La mala salud es muy saludable para la industria farmacutica

Buena salud? Mala salud?

Todo depende del punto de vista.

Desde el punto de vista de la gran industria farmacutica,

la mala salud es muy saludable

Eduardo Galeano

Hace tiempo vi un documental realizado por la ONG Salud Por Derecho que hablaba de los fallos del sistema actual de investigacin, desarrollo e innovacin de frmacos.

Al salir de la proyeccin de Houston tenemos un problema: El documental que no quieren que veas, una mezcla de cabreo y tristeza me invadieron. Supe entonces que, mi enfermedad autoinmune, al igual que la de mucha otra gente, iba a ser cronificada por el resto de mi vida. No iba a existir una cura y en caso de haberla no iba a ser rentable para el monstruo farmacutico. Curar enfermedades no es rentable para las farmacuticas y los pacientes no somos ms que dlares en bolsillos de lobos de Wall Street.

El mercado farmacutico supera las ganancias por ventas de armas o las telecomunicaciones, y es que por cada dlar invertido en fabricar un medicamento se obtienen mil de ganancia. En 2002 el volumen de beneficios de las 10 mayores farmacuticas ya superaba los beneficios acumulados por las otras 490 empresas, segn la lista Fortune . De entre ellas, 25 empresas controlan cerca del 50% del mercado mundial. El 90% del presupuesto dedicado por las farmacuticas para la investigacin y el desarrollo de nuevos medicamentos est destinado a enfermedades que padecen un 10% de la poblacin mundial

Adems de la cronificacin, se encuentra la falta de acceso a medicamentos que s curan. La realidad es que una de cada tres personas no tiene acceso a los frmacos que necesita para enfermedades tan graves como el cncer, el sida o la hepatitis C; el actual modelo de investigacin no invierte en saber ms acerca de enfermedades que no son rentables e impone precios exorbitantes a los nuevos medicamentos, jugando con la vida de los pacientes y poniendo en peligro la sostenibilidad de los sistemas de salud. Adems, este tiburn codicioso desarrolla frmacos de escaso valor teraputico que suponen un despilfarro de recursos pblicos y de conocimiento cientfico. Todo ello lo cuenta Salud por Derecho, que hace una labor extraordinaria en su afn por conseguir un acceso universal a medicamentos.

Hasta qu punto es vlido que la industria de la salud se rija por los mismos valores y principios que el mercado capitalista, los cuales llegan a parecerse mucho a la mafia? El premio Nobel de Medicina de 1993, Richard Roberts, denunci en su momento que las farmacuticas se dedican a desarrollar medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad. Segn su punto de vista, los poderes polticos lo saben, pero los laboratorios compran su silencio financiando sus campaas electorales. Es aqu donde entramos los ciudadanos y nuestra presin social para que se deje de comerciar con nuestra salud y nuestras vidas. La investigacin en la salud humana no puede depender tan slo de su rentabilidad econmica. Roberts asegur que las farmacuticas estn interesadas en lneas de investigacin no para curar sino slo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho ms rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre . Si nuestras vidas son un negocio, no deberamos ser ms conscientes y luchar para presionar al poder?

En este sentido, Vanessa Lpez, directora de Salud Por Derecho, cuenta que en el caso de VIH-sida la mayor parte de la investigacin ha sido en relacin al desarrollo de frmacos que no curan la enfermedad, si tienes acceso a ellos puedes vivir con buena calidad de vida y cronificar la enfermedad, pero la inversin en investigacin para una vacuna preventiva o para una cura ha sido a lo largo de la historia muy deficiente. Para la hepatitis, por ejemplo, existe cura y sin embargo por su precio excesivo es muy complicado su acceso. Actualmente la compaa farmacutica Gilead casualidad con El Cuento de la Criada?- est ganando una gran cantidad de beneficios gracias al tratamiento contra la hepatitis C, Sofosbuvir, al que puso el astronmico precio en Espaa de 25.000 euros.

Es comprensible que ustedes, queridos empresarios multimillonarios, quieran sacarnos los cuartos antes que curar nuestros males y quieran paliar los sntomas o frenar la evolucin para que nos demos con un canto en los dientes. Pero no cuela. Es de sentido comn que es mucho ms rentable para una multinacional sacar un beneficio X para toda su vida empresarial y mantenerlo en el tiempo, que sacar un beneficio Y la cura- que por muy alto que fuese, jams alcanzara al X. Y es as, amigos, como funciona el negocio de la salud.

Por ello, necesitamos presionar para modificar el modelo actual de i+d y con el cambio de Gobierno esperemos que tomen buena nota. Que el nuevo Gobierno no tema a las farmacuticas y laboratorios, que prime las vidas por encima de intereses privados. Es el momento de salvar vidas o callar muertes en vida. No hay medias tintas.

