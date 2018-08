frica: chale la culpa a Putin

Occidente ha encontrado en el presidente ruso Vladimir Putin, su nio de azotes en el cual descargar todas sus culpas. Putin ha sido responsable desde la injerencia, nada menos que de las ltimas elecciones presidenciales norteamericanas, a perturbar a la hiertica canciller alemana ngela Merkel, por la presencia de su perra Koni, un labrador negro de nueve aos, durante un encuentro de 2007 en la ciudad de Sochi. Putin tambin ha sido culpado del intento de asesinato del espa britnico Serguei Skripal, de estar detrs de la guerra en el este ucraniano, de las persecucin de opositores entre otras centenas de acusaciones, adems de genocida por asesinar a miles de pacficos terroristas del, que vacacionaban casualmente en Siria y de masacrar a miles de inocenteschechenos, que aspiraban a instalar en Rusia un nuevo Afganistn.

Aunque en realidad la mayor culpa de Putin es la de haber puesto de pie a una Rusia, desbastada tras la debacle sovitica, seguida por los gobiernos corruptos de Mijal Gorbachov y Bors Yeltsin que haba dejado a la vieja Rusia al borde del desguace territorial.

Cuando para muchos medios es una noticia casi intrascendente la presencia de empresas, mercenarios y ejrcitos regulares de los pases de la OTAN, en cualquier parte del mundo, la presencia rusa en frica, ha encendido todas las alarmas

Por eso desde hace dos semanas, la prensa internacional intenta responsabilizar a Putin, de un nuevo crimen, el asesinato de tres periodistas rusos que investigan a presencia de mercenarios del Grupo Wagner en la guerra de la Repblica Centroafricana, (RCA), en curso desde diciembre de 2012, que ya suma cerca de 10 mil muertos, a pesar de que las compaas militares privadas estn prohibidas en Rusia.

Los periodistas asesinados rodaban un documental sobre la supuesta presencia estos mercenarios para el Centro de Control de la Investigacin, un medio de Mikhail Khodorkovsky, el multimillonario petrolero, archienemigo de Putin, exiliado en el Reino Unido desde 2013, luego de que el presidente ruso lo indultara, tras diez aos de prisin, por diferentes delitos econmicos.

Fuentes occidentales, insisten en relacionar al Grupo Wagner con las autoridades rusas, por intermedio Yevgeny Prigozhin, un rico empresario de San Petersburgo con estrechas relaciones con el Kremlin. Segn las mismas fuentes el Grupo Wagner no solo utiliza para su entrenamiento instalaciones del Ministerio de Defensa, sino que el propio Putin habra condecorado a varios de sus ejecutivos en ceremonias oficiales. Estos mercenarios tambin habras participado en la guerra del este de Ucrania y en la guerra siria, donde protegan campos petroleros.

Henri Depele, alcalde de Sibut, capital de la prefectura de Kmo, inform que los periodistas, asesinados cayeron en una emboscada que se produjo a 22 kilmetros de esa ciudad, en la noche del lunes 30. Segn el conductor que los acompaaba, y que result ileso, una decena de hombres armados, que hablaban solo rabe, en el pas los idiomas ms utilizados son el sango y el francs, salieron del bosque y abrieron fuego contra el vehculo, ocasionndole la muerte de los periodistas. Lo que an no se pudo esclarecer, como fue que el chofer logr escapar, y porque razn los periodistas viajaban sin escolta, ya que es de practica que en puntos calientes, los hombres de presa utilicen asesores de seguridad para anticipar posibles amenazas, que diseen trayectos y determine a los lugares donde no es conveniente viajar. Tampoco se conoce que sucedi con los 8500 dlares y los costosos equipos de grabacin que llevaban.

Los periodistas eran Orjan Dzhemal, un veterano corresponsal de guerra de 51 aos, ex editor poltico de Novaya Gazeta, quin cubri los conflictos del norte del Cucaso, Osetia del Sur, Iraq, Lbano, Ucrania, Siria e incluso fue gravemente herido en Libia en 2011 y encarcelado en Somalia. Segn sus colegas era un individuo agresivo y con frecuencia de actitudes intrpidas. En 2008 pblico La guerra, crnica de los cinco das sobre el conflicto entre Rusia y Georgia. Alexander Rastorguev, de 47 aos, documentalista, director de la pelcula Clean Thursday, sobre la guerra y la vida cotidiana en Chechenia y en 2014, realiz Srok (El trmino) sobre la oposicin rusa contra Putin, adems de haber publicado investigaciones crticas al gobierno y el ejrcito. El tercero era Kirill Radchenko, de 33 aos, fotgrafo y camargrafo, del equipo atacado.

Segn las evidencias, los hechos no se habran desarrollado tal como lo inform el conductor, los periodistas habran sido primero secuestrados y despus de interrogados asesinados y vuelto a llevar al lugar de la emboscada, el nico que muri en el ataque inicial habra Radchenko.

La noche anterior a su asesinato, segn fuentes occidentales, los periodistas habran intentado ingresar a un supuesto campamento del Grupo Wagner, donde no fueron admitidos por carecer de las acreditaciones del Ministerio de Defensa de la RCA. El lunes, los periodistas se iban a reunir con un contacto local en la ciudad de Bambari, a casi 400 kilmetros de Bangui, la capital del pas, donde mercenarios rusos presuntamente entrenan a efectivos del ejrcito.

RCA, unos de los ms pobres del mundo, se encuentra empantanado en una guerra civil con connotaciones religiosas desde 2012 tras el intento de golpe de estado de un grupo armado musulmn Seleka, (Coalicin) en sango al que resisten grupos cristianos conocidos como Anti Balaka (anti-machete) en mandja, que no solo produjo cerca de 7 mil muertos sino ms de un milln de desplazados. En 2013, Naciones Unidas decret un embargo de armas y al ao siguiente implant MINUSCA (Misin Multidimensional Integrada de Estabilizacin de las Naciones Unidas en la Repblica Centroafricana) con la presencia de unos 13 mil hombres.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha autorizado a Rusia el ao pasado a venderle al ejrcito de la RCA, unos 5200 fusiles Kalashnikov, lanzagranadas y armas de puo, adems del envi de instructores para asistir a unos 1300 miembros de las fuerzas armadas del pas, lo que se cumpliment en marzo cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso acept formalmente el pedido del presidente de la Repblica Centroafricana, Faustin-Archange Touadra.

El presidente, Touadra, se reuni con Vladmir Putin en el foro econmico de San Petersburgo en mayo pasado, donde acordaron la intensificacin de las relaciones econmicas y humanitarias bilaterales. Ya en octubre de 2017, Touadra se entrevist con el ministro de Exteriores ruso, Sergui Lavrov, en Sochi y en los documentos firmados se expresaba el deseo de llegar a acuerdos de asociacin para la exploracin minera y otros proyectos econmicos.

Estos acuerdos encendieron las alarmas en pases como Francia y los Estados Unidos, que estn utilizando a la oposicin rusa, junto y a los medios occidentales, para criticar dichos acuerdos entre Mosc y Bangui para los proyectos de extraccin de diamantes, oro y uranio.

Tres muertes ideales

Rpidamente, Mikhail Khodorkovsky, el titular de Centro de Control de la Investigacin se comprometi a aclarar las circunstancias y encontrar a los responsables de la muerte de sus periodistas, de las que an no hay indicios acerca de quienes han sido los ejecutores, aunque rpidamente se responsabilizado a miembros del Grupo Wagner, y por elevacin al propio Putin, aunque la evidencia es tan obvia que es difcil creer una operacin de semejante torpeza.

Versiones cada vez ms firmes confirmaran que los asesinados fueron sorprendidos por una patrulla de Seleka, dirigida por Nureddin Adam, que controla los alrededores de la ciudad de Decaux, cercana a Sibut, a unos 300 kilmetros al norte de Bangui.

Los tres periodistas rusos llegaron a RCA, desde Mosc va Casablanca el sbado 28 de julio, por la tarde e ingresaron al pas con visas de turistas, sin dar aviso a la embajada rusa en el pas africano y hasta el domingo por la noche, estuvieron en contacto con sus editores. Fueron emboscados cerca de las 22 (horas local), cuando se haban comunicado que despus de las 19, la zona era de mayor peligro.

A los muertos, se le encontraron credenciales de prensa de Izvestia, (Noticias) uno de los medios grficos ms populares de Rusia, ms tarde en un comunicado el peridico negara oficialmente cualquier vinculacin: Todo el personal editorial trabaja en modo estndar, no tenemos informacin sobre incidentes extraordinarios con nuestros periodistas.

Sin duda la muerte de hombres de prensa, siempre es un hecho aberrante, en las circunstancias que fueran, lo sucedido este ltimo lunes 30, es mucho ms grave ya que se estn usando sus muertes para intentar ajustarle cuentas a Putin, siempre ideal para sumarle una culpa.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.