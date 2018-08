Entrevista a Skran Moral, Artista feminista turca

La sociedad patriarcal detesta a las mujeres que se rebelan

Sukran Moral, en una imagen reciente. KORHAN KARAOYSAL

Skran Moral (Temre, 1962) es probablemente la artista turca ms controvertida y popular de su generacin, el equivalente a una Yoko Ono o una Marina Abramovic del Este, con obra presente en el British Museum, el V&A o el Istanbul Art Museum. El museo mallorqun Els Baluard exhibe desde el 12 de julio algunas de sus obras ms potentes, entre ellas Hamn(1997), su incursin en el territorio vedado de los baos turcos masculinos, convertida hoy una de las piezas ms influyentes del arte contemporneo. Moral se enfrent a la autoridad prcticamente desde siempre, pues su padre le neg la educacin y tuvo que estudiar a escondidas. Su trabajo contina esa rebelda: hace jirones de las violentas estructuras de poder que relegan a las mujeres, los nios, los locos, los migrantes y a todos los etiquetados como otros a ciudadanos de segunda. De hecho, es la primera artista que ha posado como el Cristo crucificado en la historia del arte (en The Artist, 1994), la primera que ha entrado en un hamn y la primera que ha utilizado un prostbulo como espacio para el arte (en Bordello, realizada en 1997, se ofreci a los clientes semidesnuda y con un cartel que pona En venta).

Ha trabajado desde siempre sobre la relacin entre mujeres, violencia y poder. Por qu?

Son factores que siempre han estado entrelazados en las historias que me interesan. Sobre todo, aquellas en las que las mujeres son reprimidas por el patriarcado. Yo misma fui objeto de violencia, primero por parte mi familia y, ms tarde, de la sociedad, por eso revelar la hipocresa de la violencia contra las mujeres ha formado siempre parte de mi trabajo. En 1994, la accin Matrimonio con tres se preguntaba por qu la poligamia es una prerrogativa masculina. En 2009 mostr una vagina menstruando y fue un escndalo: nuestra tradicin an permite abofetear a las nias cuando tienen su primera regla.

Una serie de televisin turca, Fatmagl que est alcanzando audiencias notables en un canal espaol cuenta la historia de superacin de una joven que sufre una violacin grupal. En Espaa, la violacin, ms an la grupal, ha estado hasta hace poco fuera de la discusin pblica y, ms an, de la representacin en la ficcin.

La verdad es que no he visto la serie: no veo la televisin desde hace 18 aos. Pero creo que es una adaptacin de una pelcula de 1986 titulada Cul es el crimen de Fatmagl? Una pelcula hermosa que en su momento fue muy polmica. Me sorprende que la cuestin de las violaciones no est ms presente en el debate pblico espaol, que no se discuta seria y abiertamente. No confo demasiado en que la televisin pueda iniciar ningn tipo de conversacin til en este sentido... De hecho, en 2016 el gobierno turco present una proposicin de ley por la cual cualquier violador que hubiera abusado de menores podra ser perdonado si se casaba con su vctima. Fue horrible. Menos mal que las mujeres y las feministas nos opusimos vehementemente y no se aprob.

Cmo ha cambiado la situacin de las mujeres turcas en estos ltimos aos del Gobierno de Erdogan?

Siempre he insistido en que la situacin de las mujeres empeora sin cesar y lo he demostrado en mis trabajos, pero nadie me ha credo. El nmero de mujeres que son asesinadas aumenta cada ao: hemos pasado de 237 muertas en 2013, a 409 el ao pasado. Somos el segundo pas de Europa con mayor nmero de nias casadas. A lo largo del actual gobierno, la posicin de las mujeres ha ido deteriorndose: empezaron exigiendo a las mujeres que se cubrieran la cabeza en el espacio pblico; luego comenzaron a entrometerse con lo que llevaban puesto, si se rean o cuntos nios tendran que tener. En los mtines, gritan que las mujeres que trabajan no pueden ser buenas madres.

Alguna vez se ha sentido amenazada o en peligro por denunciar esta situacin? No teme ser encarcelada?

A veces, los valores que estn en juego son ms importantes que la propia supervivencia. Uno de esos valores es la libertad o la imposibilidad de vivir segn las propias convicciones. La sociedad patriarcal detesta a las mujeres que se rebelan y trata de eliminarlas de lo social, pero un artista no debera tener en cuenta esta circunstancia. Mi crcel es no poder llevar adelante mis proyectos. Mi prisin es la censura.

A qu obstculos se enfrenta ahora mismo a la hora de financiar y exhibir sus obras?

Tengo dificultades constantes tanto para exhibir como para vender mi trabajo. La censura ha aumentado considerablemente. Por eso hice pblico mi manifiesto Hit and Run, que consisti en una serie de performances en varias plazas y lugares pblicos inesperados. Por ejemplo, en 2014 sal al balcn de una habitacin de hotel en la zona histrica de Diyarbakir vestida de Hitler y estuve vociferando desde all durante 15 minutos. Dicen que fue la primera performance artstica que se realiz en la ciudad.

En la edicin de 2016 de la Feria de Arte Contemporneo de Estambul realiz tambin la performance Hit and Run My Heart, en la que clava en una pared blanca nueve enormes corazones de animal como protesta contra la censura, la represin y el miedo. El momento era delicado, dada la represin gubernamental que se desat tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016 y que an contina...

S, cuando realic esa performance an se escuchaban las bombas por todo el pas. Los periodistas siempre me preguntis si tengo o no tengo miedo... Es una emocin humana inevitable, pero mis convicciones y el compromiso con mi obra artstica son ms fuertes que el miedo y ms fuerte que todo. Es como un embrujo.

En 2010 tuvo que huir a Italia...

S, tuve que refugiarme en Roma debido a las amenazas de muerte y linchamiento que recib por Amemus [una accin celebrada en la sala del teatro Casa del Arte en Estambul en la que simulaba una relacin lsbica. Paradjicamente, Turqua es uno de los pases que lideran el consumo de pornografa en el mundo]. Aquellas amenazas completaron, de alguna manera, mi performance. Este sistema dominado por hombres no puede ser ms vulgar: ignora los abusos sexuales contra los nios, pero atacan las obras artsticas. Hasta ah llega la hipocresa de su tica. He vivido ilegalmente en Italia durante aos...

Qu siente cuando vuelve a Turqua y observa lo que est ocurriendo?

Me cuesta describir mis sentimientos... Siempre he vivido en un exilio, yendo de un lugar a otro a veces debido a mi trabajo y otras por necesidad. Y llevo conmigo mis decepciones.

El pasado marzo, a pesar de la constante amenaza de represin policial, pudimos contemplar a miles de mujeres y personas de la comunidad LGTBI manifestndose en Estambul. Qu situacin viven los y las activistas feministas?

Las personas LGTBI estn viviendo momentos muy difciles. Al Estado le encanta la frmula de fabricar otros, dividir y conquistar al otro. Pero esto no puede durar mucho ms. Etiquetar como terroristas a las personas que no les gustan no les hace ms crebles, al contrario. Las feministas y los defensores de los derechos de las mujeres han luchado desde siempre en mi pas y continuarn luchando.

Estamos asistiendo en no pocos lugares del mundo a una estrecha alianza entre discursos religiosos y/o populistas y neoliberalismo. Cmo podemos disolver el factor emocional, nacionalista, religioso, populista que tanto facilita el desmantelamiento de lo que es de todos?

No parece que haya demasiada gente en Occidente que est pensando esta cuestin. Neoliberalismo y populismo estn por todas partes. El ser humano es una criatura desesperada que trata elevarse sobre s mismo a travs de sueos ventajistas. Necesitamos educacin e idealismo. Porque se confunde la sinceridad con el cinismo. Ver a tantos nios muriendo en televisin ha corrompido a la gente. Los dirigentes de mi pas mezclan racismo, religin y poltica para gobernar. Si las personas estuvieran ms familiarizadas con la filosofa, no rabiaran contra los refugiados sino contra los Estados que provocaron la guerra en los pases de los que aquellos huyen. Pero la ignorancia es enorme. Luchar contra la autoridad en estas condiciones requiere muchas agallas.

Desde esa lucha, en qu lugar queda Europa? Hemos ayudado de la ms mnima manera?

No creo en la palabra ayuda. Especialmente entre pases. No creo que mujeres que llevan joyas ayuden a los nios de frica. Si no hubiramos estado comprando sus preciados recursos naturales, esos nios no estaran murindose de hambre. No hay ayuda posible, solo mentiras. La relacin de explotacin es beneficiosa.

Qu obras suyas podremos ver en la exposicin que prepara Es Baluard?

Cuatro, dos de ellas, Hamam y Bordello, datan de 1997. Mi objetivo con Bordello fue mostrar la Estambul subterrnea, la ciudad que se encuentra en gran parte en manos de una cultura de la masculinidad dominante. Por ejemplo, los prostbulos que se abrieron durante la poca otomana y que se han convertido en un elemento ms de la literatura y el cine turco. Lugares donde los mismos hombres que esperan de las mujeres que sean vrgenes, compran el tiempo de las que estn esclavizadas. Fui la primera y sigo siendo la nica artista que ha realizado una performance en un prostbulo. Mi objetivo no solo pasaba por mostrar cmo los hombres compran a las mujeres, sino adems transformar el prostbulo en museo de arte contemporneo y viceversa. Intercambiar sus papeles. Me gusta enfrentarme a los tabes rajando su estmago con una cuchilla antes de conquistarlos.

[En junio de 2013, durante las protestas que impidieron al gobierno de Erdogan arrasar el parque de Gezi para construir un centro comercial, Moral decidi recurrir a un 'topos' clsico de la performance: cortarse con una cuchilla. Grab una A de anarqua justamente en su ombligo, el lugar donde se fabrican los prejuicios].

Lola Fernndez es investigadora doctoral en medios, mediaciones y feminismo de la Universidad de Oviedo (@genericidios).

Fuente: http://ctxt.es/es/20180801/Politica/20732/Sukran-Moral-feminismo-Turquia-activismo-arte.htm