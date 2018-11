Acaso

El Salto

El realizador de los documentales de la televisin franquista sobre la colonia guineana afirm que escenas como esta eran "lo habitual".

Lejos de aqu, de este tiempo tambin (...), hay razones, lazos, redes, cosas invisibles que operan entre nosotros y de las que no sabemos nada, confiesa un personaje de Hombres, la novela con la que Laurent Mauvignier retrata el tormento de soldados franceses que participaron en la guerra de liberacin argelina. Una pregunta recorre la narracin: acaso nos acordamos?

Podramos preguntarnos lo mismo con respecto al pasado colonial espaol en Guinea Ecuatorial. El acaso sera desafiante, revulsivo, culpable. Cmo sostenemos que el estado, y su sociedad, no es racista: acaso hay una memoria reparadora de lo que signific la colonizacin franquista en frica y en concreto en Guinea?, acaso hemos reflexionado sobre la herencia identitaria colonial?, acaso sabemos lo que signific y lo que significa ser blanco/a en el heterogneo estado espaol?

Existe un silencio con respecto a determinados aspectos de la colonizacin de Guinea Ecuatorial, una memoria amnsica

Existe un silencio con respecto a determinados aspectos de la colonizacin de Guinea Ecuatorial, una memoria amnsica, por utilizar un oxmoron transitado exitosamente por el movimiento argentino por la memoria y la justicia. Una estrategia de olvido directamente proporcional a la matriz colonial de una identidad cuya sanacin parece ir mucho ms all de declararse en contra de la idea de Espaa como nacin-estado o de pregonar un humanismo, a la sazn, falso.

Por qu no sabemos nada de la resistencia anticolonial en Guinea Ecuatorial? Acaso negamos la razn de su lucha? Desde los aos cincuenta en los archivos policiales de la Guinea espaola existen multitud de diligencias contra actividades antiespaolas [sic], que no eran ms que declaraciones anticoloniales. Hubo multas, persecuciones y asesinatos para evitar la independencia. Enrique Nv desapareci en la frontera con Camern cuando iba a reunirse con miembros de la ONU. Sabemos que en la llamada Guinea espaola hubo una segregacin socio-racial permanente: en el cine, en la escuela, en el hospital, en la calle. Si ves a un blanco, te bajas de la acera era una enseanza tristemente extendida entre las nias guineanas.

Los grandes grupos de capital peninsular se beneficiaron de los aranceles y precios polticos en las importaciones entre colonia y pennsula a travs de las firmas coloniales: Banco Central, Banca March, Banco de Vizcaya, los Carceller

La explotacin colonial solo se pudo llevar a cabo con el trabajo de nigerianos en rgimen de semiesclavitud por usar el trmino aceptado por los estudiosos del tema, esencial para que las marcas espaolas crecieran exponencialmente: Cola-Cao, Elgorriaga, Cacaolat. Por cierto, los grandes grupos de capital peninsular se beneficiaron de los aranceles y precios polticos en las importaciones entre colonia y pennsula a travs de las firmas coloniales: Banco Central (Alena); Banca March (Socogui); Banco de Vizcaya (Izaguirre); los Carceller (Compaa Vasco-Africana). El vnculo entre franquismo, capitalismo y colonialismo fue fructfero. Por qu no sabemos todava las implicaciones de las empresas espaolas en el saqueo colonial? Acaso existe una continuidad?

La polmica no es gratuita. Recordar, mucho ms all de la generosidad o el sentido del deber o de la justicia histrica (acaso hay una jerarqua de urgencias con respecto a la memoria histrica?), sera necesario no por ellos y ellas, sino por nosotras, las personas blanco-espaolas (toca ubicarse aqu en el Nosotros y los otros de Todorov). Por atender ese ego colonial al que alude Dussel y que acaso persiste: en el relato histrico que promociona el estado, en los barrios en los que la dispora vive invisible, en los museos que justifican la esclavitud, en las detenciones por perfil racial, en las pelculas anestesiantes de pasados, en las prioridades de los activismos, en la formacin ignorante, en el racismo institucional y en multitud de esferas personales y colectivas. La identidad colonial es, finalmente, naturalizar la legitimidad del acto y del estado de colonizar. Slo as se puede esgrimir ante la colonizacin de Guinea Ecuatorial que no fue tan mala, hubo otras peores, que por lo menos les enseamos el castellano, que si la leyenda negra, que si el ser humano. Slo as se puede llegar a enunciar la recurrente paradoja de que se independizaron gracias a Espaa.

Lejos de aqu hay razones que no sabemos, pero operan activamente entre nosotras y nosotros. A veces, cuando salen a la luz, reaccionamos negativamente: acaso por frustracin, ignorancia o culpa. Pero se puede transformar todo eso en responsabilidad. Para vigilar el frica invade Espaa quizs debemos volver a mirar al Guinea es Espaa. Termino esta arenga, en consecuencia, con unos versos de la poeta guineoecuatoriana Raquel Ilomb: Cuando pasen los aos/ cuando no quede nadie ()/ algn da vendr alguien/ a reconstruir la historia/ () cuando no quede nadie/ seguir echando hojas/ el rbol que han visto/ mis ojos tantas tardes.

