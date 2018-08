Filsofo, politlogo, historiador y activista, Chomsky es una referencia de la izquierda estadounidense

Hay una verdadera divisin en el Partido Demcrata, entre la base y los lderes

En esta entrevista en la Universidad de Arizona en Tucson (Arizona), me sent con el laureado profesor Noam Chomsky para debatir sobre poltica electoral, las perspectivas para los progresistas en las futuras primarias, y las dificultades a las que se enfrentan los candidatos con su aparato interno del partido, los medios de comunicacin y sus rivales adinerados, as como para explorar complicadas polticas y posiciones internacionales.

Chomsky pondera las rplicas de la campaa de Sanders as como el problemtico asunto del BDS [la campaa anti-israel Boicot, Desinversin y Sanciones] y cmo los progresistas y los terceros partidos pueden reorganizar y readaptar las posiciones de pensamiento avanzado para volver a centrarse en las elecciones futuras.

*

La ola azul [buenos resultados para el Partido Demcrata] pareca una oportunidad para que el ala progresista del Partido Demcrata la aprovechara y se uniera con socialistas y verdes. Para gran deleite de los medios corporativos, los progresistas encontraron recientemente varios reveses y obstculos en las primarias, aunque quera preguntarte sobre los candidatos socialdemcratas o de estilo New Deal que estn surgiendo de cara a las prximas elecciones, como Alexandria Ocasio-Cortez y Julia Salazar en Nueva York, as como sobre un conjunto de otros progresistas como Jasmine Robinson y Zephyr Teachout que tambin me vienen a la mente.

Ves un potencial eclipse a largo plazo, de algn tipo, de la poltica orientada a la clase de los donantes con estos candidatos, especialmente si los terceros partidos se unen en el apoyo a las candidaturas, o a candidaturas similares, y viceversa?



Es toda una batalla. No estamos tratando una cuestin pequea. Es prcticamente toda la historia poltica estadounidense. Esto se remonta hasta recordar a Mark Hanna, que fue el gran organizador de campaas durante finales del siglo XIX. En 1895 le preguntaron: Cules son las cosas ms importantes para una campaa poltica?. l dijo: Hay dos cosas. La primera es el dinero, y me he olvidado de cul era la segunda. Era 1895. As que esto est profundamente arraigado. Has visto el trabajo de Tom Ferguson al respecto. No es slo la Casa Blanca; tambin el Congreso. De hecho, no s si viste el estudio de Tom sobre las elecciones de 2016, un estudio muy importante, que muestra y detalla que en las ltimas dos semanas de la campaa la lite republicana, a la que no le gustaba Trump, se dio cuenta de que poda darse una gran ola demcrata lo cual ciertamente no queran.

En las ltimas dos semanas de la campaa, hubo una enorme riada de dinero tanto para la presidencia como para el Congreso y dijo que, si lo comparabas con las actitudes de voto, como de costumbre, estas cambiaron al lado de la financiacin de campaa de la publicidad negativa. Y, de hecho, eso es lo que hizo virar las elecciones tanto al Congreso como a la Casa Blanca. No fue slo Trump, tambin fue el Congreso. As que es otro triunfo del gasto en campaas. Esto es 2016, y no est muy lejos de 1895.

Lo increble de 2016 fue la campaa de Sanders. Es la primera vez en la historia de EE UU que un candidato probablemente poda haber ganado si no hubiera sido por los dirigentes del partido que le excluyeron, sin financiacin del sector empresarial, y sin financiacin de los ricos, y sin apoyo meditico.

As que es un autntico paso adelante. Pero llevar a cabo un eclipse potencial de la clase de los donantes va a ser realmente duro porque tambin va a haber un esfuerzo movilizado por parte de toda la clase capitalista, republicana y demcrata, para impedir que ocurra. De hecho, si Sanders hubiera competido, creo que habra sido masacrado por la propaganda, y habra habido propaganda masiva sobre este judo, ateo, comunista que quiere traer a los inmigrantes para matar a todo el mundo.

Es parecido a lo que se ve con Jeremy Corbyn. Tanto los tories como el Partido Laborista los parlamentarios laboristas, los tipos de Blair, los medios como The Guardian estn todos intentando destruirle. Estos ltimos ataques contra l por antisemitismo son simplemente una locura, pero harn cualquier cosa para destruir sus opciones porque l est intentando crear un partido poltico en el que la gente pueda de verdad participar; no slo los tipos ricos y poderosos que te dicen lo que hacer, y eso es intolerable. As que pienso que quizs va a ser una dura lucha.

Le tu comentario sobre los progresistas e Israel. Sealas que el que una vez fue el favorito de los estadounidenses progresistas, Israel, est ahora pasando a apoyar regmenes de derecha, perdiendo el Partido Demcrata. Crea esto una posibilidad para que los socialdemcratas y su apoyo superficial de algo como BDS se mueva hacia una posicin de defensa real de los palestinos, desde tu punto de vista? Es posible que incluso los demcratas dominantes puedan acercarse a apoyar polticas que muestren autntica preocupacin por los derechos palestinos, ya que todos los grupos parecen moverse hacia la izquierda en este asunto?



No es slo la izquierda. Tomemos a la Iglesia presbiteriana; eso no est en la izquierda. Tomaron una posicin muy fuerte sobre el boicot y sobre la desinversin no hay sanciones. es realmente BD, no BDS pero lo hicieron de forma que es efectivo. Se concentraron en los territorios ocupados y en las multinacionales estadounidenses que participan en los territorios ocupados.

El movimiento BDS simplemente no puede pensar. Estn actuando de una forma que socava sus propios objetivos. Estn insistiendo en centrarse en Israel, ya sabes, boicots acadmicos, boicots culturales. Lo puedes defender, pero no va a funcionar.

Eso apenas funcion en Sudfrica. En cada ocasin lleva a una reaccin, que es ms fuerte que el esfuerzo. Y simplemente desva la atencin desde los palestinos a asuntos irrelevantes, como la libertad acadmica. Tienes que empezar debatiendo sobre eso. se no es el problema. Pero la Iglesia presbiteriana tuvo la idea correcta, y eso no es la izquierda despus de todo. Es una de las iglesias ms grandes del pas. Es conservadora. Pero si el movimiento BDS tuviera algn sentido, estaran siguiendo esa poltica y estaran haciendo cosas que no estn haciendo.

Mira Sudfrica. Justo en el momento lgido del apartheid, Howard Zinn [escritor de izquierdas estadounidense] fue a dar charlas a Ciudad del Cabo, que estuvo muy bien porque all pudo dar charlas anti-apartheid. Lo mismo si un estadounidense fuera a dar charlas a la Universidad de Tel Aviv, ella o l sera atacado por el movimiento BDS, lo cual es una locura. De hecho, ocurri. Fui invitado a dar una charla en la Universidad Hebrea, para un memorial para un viejo amigo que era un verdadero militante por los derechos palestinos, como su hija, que lo organiz. l haba hecho mucho ms que lo que cualquier persona en BDS nunca hizo.

As, por ejemplo, podras defender slidamente que toda la ayuda militar estadounidense a Israel est violando la ley estadounidense. Mira la Enmienda Leahy, que es ley estadounidense. Dice que no puedes dar nada de ayuda militar a unidades u organizaciones militares que estn involucradas en abusos sistemticos contra los derechos humanos, y en el caso de las Fuerzas de Defensa Israel ha sido abrumador.

En realidad, se le ha preguntado sobre esto a Leahy, y l dice: Bueno, ya sabes, puede ser. Pero Amnista Internacional lo est impulsando, Human Rights Watch lo est impulsando, pero no el movimiento BDS. Estn tan decididos a hacer algo que incomodar a los israeles que no estn pensando en cmo usar las oportunidades.

Pero creo que lo que sugieres es perfectamente posible, y no ser slo los Socialistas Democrticos. Hay mucha gente en el pas que no ve ningn sentido en dar ayuda militar a otros pases en absoluto. Por qu deberamos drsela a Israel? Hablo de un pas que espa a Estados Unidos, con agentes como Jonathan Pollard [espa israel convicto en EE UU]. Comandantes estadounidenses han afirmado que acciones israeles daan a tropas estadounidenses. Juega con eso un tiempo, como aqu en Arizona, por ejemplo. As que hay muchas posibilidades.

Es muy interesante la esperanza de que demcratas electos se fusionen con un pensamiento y accin ms progresistas. El tipo que acaba de salir de mi despacho era un tipo interesante. Estuvo en la Inteligencia de EE UU durante cerca de 20 aos totalmente beligerante contra Iraq y Afganistn, resulta que es puertorriqueo. Est muy molesto por el hecho de que los puertorriqueos no pueden conseguir a Sanders u Ocasio-Cortez para defender algo tan sencillo como permitir que los puertorriqueos voten. Pero eso vuelve a tu primera pregunta sobre la poltica orientada a los donantes.

Interesante. Estos candidatos del tipo DSA [Socialistas Democrticos de Amrica, por sus siglas en ingls] que salen a la luz, qu te parecen?



Es prometedor, pero me gustara ver a Sanders salir ms a decir que Trump tiene razn en determinadas posiciones internacionales. Creo que sera crucificado por la prensa. Quiz sea mejor para l no decirlo, pero estara bien crear conciencia pblica en la medida en que si lo dijera, sera bienvenido. Por qu dejar a Rand Paul un autntico luntico decir, s, hace bien en reducir las tensiones con Rusia?

Paul est en Mosc ahora mismo. Dio una charla con algn funcionario ruso en la que estuvo perfectamente sensato. Y, por supuesto, se le ha vapuleado por ello. Ridiculizado. Ni siquiera se molestan en criticarle, simplemente le ridiculizan.

S que Ocasio-Cortez en su reciente carrera hacia el cargo estaba mostrando puntos de vista bastante dominantes sobre la poltica en Oriente Medio y al Partido Demcrata, a algunos de sus elementos, especialmente al sector derechista, tristemente ni siquiera les gust el tono moderado. Esperaba que este ablandamiento sobre Israel para el Partido Demcrata fuera una oportunidad para extender ese aspecto de la poltica internacional, y hacerlo ms progresista.



Entre la base popular, s, pero tienes que tratar con los medios. Tienes que tratar con toda la mquina de propaganda. Si estos candidatos dijeran algo, tienes que tratar con el aparato del Partido Demcrata, y ellos no tolerarn ninguna crtica. Hay una verdadera divisin en el Partido Demcrata, entre la base y los lderes. DSA est recorriendo un camino difcil. Odio criticarles demasiado pero, por supuesto, me gustara que lo dijeran. Tambin puedo entender por qu ellos pueden no querer presionar ms a la izquierda.

Qu opinas sobre el Partido Verde o la viabilidad de los terceros partidos progresistas y sus perspectivas en la poltica electoral en el futuro prximo?



En el sistema poltico altamente regresivo de Estados Unidos, las probabilidades estn en contra de los partidos independientes. No obstante, un partido como los Verdes tiene una oportunidad a nivel local y quiz algn da incluso a nivel estatal, y con la fusin del voto, pueden tener xito incluso ms all. Y la presencia misma de los Verdes no cada cuatro aos, sino de forma continua puede cambiar el carcter de la conciencia pblica en formas que pueden tener un impacto muy positivo.

Fuente: http://www.counterpunch.org/2018/08/14/on-taking-on-the-mobilized-capitalist-class-in-elections-an-interview-with-noam-chomsky/



Traducido para El Salto por Eduardo Prez ( http://www.elsaltodiario.com/pensamiento/sobre-la-lucha-electoral-contra-la-clase-capitalista-movilizada-entrevista-con-noam-chomsky