El Online African Film Festival: una ventana al continente olvidado

Arranca la primera edicin del Online African Film Festival, un certamen que propone el visionado de 30 pelculas africanas en red. Con esta propuesta cultural, frica consigue destacar en la industria cinematogrfica, un sector que dominan las producciones europeas o norteamericanas.

Fotograma de L'africain qui voulait voler - Fuente: FCAT

Estaba en Colombia este mes pasado dando un curso en la universidad en Cali. Entre los alumnos haba una persona que me llam la atencin porque haca preguntas muy concretas sobre cine africano. Al final de la clase me acerqu a ella. Era la traductora de las pelculas un festival de cine africano online ", relata Mane Cisneros, directora de otro certamen de temtica parecida, el Festival de Cine Africano de Tarifa-Tnger (FCAT).

As fue como el FCAT comenz a colaborar con uno de los proyectos ms novedosos del universo cinematogrfico hasta el momento, el Online African Film Festival . Una ambiciosa propuesta cinematrografica en la que miles de usuarios podrn visualizar las producciones de hasta diez pases africanos en otros 15 repartidos por Amrica, Europa y por su eje temtico, la propia frica. Me cont el problema de tenan, que no conseguan pelculas subtituladas en espaol. Todo ese subtitulado lo tenamos nosotros, explica Cisneros. Un material que el FCAT termin dando a la iniciativa cinematogrfica para ayudarla en el arranque de su primera edicin .

A cambio, el pblico espaol tambin formara parte de esa audiencia en lnea que, desde este jueves hasta el prximo 15 de diciembre, podr ver hasta 30 pelculas africanas por ocho euros. Est yendo a una velocidad...el otro da hablbamos solo de 1000 personas inscritas, pero hay expectativas de que se lleguen a las 100.000, seala la madrilea.

Aunque todas las cintas del certamen podrn visualizarse desde casa, el festival tambin contar con puntos de proyeccin en varias ciudades del mundo, como Londres, Cali, Bruselas o Montreal. Su programa cuenta con una treintena de cintas que se organizan en cinco secciones : dispora, clsicos, documentales, seleccin oficial y cortometrajes.

Segn Cisneros el feminismo negro es, junto a los avatares polticos del continente, de las temticas que ltimamente ms caracterizan en el cine africano. Son movimientos sociales que no llegan al conocimiento de los espaoles por la informacin sesgada que limita la difusin de este tipo de conflictos. En el ciclo destaca Ouaga Girls , un documental de un grupo de mujeres africanas que estudian en una escuela de mecnica del automvil.

La programacin del festival tambin trata otras temticas como la cultural con Dunia , una pelcula que trata la poesa suf y la danza oriental o con Somos Calentura , un film en que retrata la danza callejera de Colombia.

Segn Cisneros, el impacto del Online African Film Festival no ser el mismo en Francia o en Inglaterra, donde llevan aos produciendo y coproduciendo cine africano, que en Italia o en nuestro pas, puesto que el sector cinematogrfico espaol no conoce las capacidades de este continente para producir filmes, a pesar de que cada vez hay ms pelculas africanas que se proyectan en los grandes festivales.

Fotograma de Tchindas - Fuente: FCAT

La razn de que en otros pases se tenga ms en cuenta el cine africano es la dispora, afirma Cisneros. Este fenmeno tambin explica el reconocimiento que tiene el cine africano en EEUU, un pas con poblacin nigeriana, ghanesa, keniata y sudafricana. Aunque nuestra dispora, al igual que la de Italia, ya est empezando a hacer cine. Por ejemplo, tenemos un director de cine ya reconocido de origen hispano benins, que es Santiago Zannou , recuerda a Pblico la cineasta.

Lo mejor del proyecto? Que es la primera vez que frica lleva la voz cantante en una iniciativa, que adems est pilotado por un franco senegals, Jean Fall, un factor clave para Cisneros a la hora lanzarse a la piscina y colaborar con la primera edicin de este festival.

@aranchariosp

Fuente: https://www.publico.es/culturas/online-african-film-festival-ventana.html