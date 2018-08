La fiebre del cobalto en el Congo

El cobalto se extrae de forma manual en las minas y a menudo participan en el trabajo menores. Foto: AI y Afrewatch

Histricamente, las industrias extractivas de los pases occidentales han tenido un papel central en el pillaje de las materias primas no agrcolas de los pases del Sur. Segn un informe de la Comisin Econmica para frica, La mayor parte de los capitales privados extranjeros invertidos en frica, entre 1830 y 1935, fueron destinados a la industria extractiva y buena parte de las inversiones pblicas coloniales iban destinadas a este sector.

Un siglo despus, esta explotacin contina a un ritmo desenfrenado a pesar de su contribucin al cambio climtico y de las indiscutibles consecuencias negativas que la explotacin minera ha tenido para el grueso de la poblacin y su medio ambiente. De acuerdo con un informe de la WWF publicado en 2015, un tercio del patrimonio natural mundial se encuentra actualmente amenazado por la explotacin petrolera, de gas o minera. Un sector que se encuentra controlado por gigantes industriales como Glencore fundada por Marc Rich, un hombre de negocios con un pasado dudoso y sus 107 filiales offshore.

UN BOOM DEL COBALTO ALIMENTADO POR LA ESPECULACIN

Junto al litio, el cobalto es parte importante de las bateras de litio-in de los telfonos mviles de ltima generacin, los smartphones. Aproximadamente un cuarto de la produccin mundial de cobalto es utilizada en este tipo de telfonos. Esas mismas bateras deberan equipar nuestros vehculos elctricos llamados tambin vehculos limpios, pues se supone que liberarn a la humanidad de los hidrocarburos y contribuirn a disminuir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero.

La Repblica Democrtica del Congo, a pesar de ser uno de los Estados ms pobres del planeta, est repleta de riquezas. No obstante, desde su colonizacin por parte del rey de los belgas Leopoldo II, esas riquezas (recursos hidrulicos, oro, diamante, cobre, coltan, uranio y cobalto) han sido explotadas sistemticamente para el nico beneficio de los intereses occidentales. Este pas, que es el mayor productor de cobre de frica, posee la mitad de las reservas de cobalto de todo el planeta y asegura mas del 50% de su produccin, o sea, cerca de 66.000 toneladas de un total global aproximado de 123.000 toneladas en 2016. Los beneficios de esta produccin se concentran mayoritariamente en las manos del gigante suizo Glencore (en las minas de Kamoto Copper Company y de Mutanda Mining) y de las firmas chinas China Molybdenum (TFM) y CDM. Para este ao 2018, Glencore proyecta producir aproximadamente el 35% de la produccin mundial de este metal precioso.

La produccin mundial de cobalto est concentrada en dos pases: la Repblica Democrtica del Congo, sumida en un profundo marasmo poltico, y China, que es el segundo productor mundial. Esto implica riesgos importantes para empresas multinacionales que dependen fuertemente del suministro de este recurso, tales como Apple, Samsung, Volkswagen o Tesla. De hecho, recientemente, Volswagen anunci su decisin de instalarse en Ruanda para construir una fbrica ensambladora, con el propsito de acercarse a los yacimientos de cobalto de la RDC.

FISCALIDAD REDUCIDA

Es de notar que el mismo Estado congoleo se beneficia muy poco de los ingresos del cobalto, pues segn Albert Yuma, presidente de la Federacin de Empresas del Congo (FEC) y de la empresa estatal (Gecamines) que explota el cobre y el cobalto en la RDC, solamente 88 millones de dlares (83 millones de euros) de un total de 2.600 millones de dlares de ingresos producidos por las compaas privadas en 2016, fueron a parar a las arcas de Gecamines. Incluso Martin Kwabelulu, ministro de minas de la RDC y cercano al presidente de la Repblica Joseph Kabila, afirm su deseo de aumentar la tasa de imposicin fiscal y en consecuencia, revisar el cdigo minero ya obsoleto.

Este cdigo minero que favorece excesivamente a los capitales extranjeros, fue adoptado en 2002 bajo el dictado del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La tasa de imposicin fiscal inscrita en este cdigo es de solamente del 2% para el cobre y el cobalto. A manera de ejemplo, y segn un informe publicado en 2015 por el mismo FMI, la tasa de imposicin del cobre en Indonesia es del 4%, en Zambia del 6% y en Chile del 14%.

El boom de la explotacin de cobre en la RDC que pas de una produccin de 450.000 toneladas a un milln de toneladas desde que finaliz la guerra en 2002, no benefici realmente ni al Estado a excepcin de algunos intermediarios bien ubicados ni mucho menos al pueblo congoleo. Esta vez parecera que las autoridades de la RDC estn interesadas en beneficiarse ms activamente del alza y de la expansin del mercado del cobalto. Sin embargo, esto no implica garantas en cuanto a la transparencia y a una mejor redistribucin de los ingresos provenientes de esta renta.

El primer anuncio de reforma del cdigo minero en 2016 gener fuertes reacciones. En enero de 2018, la Asamblea Nacional y el Senado congoleo adoptaron el nuevo cdigo minero, el cual recibi luz verde por parte de Joseph Kabila quien a pesar de que su mandato expir en diciembre de 2016, se mantiene an en el poder. Este nuevo cdigo prev un aumento de las regalas del 2% al 10% para aquellos minerales considerados estratgicos, como el cobalto. No obstante, segn el ministro de minas, Martin Kabwelulu, los arreglos siempre son posibles en el reglamento que va anexo a la ley. Incluso si este nuevo cdigo intenta un nuevo equilibrio en la reparticin de las riquezas, no ataca la corrupcin que ha gangrenado a todo el sector. As el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) nota que una de las medidas contenidas en el proyecto del nuevo cdigo minero prev reservar un 10% de las acciones de las empresas operadoras en el sector privado congoleo, pero nada impide que estos sean miembros del gobierno, funcionarios pblicos o personas cercanas al poder, pudiendo acarrear nuevos conflictos de intereses. Finalmente, estas negociaciones parecen haber puesto frente a frente los dos grupos de predadores que se disputan el botn del Congo, extrado por decenas de miles de congoleos, en condiciones cercanas a la esclavitud.



De acuerdo con UNICEF, ms de 40.000 nios de entre 3 y 7 aos trabajan en las minas del sur del pas. Un reportaje de Sky News, difundido en febrero de 2017, muestra como nios de poca edad trabajan bajo condiciones infrahumanas en las minas congoleas de cobalto, al mismo tiempo que Amnista Internacional denunciaba, en un informe publicado en noviembre de ese mismo ao, las deplorables condiciones del trabajo infantil. Segn Lauren Amistead aproximadamente el 20% de la produccin total de cobalto de la RDC se realiza a mano, los nios lo extraen usando herramientas rudimentarias y sin ningn tipo de proteccin.

Entre 110 y 150 mil excavadores o mineros artesanales venden el mineral bruto en los puestos de compra controlados en su mayora por los chinos, como por ejemplo el deposito de Apple situado cerca de la ciudad minera de Kolwezi en el sureste del pas a un precio aproximado de 7.000 dlares la tonelada. Los compradores son los que fijan el precio siguiendo tericamente el curso de la bolsa de Londres, mientras los excavadores, quienes por supuesto ignoran las derivas de esta bolsa, sobreviven con ingresos miserables.

En las minas industriales administradas por las multinacionales, las condiciones no son necesariamente mejores, pues segn los resultados de una misin de investigacin de la Federacin Sindical Internacional Industrial realizada en las minas de cobre y de cobalto de Glencore, los empleados en la mina de Kolwezi describieron sus condiciones de trabajo como de nada menos que esclavitud. Al no disponer de lavaderos ni de duchas en sus lugares de trabajo, estos deben llevarse la ropa sucia a sus casas, exponiendo a sus familiares a las enfermedades provocadas por el polvo de los minerales. Uno de los trabajadores afirma: Al volver del trabajo estamos tan sucios, que no podemos ni siquiera abrazar a nuestros hijos. Por su lado, dos ONG defensoras de los derechos humanos: el Observatorio Africano de Recursos Naturales (AFREWATCH) junto a la Asociacin para el desarrollo de las comunidades del lago Kando (ADCLK), ya han alertado a la opinin publica sobre la contaminacin de las aguas y la destruccin de los campos como resultado del derrame de sustancias cidas y toxicas provenientes de las tuberas de la empresa minera Mutanda Mining (MUM), controlada por Glencore, Durante la noche del 16 al 17 de abril de 2017, este liquido toxico se expandi por los campos agrcolas de los habitantes de la zona hasta llegar al rio Luakusha, que a su vez desemboca en el lago Kando.

Al igual que el petrleo de Nigeria, en el Congo la materia prima es extrada por las grandes multinacionales para luego ser exportadas a lugares en donde se efecta su transformacin y por lo tanto, se genera all la plusvala. El economista y activista Florent Musha asevera que la RDC no exporta productos acabados y listos para ser utilizados por Apple, Samsung u otro gran utilizador de bateras en el mundo. La RDC exporta un producto minero para ser procesado. Del procesamiento del cobalto se beneficia principalmente China, que es la principal comercializadora de cobalto refinado en el mundo. As, 80% de la produccin de la RDC sale rumbo a China desde los puertos de Dar es Salaam o desde Ciudad del Cabo en Sudfrica. Al llegar a China una decena de refineras se encargan de la transformacin final del mineral. Alexis Muhima, del Observatorio de la sociedad civil por los minerales de Paz, situado en Goma, al este de la RDC, se queja de que la explotacin de recursos naturales no beneficia para nada a la poblacin congolea, sino solo a un puado de personas. Como lo explica el analista econmico Al Kitenge, uno se percata que la mayora de los operadores internacionales son sociedades offshore en las que ni siquiera se sabe quienes son sus verdaderos accionistas. Desafortunadamente, esto permite que algunos operadores polticos sean a su vez actores econmicos. Esto representa, desde luego, un conflicto de intereses absolutamente inaceptable que nos ha llevado a la lamentable situacin en la que nos encontramos actualmente.

En el marco de la celebracin de la 30 Cumbre de la Unin Africana, celebrada en Addis-Abeba, el comisario de comercio y de industria Albert Muchanga, asevera que frica pierde anualmente 80.000 millones de dlares en flujos financieros ilcitos, de los cuales un 70% proviene de las industrias extractivas, y particularmente de los recursos minerales. Estas prdidas son el resultado de una variada gama de mtodos contables particularmente creativos practicados por las corporaciones multinacionales. Tales mtodos, que incluyen la evasin fiscal y la sobrefacturacin, son usuales a la hora de repatriar las ganancias. La multinacional Glencore, regularmente involucrada en casos de contaminacin ambiental y ampliamente citada en los Paradise Papers, emplea 115.000 personas en 50 pases alrededor del mundo, en cifras de 2016, y registr en 2017 un aumento de sus ganancias netas del 319% para colocarse en 5.780 millones de dlares. Nuestros resultados de 2017 son los ms altos de nuestra historia indica, satisfecho, Ivan Glasenberg, para quien esos resultados no estn nada mal, ya que recibi una remuneracin estable de 1,5 millones de dlares en 2012, sin contar los 242,4 millones de dlares de dividendos basados en su parte de 8,40% de derechos de voto de la empresa.

