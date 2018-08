La Sudfrica actual, un pas pobre basado en el neoliberalismo

Nelson Mandela habra cumplido cien aos el pasado 18 de julio. La Sudfrica actual est llena de contradicciones fruto de las polticas neoliberales, de la corrupcin y de los problemas heredados del apartheid y que todava no se han solucionado.

Esperbamos en Italia a Irvin Jim, el cual ha sido desde 2008 secretario general de NUMSA (siglas en ingls de Sindicato Nacional Metalrgico de Sudfrica), el sindicato de los metalrgicos fundado en 1987 y que representa a unos 400.000 miembros. Una persona acerca de la cual oiremos hablar ms en los prximos aos: Irvin Jim empez a trabajar como limpiador en una fbrica en 1991 e inmediatamente se convirti en un lder sindical que luchaba para garantizar la igualdad de derechos con independencia del puesto de trabajo de una persona. Rpidamente se hizo popular por rechazar aquellos compromisos que pudieran perjudicar a los trabajadores.

Vena a Italia a establecer o consolidar relaciones con la izquierda a consecuencia de la decisin del sindicato de convertirse en catalizador de la formacin de un partido poltico. Se qued para seguir la difcil situacin de los trabajadores en ESKOM, la empresa elctrica estatal, que est paralizando el pas. La empresa est en crisis y propone a los trabajadores un ajuste salarial del 0 %, mientras que la inflacin est al 7 % y han subido tanto el IVA como el combustible. Tres sindicatos, NUMSA, NUM (mineros, porque la electricidad se sigue produciendo a partir del carbn) y SOLIDARITY (que en general organiza a trabajadores afrikaner) empezaron las acciones de protesta el 16 de junio y siguieron ralentizando la produccin de electricidad debido a lo inadecuado de las promesas subsiguientes; se est racionando la electricidad y todo esto ocurre en medio del invierno del hemisferio sur, con las inevitables consecuencias que ello tiene para los trabajadores y la poblacin en general.

Entrevistamos a Jim e inmediatamente le pedimos que nos aclarara la situacin de ESKOM: La crisis empez en 1996 con la introduccin del marco GEAR (siglas en ingls de Crecimiento [Growth], Empleo [Employment] y Redistribucin [Redistribution]), que exiga que el gasto pblico se mantuviera por debajo del 25 % del PIB, unas polticas neoliberales que sometieron al pas al modelo promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y las agencias de calificacin. Empez la privatizacin de los activos pblicos, mientras que se aseguraban de que las empresas que no haban podido privatizar a consecuencia de nuestra resistencia se alejaban de su mandato original. El lder de NUMSA destac entonces que cuando ESKOM era una empresa totalmente estatal produca electricidad a precios competitivos y garantizaba el suministro de electricidad a zonas del pas que hasta entonces haban carecido de l. El problema empez cuando ESKOM tom sus minas de carbn, que se haban creado con el dinero de los contribuyentes, y las entreg al sector privado para que las explotara para ESKOM como contratistas. La codicia del capitalismo, que sistemticamente sigue a la privatizacin, provoc que el coste del carbn primario se disparara cada ao desde 2008 a 2015 y paralizara la economa. Quienquiera que dirigiera las minas logr un aumento del 300 % del volumen de ventas, con una inflacin del 7.4%. La situacin se agrav con la entrada de los productores independientes de energa (los llamados IPP [por sus siglas en ingls]). Jim continu: Esto se hizo a pesar de las enormes inversiones pblicas para construir nuevas centrales elctricas de carbn en 2009, que costaron a las arcas pblicas 250.000 millones de rand. A consecuencia de ello el pas tiene actualmente un exceso de energa en comparacin con la poca en que se concibieron las IPP, pero el gobierno justific la entrada de 27 productores privados en la red elctrica nacional jugando la carta medioambiental de la mezcla de energas. Jim explic que en NUMSA nos opusimos a este proyecto, no porque estemos en contra de la transicin a fuentes ms limpias, sino porque queremos una transicin justa. La introduccin de energas renovables debera ser un proceso de propiedad social. Y esa introduccin no destruira la economa ni los empleos sudafricanos. Segn este sindicalista, se debe transformar este sector estratgico en inters de la mayora, de otro modo 92.000 trabajadores se quedarn sin empleo. Los productores privados de energas renovables ponen en peligro la produccin de ESKOM porque tienen prioridad sobre cualquiera que produzca con carbn, pero a unos precios cuatro veces ms altos. Nuestra campaa no se ocupa solamente de los salarios, sino que consiste en asegurarnos de que tanto la economa como nuestras comunidades tienen una tarifa y un suministro elctricos competitivos y seguros. El plan que propusimos al gobierno contempla ahorrar por medio de una transicin justa, reducir los gastos de los gestores, luchar contra la corrupcin y salvar 47.000 puestos de trabajo dentro de la empresa. Detrs de esta crisis hay inters en privatizar ESKOM.

Una vez ms vemos la cara de un pas en el que contina la lucha contra la explotacin, incluso una vez que acab la lucha contra el apartheid. La mayora negra sigue viviendo en comunidades rurales o en townships situados a las afueras de las zonas urbanas. Esta organizacin urbana significa que la mayora de la poblacin tiene que gastar una gran cantidad de tiempo y de dinero solo para acudir a su trabajo en el centro de las ciudades. Al mismo tiempo la pobreza extrema afecta al 60 % de la poblacin y los conflictos laborales a menudo acaban siendo graves, como fue el caso de los mineros de Marikana en agosto de 2012, cuando 34 trabajadores murieron a consecuencia de los disparos de la polica.

La leyenda de Mandela como Padre de la Nacin y smbolo de la unidad sigue prevaleciendo, pero actualmente se cuestiona el papel del ANC (siglas en ingls de Congreso Nacional Africano), en el gobierno desde 1994. Ya en 2013 NUMSA aprob una resolucin en su congreso nacional especial para retirar su apoyo al gobierno dirigido por el ANC y estudiar la creacin de un partido de la clase trabajadora. Y tras esta resolucin NUMSA planea celebrar este ao el primer congreso de su partido. Jim explic las razones de esta decisin: Los problemas de NUMSA con el ANC se remontan a la poca de las negociaciones con el gobierno del apartheid. En 1994 se garantiz el voto de las personas negras, pero ya era evidente que se haba llegado a una opcin de compromiso estructural. La dirigencia del ANC renunci a determinadas reivindicaciones de la revolucin, especialmente a las referentes a los derechos de propiedad y al control de la economa. Obtuvimos poder poltico perdiendo poder econmico, lo que supuso una victoria vaca. Gestionamos las arcas pblicas, pero incluso la capacidad de gestionar el presupuesto se redujo a travs del marco macroeconmico del GEAR, que significaba que el presupuesto no poda superar el 25 % del PIB. Nos opusimos a esto cuando participamos en la alianza de gobierno a travs de nuestra participacin en COSATU (siglas en ingls de Congreso de Sindicatos Sudafricanos). Pedimos sistemticamente que se abandonara el GEAR porque era una poltica terrible para la clase trabajadora sudafricana. En vez de defender la nacionalizacin de los principales elementos de la economa e impulsar una estrategia industrial enfocada al empleo, GEAR defendi y mantuvo la extraccin de los minerales sudafricanos a beneficio de unos pocos capitalistas. En vez de promover bonificaciones para defender los empleos existentes, crear nuevos sectores y nuevos empleos GEAR promovi la desregulacin del mercado de bienes y servicios. A consecuencia de ello, Sudfrica redujo los aranceles muy por debajo de lo que haba acordado el resto del mundo en la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) y este marco macroeconmico provoc importantes salidas de capital, tanto legales como ilegales. Entonces se permiti a muchas empresas sudafricanas cotizar en las Bolsas de Londres y Nueva York. Era un capital que hubiera sido vital para el desarrollo.

Jim seala que el privatizado Banco de la Reserva de Sudfrica mantuvo la concentracin de la riqueza en manos de personas blancas y aument la desigualdad. Queremos que esta situacin se invierta. Por ejemplo, consideramos que es criminal que en 2018 el 87 % de la tierra siga perteneciendo a una minora muy pequea como ocurra en la poca anterior al apartheid, mientras que la mayora de personas negras vive hacinada en el 13 % de la tierra con unas infraestructuras pobres o inexistentes. Fue en este contexto cuando en 2013 los miembros de NUMSA decidieron que era el momento de que la clase trabajadora dejara de seguir a la burguesa y que deba organizarse como clase para s misma y defender la lucha de clases como nica garanta del cambio. Y por reivindicar una agenda revolucionaria NUMSA fue expulsada de COSATU a pesar de que NUMSA hace todo lo posible para preservar la unidad de la clase trabajadora Despus de nuestra expulsin no nos qued ms remedio que crear una nueva federacin llamada SAFTU. Ahora trabajamos como catalizador para la creacin del Partido Socialista Revolucionario de los Trabajadores que NUMSA est contribuyendo a crear, concluy Jim, cuya misin es superar el capitalismo, cambiar las relaciones de produccin y socializar los medios de produccin bajo control obrero.

El secretario general de NUMSA hace una crtica radical del compromiso de clase de la ANC, critica que se debe entender en relacin a la historia y al presente de la dominacin y segregacin de clase y racial: un pas en el que el control de la economa sigue estando en manos de unas pocas personas y en el que la minora de personas blancas (8 % de la poblacin) contina obviando sus privilegios arraigados en las atrocidades del colonialismo y el apartheid. Un legado colonial que no ha sido transformado substancialmente por las polticas de accin afirmativa emprendidas por el gobierno de la ANC para promover que el nombramiento de personas negras para puestos directivos o consejos de administracin de empresas. Aunque de estas polticas ha surgido una clase media de personas negras, sigue siendo una parte nfima de la poblacin negra, que es predominantemente pobre. Y especialmente entre la juventud negra empezamos a ver que cada vez hay crticas ms fuertes, incluso en contra de las luchas del pasado. Hay un partido nuevo, el EFF (siglas en ingls de Luchadores por la Libertad Econmica) de personas jvenes que han abandonado el ANC. Cuestionan los acuerdos firmados con el capital internacional, quieren la expropiacin de la tierra y la nacionalizacin. Son eficaces en las estrategias comunicativas y parecen atacar al ANC desde la izquierda, pero debido a su enfoque populista no se estn ganando necesariamente a la clase trabajadora en general. Cien aos despus del nacimiento de Nelson Mandela, liberalismo, populismo o revolucin?

Gracias a Miriam Di Paola, investigadora del NUMSA y de la Tricontinental no solo por haber traducido [al ingls] esta entrevista y haberla hecho posible, sino tambin por haberme proporcionado informacin bsica para ayudar a entender la situacin actual de Sudfrica.

Fuente: https://www.counterpunch.org/2018/07/31/south-africa-today-a-poor-country-based-on-neoliberalism/

