de grupos enfrentados entre s, una base para el ISIS, una rica veta de yihadistas y de armas de frica occidental a Oriente Medio y un embudo para el flujo de refugiados desde frica. Esto a su vez determina factores a ms largo plazo. Durante siglos, Europa ha estado torturando a frica. Dicho ms suavemente, Europa ha estado explotndola para su propio desarrollo, para seguir la recomendacin del gran planificador americano, George Kennan, tras la Segunda Guerra Mundial.

La historia, que debera sernos familiar, es ms que grotesca. Para tomar solamente un caso, consideremos Blgica, que ahora se agobia por la crisis de los refugiados. La riqueza de este pas procede en no pequea medida de la explotacin del Congo con una brutalidad que excede incluso a la de sus competidores europeos. El Congo gano por fin su libertad en 1960. Podra haberse convertido en un pas avanzado y rico una vez liberado de las cadenas belgas, con lo que tambin habra impulsado el desarrollo de frica. Las esperanzas eran fundadas, bajo el liderazgo de Patrice Lumumba, una de las figuras ms prometedoras de frica. La CIA lo tena marcado para asesinarlo, pero los belgas llegaron antes. Cortaron su cuerpo en pedazos y lo disolvieron en cido sulfrico. Estados Unidos y sus aliados apoyaron al asesino y cleptmano Mobutu. En la actualidad el Congo oriental es la escena de las peores matanzas del mundo, con la ayuda de Ruanda, la favorita de Estados Unidos, mientras lasmilicias enfrentadas alimentan las ansias de las multinacionales occidentales para obtener minerales con los que fabricar telfonos mviles y otras maravillas tecnolgicas. Con esta imagen se obtiene una generalizacin de lo que ocurre en frica, exacerbada por innumerables crmenes. Para Europa, todo esto se convierte en una crisis de refugiados.

Las oleadas de inmigrantes (puesto que obviamente muchos de ellos lo son, y no simplemente refugiados de pases en guerra) que penetran en el corazn de Europa, representan de algn modo un desastre natural o solamente son el resultado de la poltica?

Se da un elemento de desastre natural. La terrible sequa en Siria que desgarr la sociedad era posiblemente una consecuencia del calentamiento global, que no es exactamente natural. La crisis de Darfur fue en parte el resultado de la desertificacin que llev a poblaciones nmadas a reas de poblacin asentada. Hoy, las horribles hambrunas del frica central pueden deberse tambin al asalto del entorno durante el Antropoceno, la nueva era geolgica en que las actividades humanas, sobre todo la industrializacin, han destruido paulatinamente toda esperanza en una supervivencia decente. Y la destruccin continuar, a menos que invirtamos la tendencia.

Los funcionarios de la Unin Europea se enfrentan a situaciones difciles en la gestin de la crisis de los refugiados porque muchos Estados miembros no estn dispuestos a cumplir con su parte y no quieren aceptar ms que a un puado de refugiados. Qu significado tiene este hecho en cuanto al gobierno de la UE y en cuanto a los valores de muchas sociedades europeas?

El gobierno de la UE trabaja con mucha eficiencia a la hora de imponer duras medidas de austeridad que resultan devastadoras para los pases ms pobres y que benefician a los bancos del norte. Pero ha fracasado casi completamente a la hora de enfrentarse a una catstrofe humanitaria que en gran medida esel resultado de crmenes de Occidente. La carga ms pesada ha cado sobre los pocos que estaban dispuestos, al menos de forma temporal, a hacer algo ms que nada, como Suecia o Alemania. Muchos otros se han limitado a cerrar sus fronteras. Europa intenta inducir a Turqua para que mantenga los miserables naufragios lejos de sus fronteras, tal como hace Estados Unidos, que presiona a Mxico para que mantenga alejados de sus fronteras a quienes intenten huir de las ruinas de los crmenes que estos han cometido en Centroamrica. A esto se le llega a denominar poltica humanitaria que reduce la inmigracin ilegal.

Qu nos dice todo esto sobre los valores vigentes? Incluso se hace duro emplear la palabra valores, as que comentarlo es todava ms duro Y eso es as cuando escribes en Estados Unidos, tal vez el pas ms seguro del mundo, ahora consumido por un debate sobre si hay que cerrarse completamente a la acogida de sirios, porque bien podra tratarse de un terrorista que se hace pasar por mdico, o si, de un modo ms extremo lo que es, lamentablemente, lo ms normal en la corriente de opinin americana, sobre si hay que cerrarse completamente a la acogida de musulmanes. Y eso mientras un muro enorme nos separa de inmigrantes que huyen de los restos del naufragio al sur de la frontera.

Qu le parece la afirmacin de que es simplemente imposible para muchos pases europeos acomodar a tantos inmigrantes y refugiados?

Alemania es quien ha hecho ms, puesto que ha absorbido alrededor de un milln de refugiados en un pas muy rico de ochenta millones de personas. Comparado con Lbano, un pas pobre, con problemas internos severos. Su poblacin es en un 25 por ciento siria, que se suman a los descendientes de quienes fueron expulsados de la anterior Palestina. Por otra parte, a diferencia del Lbano, Alemania necesita inmigracin para mantener su poblacin, dado el declive de la fertilidad que se ha producido con la educacin de las mujeres en todo el mundo.

Kenneth Roth, al frente de Human Rights Watch, seguramente tiene razn cuando afirma que esta oleada de gente es ms bien un goteo si se la considera frente a la piscina que debe absorberla. Si tenemos en cuenta la riqueza y la economa avanzada de la Unin Europea, resulta difcil argir que Europa carece de los medios para absorber a estos recin llegados, particularmente en pases que necesitan a inmigrantes por el bien de su salud econmica.

Gran parte de los refugiados que intentan llegar a Europa no lo consiguen nunca, y muchos cadveres aparecen en las orillas de Grecia e Italia. De hecho, segn la agencia para los refugiados de la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ms de 2.500 personas murieron el pasado verano [2015] solamente al intentar cruzar el Mediterrneo para llegar a Europa, con la costa sudoccidental de Turqua como punto de partida para millares de refugiados que los traficantes de migrantes apian en frgiles embarcaciones. Cmo es posible que Europa no ejerza una mayor presin sobre el Gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan para que haga algo sobre esta horrible situacin?

Los principales esfuerzos europeos, como queda dicho, se han dedicado a presionar a Turqua para que mantenga alejadas la miseria y el sufrimiento. Como hace Estados Unidos con Mxico. Lo que la suerte les depare, una vez que nosotros estamos a salvo del contagio, tiene mucha menor importancia.

Recientemente acus a Erdogan de tener una doble vara de medir cuando se trataba de terrorismo, cuando le seal por una peticin que firm, junto a centenares de acadmicos, en protesta por las acciones contra la poblacin kurda y le calific, de hecho, de terrorista. Podra explicarnos este incidente, que tuvo alcance internacional?

Es bastante sencillo. Un grupo de acadmicos turcos inici una peticin protestando por la represin severa y creciente del Gobierno sobre la poblacin kurda. Fui uno de los diversos extranjeros invitados a firmar. Inmediatamente despus de un atentado terrorista en Estambul, Erdogan lanz una diatriba en la que atacaba a los firmantes de la declaracin y declaraba, muy al estilo de Bush, que quien no estaba con ellos estaba con los terroristas. Como me dedic una parte de la invectiva, algunos medios turcos y unos amigos me pidieron que respondiera. Yo lo hice, brevemente, como sigue: Turqua culp al ISIS, a quien Erdogan ha ayudado de diferentes maneras, al tiempo que tambin ha apoyado al Frente Al Nusra, que no es muy diferente. Luego lanz una diatriba contra los que condenan sus crmenes contra los kurdos, quienes resultan ser la principal fuerza terrestre que se enfrenta al ISIS tanto en Siria como en Irak. Hace falta decir algo ms?

Los acadmicos turcos que firmaron la peticin fueron detenidos y amenazados. A otros los atacaron fsicamente. Entretanto, la represin estatal contina aumentando. Los das oscuros de 1990 no se han borrado de las memorias. Igual que antes, los acadmicos turcos y otros han demostrado una valenta y una integridad remarcables al oponerse con vigor a los crmenes de Estado, de manera inslita en otros lugares, pues se pusieron en riesgo e incluso sufrieron severos castigos por su honorable posicionamiento. Afortunadamente, el apoyo internacional que se les brinda es cada vez mayor, aunque diste mucho del que se merecen.

En una entrevista que mantuvimos se refiri a Erdogan como el dictador de sus sueos. A qu se refera con eso?

Durante aos, Erdogan ha ido avanzando en la consolidacin de su poder al tiempo que retrocedan los esperanzadores pasos hacia la democracia y la libertad que se haban dado en Turqua en aos anteriores. Segn todas las apariencias, quiere convertirse en un gestor extremadamente autoritario cercano a la dictadura y violento, y represivo.

La crisis griega persiste y los acreedores internacionales del pas piden constantemente reformas adicionales de untipo que ningn gobierno democrtico en ningn otro pas de Europa podra implementar. En algunos casos, de hecho, esas demandas de ms reformas no se ven acompaadas por medidas especficas, con lo que uno tiene la impresin de que asiste a una muestra de sadismo brutal hacia el pueblo griego. Qu visin tiene de este asunto?

Las condiciones que se le han impuesto a Grecia en inters de los acreedores han devastado el pas. El objetivo proclamado era reducir la carga de la deuda, que bajo estas medidas se incrementaba. Como se ha socavado la economa, el PIB tambin se ha visto reducido, y el coeficiente deuda/PIB se ha incrementado a pesar de los recortes radicales en los gastos estatales. En teora a Grecia se la ha facilitado una rebaja de la deuda. En realidad, se ha convertido en un embudo mediante el cual fluye la ayuda europea hacia los bancos del Norte, esos que hicieron prstamos de alto riesgo que fallaron y que quieren que los rescaten los contribuyentes europeos, en una jugada caracterstica de las instituciones financieras de la era neoliberal.

Cuando el Gobierno griego sugiri la posibilidad de preguntarle al pueblo de Grecia para que expresara sus opiniones sobre su suerte, la reaccin, horrorizada ante tamaa insolencia, de las lites europeas no se hizo esperar: Cmo se atrevan los griegos a considerar que la democracia era un valor a respetar en el pas que le haba dado origen? Los eurcratas al mando reaccionaron con autntico sadismo e impusieron demandas todava ms severas para reducir Grecia a la ruina, pero siempre apropindose de todo lo que podan para ellos, como no poda ser de otra manera. El objetivo del sadismo no es especficamente el pueblo griego, sino cualquiera que imagine que la gente disfruta de derechos que empiezan a compararse con los de esas instituciones financieras y los de esos inversores. De hecho, en general, las medidas de austeridad durante la recesin econmicamente no tienen sentido, tal como han reconocido incluso economistas del FMI (aunque no sus cargos polticos). Resulta difcil contemplarlos como algo que no sea guerra de clases, pues lo que buscan es revertir los logros sociales y democrticos que han constituido una de las mayores contribuciones de Europa a la civilizacin moderna.

Y cul es su opinin del Gobierno dirigido por Syriza, que ha renegado de sus promesas anteriores a las elecciones y ha acabado firmando un nuevo acuerdo de rescate, con lo que acabar siendo otro Gobierno griego ms que refuerza la austeridad y las medidas antipopulares?

No me siento lo bastante cerca de esa situacin como para comentar la estrategia de Syriza o para evaluar caminos alternativos que podran haberse tomado. Las opciones podan haber mejorado sustancialmente si hubieran recibido un apoyo significativo de las fuerzas populares de otras partes de Europa y creo que hubiera sido posible hacerlo.

El anterior ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, est a punto de lanzar un nuevo partido cuyo objetivo es llevar a cabo, tal como dice, una idea sencilla y radical: democratizar Europa. Tengo dos preguntas para usted sobre este asunto: Primero, por qu la socialdemocracia se est convirtiendo cada vez ms en un factor del pasado en las sociedades europeas? Y segundo, hasta qu punto puede democratizarse el capitalismo?

La socialdemocracia, no solamente en su variante europea, sino en otras tambin, ha sufrido severos ataques a lo largo del perodo neoliberal de la generacin pasada, lo que ha resultado daino para la poblacin en general casi en todas partes, mientras que ha beneficiado a pequeas lites. Un ejemplo ilustrativo de la obscenidad de estas doctrinas se revela en un estudio que acaba de publicar Oxfam, y segn el cual el 1 por ciento de la poblacin ms rica del mundo pronto poseer ms de la mitad de la riqueza del mundo. Entretanto, en Estados Unidos, la ms rica de las sociedades importantes del mundo y con ventajas incomparables, millones de nios viven en hogares que intentan sobrevivir con dos dlares por da. E incluso esa miseria est en cuestin por los ataques de los que se hacen llamar conservadores.

Uno puede discutir hasta dnde pueden llegar las reformas bajo las variedades existentes de capitalismo de Estado. Pero que pueden ir mucho ms all de lo que ahora existe, de eso no cabe duda. Ni tampoco hay duda de que deben hacerse todos los esfuerzos para llevarlas al lmite. Eso debera ser un objetivo incluso para los que estn comprometidos en la revolucin social radical, que solamente llevara a horrores peores si no fuera porque surge de la dedicacin de una gran masa de poblacin que cae en la cuenta de que los centros de poder bloquearn los pasos hacia delante siguientes. La crisis de los refugiados en Europa ha forzado a varios Estados miembros de la UE, entre ellos Austria, Suecia, Dinamarca y los Pases Bajos, a suspender el tratado de Schengen.

Cree que estamos siendo testimonios de la desaceleracin del proyecto de integracin de la UE, lo que incluso podra poner fin a la moneda nica?

Creo que deberamos distinguir entre moneda nica, para la cual las circunstancias no eran apropiadas, y proyecto de integracin de la EU, el cual, en mi opinin, ha constituido un gran avance. Bastar con recordar que durante centenares de aos Europa se ha dedicado a la aniquilacin mutua, a una escala horrenda. La superacin de las hostilidades nacionales y la erosin de las fronteras es un logro sustancial. Sera una lstima que el tratado de Schengen se echara a perder por la percepcin de una amenaza que no debera ser tan difcil gestionar de una manera humana, lo que a su vez podra resultar realmente en una contribucin a la salud cultural y econmica de la sociedad europea.

