Las incursiones israeles en Gaza son la regla, no la excepcin

Segn la ONU, las tropas israeles han cruzado a Gaza ms de 70 veces solo este ao. Y esas son solo las incursiones que conocemos.

Fotode archivo de tropas israeles desplegadas a lo largo de la frontera de Gaza. (Miriam Alster / Flash90)

Desde que las tropas de las fuerzas especiales israeles entraron en un tiroteo mortal con los comandos de Hams en el interior de la Franja de Gaza el domingo por la noche, Israel ha lanzado docenas de bombas y misiles a Gaza y Hams ha disparado cientos de cohetes contra Israel.

El New York Times describi la redada de las fuerzas especiales como "la primera incursin israel por tierra conocida en Gaza desde la Operacin Borde Protector, en julio de 2014".

Eso no podra estar ms lejos de la verdad.

Desde el inicio de 2015 hasta fines de octubre de 2018, el ejrcito israel realiz 262 incursiones y operaciones terrestres conocidas para nivelar las tierras dentro de la Franja de Gaza, incluidas ms de 70 solo este ao. Esto no incluye el nmero desconocido de operaciones encubiertas como la que sali mal el domingo.

Como lo explic en la televisin nacional un general israel retirado, tales redadas secretas a travs de las lneas enemigas son en realidad bastante rutinarias. "Las actividades que la mayora de los civiles no conocen ocurren todo el tiempo, todas las noches y en todas las regiones", dijo Tal Russo al Canal 10 de Israel mientras discuta los eventos en Gaza.

Segn los datos obtenidos por la revista +972 de la Oficina de Coordinacin de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados, Israel realiz 21 incursiones en Gaza en 2014 (excluyendo la guerra de siete semanas). Al ao siguiente, en 2015, ese nmero aument ms del doble, a 56 incidentes. En 2016 y 2017 se realizaron 68 y 65 incursiones, respectivamente. A finales de octubre de 2018, se haban registrado 73 incidentes de este tipo, de acuerdo con los datos de la ONU.

Lo excepcional de la accin del domingo no es que los soldados israeles cruzaron a Gaza, sino que la operacin militar fue expuesta. La mayora de las veces, cuando las fuerzas israeles se infiltran en el enclave costero, permanecen a una distancia de 200 a 300 metros de la frontera, explic a +972 Ibtisam Zaqout, jefa de trabajo de campo en el Centro Palestino para los Derechos Humanos.

Los soldados cruzan rutinariamente en bulldozers militares, -no a pie- principalmente para arrasar y nivelar la tierra con el fin de mantener la lnea de visin en la "zona de amortiguamiento" mantenida por Israel a lo largo de la frontera, agreg.

Israel no siempre ha determinado consecuentemente el permetro de esta rea de acceso restringido a lo largo de la cerca con Gaza, y con frecuencia ha empleado el asesinato para alejar a los residentes de Gaza. Entre 2010 y 2017, las fuerzas de seguridad israeles mataron al menos a 161 palestinos e hirieron a ms de 3.000 cerca de la valla Gaza-Israel, segn un informe de Gisha publicado en agosto.

Estas restricciones regulares de movimiento cerca de la valla, que el informe describe como "arbitrarias" e "inconsistentes", no solo ponen en peligro la vida, sino que tambin daan gravemente los medios de vida de decenas de miles de granjeros y pastores de Gaza, y limitan el desarrollo econmico.

La restriccin del movimiento a lo largo de la valla, adems de las incursiones abiertas que afectan a los agricultores y recolectores de chatarra durante el da, son solo dos ejemplos de las formas en que Israel contina ejerciendo el control sobre los palestinos en Gaza a pesar de la "desconexin" de 2005. Desde que Hamas tom el control de la franja en junio de 2007, Israel tambin ha mantenido un estricto bloqueo por tierra, aire y mar.

Sin embargo, las incursiones encubiertas que vimos la noche del domingo demuestran algo an ms amplio. La redada se produjo en el apogeo de las conversaciones ms serias de alto el fuego que hemos visto entre Israel y Hamas desde 2014. Lo que ocurri pocas horas despus de que el primer ministro israel Netanyahu declarara que estaba haciendo todo lo posible para evitar otra guerra, sugiere que esa no era la intencin de Israel en realidad, sino de desencadenar otra escalada. En otras palabras, el ataque transfronterizo no tena nada de especial, aparte del hecho de que dej siete muertos.

Cuando se le pregunt el lunes sobre la frecuencia de las incursiones transfronterizas en Gaza en los ltimos aos, un portavoz de las FDI solo dira que el ejrcito "no discute estos asuntos".

[Nota del editor: De acuerdo con nuestra obligacin legal, este artculo se envi al Censor del ejrcito de Israel para su revisin antes de su publicacin. No se nos permite indicar si se censur el artculo y dnde].

Fuente: https://972mag.com/israeli-incursions-in-gaza-are-the-rule-not-exception/138600/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.