El Shara Occidental. Historia de una ocupacin silenciada

Cuarto Poder

El proceso de descolonizacin del Sahara Occidental, iniciado en 1963, an no ha concluido. Ese mismo ao se incluy al Sahara Occidental en la lista de territorios No Autnomos aunque Espaa, el pas colonizador, no se retir hasta 1975 cuando cedi de manera ilegal el control de dicho territorio a Marruecos y Mauritania mediante el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid.

Segn la resolucin S/2002/161 de Naciones Unidas , este Acuerdo Tripartito no ha transferido ni ha otorgado a ninguno de los firmantes el estatus de potencia administradora , estatus que Espaa no puede transferir unilateralmente.

La entrada de Marruecos y Mauritania reivindicando la soberana sobre dicho territorio desencaden un conflicto armado con el Frente Polisario , el movimiento de liberacin que desde 1979 es considerado por las Naciones Unidas como el legtimo representante del pueblo saharaui . Este conflicto es tambin la causa de la crisis de las personas saharauis refugiadas.

Tras la retirada espaola y el comienzo de la guerra, en 1976 el Frente Polisario proclam la Repblica rabe Saharaui Democrtica (RASD). La guerra se prolonga hasta 1991, cuando el Frente Polisario y Marruecos llegan a un acuerdo bajo el auspicio de Naciones Unidas. Mauritania, por su parte, se retira del territorio en 1979.

En base a dicho acuerdo, en 1991 el Consejo de Seguridad crea la Misin de las Naciones Unidas para el Referndum del Shara Occidental (MINURSO) con el mandato de supervisar el alto el fuego y convocar un referndum.

A da de hoy ese referndum, bloqueado por Marruecos con la complicidad de parte de la Comunidad Internacional sigue sin celebrarse , condenando a centenares de saharauis a vivir en la dispora y a la castracin de su derecho a ser ciudadanos y ciudadanas libres y dignas.

El pueblo saharaui afronta ms de 40 aos de resistencia contra la poltica anexionista de Marruecos cuya intransigencia ha desenmascarado la continua violacin de derechos humanos y el saqueo constante de sus recursos naturales.

La resistencia saharaui es un ejemplo para el mundo. Pese a las duras condiciones de la hamada en los campamentos de refugiados en el desierto argelino, la RASD es el segundo pas africano ms alfabetizado del continente. Junto a las haimas se levantan escuelas y hospitales para toda la poblacin saharaui.

A pesar de la represin del rgimen de Mohammed VI, amigo de Felipe VI, las calles de la ciudad de El Aain en territorio ocupado se llenan de manifestaciones multitudinarias cada semana reclamando el fin de la ocupacin y la celebracin del referndum. Periodistas comprometidos como los miembros de Equipe Media dan cobertura al conflicto frente al mutismo de los grandes medios de comunicacin internacionales.

Mientras, el estado espaol y la Unin Europea silencian el llamado Muro de la Vergenza , una construccin militarizada de 2.700 km llena de bnkeres, vallas y campos de minas que separa al Shara Occidental de las incursiones del Frente Polisario, y miran hacia otro lado con las sentencias del TJUE que prohben la actividad comercial de Marruecos en el Shara Occidental por ser una potencia ocupante del territorio.

Desde Izquierda Unida exigimos la culminacin del proceso de descolonizacin y el fin de la ocupacin ilegal marroqu del territorio, as como el cumplimiento efectivo de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que separa claramente Marruecos del Shara Occidental y advierte que no se pueden firmar acuerdos comerciales ni pesqueros sin el consentimiento del pueblo saharaui y su legtimo representante el Frente Polisario.

Jess Guerra es periodista y activista por el pueblo saharaui y Lourdes Gmez, responsable Movimientos Sociales IU Madrid

Fuente: https://www.cuartopoder.es/ideas/2018/11/16/el-sahara-occidental-historia-de-una-ocupacion-silenciada/