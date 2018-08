Bouteflika pretende presentarse a las elecciones presidenciales del 2019

Argelia gobernada por un cadver

Encontr al primer presidente de la Argelia libre Ben Bella en Crdoba (Andaluca) cuando fue a visitar en el ao 1997 la Universidad Averroes de Al Andalus. Un hombre espigado de 1.85 de estatura que a pesar de su edad se mantena en plena forma pues no por casualidad en su juventud haba sido futbolista. Vena con la intencin de fomentar ese dilogo entre las dos orillas del Mediterrneo que era una de sus mximas obsesiones. Ben Bella y su esposa Zohra, de honda raigambre andalus, no perdan la fe en el renacimiento del mtico Al Andalus y por tal motivo hicieron entrega a modo de donativo o sakat a los responsables de la universidad de una casa para albergar a los estudiantes de lengua y cultura rabe. Estuvimos largo rato conversando acerca de Argelia, del Islam, de Cuba y la influencia del imperialismo norteamericano en Amrica Latina. En esos momentos se desarrollaba en Argelia una sangrienta guerra civil entre los militares y los islamistas que a l le preocupaba de sobremanera.

Ben Bella naci en Tlemcen, hijo de campesinos pobres marroques (Marrakech) que emigraron a trabajar en Argelia all a principios del siglo XX. Tlemcen es una ciudad argelina situada en la frontera con Marruecos que en el siglo XV fue repoblada con exiliados de al Andalus, sobre todo, los procedentes de Crdoba (expulsados de la pennsula durante la poca de la reconquista cristiana)

Ben Bella particip activamente en la Segunda Guerra Mundial como integrante del 5 Regimiento de Cazadores Marroques -adscrito al ejrcito francs- y por su valiente accionar en la ofensiva a Monte Casino fue condecorado como hroe de guerra por el general de Gaulle (ms adelante se convertira por los avatares del destino en su ms enconado rival)

En 1949 Ben Bella se afilia en un principio al PPA (Partido del Pueblo Argelino) y tras un confuso incidente es detenido y encarcelado en Argel. A las pocas semanas ayudado por sus camaradas logra evadirse y se refugia en el Cairo. All ejerce el cargo de representante en el exterior del FLN. En el ao 1956 cuando iba junto a otros destacados miembros de la resistencia a participar en una reunin en Tnez su avin fue intempestivamente desviado a Argel por cazabombarderos franceses. Desde entonces permaneci detenido en las prisiones de la Sant, Fort Liedot, Fessardiere, Turquant, dUnoy (en la metrpoli). Un episodio que le impedira participar en la guerra de liberacin de Argelia.

En esta lucha de liberacin tuvo un papel destacado como uno de los fundadores del FLN Ibrahim Omar (converso al Islam) Frantz Fann, idelogo, psiclogo y revolucionario de Martinica. Fann rechazaba la poltica asimilacionista francesa y brind su apoyo incondicional a la resistencia argelina. En 1960 quiso abrir un tercer frente de batalla en el desierto del Sahara pero cay enfermo de leucemia y tuvo que ser evacuado a un hospital de EEUU donde muri a la temprana edad de 36 aos. Tras la independencia su cuerpo fue repatriado a Argelia donde est enterrado como un mrtir en Ain Kerma.

Argelia fue durante 132 aos una colonia francesa (a partir de 1955 departamento francs de ultramar). La colonizacin comenz con la III Repblica que impuso el modelo de la laicidad con una poltica discriminatoria a los autctonos privilegiando la minora europea. Los misioneros cristianos quisieron evangelizar ese islam arcaico y retrasado que era un obstculo para la civilizacin.

Pero a partir de los procesos de descolonizacin que comenzaron a surgir a nivel global los argelinos exigieron su independencia. Los franceses se negaron abandonar la colonia y combatieron con las fuerzas especiales de paracaidistas, la OAS y los servicios secretos utilizando el terror, la tortura y los mtodos ms sanguinarios para desmovilizar la resistencia del FLN. Francia cometi un brutal genocidio que ha quedado para siempre impune.

Tras ocho aos de cruenta guerra colonial con ms de 500.000 muertos, otros tantos miles de heridos, mutilados, encarcelados los representantes del gobierno francs y los del Gobierno Provisional de la Republica Argelina firmaron los acuerdos de Evian (el alto el fuego). Como estipulaba en los mismos el 1 de julio se llev a cabo un referndum de autodeterminacin cuyo resultado fue un aplastante 70% de los votos a favor de la separacin de Francia y el 3 de julio de 1962 se sella por fin su independencia.

Del 1.000.000 de colonos 600.000 abandonaron inmediatamente el pas -entre ellos los Pies Negros (colaboracionistas de la poca nazi)

Ben Bella dotado de gran carisma y poder de oratoria fue elegido en 1963 por abrumadora mayora presidente de la autodenominada Repblica Democrtica y Popular de Argelia. Se propuso aplicar para Argelia una poltica socialista equidistante de la URRS y China (se adhiri al Movimiento de los No Alineados) y sacar de la miseria a sus compatriotas. Por su carcter profundamente tercermundista y antimperialista se encontraba muy prximo al Egipto de Nasser y a la Cuba castrista con la que mantena estrechas relaciones.

El proyecto del Consejo de la Revolucin era el de instituir el socialismo argelino siguiendo la lnea de Cuba y del trotskismo del poltico griego Michel Pablo y su estrategia autogestionaria: la reforma agraria y la nacionalizacin de la banca, las industrias y las empresas francesas. El comercio argelino debera ser dirigido por los propios argelinos.

Bajo la batuta de Ben Bella el Consejo de la Revolucin del FLN (el verdadero poder en la sombra) de tendencia panarabista impuso una acelerada islamizacin en contra del laicismo y la educacin francesa dirigida por clrigos egipcios de la universidad de Al Azhar y los Hermanos Musulmanes. El plan consista que en 5 aos la lengua y la cultura francesa deberan desaparecer de las escuelas, universidades y en los programas de la televisin. Ser argelino es ser musulmn como parte de la identidad nacional. La constitucin de 1963 declara que Argelia es un pas socialista y el FLN el partido nico. Los Tamazigh (bereberes ms laicos y de izquierdas) de la Kabilia fueron perseguidos por oponerse a la arabizacin.

Ben Bella a principio de su gobierno tuvo que acometer la Guerra de las Arenas cuando el ejrcito marroqu lanz una ofensiva para recuperar territorios ricos en minerales en la franja de Tinduf y Bchar.

Tal y como lo describiera el periodista polaco Kapuchinsky: Ben Bella era una fuerza hirviente, electrizada, imposible de contener en ningn cauce. Impulsivo e impetuoso, agitado por pasiones. Fue su impaciencia la que lo llev al fracaso

Mantuvo varios encuentros con la Che Guevara que estaba muy interesado por exportar al mundo la revolucin cubana. Segn sus propias palabras se vio obligado a responder a la llamada de auxilio de sus hermanos congoleos ante la intervencin militar de Blgica y EEUU que combatan al rebelde Kabila. El 11 de febrero de 1965 el Che Guevara toma la decisin de partir con un comando cubano a Dar Es Salam para unirse all al Movimiento de Liberacin del Congo que acabara en un estrepitoso fracaso. Antes de que iniciara su aventura africana Ben Bella -igual que se lo haba expresado el lder egipcio Mohamed Heikal- lo previno que su presencia sera vista como un Tarzn liderando un ejrcito de negros Un blanco tiene poco futuro all -le advirti categricamente y no se equivocaba.

Ben Bella por su compromiso antimperialista se convirti en una figura muy relevante entre los movimientos de liberacin del Tercer Mundo a los que proporcionaba asilo y campos de entrenamiento. En Argelia estuvieron aparte del Che Guevara, Mandela, Amlcar Cabral y el psiclogo Frantz Fann.

La verdad es que su figura representaba un serio peligro para los pases occidentales capitalistas que urdieron una conspiracin para quitrselo de encima. (El mismo reconoce dicha versin). Y sin mayores prolegmenos el da 19 de junio de 1965 fue depuesto por un golpe militar infringido por sus propios compaeros del FLN Consejo de la Revolucin en cabeza de su ministro de defensa Hoari Buomediene. Comienza entonces una era marcada por la creciente burocratizacin corrupta dominada por la cpula de las fuerzas armadas que se consideraba la nica garante de la revolucin. El socialismo rabe (islam liberador de la esclavitud del pueblo) sostenido por las ganancias de los hidrocarburos ya que tras la independencia la agricultura y la industria se encontraban en la ms absoluto abandono.

Justo al morir su enemigo Buomediene en 1978 Ben Bella pas bajo arresto domiciliario y en el ao 1981 fue indultado por el nuevo presidente Chadli Bendjedid quien le dio carta blanca para partir al exilio.

Francia y Espaa le negaron la residencia por sus actividades polticas -ya que ejerca su oposicin al rgimen argelino- y entonces se instala en Suiza con su familia. A principios de los aos noventa volvi a la vida pblica convertido en un pacifista dispuesto a mediar en el conflicto entre los yihadistas y los militares (que resultaron infructuosas)

Tras la primavera argelina de 1988 (pionera de las revoluciones rabes del 2011) los estudiantes convocaron multitudinarias manifestaciones de protesta a causa del creciente desempleo y la crisis econmica. Entonces el gobierno se vio obligado a realizar reformas democrticas como la legalizacin de partidos polticos independientes. Y es aqu donde surge el FIS (Frente Islmico de Salvacin)

Ben Bella regres a Argelia en 1990 y ejerce el liderazgo del partido el MDA (Movimiento de la Democracia de Argelia) que se propone recoger las ideas bsicas que sirvieron para obtener la independencia del pas fundamentadas en la defensa de la fe islmica y la preservacin del patrimonio arabo-islmico de Argelia. Pero como su nombre haba sido borrado por la Junta Militar de los libros de historia las nuevas generaciones apenas lo conocan su candidatura no lleg a cuajar.

Desde la independencia Argelia es un pas dirigido por la cpula militar del FLN , es decir, que los militares son los que controlan el parlamento y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En la actualidad impera es la corrupcin, el fraude, los sobornos, empezando por el frreo accionar de los organismos de seguridad y el servicio secreto militar que se encarga de censurar los medios de comunicacin que se desvan de la versin oficial. Cualquier opositor que ose desestabilizar el gobierno es detenido y encarcelado sin juicio previo. La violacin sistemtica de los derechos humanos se justifica en aras de la lucha antiterrorista. La persecucin contra los periodistas crticos con el rgimen, los imanes de las mezquitas, intelectuales y disidentes es constante. Los propios organismos oficiales de informacin se dedican a fabricar noticias falsas y ocultar la realidad para preservar la imagen impoluta del rgimen que se jacta de ser una democracia ejemplar. La UE y EEUU han certificado el pas con una nota de sobresaliente.

Bouteflika, paradjicamente nacido en Oujda (Marruecos), se uni desde muy joven al ALN (brazo armado del FLN) Una vez materializada la independencia ocup distintos puestos polticos en el partido nico argelino FLN- En 1965 particip en el golpe de estado con el que Boumedian derroc a Ben Bella. Fue nombrado ministro de relaciones exteriores y en el cumplimiento de su mandato se reestablecieron las relaciones con Francia. Bouteflika como independiente (con el apoyo del FLN) gana las elecciones de 1999 planteando un programa de reconciliacin nacional entre islamistas y el ejrcito. Por tal motivo el FIS anunci el cese definitivo de sus acciones y su sometimiento a las polticas gubernamentales. De inmediato fueron amnistiados 2.000 militantes del FIS y de su brazo armado el EIS (Ejrcito Islmico de Salvacin) Al gobierno de Bouteflika se deben los acuerdos de paz que dieron por finalizada la guerra civil.

Bouteflika sufri un derrame cerebral en 2013 por lo que estuvo 80 das hospitalizado en un hospital de Paris. Un ataque que le dej secuelas irreversibles y para movilizarse debe utilizar constantemente una silla de ruedas que empujan su squito de edecanes. El palacio presidencial de Mouradia se ha convertido en una UVI medicalizada Por sus escasas apariciones pblicas se teme que no se encuentre en pleno uso de sus facultades psquicas (fuentes annimas aseguran que es incapaz de hablar)

El gobierno argelino no ofrece ningn parte mdico sobre su estado de salud que se mantiene bajo el ms estricto secreto. Jefes de estado y autoridades de distintas partes del mundo de visita en Argelia han tenido que suspender sus encuentros con Bouteflika pues inesperadamente se encontraba indispuesto. Su salud no le permite salir del pas ni hacer giras por las distintas regiones. Sus viajes al exterior los ha reservado para seguir tratamiento en prestigioso hospital militar de la Val-de-Grace. Constitucionalmente no debera estar ejerciendo el cargo pues es nada ms que un muerto viviente. De vez en cuando el gobierno convoca una rueda de prensa y lo saca a pasear para que los periodistas le hagan una foto o lo filmen y den fe de que est en plenas facultades para dirigir Argelia. Lo cierto es que quien toma las decisiones no es otro que el Consejo Militar y su hermano pequeo Said que ejerce de consejero presidencial. (Acusado de drogadicto, alcohlico, perverso pedfilo por Mon Journal et Djaridati) La intencin es presentarlo a las prximas elecciones en el 2019, o sea, que aspira a un 5 mandato. Bouteflika gan las pasadas elecciones del 2014 con el 81% de los votos -evidentemente favorecido por un monumental fraude.

La economa argelina se basa esencialmente en el monocultivo del petrleo y sus derivados (98% del PIB procede de los hidrocarburos- noveno exportador mundial de gas) y que se supona iba a impulsar del desarrollo social y el estado de bienestar. Pero muy por el contrario se ha convertido en un obstculo pues depende de las alzas o las cadas del petrleo segn la cotizacin del barril de crudo en el mercado internacional. Cuando entre 2006 y 2007 los precios del petrleo subieron el rgimen militar incluso pens construir la mezquita ms grande del mundo despus de la de Meca para ganarse la simpata de los votantes del FIS y superar a la gran mezquita de Hassan II de Marruecos. El ejrcito argelino ejerce el monopolio de los hidrocarburos, la industria textil y mecnica.

Argelia es adems el primer proveedor energtico de Espaa, d Francia e Italia (con planes de extenderse al norte de Europa) y, por supuesto, es un socio estratgico de la UE pues es la mejor alternativa a la dependencia del gas ruso.

Aunque Argelia no est adscrita al tratado de la francofona -que es una especie de Commonwealth francesa- hoy por hoy la lengua dominante entre los universitarios, las clases acomodadas y la casta militar es el francs.

El petrleo ha impedido diversificar su economa y encima buena parte de las regalas se quedan las cuentas personales de la cpula dirigente. Como es el caso de Sonatrach la empresa de hidrocarburos argelina que siempre ha estado ligada a casos de corrupcin por parte de los militares, sus familiares y amigos. Sin contar los millones y millones de euros que se obtienen en contratos y licitaciones de las multinacionales extranjeras. Los tres hermanos de Bouteflika (del conocido clan de los Bouteflika) estn implicados en el desfalco del banco Khalifa. Varios ministros del gabinete y funcionarios de alto rango tienen apartamentos en los Campos Elseos de Paris y son asiduos a los hoteles 5 estrellas, restaurantes VIP y tiendas de moda de categora. Para su mayor comodidad y mejor eficacia en sus negocios se puso en marcha el puente areo Argel-Paris-Argel.

El FIS (Frente Islmico de Salvacin) en las elecciones generales de 1991 obtuvo en la primera vuelta el 24% de los votos. Como se proyectaba ganador de la 2 vuelta el gobierno argelino ante tamaa amenaza y presionado por las potencias occidentales anul las elecciones por temor a la victoria islamista. Tambin se les quitaron las alcaldas que haban ganado en 1990 aduciendo que la democracia estaba en peligro pues se iba a imponer la Sharia. Haba que primar la defensa de los valores occidentales contra el oscurantismo islmico. Su base religiosa era anticonstitucional una sentencia que sirvi de espoleta para que estallara la sangrienta guerra civil. El MDA de Ben Bella firm el acuerdo de Roma (en el que se reunieron representantes de 8 formaciones polticas incluido el FIS para encontrar una solucin pacfica a la crisis nacional) exigiendo el boicot a las elecciones presidenciales de 1995.

Hasta que en 1994 los militares imponen como salvador de la patria al general Zeroual que aplica una poltica de erradicacin de los grupos terroristas. En 1999 con la asuncin al poder de Bouteflika se declar una amnista general en un intento por pacificar el pas.

En esta guerra o yihad se lanzaron los islamistas del MIA, el GIA y el EIS contra el kufar occidental representado por los traidores militares argelinos. Un enfrentamiento que tuvo y tiene graves repercusiones en Europa, especialmente en Francia, donde se encuentra el grueso de los inmigrantes argelinos que representan el 18% del gran total de 7.910.000 de extranjeros (es decir 1.500.000) muchos de los cuales mantienen sus races religiosas y culturales.

Los Tamazigh son un tercio de la poblacin argelina opuestos al islamismo y a los militares pues han forjado un hondo sentimiento independentista pues poseen una lengua, cultura y costumbres propias. Durante la guerra civil se armaron en milicias populares de autodefensa en la Cabilia.

Miles de militantes del FIS, incluidos sus lderes Madani y Belhadj, fueron encarcelados y sometidos a torturas fsicas y psicolgicas acusados de terroristas. El FIS termin ilegalizado con la bendicin de la UE y los EEUU.

A raz de la brutal represin militar muchos jvenes radicales decidieron pasar a la lucha armada. En el verano de 1992 comenzaron los primeros atentados islamistas del GIA (Takfiri) que condenaban a muerte a todo musulmn afrancesado (apstatas). Especialmente los msicos, artistas, periodistas, escritores, actores, ciudadanos extranjeros y las mujeres que se negaban a ponerse el hiyab. Como se proponan imponer el Califato los liberales y laicos prooccidentales apoyaron la poltica represiva de los militares argelinos con el fin de que floreciera la paz. Las lites de la sociedad argelina usan habitualmente el francs y prefieren identificarse con la metrpoli donde muchos de ellos tienen su segunda residencia. En los aos de la guerra civil medio milln de argelinos huyeron con direccin a Europa y EEUU.

Entre 1997 y 1998 con la ofensiva del grupo salafista de predicacin y combate la guerra alcanz su punto ms lgido pues se contabilizaron miles de muertos. As naci la rama magreb de Al Qaeda (Al Qaeda Al Magreb Islmico) que inici su expansin por el Sahel. Los yihadistas llegaron a la siguiente conclusin: Si el islamismo, que gan las elecciones de 1991, no puede imponerse por mtodos democrticos tendr que hacerlo mediante la guerra santa. La democracia los traicion y solo la yihad podr darles la victoria.

Argelia tiene una extensin de 2.381.740 kms (lo que significa que es el segundo pas ms extenso de frica) y una poblacin de 42 millones de habitantes de los que 15.000.000 son jvenes entre 15 y 34 aos. El argelino menor de 34 aos representa el 64% de una poblacin que est totalmente excluida de cualquier participacin en los asuntos de estado. Argelia carece de diversificacin econmica y distribucin equitativa de los ingentes ingresos obtenidos de los hidrocarburos. A pesar de la aparente bonanza financiera ms de 8 millones de personas viven con menos de dos dlares diarios.

Geogrficamente el pas est dividido entre el norte de influencia Mediterrnea (donde vive la mayor parte de la poblacin) y el sur dominado por el desierto del Sahara (que representa el 70% de la extensin del pas) donde viven tribus bereberes y beduinos dedicadas al nomadismo y el pastoreo.

El sur de la cuenca del Mediterrneo es musulmn mientras el norte es cristiano lo que histricamente se ha convertido en una zona de guerra y enfrentamientos religiosos. La Europa imperialista siempre ha querido invadir y conquistar el norte de frica.

Son dos orillas que se dan la espalda pues existen prejuicios de tipo, religioso, cultural y tnicos irreconciliables. El Mediterrneo ha sido ms un mar de confrontacin que un vnculo de unin entre ambas orillas.

Para comprender el papel de Argelia en la geopoltica africana tenemos que remitirnos a los atentados a las embajadas de EEUU de Dar es-Salam y Nairobi en 1998 y posteriormente los ataques contra las Torres Gemelas en el 2001 -que desataron la guerra global al terrorismo por parte de George Bush. Argelia ejerce el papel de muro de contencin en la lucha antiterrorista mundial y es por ello que Francia y EEUU (en el 2004 acordaron iniciar un dilogo militar oficial) le entregan anualmente una importante remesa de ayuda militar y econmica. Argelia se ha convertido en el segundo y ejrcito de frica y su principal funcin es la de enfrentar a los grupos islamistas procedentes de Libia y el Sahel.

El Sahel es una franja conocida como el cinturn del hambre africano que va desde Eritrea hasta el Senegal y que marca la transicin entre el desierto del Sahara y la sabana africana. El desmesurado crecimiento demogrfico de la poblacin, la pobreza extrema aparte del el cambio climtico -que ha arruinado las cosechas y la ganadera- son factores que impiden cualquier esperanza de futuro. Solo las ONGs intentan aliviar un drama humanitario prcticamente imposible de contrarrestar. Miles y miles de personas por pura supervivencia huyen a la costa del Mediterrneo con la intencin de cruzar a Europa.

En el territorio inhspito del Sahel han buscado refugio grupos tales como AQMI, Boko Haram, Al Shabaab, EI o Nusrat el Islam. Es tal su crecimiento y la actividad yihadista que en Mali y el Chad ha tenido que intervenir el ejrcito francs, la ONU y las unidades de la OUA. Mientras tanto las labores de control del espacio areo corren a cargo de la AFRICOM (46 bases de las que 15 son permanentes del Comando de EEUU para frica) Todo este despliegue blico se justifica en defensa de la democracia, la paz y el fortalecimiento del desarrollo econmico. Vuelos de vigilancia y espionaje a rdenes del Pentgono que se mantenan en absoluto secreto hasta que fueron revelados en los papeles de Wikileaks. Los intereses americanos en frica son de suma importancia pues ahora tienen que competir con el empuje colonizador de China.

La seguridad nacional de EEUU, segn el Pentgono, se decide en frica. La AFRICOM es un organismo especializado en inteligencia, espionaje y servicios secretos cuyas principales bases son: USAF Dakar, USAF Enntebe, USMC Djibouti, Santo Tom y Prncipe US Navy- Pentgono Tan Tan, Morn y Rota OTAN. Tambin existe otro programa militar de los EEUU llamado Iniciativa Contra el Terrorismo del Trans Sahara -donde est incluida Argelia- y cuyo principal objetivo es frenar la presencia de grupos yihadistas en la regin. Tropas de EEUU realizan muy a menudo ejercicios conjuntos con el ejrcito argelino en una base cerca de Tamanrasset. La ayuda militar y econmica de EEUU a Argelia se hay incrementado espectacularmente en los ltimos tiempos. (Argelia es el pas de frica con el que tiene una relacin ms estrecha)

La estabilidad de Al Magreb es fundamental no solo para la seguridad de Europa sino tambin de los EEUU. Histricamente el principal baluarte ha sido Marruecos pues fue el primer pas del mundo en reconocer la independencia de los EEUU. El papel de los pases situados en el norte de frica es la de contener el flujo migratorio de ilegales adems de combatir a los grupos yihadistas en primera lnea de fuego. Como es de suponer Argelia sigue al pie de la letra las directrices emanadas desde el Eliseo o la Casa Blanca.

Si EEUU y Argelia hace unas dcadas eran acrrimos rivales hoy son aliados estratgicos.

Entre Argelia y Marruecos desde la poca de la descolonizacin existe un conflicto fronterizo que no se ha podido resolver ni en la ONU o el Tribunal de la Haya. El reino alauita reclama las provincias de Bchar y de Tinduf (pertenecientes al Gran Marruecos) y donde se llev a cabo la conocida Guerra de las Arenas en 1963 ricas en minerales (petrleo, gas natural, fosfatos, hierro). En el ao1976 el gobierno argelino decidi brindarle su apoyo incondicional a los guerrilleros del Frente Polisario que luchan por la independencia del Sahara Occidental, o sea, por la expulsin del ocupante marroqu. Litigio que se viene desarrollando desde hace dcadas y que tiene visos de eternizarse. Las relaciones diplomticas con el reino alauita se han deteriorado considerablemente al brindarle asilo a los guerrilleros del Frente Polisario en Tinduf. Desde 1994 los 1.550 kilmetros de frontera terrestre se encuentran cerrados. Son pases vecinos irreconciliables en una permanente guerra fra.

En el exilio dorado suizo Ben Bella se dedic por completo a la defensa del panarabismo (como respuesta al neocolonialismo) y el proyecto de la unin de Al Magreb. Como un humanista y luchador por la paz y el dilogo entre los pases de la cuenca del Mediterrneo especialmente entre Espaa y al Magreb Durante la guerra de Irak le brind su apoyo incondicional a Sadam Hussein Los argelinos deben ir a combatir en esta cruzada contra los pueblos rabes En los ltimos aos de su vida se comprometi firmemente en la bsqueda de la paz en Palestina (Tribunal Russell) Segn sus propias palabras Israel y EEUU han provocado el rebrote del islamismo radical al aplicar una poltica de confrontacin. La resistencia a la invasin sionista de Palestina ha engendrado odio, terror y guerras racistas contra el islam.

En 2007 Ben Bella fue nombrado director del Grupo de Sabios de la Unin Africana, tambin se destac como miembro activo del Movimiento Alter mundialista. Mohamed VI de Marruecos lo condecora a Ben Bella con el Wissan Alauita lo acepta a pesar de la represin infringida por Marruecos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Ben Bella se presenta en la toma de posesin de Bouteflika en el 2009 dndole un claro espaldarazo a su poltica de estabilidad. Es el tiempo de la reconciliacin y de olvidar viejas rencillas.

En el 2012 Ben Bella muere en Argel a los 95 aos y a su funeral asistieron jefes de estado y la cpula militar presidida por su antiguo enemigo el presidente Bouteflika. De esta forma queda reivindicado para la historia como un hroe del FLN.

En el 2013 Bouteflika fue vctima de un derrame cerebral que lo dejo sin voz y condenado a una silla de ruedas (no se sabe si igualmente sufri secuelas mentales) Otros aseguran que quizs est muerto o momificado Quin sabe? Lo cierto es que todo lo que giran en torno a l es un misterio.

Qu pasa en Argelia? En todo caso a quin le importa, ya no es noticia, ha pasado al olvido desde el fin de la guerra civil y ya ni siquiera ocupa las pginas interiores de los peridicos o las notas luctuosas de los telediarios. A la opinin pblica mundial le importa poco quien gobierne ese pas para muchos desconocido aunque se encuentre a tan solo a 200 kilmetros de las costas europeas (Andaluca). Los pases occidentales se han mostrado completamente tolerantes con el rgimen dictatorial de Bouteflika del que obtienen incalculables prebendas.

La revolucin argelina ha sufrido una extraordinaria metamorfosis: del socialismo han pasado a abrazar el capitalismo proccidental, del antimperialismo ms beligerante ahora se revela como un fiel aliado del imperialismo. Adems existe una creciente secularizacin aparatos de poder, la burocracia institucional del partido nico y el enaltecimiento de la burguesa de tecncratas y funcionarios de alto poder adquisitivo gracias al desvo de capitales del sector de hidrocarburos. El Consejo Militar argelino ha mantenido en absoluto secreto los pactos firmados en la sombra con EEUU y la UE en asuntos de seguridad y defensa.

Bouteflika, el hombre de confianza para los EEUU y la UE, se dispone a presentarse a un 5 mandato segn todas las predicciones. El clan Bouteflika (encabezado por su hermano Said y el Consejo Militar) incomprensiblemente pretenden lanzar su candidatura para las prximas elecciones del 2019 con el fin de reforzar su legitimidad. Es una verdadera provocacin que se vuelva a reelegir -seguramente con casi el 90% de los votos- porque estamos hablando de un pas agobiado por la miseria, las desigualdades, la corrupcin y el nepotismo. Si se llega a dar el hipottico caso de que este cadver bien maquillado y bien vestido gane las elecciones (fraudulentas y manipuladas) se prev un renacer del islamismo radical que sigue latente y en la oposicin. En la casbah, como en la Batalla de Argel, en las intrincadas callejuelas no se respira ms que rabia e indignacin en un claro presagio de que en cualquier momento puede producirse un estallido popular de impredecibles consecuencias.

