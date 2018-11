Es hora de cambiar nuestra forma de hablar y pensar acerca de frica

frica no es pobre, le robamos su riqueza

Al Jazeera

frica es pobre, pero podemos tratar de ayudar a su gente. Esta es una afirmacin simple, que se repite cada ao por medio de miles de imgenes, noticias de los peridicos y llamamientos benficos de modo que adquiere el peso de la verdad. Cuando lo leemos reforzamos las asunciones y relatos acerca de frica que hemos odo a lo largo de nuestras vidas. Reafirmamos nuestra imagen de frica.

Trate de hacer algo diferente. frica es rica, pero robamos su riqueza.

Esta es la esencia de un informe (pdf) publicado [24 de mayo de 2017] por varios grupos con campaas comunes. Basndose en una serie de cifras nuevas el informe concluye que el frica subsahariana es un acreedor neto del resto del mundo por valor de ms de 41.000 millones de dlares. Por supuesto, entra dinero: aproximadamente 161.000 millones de dlares en forma de prstamos, remesas (de aquellas personas que estn fuera de frica y envan dinero a casa) y ayuda.

Pero tambin hay 203.000 millones de dlares que salen del continente. Parte de este dinero sale directamente, como 68.000 millones de dlares en impuestos evadidos. Son sobre todo las corporaciones multinacionales quienes roban (legalmente) gran parte de este dinero aparentando que realmente generan su riqueza en los parasos fiscales. Estos llamados flujos financieros ilcitos equivalen a aproximadamente el 6.1 % de todo el Producto Interior Bruto (PIB) del continente o a tres veces lo que frica recibe como ayuda.

Adems estn los 30.000 millones de dlares que estas corporaciones repatrian, es decir, los beneficios que hacen en frica pero envan a su pas de origen o a otra parte para disfrutar de su riqueza. La City de Londres est repleta de los beneficios extrados de la tierra y el trabajo de frica.

Tambin hay otras formas ms indirectas por medio de las cuales sacamos la riqueza de frica. El informe publicado hoy calcula que se roban a frica 29.000 millones de dlares con la tala, pesca y comercio de animales salvajes ilegales. Se deben a frica 36.000 millones de dlares a consecuencia del dao que el cambio climtico va a provocar a sus sociedades y economas ya que no pueden utilizar los combustibles fsiles para desarrollarse como hizo Europa. frica no ha provocado nuestra crisis climtica, pero los africanos sentirn sus efectos ms que otras personas. No hay ni que decir que en estos momentos no se han previsto fondos.

De hecho, incluso esta valoracin es enormemente generosa porque asume que toda la riqueza que fluye hacia frica beneficia a las personas que viven en ese continente. Pero los prstamos a los gobiernos y al sector privado (equivalentes a ms de 50.000 millones de dlares) pueden convertirse en deudas impagables y odiosas.

Ghana pierde el 30 % de sus ingresos pblicos debido al pago de la deuda, ya que paga prstamos que a menudo se hicieron de forma especulativa, basndose en precios elevados de productos bsicos y que tenan unas tasas de inters enormes. Un alto horno de aluminio de Mozambique particularmente odioso construido con prstamos y dinero procedente de la ayuda cuesta al pas 21 libras esterlinas por cada una de las que recibi el gobierno de Mozambique.

La ayuda britnica, que se utiliza para crear escuelas y centros de salud privados, puede minar la creacin de unos servicios pblicos decentes, que es la razn por la que se estn cerrando esas escuelas privadas en Uganda y Kenia. Por supuesto, algunos africanos se han beneficiado de esta economa. Actualmente hay unos 165.000 africanos muy ricos, el conjunto de cuyo patrimonio asciende a 860.000 millones de dlares.

Pero, dado cmo funciona la economa, dnde guardan principalmente su riqueza estas personas? En parasos fiscales.

Una estimacin de 2014 sugiere que los africanos ricos tenan 500.000 millones de dlares en parasos fiscales. Una economa que permite a una exigua minora de africanos enriquecerse dejando que la riqueza salga de frica est robando la riqueza del pueblo africano.

Entonces, cul es la respuesta? A los gobiernos occidentales les gustara que se les considerara generosos benefactores que hacen cuanto pueden para ayudar a quienes son incapaces de ayudarse a s mismos. Pero primero que tienen que hacer es dejar de perpetuar el dao que hacen. Los gobiernos tienen que dejar de obligar a los gobiernos africanos a abrir sus economas a la privatizacin y sus mercados a la competencia desleal.

Para que los pases africanos se beneficien de las inversiones extranjeras se les debe permitir (e incluso ayudar a hacerlo) regular legalmente esas inversiones y a las corporaciones que a menudo las traen. Y puede que quieran plantearse no confiar en el sector extractivo.

Con pocas excepciones, aquellos pases que tienen una abundante riqueza mineral experimentan una democracia ms pobre, un crecimiento econmico ms dbil y un desarrollo peor. Para evitar la evasin fiscal los gobiernos deben dejar de prevaricar respecto a las medidas para abordar los parasos fiscales. Ningn pas debera tolerar que operen en su pas empresas que tienen filiales en parasos fiscales.

La ayuda es minscula y lo menos que puede hacer, si se gasta bien, es devolver algo de la riqueza que se ha saqueado a frica. Deberamos considerarlo una forma tanto de reparacin como de redistribucin, del mismo modo que el sistema fiscal nos permite redistribuir la riqueza desde las personas ms ricas hacia las ms pobres en las sociedades individual. Lo mismo se debera esperar de la sociedad global.

Para empezar siquiera a embarcarnos en un programa tan ambicioso debemos cambiar la forma en que hablamos y pensamos acerca de frica. No se trata de hacer que la gente se sienta culpable, sino de diagnosticar correctamente un problema para darle una solucin. En estos momentos no estamos ayudando a frica. frica es rica, dejemos de empobrecerla.

Nick Dearden es director de la organizacin britnica Global Justice Now. Anteriormente fue director de Jubilee Debt Campaign.

Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/05/africa-poor-stealing-wealth-170524063731884.html

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.