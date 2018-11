La marea est cambiando: Israel est perdiendo en dos frentes de guerra

Ante una de las casas destruidas en el ataque israel del pasado 13 de noviembre

La calamitosa operacin militar israel contra la Franja de Gaza del pasado 12 de noviembre define el fracaso de Tel Aviv al utilizar a su ejrcito como herramienta para conseguir concesiones polticas de los palestinos.

Ahora que la resistencia popular palestina se ha globalizado a travs del progreso exponencial y del xito creciente del movimiento a favor del Boicot, Desinversin y Sanciones (BDS), el gobierno israel est combatiendo en dos guerras desesperadas.

Tras el ataque contra Gaza, los palestinos respondieron con una lluvia de cohetes dirigidos hacia la frontera sur israel y lanzaron una operacin de precisin contra un autobs del ejrcito israel. Mientras los palestinos organizaban una marcha para celebrar que el ejrcito israel haba salido de su asediado enclave, el frgil orden poltico en Israel, manejado desde hace mucho tiempo por el derechista primer ministro israel Benjamin Netanyahu, se estaba desmoronando rpidamente.

Dos das despus del ataque contra Gaza, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, renunci a su puesto en protesta por la rendicin de Netanyahu ante la resistencia palestina. Los dirigentes israeles estn inmersos en una situacin precaria. La violencia desenfrenada tiene un precio de condena internacional y una respuesta palestina cada vez ms audaz y estratgica. Sin embargo, no ensearle a Gaza su proverbial leccin es considerado como un acto de rendicin por parte de los oportunistas polticos israeles.

Mientras Israel experimenta esas limitaciones en el campo de batalla tradicional, que anteriormente dominaba por completo, su guerra contra el movimiento BDS global es seguramente una batalla perdida. Israel tiene un historial pobre la hora de enfrentar la movilizacin de la sociedad civil. A pesar de la vulnerabilidad de los palestinos que viven bajo la ocupacin israel, el gobierno y los militares israeles tardaron siete largos aos en pacificar la Intifada, el levantamiento popular de 1987. Y an as, el jurado sigue aun deliberando qu fue lo que realmente termin con la revuelta popular.

Debera aceptarse, desde luego, que una Intifada global es mucho ms difcil de erradicar o incluso contener. Sin embargo, cuando Israel empez a sentir el creciente peligro del BDS -lanzado oficialmente por la sociedad civil palestina en 2005-, respondi con la misma pauta superflua y previsible: arrestos, violencia y un torrente de leyes que penalizan la disidencia dentro del pas, a la vez que desataba una campaa internacional de intimidacin y difamacin respecto a los activistas y organizaciones del boicot.

El constante ataque israel contra Gaza Vieta de Sabaaneh/MiddleEastMonitor

Este enfoque consigui escasos frutos , aparte de atraer ms atencin y solidaridad internacional hacia el BDS. Sin embargo, la guerra de Israel contra el movimiento dio un giro importante el ao pasado cuando el gobierno de Netanyahu dedic unos 72 millones de dlares a derrotar la campaa dirigida por la sociedad civil.

Al utilizar a l siempre bien dispuesto gobierno estadounidense p ara impulsar sus tcticas contra el BDS, Tel Aviv siente la seguridad de que sus esfuerzos contra el movimiento en EE. UU. han tenido un comienzo prometedor. Sin embargo, solo ha sido recientemente cuando Israel ha comenzado a formular un componente europeo ms amplio en su estrategia global.

En una conferencia de dos das de duracin celebrada en Bruselas a principios de este mes, los funcionarios israeles y sus partidarios europeos desplegaron su campaa europea ms amplia contra el BDS. Organizada por la Asociacin Juda Europea (EJA, por sus siglas en ingls ) y el grupo de Asuntos Pblicos de Israel y Europa (EIPA, por sus siglas en ingls ), la conferencia cont con el apoyo total del gobierno de Israel y con la presencia del derechista m inistro israel de Asuntos de Jerusaln Zeev Elkin.

Bajo el pretexto habitual de abordar el peligro del antisemitismo en Europa, los asistentes mezclaron deliberadamente racismo y cualquier crtica a Israel, su ocupacin militar y la colonizacin de la tierra palestina. La c onferencia a nual de la EJA ha intensificado la manipulacin por parte de Israel del trmino antisemitismo hasta un nivel completamente nuevo, redactando un texto que al parecer se presentar a nte los posibles M iembros del Parlamento Europeo (MPE), a quienes exigir su firma antes de que se presenten a l as elecciones del prximo mes de mayo. Quienes no se muestren dispuestos a firmar -o, peor an, aquellos que repudien la iniciativa israel-, es muy probable que tengan que enfrentarse a acusaciones de racismo o antisemitismo.

Ciertamente, no era la primera conferencia de este tipo. La euforia anti-BDS que ha barrido Israel en los ltimos aos ha cosechado varias conferencias concurridas y apasionadas en hoteles de lujo, donde los funcionarios israeles amenazaron abiertamente a activistas del BDS, como Omar Barghouti. Un alto funcionario israel sentenci a Barghouti a un asesinato civil por su papel en la organizacin del movimiento durante una conferencia celebrada en Jerusaln en 2016.

En marzo de 2017, la Knesset israel aprob la prohibicin de viajar anti-BDS, que exige que el ministro del Interior le niegue la entrada al pas a cualquier extranjero que haya emitido a sabiendas un llamamiento pblico a boicotear al Estado de Israel. Desde que entr en vigencia la prohibicin, muchos partidarios del BDS han sido detenidos, deportados y se les ha prohibido entrar en el pas.

Aunque Israel ha demostrado su capacidad para impulsar a los egocntricos polticos estadounidenses y europeos a apoyar su causa, no hay indicios de que el movimiento del BDS est siendo sofocado o debilitado en manera alguna . Por el contrario, la estrategia de Israel ha provocado la ira de muchos activistas de la sociedad civil y de los grupos por los derechos civiles, indignados por su intento de subvertir la libertad de expresin en los pases occidentales.

Recientemente, la Universidad de Leeds en el Reino Unido se ha unido a muchos otros campus en todo el mundo para desinvertir de Israel. La marea est, de hecho, cambiando.

Las d cadas de adoctrinamiento sionista han sido un fracaso, no solo a la hora de revertir la opinin pblica, enormemente cambiante, sobre la lucha palestina por la libertad y los derechos, sino incluso en la preservacin del sentimiento una vez slido a favor de Israel entre los jvenes judos, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, para los partidarios del BDS, cada estrategia israel ofrece una oportunidad para crear conciencia sobre los derechos de los palestinos y para movilizar a la sociedad civil en todo el mundo contra la ocupacin y el racismo de Israel.

El xito de BDS se atribuye a la razn misma por la cual Israel no puede contrarrestar sus esfuerzos: es un modelo disciplinado de resistencia popular civil basad o en el compromiso, el debate abierto y las opciones democrticas, fundamentado a su vez en el derecho internacional y humanitario.

Las arcas de la guerra acabarn agotndose , al igual que ninguna suma de dinero pudo salvar al rgimen racista de l apartheid en Sudfrica cuando se derrumb hace dcadas. No hace falta decir que 72 millones de dlares no van a cambiar el rumbo a favor del a partheid de Israel, ni tampoco el curso de la historia, que solo puede pertenecer a aquellas personas que son imparables cuando se trata de lograr su codiciada libertad.

Ramzy Baroud es periodista, escritor y director de The Palestine Chronicle. Su ltimo libro es The Last Earth: A Palestinian Story (Pluto Press, Londres, 2018). Baroud es doctor en Estudios Palestinos por la Universidad de Exeter y profesor no residente del Orfalea Center for Global and International Studies, Universidad de Santa Barbara, California.

Fuente: https://www.middleeastmonitor.com/20181119-the-tide-is-turning-israel-is-losing-on-two-war-fronts/

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelin.org como fuente de la misma.