Exitosas jornadas sobre deuda y el encuentro de movimientos sociales en Nairobi

El CADTM colabor con los movimientos sociales de Kenia en la organizacin de una jornada de formacin sobre la auditora ciudadana de la deuda, y tambin en un encuentro militante para fortalecer las acciones de la lucha contra la deuda en Kenya.

Este programa se desarroll entre el 29 y 30 de julio de 2018, en Nairobi (en el barrio marginal de Kangemi) y asistieron ms de 50 activistas de base, representando a varios movimientos sociales del pas Kenya Peasant League (asociacin campesina miembro de La Va Campesina), activistas feministas, incluyendo miembros kenianas de la Marcha Mundial de Mujeres, defensores de los derechos humanos, estudiantes, activistas sobre la salud y otros/as. Tambin estuvieron presentes miembros de las iglesias progresistas locales y del partido de oposicin keniano, FORD Kenya. Broulaye Bagayoko (CADTM frica), Jawad Moustakbal (ATTAC-CADTM Marruecos) y Sushovan Dhar (CADTM India) fueron la representacin de nuestra red internacional.

En el encuentro se debati sobre la cuestin global de la deuda y de sus impactos en el pas. Se hizo una presentacin sobre el CADTM, su manifiesto poltico y sus estatutos, sobre la red africana. Se trat de los problemas generados por las deudas ilegtimas, ilegales, odiosas e insostenibles as como sobre la auditora ciudadana de la deuda, con especial referencia al caso griego. Las y los participantes de Kenia presentaron la situacin de endeudamiento del pas, as como la bsqueda de soluciones para la deuda campesina, estudiantil, la debida al microcrdito y tambin las deudas surgidas a raz de varios proyectos, que incluye, entre otros, el proyecto de ferrocarril entre Mombasa y Nairobi (SGR financiado por China Exim bank). La cuestin de los prstamos chinos fue debatida ya que dicho pas es el ms importante acreedor de Kenia, con cerca del 72 % del total de deuda bilateral. Las y los participantes formaron grupos de coordinacin con la intencin de sacar adelante esta lucha, as como la postulacin formal para unirse a la red internacional del CADTM.

Este encuentro se continu en otro, el da 31 de julio y en el mismo lugar de reunin, de frica del Este, tambin sobre la deuda, al que asistieron activistas de Burundi, Tanzania, Uganda y Kenia. Las y los participantes presentaron la situacin de endeudamiento de sus respectivos pases y resolvieron juntar sus esfuerzos para formar una red contra la deuda de frica del Este. Se debatieron varias cuestiones clave sobre la deuda, as como sobre una auditora ciudadana de la deuda. Tambin se decidi que se podran contactar activistas contra la deuda de Ruanda y Sudn del Sur, con el fin de extender la red y cubrir todos los pases de frica del Este, si fuera posible. Al tener conocimientos acerca de la red del CADTM y de sus actividades, las y los participantes expresaron su inters en colaborar, e incluso en unirse a nuestra red.

Sushovan Dhar.CADTM Inde.

Fuente: http://www.cadtm.org/Africa-Exitosas-jornadas-sobre-deuda-y-el-encuentro-de-movimientos-sociales-en