El triunfo del paradigma Leopoldino y las guerras secretas en frica

Nos dominan ms por la ignorancia que por la fuerza. Simn BOLVAR

Tras haber escuchado un video reciente de Michel Collon en el que sostena, entre otras cosas, que aunque el colono se haya deshecho del casco colonial, no lo ha hecho de sus ideales coloniales; dando a entender que queda mucho por hacer para acabar con una educacin que ha conducido al desprecio de los blancos hacia los negros presentados ante todos como apticos y perezosos (en el catecismo de su infancia), le un artculo acerca de las guerras secretas de los EE.UU en frica y ped ayuda. Deseaba que aquellos compatriotas convencidos de que muchos analistas polticos del Congo-Kinshasa siempre estn buscando cabezas de turco para justificar el descenso del pas a los infiernos, me ayuden a comprender, mediante la lectura de este artculo, cul puede ser la parte de responsabilidad de los congoleos en estas guerras secretas. Hasta da de hoy, desde que este artculo fue redactado, no he recibido ninguna respuesta.

Este artculo es, efectivamente, un recordatorio de lo que deca Frantz Fanon en el ao 1960, dirigido a los ms perezosos intelectualmente: Nuestro error, de los africanos, es haber olvidado que el enemigo nunca recula sinceramente. Nunca lo hace. Cede, pero no cambia. Nuestro error es haber credo que el enemigo haba perdido su combatividad y su nocividad. Si Lumumba molesta, Lumumba desaparecer. La vacilacin ante el homicidio jams ha caracterizado al imperialismo.

La perpetuacin del imperialismo y el asesinato de Lumumba

Al olvidar ese hecho, muchos compatriotas creyeron que la guerra destinada a la apropiacin de las tierras congoleas y sus riquezas tuvo su fin en el ao 2002 con la firma del acuerdo de Sun City. Creyeron que los subordinados y sus marionetas firmaron este acuerdo siendo ellos los actores principales encargados de llevar a cabo los crmenes organizados en el Congo-Kinshasa. Creyeron que la puesta en prctica del paradigma Leopoldino por Alias Joseph Kabila caa bajo el poder de una dictadura y no de la perpetuacin del neocolonialismo en el que l es uno de los traficantes de esclavos de la edad moderna. Ni siquiera se molestaron en formular y responder esta pregunta: Qu simboliza el nombre de Joseph Kabila?.

El artculo anteriormente mencionado nos recuerda que las masacres, esas guerras secretas de las grandes potencias en frica, son guerras racistas y perpetuas soportadas por los neocolonialistas. Esas guerras pueden revestir la forma soft, hard, o smart. Persiguen contra viento y marea la perpetuacin del imperialismo. El asesinato de Lumumba es solo un episodio.

Ludo De Witte lo deja bastante claro al afirmar lo siguiente: De hecho, queramos continuar con el imperialismo en el Congo, remplazar un sistema colonial por un sistema neocolonial. Un sistema en el que los negros y los congoleos seran polticos y ministros pero, detrs de escena seran las potencias occidentales y sus grandes sociedades las que dominaran el pas. Ese es el neocolonialismo contra el que Lumumba quera luchar y por eso fue asesinado. Ya se ha hablado mucho sobre el robo masivo de territorios que Leopoldo II llev a cabo en la poca en la que manejaba el Congo como su dominio privado.

Sin lugar a dudas, este robo de territorios an contina a da de hoy. Segn las cifras del Banco Mundial, los pases del sur, Latino Amrica, frica central y el sudeste de Asia sufren de apropiaciones de territorios cada ao, por la industria agroalimentaria, de una superficie equivalente a seis veces Blgica. Este imperialismo sigue estando presente . La fe de la que hablamos en los convenios de Sun City lleva a muchos compatriotas a desatender el tema del robo de territoriosy en su lugar, priorizan las elecciones, trampa para tontos, en las que no se debate sobre neocolonialismo.

Para imponer la cultura neoliberal

Los compatriotas que hayan ledo el libro Carnage. Les guerres secrtes des grandes puissances en Afrique y el artculo mencionado anteriormente, toman conciencia de la continuidad de esta guerra racista de depredacin y de baja intensidad impuesta en el Congo-Kinshasa y en los Grandes Lagos de frica. Existe una continuidad del punto de vista de sus precursores, los anglosajones; del modus operandi, el mantenimiento del caos basado en una mentira continua; y por consecuente, el punto de vista de aquellos que lo ven desde fuera, como un racismo y un menosprecio remarcable hacia el africano y el congoleo.

Haciendo alusin al modus operandi, el artculo de Moon of Alabama, titulado Les guerres secrtes des tats-Unis mettent lAfrique en danger,muestra como AFRICOM infiltra los ejrcitos africanos, trabaja en el cambio de rgimen y forma a los futuros candidatos de los posibles golpes de estado, buscando someter a toda frica y disponer de sus recursos con el fin de promover el inters de la lite al amparo del inters nacional. Con AFRICOM, las lites anglosajonas ya han iniciado su guerra contra China por el dominio del suelo africano. Y segn dice un proverbio africano, cuando dos elefantes se pelean, quien sufre es la hierba.

Esta guerra por la obtencin de territorios, energas y control del mercado de materias primas estratgicas instrumentaliza las etnias oponindolas entre ellas mediante intermediarios. Utiliza un tipo de espiritualidad etrea como opio del pueblo y un acercamiento a la poltica mercantilista con el fin de imponer la cultura neoliberal promoviendo el nimo de lucro, el xito individualista y la divisin de la sociedad en clanes enfrentados los unos contra los otros y luchando todos contra todos.

Las intervenciones espordicas de la ONU en esta guerra racista y sin fin son parte de la forma soft. Segn Frantz Fanon Realmente, la ONU es el sistema judicial que utilizan los intereses imperialistas cuando la fuerza bruta ha fracasado. Los recursos compartidos, las Comisiones Mixtas de control y las clusulas bajo tutela son medios legales internacionales para torturar, acabar con la voluntad de independencia de los pueblos, cultivar la anarqua, el vandalismo y la miseria. Los ltimos crmenes cometidos por las milicias de Kabila en Kasai son un ejemplo elocuente.

Constituir un contra-poder eficaz contra la perpetuacin de estas guerras secretas

Es posible que la dispora africana que se est convirtiendo en un pas acabe por constituir un contra-poder eficaz contra la perpetuacin de estas guerras secretas. Podra perseverar en la creacin de bibliotecas, escuelas y universidades donde el estudio de los Padres de las primeras independencias africanas podran contribuir a la revolucin cultural y a la rebelin de las conciencias. Debera tener medios de contra-propaganda en frica y en todo el mundo con el fin de evitar que los territorios del continente madre continen haciendo el papel de la hierba cuando los elefantes se pelean despus de haber perdido toda la cordura.

En efecto, la educacin, la formacin en la bsqueda histrica cientfica y la buena informacin aportada por los medios alternativos podran ser elementos necesarios para una revolucin cultural, base indispensable de la reconquista de la soberana africana.

La lectura de algunos libros y artculos dan la razn a Simn Bolvar cuando dice: Nos dominan ms por la ignorancia que por la fuerza. El mundo se mueve y cambia. Los pases de la regin de Asia y el Pacfico y esas humillaciones del pasado acaban de unirse contra el To Sam. Han comprendido que la unin es el arma ms eficaz contra la cultura anglosajona de la fragmentacin de las sociedades en beneficio del viejo mtodo de dividir y conquistar.

La prctica de este mtodo en frica es una guerra contra su unidad, con el fin de que maana no sea un aliado de los gobiernos de los pases que se hayan escapado del sometimiento del To Sam. He aqu el miedo de que frica renazca en su soberana y se convierta en un miembro importante de la Tricontinental.

