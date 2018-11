Marruecos da por hecho el apoyo de Espaa a sus tesis sobre el Shara Occidental

El Gobierno de Marruecos dio por hecho el apoyo de Espaa a sus tesis sobre el Shara Occidental a cambio del apoyo marroqu al problema de Catalua y el presidente del Gobierno espaol, Pedro Snchez, se limit a decir la posicin espaola es la de siempre.Fue en la compareci ante la prensa de Pedro Snchez con el presidente de Gobierno marroqu, Saadedn Al Othmani, tras la entrevista que ambos mantuvieron en Rabat, en la primera visita del presidente del Gobierno espaol a Marruecos, el 19 de noviembre.Despus de la declaracin de Snchez, en la que destac la extraordinaria cooperacin de Espaa con el Gobierno de Marruecos y el absoluto compromiso en la reivindicacin de muchas de sus polticas en el seno de la Unin Europea -nos tienen como aliados, dijo-, el presidente de Gobierno marroqu agradeci el apoyo de Espaa a sus tesis en la cuestin del Shara Occidental (autonoma bajo soberana marroqu), que vincul con el apoyo de Marruecos a la unidad de Espaa en relacin al conflicto en Catalua, segn inform Efe.Hemos expresado a menudo nuestro apoyo a la integridad del territorio espaol y al mantenimiento de la soberana espaola, y agradecemos a Espaa por su apoyo a la postura de Marruecos de involucrarse en el proceso de la ONU para la solucin del conflicto del Shara, afirm Saadedn Al Othmani, quien seal la existencia de una conformidad de puntos de vista entre Espaa y Marruecos en lo que se refiere a la necesidad de conservar la soberana de los pases, al ser un principio de Naciones Unidas.Un periodista marroqu manifest que se haba observado un cambio en la postura espaola sobre el conflicto del Shara y pregunt si se deba al apoyo de Marruecos a la cuestin de Catalua, a lo que el presidente del Gobierno espaol contest que ee la misma postura de siempre: En relacin con el Shara la posicin de Espaa lleva siendo la misma desde hace ya unas cuantas dcadas, y esto es una posicin de Estado, no solamente de un Gobierno, en este caso del Partido Socialista o anteriormente del Partido Popular. Y aqu se acab el tema del Shara Occidental.Snchez no habl de la autodeterminacin del pueblo saharaui, referencia habitual de la diplomacia espaola para referirse al conflicto del Shara Occidental, como hizo el 28 de septiembre pasado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. All apoy una solucin poltica, justa y duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinacin del pueblo del Shara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propsitos de la Carta de las Naciones Unidas.El viaje del presidente del Gobierno, en el que estuvo acompaado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se complet con una audiencia con el rey Mohamed VI, en la que hablaron de una prxima visita a Marruecos de los Reyes de Espaa, de una reunin en 2019 de alto nivel entre los gobiernos de Espaa y de Marruecos, y de lanzar una candidatura conjunta en 2030 para celebrar el mundial de ftbol entre Marruecos, Espaa y Portugal.Pedro Snchez calific la audiencia con el rey alau de extraordinariamente positiva, en un extraordinario momento de las relaciones entre Espaa y Marruecos y agradeci a Mohamed VI su audiencia, su calor, su cario y su reconocimiento a la importancia que le da a Espaa, un pas que defiende los intereses del Marruecos en el conjunto de la Unin Europea.El apoyo continuo de Espaa a Marruecos en la UE, especialmente en los acuerdos de pesca y de agricultura, pendientes de ser aprobados en el Parlamento europeo y cuyo nico punto de friccin constituye precisamente la soberana marroqu sobre el Shara Occidental, segn Efe, tambin fue resaltado por el presidente de Gobierno marroqu.Precisamente los acuerdos de pesca y agricultura estuvieron presentes en la manifestacin por el Shara Occidental celebrada el 17 de noviembre en Madrid, en la que la delegada del Frente Polisario en Espaa, Jira Bulahi, insisti en que las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia dejan claro que el Shara Occidental y Marruecos son dos territorios distintos y separados. Dajla, por mucho pulpo que tenga, es de los saharauis, no es de Marruecos, afirm,El viaje del Presidente del Gobierno a Marruecos estuvo precedido por la decisin de la Mesa del Congreso de impedir, con los votos del PSOE y del PP, un del acto sobre el Shara Occidental, lo que fue calificado por diputados del Intergrupo parlamentario por el Shara como una cobarda ante Marruecos. El rgano rector de la Cmara Baja se bas en un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, segn el cual el acto poda afectar a las relaciones entre Espaa Marruecos. lo que se consider una injerencia del poder Ejecutivo en el Legislativo.Sobre la visita de Snchez a Rabat, el europarlamentario de Podemos Miguel Urbn dijo que, una vez ms el Gobierno espaol, socialista, rinde pleitesa a la dictadura marroqu, y el diputado de Ciudadanos Fernando Maura seal que Espaa debera modificar su actitud y plantear la necesaria colaboracin de Marruecos en la solucin del conflicto saharaui en el marco de lo que dicen las resoluciones de Naciones Unidas, con un referndum de autodeterminacin.