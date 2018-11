La guerra en Yemen no es una guerra, es una masacre

Los nmeros son alucinantes: desde el inicio del conflicto en Yemen, se estima que 85.000 nios menores de cinco aos han muerto de hambre y enfermedades extremas, segn el ltimo anlisis de Save the Children, la organizacin internacional de salud y derechos humanos. Si bien los nios son los ms afectados por el conflicto, 14 millones de personas corren riesgo de sufrir hambruna, segn datos compilados por las Naciones Unidas.

Durante casi cuatro aos Yemen, el pas ms pobre del mundo rabe, ha sido devastado por un sangriento conflicto entre los rebeldes hutes y los partidarios del Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen. En 2015, Arabia Saudita arm una coalicin de estados rabes para luchar contra los hutes, que inclua a Kuwait, los Emiratos rabes Unidos, Bahrin, Egipto, Marruecos, Jordania, Sudn y Senegal. Estos pases han enviado tropas para luchar por tierra en Yemen con ataques areos.

Segn informes, Irn ha enviado armamentos y asesores militares para ayudar a los hutes, incrementando as su animosidad sostenida contra los saudes. Adems de luchar contra los hutes en Yemen, los saudes respaldan a los rebeldes que luchan contra el Gobierno de Bashar al-Assad, mientras que Irn tiene una fuerte influencia sobre el rgimen de Assad. En el Lbano, mientras que Irn ha mostrado un fuerte apoyo a Hezbollah, Arabia Saudita apoya el Movimiento del Futuro Sunni, dirigido por el Primer Ministro del Lbano, Saad Hariri.

Sin embargo, la guerra de Yemen va ms all de un conflicto geopoltico saud-iran o sun-chita. Las demandas de los hutes han sido principalmente econmicas y polticas, tratando de sacar a los yemenes de un ciclo de pobreza. Los ataques brutales e indiscriminados de la coalicin liderada por los saudes han dejado un pas devastado, con millones de civiles luchando por sobrevivir.

Temiendo por sus vidas, ms de 3 millones de yemenes se han convertido en desplazados internos y casi 300.000 han buscado asilo en otros pases, incluidos Yibuti y Somalia. Tanto los desplazados internos como los que se han ido a otros pases a menudo carecen de nutricin y refugio adecuados. Segn UNICEF el sistema de atencin mdica de Yemen est al borde del colapso.

Los que permanecen en el pas deben hacer frente a los implacables ataques de la coalicin, que no distinguen entre civiles y soldados. Adems, en todo el pas, las organizaciones de ayuda no pueden proporcionar la asistencia necesaria. Los hospitales han sido bombardeados, provocando decenas de muertes como resultado de los ataques y por haber quedado sin atencin urgente.

Cerca de 15 millones de hombres, mujeres y nios no tienen acceso a la atencin mdica. Todava no se ha controlado un brote de clera que comenz en octubre de 2016. No ayuda que la infraestructura saud en Yemen, uno de los pases ms pobres del mundo, haya sido atacada continuamente por la coalicin saud.

Como consecuencia, 8,6 millones de nios en Yemen no tienen acceso adecuado a los servicios de agua, saneamiento e higiene. "Desde 2015, la escalada del conflicto solo ha exacerbado esta situacin ya grave, con ataques y acciones militares en la infraestructura del agua y alrededor de ella que impiden que ms personas accedan al agua potable segura", afirma UNICEF.

En agosto pasado, un informe de las Naciones Unidas sobre la situacin en Yemen critic duramente a todas las partes en el conflicto, pero culp ms a los ataques de la coalicin saudita contra civiles yemenes. Tres expertos de la ONU dijeron que la coalicin liderada por Arabia Saudita no pudo encontrar en su lista de 30.000 sitios en Yemen un lugar "libre de ataques", incluyendo campos de refugiados y hospitales. Segn el informe de los expertos, las restricciones que Arabia Saudita ha impuesto sobre la entrega de ayuda por mar o aire han tenido un impacto humanitario tan grave que "tales actos, junto con la intencin requerida, pueden constituir crmenes internacionales".

Hay algo pattico al observar algunos de los pases ms poderosos del mundo: los Estados Unidos, Gran Bretaa y Francia que estn tramando con el rgimen criminal de Arabia Saudita para destruir el movimiento de resistencia de los hutes en Yemen. En las ltimas semanas cientos de ataques areos de la coalicin liderada por Arabia Saudita en Hodeidah y sus alrededores han puesto en peligro la vida de 150.000 nios. Estas acciones de la coalicin violan las normas humanitarias bsicas y el estado de derecho. La guerra en Yemen es una masacre y es responsabilidad de la comunidad internacional defender la justicia ante tal tragedia.

