Evaluacin de la 31 asamblea ordinaria de la Unin Africana en Mauritania

Umoya

El presidente Emmanuel Macron se rene con los lderes africanos en la asamblea de UA en Mauritania | Archivo

La asamblea ordinaria de la Unin Africana celebrada recientemente se caracteriz por las contradicciones entre la seguridad regional y las intervenciones imperialistas.

El 1 y 2 de julio de 2018 se celebr la 31 asamblea ordinaria de la Unin Africana que tuvo lugar en Mauritania, capital de Nuakchot, bajo el lema: Ganar la lucha contra la corrupcin: Un camino sostenible para la transformacin de frica.

Esta reunin se desarroll en medio de todos los desafos a los que se enfrenta el continente africano y los cuales implican mucho esfuerzo para hacer realidad un proceso significativo de paz en la Republica del sur de Sudn, un continuo movimiento de independencia para liberar el Sahara Occidental de la ocupacin Marroqu, la igualdad de gnero y el fin de la violencia contra las mujeres, el reciente anuncio de Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), el papel del imperialismo, y todo aquello relacionado con la cuestin de la seguridad nacional y regional.

Una paz evasiva en Sudn del Sur

Das previos a la convocatoria de la asamblea de la UA, el presidente Salva Kiir y el lder de la oposicin, Reik Machar, firmaron un acuerdo de paz en Jartum, Repblica de Sudn. Durante ms de tres aos, el gobierno y el partido gobernante, Movimiento de Liberacin del pueblo de Sudn (SPLM) en Juba, se ha dividido dando lugar a la declaracin del SPLM en la Oposicin (SPLM-IO) dirigida por Machar.

Bajo el tratado del 23 de junio, previsto para entrar en vigor el 27 de junio, Machar se reincorporar como vicepresidente de Sudn del Sur. No obstante, unas horas despus de que se programara el alto al fuego se recibieron informes de transgresiones por parte de ambos partidos, SPLM y SPLM-IO.

Durante la semana del 16 de julio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso un embargo de armas a Juba. Sin embargo, el presidente del estado vecino (Uganda), Yoweri Museveni, ha pedido que se levanten las sanciones de los estados europeos en Sudn del Sur. Museveni hizo esta declaracin durante la visita de la delegacin oficial de Gran Bretaa, que inclua al Ministro de Estado para las Fuerzas Armadas, Mark Lancaster.

A pesar de estos desarrollos tan prometedores, otros grupos opositores en Sudn del Sur se han quejado de que los dos partidos principales, SPLM y SPLM-IO, no les hayan consultado. La alianza opositora de Sudn del Sur ha anunciado que est a la espera del acuerdo de gobierno previsto para entrar en vigor el 17 de julio. Por otro lado, los antiguos presos polticos de SPLM estn pidiendo una mayor implicacin de la UA en los debates, manifestando desconfianza con respecto a la falta de transparencia en un proceso principalmente impulsado por la Autoridad interregional de frica Oriental en el desarrollo.

Sahara Occidental: en busca de la independencia nacional

La lucha emprendida contra el colonialismo llevada a cabo por el Frente Polisario y la Repblica rabe Saharaui Democrtica, reconocida por la UA, se ha convertido en una situacin ms complicada en vista de la readmisin del Reino de Marruecos en 2017. Marruecos ha permanecido fuera de la Organizacin para la Unidad Africana (OUA) y de la UA por ms de tres dcadas debido a su apoyo en la liberacin de las personas en esta antigua colonia espaola, la cual ha sido ocupada por ms de 40 aos por la monarqua vecina.

Segn un artculo publicado por el Journal du Cameroun sobre la reunin de la UA en Mauritania: La Unin Africana ha renovado su resolucin para buscar ms compromisos con las Naciones Unidas (NN.UU) y as solucionar la cuestin pendiente del Sahara Occidental, un territorio bajo control Marroqu. En un comunicado al final de la 31 asamblea de los jefes de estado de la UA en la capital de Mauritania, Nuakchot, el lunes, los 55 miembros del rgano continental dijeron que todos sus miembros estaban de acuerdo en apoyar todos los esfuerzos, actualmente en movimiento, dirigidos por las NN.UU para negociar una solucin duradera y de mutuo acuerdo para esta crisis presente desde hace dcadas.

Ese mismo artculo contina, en relacin con la posicin de UA, sealando que el rgano regional est: alentando a los partidos a la crisis para demostrar la flexibilidad y reanudar las conversaciones sin requisitos previos como nica manera de hacer frente a esa controversia prolongada que rodea la suerte del enclave, que se encuentra entre Marruecos -en el norte- y Mauritania -en el sur-. Despus de varias horas de conversacin acerca del asunto, los lderes de la UA estaban de acuerdo en que el papel de las NN.UU sera crucial para redactar los detalles que formaran las bases de un compromiso duradero entre los protagonistas del conflicto; una de las crisis olvidadas de frica.

Igualdad de gnero y la UA

El 30 de junio tuvo lugar una sesin conjunta de las reuniones preliminares de la 31 asamblea ordinaria entre Paul kagame de Ruanda, presidente actual de la UA y Neven Mimica de Croacia, comisario de la Unin Europea (UE) para la Cooperacin Internacional y Desarrollo. Kagame, quien dirige el estado Africano Central y Oriental junto con una representacin de mujeres en el sistema parlamentario mayor que en cualquier otro pas en el mundo, mencion que las mujeres pueden contribuir mucho ms en una sociedad cuando estn en el poder.

Durante el simposio Mujeres en el poder, el lder de Ruanda dijo: Las mujeres pueden dar ms cuando disfrutan de todos los derechos. Pero con hombres y mujeres trabajando en cooperacin y usando sus habilidades al mximo, el efecto no es solo aditivo, sino que se multiplica. Toda la sociedad se beneficia. La suma es sin duda mucho mayor que las partes.

Kagame continu enfatizando lo siguiente: A pesar de la benevolencia, los problemas sustanciales permanecen en el camino del fortalecimiento cultural, legal y econmico de las mujeres. Hay cambios polticos importantes que proponer, que siempre sern importantes y que deben seguir siendo una prioridad, tal y como se hablar hoy.

No obstante, la cuestin candente hoy en da de las relaciones de la UA y UE gira en torno al asunto denominado crisis migratoria. Millones de africanos estn huyendo de la continua guerra imperialista en Libia y otras regiones del continente tratando de atravesar el mar mediterrneo para llegar hasta Europa central, oriental y meridional. Las mujeres africanas quedan afectadas negativamente debido a esta dislocacin y desplazamiento por la violencia, la trata de personas y la muerte.

Cientos de personas han muerto anualmente desde 2014, mientras que el influjo de un gran nmero de africanos y asiticos en los pases europeos ha puesto en primer plano a la derecha, partes neo fascistas; algunos de ellos adems de haber incrementado su presencia en los rganos parlamentarios han pasado a ser partidos gobernantes en Hungra e Italia. En respuesta al fenmeno a la reaccin negativa contra la inmigracin proveniente del hemisferio sur, los lderes de UE estn fomentando programas que alienten a la gente a quedarse en frica o sern repatriados.

Ese tipo de proyectos son fallos inherentes desde que no se hace frente a la explotacin histrica subyacente y a la opresin nacional a travs del colonialismo y el neocolonialismo. frica continua dependiendo de los regmenes capitalistas de Amrica del Norte y de Europa donde los trminos de intercambio, precio de los productos bsicos y la poltica militar deja el continente en una extrema desventaja.

La crisis econmica impulsada por la destruccin del estado de Libia en 2011, la proliferacin del Mando frica de Estados Unidos (AFRICOM), la debilidad de la energa internacional y los mercados de minerales estratgicos, y la negativa de los imperialistas para incluir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al estatuto permanente para los gobiernos de la UA, ilustra el evidente carcter sospechoso de la poltica extranjera de la UE. Pese a los tpicos de los lderes de la UE, sus declaraciones suenan falsas cuando se evala el carcter global de las relaciones.

Libre comercio y seguridad regional: las contradicciones inconciliables

Como lder de la UA, Kagame, presidente de Ruanda, ha incentivado la adopcin y ratificacin de la AfCFTA. Ms estados de la UA estn firmando la AfCFTA y tomando la iniciativa para la implementacin de sus legislaturas.

El plan econmico sera tericamente de unos 3 billones de dlares americanos en producto interno bruto constituyendo la suma total de los bienes y los servicios dentro de la UA. El programa est designado para eliminar tarifas en el comercio interafricano, facilitando el movimiento desinhibido de los recursos a travs del continente.

Cyril Ramaphosa, el presidente de frica del Sur firm un acuerdo en Mauritania durante la asamblea, alentando al mismo tiempo al presidente del estado de frica Occidental de Nigeria, Muhammadu Buhari, a seguir su ejemplo. La indecisin de Buhari se deba a la inquietud que le produca la debilidad del estatus financiero, domsticamente e industrialmente, de la industria nigeriana. Nigeria y frica del Sur son dos de las economas ms importantes dentro de la UA y cualquier rea de libre comercio requiere de su entera participacin.

Irnicamente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo presente en la asamblea de la UA y habl con los miembros de las naciones de la Fuerza Regional del G5 de Sahel, incluyendo Mauritania, Nger, Mal, Burkina Faso y Chad. Estas antiguas colonias de Pars se unieron en el 2014 con el pretexto de una lucha contra el terrorismo llevada a cabo por islamistas rebeldes en estos estados.

Los ataques en la instalacin militar francesa en Mal, Sevare junto con otras dos ubicaciones, y en el sudeste de Nger, que acabaron con la vida de diez soldados, destac la situacin de seguridad precaria anterior a la reunin de la UA en Mauritania. Francia admite tener al menos 4.500 tropas en la regin de Sahel, aparentemente, para aumentar la seguridad.

Uno de los temas que no se discute muy a menudo son los intereses de Francia y EE.UU en las naciones de frica Occidental. Tanto AFRICOM como las fuerzas militares francesas estn aumentando sus ocupaciones, lo cual crea mayor incertidumbre entre la poblacin civil. El gobierno britnico de Teresa May tambin est participando en la lucha para ayudar a las fuerzas francesas y estadounidenses con helicpteros y drones de vigilancia.

No obstante, las intervenciones militares en Pars, Londres y Washington no son actos de caridad en modo alguno. Estas polticas reflejan el grado de subdesarrollo en el frica postcolonial. Los imperialistas estn en la regin para obtener los recursos naturales, tales como el uranio y el aceite.

El pretexto de luchar contra los islamistas debera cuestionarse debido a los elementos que se utilizaron en Libia durante el derrocamiento del gobierno del antiguo lder, el ltimo coronel Muammar Gaddafi, por los miembros de la Unin Europea y Washington.

Siria ha sido un centro de desestabilizacin usando algunos grupos islamistas armados y entrenados por los gobiernos occidentales.

Una zona de libre comercio para alcanzar todo su potencial debe garantizar su proteccin por los propios gobiernos africanos. No sera racional por parte de los estados miembros de la UA depender de los gobiernos imperialistas para que les suministren asistencia de seguridad sin continuar con sus polticas neocoloniales, las cuales son la anttesis del desarrollo econmico genuino y la soberana regional.

Indudablemente, las clases dirigentes de Europa Occidental y Amrica del Norte entienden este dilema bastante bien. Los estados africanos deberan saber que el renacimiento econmico del continente no podr alcanzar su xito a instancias de las mismas naciones imperialistas, las cuales siguen beneficindose de su subdesarrollo sistemtico y su dependencia.

Consecuentemente, hasta que la UA no mire para sus adentros acabando con los lazos subordinados al imperialismo, seguir habiendo una inestabilidad y empobrecimiento inevitable. Cualquier programa militar dirigido a la seguridad sostenible requieren la formacin de toda una fuerza militar africana, la cual prohbe la construccin de bases, estaciones de drones y supervisin abierta de sus territorios por las fuerzas del Pentgono y la Organizacin del Tratado del Atlntico Norte.

Abayomi Azikiwe, editor de Pan-African News Wire

Artculo original en ingls.

Traducido para UMOYA por Soledad Carvelo Lupin.

Fuente: https://umoya.org/2018/08/07/evaluacion-de-la-31a-asamblea-ordinaria-de-la-union-africana-en-mauritania/