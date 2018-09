10 mitos y verdades del G20

CADTM

Quines somos?

La Asamblea No al G20 es un espacio de articulacin de decenas de organizaciones sociales, sindicales, cooperativas, de trabajadorxs, de mujeres y feministas, campesinas, territoriales, ambientalistas, polticas, entre muchas otras. Somos un espacio abierto y horizontal donde nos coordinamos contra la poltica de liberalizacin y desregulacin que traen los Tratados de Libre Comercio y las instituciones financieras internacionales, as como los foros globales como la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y el G20.

En la actualidad, nuestro foco est puesto sobre la construccin de las resistencias al G20. Este grupo de pases, que se autodefine como principal foro internacional para la cooperacin econmica, financiera y poltica que aborda los grandes desafos globales y busca generar polticas pblicas que los resuelvan, se rene este ao 2018 en Argentina.

Desde la Asamblea No al G20 tenemos la certeza de que son estos mismos gobiernos y sus polticas los principales culpables de la actual crisis civilizatoria de la que se desprenden los problemas que ahora dicen querer resolver. Entre ellos se encuentra el importante endeudamiento de nuestros pases y pueblos promovidos y profundizados por las polticas del G20 y su brazo institucional el FMI, utilizado como instrumento fundamental de subordinacin de las naciones al capital trasnacional concentrado. Entonces, mientras el G20 promueve la continuidad del actual sistema capitalista neoliberal depredador que despoja, excluye, destruye, levanta muros, criminaliza y asesina, nuestra apuesta es por la construccin de modelos econmicos y polticos alternativos. Queremos y creemos en otro mundo donde las decisiones no sean tomadas en funcin del mercado financiero, de los inversores y del crecimiento econmico infinito, sino en miras del buenvivir de los pueblos y de la naturaleza.

Desde la Asamblea No al G20 entendemos que nuestra lucha va en la lnea de las acciones globales contra el G7 y el G20, as como contra la OMC y todos los foros globales que se arrogan el privilegio de hablar en nuestro nombre. Nos identificamos con decenas de movilizaciones contra la globalizacin desenfrenada que ha enriquecido unxs pocxs en detrimento de la amplia mayora de nuestros pueblos. De la misma manera, muchas de las organizaciones que son parte de nuestra Asamblea fueron protagonistas de la campaa No al ALCA entre 2001 y 2005.

Tal como en 2017, cuando se realiz la Semana de Accin Global contra la OMC en Buenos Aires, estamos organizando una Semana de Accin contra el G20 llena de actividades para darle la malvenida al G20. Parte de esas acciones ser una Cumbre de los Pueblos para seguir fortaleciendo los lazos entre organizaciones y movimientos de todo el mundo con los cuales nos unen convicciones y luchas por un mundo mejor y por la construccin de alternativas.

Por la coordinacin internacional de las luchas de los pueblos!

Porque pensamos global y actuamos local! #NoG20

