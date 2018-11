Los palestinos son tan dignos como los hijos de los sobrevivientes del Holocausto

Una familia palestina retrocede en el campamento de la Gran Marcha del Retorno despus de que soldados israeles dispararan contra la gente. (Foto: Mahmoud Abusalama)

Los reclamos legtimos de los palestinos continan siendo silenciados a costa de sostener los mitos de Israel de ser el refugio seguro para los judos del mundo y una democracia con el ejrcito ms moral del mundo. Como si no fusemos tan dignos de libertad, seguridad, justicia y dignidad como los hijos de lossobrevivientes del Holocausto.

Mientras escribo esto, recuerdo las muchas veces que tuve que sentarme en una sala donde los europeos discutan su profunda culpa por las atrocidades cometidas contra sus comunidades judas. Recuerdo los muchos momentos profundamente dolorosos en los que me sent completamente invisible durante las discusiones sobre el racismo, el colonialismo, la justicia social y los derechos de los refugiados y migrantes; el latido acelerado de mi corazn que me invadi mientras innumerables recuerdos de terror y dolor afloraba; silenciaba un grito que buscaba desesperadamente una respuesta: por qu no se siente culpa por nosotros cuando los pases europeos alimentan y permiten ms terrorismo israel contra los palestinos? O no contamos como personas? Qu hay del problema de refugiados ms antiguo de los palestinos en nuestra historia moderna?

Deseara poder sacudir la conciencia de las personas y enfrentarlas con un siglo de complicidad que, si reconocieran, tendran un sentimiento de culpa abrumadora por los palestinos. La situacin fue, es y seguir siendo sombra hasta que se persiga una accin concreta para detener (no aliviar) estas graves injusticias que ocurren a la luz del da ante los ojos de todo el mundo desde hace 70 aos de ocupacin colonial israel y apartheid.

Hasta entonces los perseguirn los deseos insatisfechos de nuestros abuelos que murieron mientras se aferraban hasta su ltimo aliento a su derecho de regresar. Las vidas de los muchos pacientes que murieron a causa de una enfermedad menor debido a barreras y puestos de control cerrados los perseguirn. Los sueos de nuestros hijos. Los gritos de las madres palestinas. Los aos robados de nuestros presos polticos. Las fotos de todas nuestras vctimas, jvenes y mayores. Las gotas de sangre que derramaron todas y cada una de las personas heridas. Las extremidades amputadas. Los olivos arrancados. Las casas demolidas. Los recuerdos conservados en cada uno de sus rincones. Las tierras desiertas. Los ojos insomnes que tanto esperaban un amanecer de libertad. Los cuerpos ejecutados que se dejaron sangrando hasta que quedaron vacos de sangre. El cuerpo sin vida de Malak Rabah Abu Jazar, una nia palestina de Gaza a quien las olas del mar empujaron a las costas turcas despus de un escape fallido de la prisin al aire libre de Gaza hacia una vida ms segura. Todo esto les perseguir e ignorarlo es nuestro peligro.

A lo largo de la valla de separacin de Gaza, multitud de manifestantes an se enfrentan a francotiradores israeles que se esconden detrs de montculos de arena y en sus jeeps militares, avanzando y retrocediendo segn el nivel de fuerza letal que Israel utiliza contra ellos. La Gran Marcha del Retorno contina por su sptimo mes, con el campo repetidamente convertido en un traumtico escenario de derramamiento de sangre y represin, todo documentado por noticias locales y personas en el terreno que quieren recordar al mundo las horribles injusticias que los palestinos soportan y presionan por un accin que podra llevarlo a su fin.

Mientras estas atrocidades continan con impunidad, el discurso dominante de los medios de comunicacin occidentales est convirtiendo estos horrendos eventos en un espectculo que desva la atencin de la realidad injusta de que los palestinos viven sometidos a Israel y sus legtimos reclamos, y an comienzan cada informe de noticias con una declaracin militar israel que justifica sus crmenes. Si los medios de comunicacin lograron desensibilizarlo, solo recuerde que si acumula las lgrimas de todas las familias que estn sufriendo, al menos un miembro muerto, mutilado o tirado en el mar, o encarcelado, esas inundaciones de lgrimas enterraran la tierra debajo del mar.

A pesar de este proceso de deshumanizacin, demonizacin y pacificacin de larga data y en curso, y la consiguiente intensificacin de la represin israel, los manifestantes no son disuadidos de regresar a la cerca. Para ellos, las opciones permanecen entre un infierno viviente o una muerte digna. Estn desesperados para que el mundo sea testigo de la criminalidad de Israel. Expresan la urgencia de una solucin poltica que no se limite a los contornos de Gaza y el levantamiento del sitio, de ah la demanda del derecho de retorno.

Los palestinos tambin piden un liderazgo palestino competente que se base en esta inspiradora resistencia y sacrificio popular. Les piden que corrijan el camino que los acuerdos de paz de Oslo de 1993 marcaron con divisiones internas y la marginacin de los problemas de la columna vertebral de nuestra lucha anticolonial por la autonoma delirante sobre los territorios con estructura de bantustanes (y el cual, en realidad, sirve a la ocupacin israel).

Los palestinos se sacrifican para recordar a los actores internos y externos que nuestra lucha anticolonial tiene que ver con la liberacin, no con la independencia. Esta fue, es y seguir siendo la naturaleza de nuestra lucha a pesar de las manos condenatorias que intentan redefinirla y distorsionarla.

Shahd Abusalama es estudiante de doctorado en cine palestino en la Universidad Sheffield Hallam, nacida y criada en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, Palestina. Es una artista, activista, autora de Palestine del blog My Eyes y cofundadora de Hawiyya Dance Company, con sede en Londres.Twitter @ShahdAbusalama .

Fuente: https://mondoweiss.net/2018/10/palestinians-holocaust-survivors/

