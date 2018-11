Quin es el nuevo enviado especial de EEUU en los Grandes Lagos de frica?

El 9 de noviembre de 2018, Estados Unidos nombr un nuevo enviado especial para la regin de los Grandes Lagos de frica. Se llama John-Peter Pham y es investigador y miembro del Atlantic Council, un laboratorio de ideas estadounidense cercano a los departamentos de Defensa y de Estado del pas. Pero eso no es todo.

Cuando Trump asume la presidencia de EEUU, surge una pregunta relacionada con la poltica africana del pas del To Sam: Habr una continuidad o una ruptura con respecto a la poltica de sus predecesores?

En 2012, John-Peter Pham defendi la fragmentacin del Congo

Un investigador, John-Peter Pham, que aspira al puesto de subsecretario de Estado para Asuntos Africanos, afirma que el mandato de Trump no supondr un cambio radical en la relacin entre Estados Unidos y el continente (S. ERBS, V. BARBE y O. LAURENT, 2017, Les rseaux soros la conqute de lAfrique. Les rseaux dinfluence la conqute du monde, Versalles, VA Editions, p. 182-183). Se debe leer con atencin esa frase para comprenderla bien. El autor facilita la tarea. Tambin escribi sobre los Grandes Lagos y el Congo-Kinshasa en 2012. Algunos peridicos y periodistas que publicaron la noticia de su nominacin la acompaaron de un enlace a su artculo de 2012 o realizaron un comentario al respecto.

En 2012, Peter Pham defendi la fragmentacin del pas y justific los actos criminales de la milicia de Paul Kagame el M23. Ahora Pham es el nuevo enviado especial de Estados Unidos en los Grandes Lagos.

La revista Jeune Afrique escribe: El nuevo enviado especial de Estados Unidos para la regin de los Grandes Lagos ya caus polmica en noviembre de 2012, cuando se posicion abiertamente a favor de la ruptura de la RDC en varios Estados en una tribuna publicada por el New York Times. Los rebeldes del M23 acababan de tomar Goma, en Kivu del Norte.

Judit Rever, autora de In praise of blood (En alabanza a la sangre), libro que expone los crmenes de Paul Kagame y del FPR a lo largo del genocidio ruands, tambin realiz un comentario. En un tuit, expres: The crimes of the West in Congo are beyond measure. In 2012, Peter Pham advocated breaking apart the nation and justified the murderous actions of Paul Kagames militia the M23. Pham is now the new US special envoy to the Great Lakes. Morally appalling (Los crmenes de Occidente en el Congo son incalculables. En 2012, Peter Pham defendi la fragmentacin del pas y justific los actos criminales de la milicia de Paul Kagame el M23. Ahora Pham es el nuevo enviado especial de Estados Unidos en los Grandes Lagos. Moralemente atroz).

El enemigo no ha perdido maldad

La nominacin de John-Peter Pham se produce en un momento en el que, en Ginebra, algunos clientes de su laboratorio de ideas intentan llegar a un acuerdo sobre un candidato comn de la oposicin para las elecciones trampa para bobos previstas para el 23 de diciembre de 2018. Y varios compatriotas lo aplauden!

Puede que hayan olvidado que el Congo-Kinshasa no se cre como Estado fallido para convertirse en una democracia. Mawa! Pese a todas las pruebas posibles e imaginables, puede que no hayan sabido a qu se refiere el nombre Joseph Kabila! Eza pasi! (No obstante, existe un libro que habla de esto. Se titula Demain, aprs Kabila [Maana, despus de Kabila]).

Esta nominacin nos recuerda que el proyecto de balcanizacin y de implosin del Congo-Kinshasa nunca fue una ilusin de unos conspiradores congoleos en constante bsqueda de chivos expiatorios. Sino que est en marcha. Nos muestra que el enemigo no ha perdido su maldad, como dira Frantz Fanon.

La nominacin de John-Peter Pham provoca nuestra capacidad colectiva de permanecer apegados a los recuerdos a corto, medio y largo plazo. Nos lleva a releer todos los libros, documentos e informes escritos sobre la guerra racista de baja intensidad librada en el Congo-Kinshasa por parte de las lites anglosajonas y sus secuaces desde la dcada de 1990.

Babanya Kabudi

Generacin de Lumumba 1961

