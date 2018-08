Enemigo comn

Por qu Israel se acerca al fascismo de Europa

Monitor de Oriente

El primer ministro hngaro, Viktor Orban, visit Israel el 19 de julio para reunirse con el primer ministro israel, Benjamin Netanyahu, y otros cargos. La visita de Orban no sera de tanta importancia si no fuera porque el lder hngaro se caracteriza por sus repetidos comentarios racistas y antisemitas.

As que, por qu Orban se rene y cena con los lderes del llamado Estado judo?

La respuesta no slo incumbe a Orban y a Hungra, sino tambin a la actitud general de Israel hacia los movimientos de extrema derecha en Europa. Netanyahu y los lderes sionistas de todo el mundo no slo son conscientes de este cambio poltico extremo en Europa, sino que, de hecho, tambin trabajan diligentemente para utilizarlo en beneficio de Israel.

En su visita a Israel, Orban afirm que los ciudadanos hngaros judos pueden sentirse a salvo en su pas, una afirmacin curiosa, dado que fue el partido de Orban el que priv a muchos judos y miembros de otros grupos minoritarios de cualquier sensacin de seguridad.

An as, Netanyahu ha recibido a Orban como un verdadero amigo de Israel, y Orban ha pedido a sus homlogos europeos que brinden ms apoyo a Israel. Misin cumplida.

Netanyahu visit Budapest en julio de 2017, pero esa visita supuestamente histrica no cambi en nada el discurso oficial de Hungra, plagado de racismo y antisemitismo. De hecho, en marzo de 2018, Orban se burl de los judos, criticando particularmente a financieros judos como George Soros.

Durante un mitin en campaa electoral, Orban dijo: Luchamos contra un enemigo distinto a nosotros. No es abierto, se esconde; no es sincero, es astuto; no es honesto, es falso; no es nacional, es internacional; no cree en el trabajo pero especula con dinero; no tiene una patria propia pero piensa que domina el mundo entero.

Sabemos que Israel y los lderes sionistas son bastante selectivos a la hora de manipular la definicin de antisemitismo para servir a sus intereses polticos, pero la actitud de Israel frente a los movimientos racistas de extrema derecha de Europa lleva esta realidad a un nivel totalmente nuevo.

De hecho, la relacin especial entre Netanyahu y Orban slo es la cima del iceberg. Durante aos, el Israel de Netanyahu ha estado tonteando con los movimientos de derecha radical en Europa.

Por supuesto, la inconfundible estrategia israel tiene su propia lgica. Los lderes israeles creen que el cambio de Europa hacia la extrema derecha es irrevocable, y quieren beneficiarse todo lo posible del sentimiento anti musulmn que acompaa a este cambio.

Adems, la determinacin de la UE de etiquetar los productos de asentamientos ilegales y la negativa a desplazar sus embajadas de Tel Aviv a Jerusaln empujan a Netanyahu a explorar estos nuevos caminos.

Durante su visita a Hungra, Netanyahu se reuni con los lderes del llamado Visegrad-4; Hungra, Polonia, Repblica Checa y Eslovaquia.

En esa visita, Netanyahu esperaba encontrar nuevos canales de apoyo en la UE, ejerciendo presin al utilizar sus nuevos aliados en esos pases. En una grabacin de audio obtenida por Reuters, Neanyahu reprendi a Europa por atreverse a criticar el terrible historial israel de violaciones contra los derechos humanos, polticas de asentamiento ilegales y ocupacin militar.

Creo que Europa tiene que decidir si quiere vivir y prosperar o si quiere marchitarse y desaparecer, dijo.

La arrogancia de Netanyahu no tiene fin, especialmente cuando la censura emana de un lder que representa a un Estado etnonacionalista, que acaba de eliminar cualquier referencia a la democracia con su nueva Ley del Estado-Nacin Judo.

Esta nueva ley define a Israel con una entidad tnica, no con valores democrticos. Ahora Netanyahu est ms cerca de los grupos racistas de extrema derecha europeos que de cualquier modelo democrtico liberal, gracias al coqueteo entre Israel y estos pases.

De hecho, el trmino coquetear es un eufemismo, considerando que los lazos de Israel con varios partidos de extrema derecha, neonazis o fascistas requieren de una coordinacin poltica a alto nivel y, en particular en el caso de Ucrania, de un suministro de armas

Hace poco, varias ONGS solicitaron al Alto Tribunal Israel que pusiera fin a la exportacin de armas de Israel a grupos neonazis.

El acercamiento de Israel a la extrema derecha toca a casi todos los pases europeos, incluidas Italia y Alemania, cuya historia con el nazismo y el fascismo ha causado la muerte y la miseria de millones de personas.

En Italia, la conexin entre los partidos de extrema derecha italianos e Israel se remonta a principios de la dcada de los 2000, cuando el lder post fascista Gianfranco Fini intent renovar su movimiento.

Al principio, Fini era el lder del Movimiento Sociale Italiano, que se consideraba a s mismo como el heredero del Partido Fascista.

La renovacin del partido requiri del viaje de Fini a Israel en 2003, tras cambiar el nombre de su movimiento a Alianza Nacional. Curiosamente, durante esta visita Fini fue acompaado por Amos Luzzatto, el lder de la comunidad juda italiana.

Como era de esperar, el lder de la extrema derecha Matteo Salvini, el actual ministro del Interior de Italia, pas por el mismo bautismo poltico del Israel sionista que Orban y Fini y visit Tel Aviv en marzo de 2016 para impulsar su carrera poltica y declarar su amor eterno por el Estado judo.

La escena se repite en Alemania, donde el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha aumentado su popularidad hasta el punto de casi derrocar al gobierno de coalicin liderado por la canciller ngela Merkel.

AfD tiene ms cosas en comn con Israel aparte de las opiniones anti musulmanas y anti inmigrantes. El partido ridiculizado por sus visiones antisemitas y xenfobas que evocan a los nazis tambin es un firme partidario de Israel, inform The Times of Israel.

El pasado abril, el partido alemn antisemita e islamfobo comenz una campaa entusiasta en favor del reconocimiento de Jerusaln como la capital de Israel, a pesar de la opinin contraria de Merkel.

Pero la historia no acaba ah. Lo que empez como un tonteo israel con los movimientos racistas de extrema derecha es ahora la poltica oficial de Israel en cuanto a Europa. La misma historia, con diferentes actores y nombres, nos la encontramos con el Partido de la Libertad de Austria (FPO), el Vlaams Belang de Blgica, y prcticamente en cualquier otro pas.

Est por ver cmo acabar el acercamiento de Israel a la Europa fascista, tanto para Israel como para la Unin Europea. Marchitar y desaparecer la UE, o al fin Israel quedar expuesto por lo que realmente es, un Estado etnonacionalista con ningn inters por la verdadera democracia?

Fuente: http://www.monitordeoriente.com/20180731-enemigo-comun-por-que-israel-se-acerca-al-fascismo-de-europa/