Entrevista a Noam Chomsky

"Las personas de la caravana migrante estn huyendo de la miseria y los horrores creados por Estados Unidos"

Democracy Now!

Mientras el presidente Trump aumenta los ataques verbales y las amenazas contra las caravanas de migrantes provenientes de Amrica Central que se dirigen hacia la frontera entre Mxico y Estados Unidos, el jueves su Gobierno dio a conocer nuevas sanciones contra Venezuela y Cuba. John Bolton, asesor en temas de seguridad nacional, declar que Venezuela, Cuba y Nicaragua son parte de una troika de la tirana y un tringulo del terror. Para saber ms de este tema, hablamos con Noam Chomsky. Chomsky, lingista, docente y disidente poltico de renombre mundial, habla de la poltica exterior estadounidense en Amrica Central. Chomsky se comunica con nosotros desde Tucson, Arizona, donde actualmente da clases en la Universidad de Arizona. Adems es profesor emrito del Instituto Tecnolgico de Massachusetts, donde ha enseado durante ms de cincuenta aos.

AMY GOODMAN : Estos son algunos de los titulares de hoy. Esto es Democracy Now! Democracynow.org, el Informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman.

AMY GOODMAN : Mientras el presidente Trump intensifica sus ataques y amenazas contra la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige hacia la frontera sur de Estados Unidos, el Gobierno de Trump anunci el jueves nuevas sanciones contra Venezuela y Cuba. El asesor de Seguridad Nacional John Bolton declar que Venezuela, Cuba y Nicaragua formaban una troika de tirana y un tringulo de terror. Bolton hizo estas declaraciones en Miami, Florida.

JOHN BOLTON : Ya no apaciguaremos a los dictadores y dspotas que estn cerca de nuestras costas. No recompensaremos a pelotones de fusilamiento, torturadores y asesinos. Defenderemos la independencia y la libertad de nuestros pases vecinos. Y este presidente, y todos los miembros de su Gobierno, apoyaremos a quienes luchan por la libertad. La troika de la tirana en este hemisferio Cuba, Venezuela y Nicaragua finalmente ha encontrado un rival a su altura.

AMY GOODMAN : Mientras John Bolton haca estas declaraciones en Miami el jueves, Nermeen Shaikh y yo hablamos con el renombrado profesor, lingista y disidente Noam Chomsky. Quien convers con nosotras desde Tucson, Arizona, lugar donde se desempea como profesor en la Universidad de Arizona. Noam Chomsky es tambin profesor emrito del Instituto Tecnolgico de Massachusetts, donde ha impartido clases durante ms de 50 aos. Sus libros recientes incluyen Pocos Prsperos, Muchos Descontentos Quin Domina el Mundo? y Rquiem por el Sueo Americano: los 10 principios de la concentracin de la riqueza y el poder. Comenc preguntndole al profesor Chomsky su opinin sobre los comentarios del asesor de Seguridad Nacional John Bolton sobre Amrica Latina.



NOAM CHOMSKY : Estas declaraciones inmediatamente me recuerdan el discurso del eje del mal de George Bush en 2002, el cual sent las bases para la invasin de Irak, el peor crimen de este siglo, con horrendas consecuencias para ese pas, y que gener conflictos tnicos que estn destrozando a la regin. Una enorme atrocidad. John Bolton estuvo detrs de eso. Y respecto a su nueva troika, dudo que Estados Unidos se atreva a hacer algo similar, pero eso es lo que me viene a la mente al escucharlo.

Es interesante ver que este delirio histrico surge al mismo tiempo que otra inslita campaa de propaganda que est siendo llevada a cabo por Bolton y sus colegas, en relacin a la caravana de personas pobres y vulnerables que huyen de la opresin severa, la violencia, el terror y la pobreza extrema que se vive en tres pases: Honduras principalmente Honduras, en segundo lugar, Guatemala, y en tercer lugar, El Salvador no Nicaragua, por cierto y esos tres pases han estado bajo el riguroso dominio de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero particularmente, desde la dcada de 1980, cuando las guerras contra el terrorismo de Reagan devastaron particularmente El Salvador y Guatemala, y de forma secundaria, Honduras. Nicaragua fue atacada por Reagan, pero Nicaragua era el nico pas que tena un ejrcito para defender a su poblacin. En los otros pases, el ejrcito eran los terroristas de Estado, que estaban respaldados por Estados Unidos.

En este momento, la mayor cantidad de migrantes proviene de Honduras. Por qu Honduras? Siempre fue un pas terriblemente oprimido. Pero en 2009 Honduras tena un presidente moderadamente reformista, Manuel Zelaya. La poderosa y rica lite hondurea no poda tolerar eso. Se produjo un golpe de Estado militar que lo expuls del pas. Esto fue duramente condenado en todo el hemisferio, con una notable excepcin: Estados Unidos. El Gobierno de Obama se neg a llamarlo un golpe militar, porque si lo hubieran hecho, habran sido obligados por ley a retirarle los fondos militares al rgimen militar, el cual estaba imponiendo un brutal rgimen de terror. Honduras se convirti en la capital mundial del asesinato. Entonces se llevaron a cabo unas elecciones fraudulentas, bajo el control de la junta militar, algo que tambin fue condenado severamente en todo el hemisferio, y en la mayor parte del mundo, excepto en Estados Unidos. El Gobierno de Obama elogi a Honduras por llevar a cabo unas elecciones que impulsaba al pas hacia la democracia, y todo eso. Hoy en da la gente huye de la miseria y los horrores, de los cuales somos absolutamente responsables.

Lo que esta ocurriendo es una increble farsa que el mundo est mirando con total asombro: Gente pobre y vulnerable, familias, madres, nios y nias, huyendo del terror y la represin, del cual somos absolutamente responsables, y en respuesta a eso Estados Unidos est enviando miles de soldados a la frontera. Las tropas enviadas a la frontera superan en nmero a los nios y nias que huyen. Y a esto hay que aadir la notable campaa de relaciones pblicas que se esta realizando, que esta llevando a gran parte del pas a creer que estamos al borde de ser invadidos por, ya sabe, terroristas de Medio Oriente financiados por George Soros, y todo ese tipo de cosas.

Esto me recuerda de algn modo a lo que sucedi hace 30 aos, en 1985. Usted quizs tambin lo recuerda. Ronald Reagan, calzando sus botas de vaquero, declar por televisin estado de emergencia nacional porque el ejrcito nicaragense estaba a dos das de distancia de Harlingen, Texas, camino a atacarnos y destruirnos. Y funcion.

Este espectculo es casi indescriptible. Adems de hacer notar de donde vienen, pases en los que hemos estado profundamente implicados en su destruccin la capacidad que hemos tenido para llevar esto a cabo en repetidas ocasiones, es una nota aparte bastante sorprendente que forma parte de la cultura popular.

Pero la troika, al igual que el eje del mal, son aquellos pases que simplemente no han obedecido las rdenes de Estados Unidos. Colombia, por ejemplo, que ha tenido el peor historial de violaciones a los derechos humanos en el hemisferio durante aos, no forma parte de la "troika de la tirana".

Todo esto suena muy familiar. Ha sido durante aos un elemento del sistema de propaganda de Estados Unidos, en la mayora de los casos de la extrema derecha, pero no solo de ellos, esto ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo, es una especie de rasgo patolgico de una cultura poltica dominante que debera ser comprendido, analizado y desmantelado.

AMY GOODMAN: Noam Chomsky, profesor y lingista de renombre mundial. Cuando volvamos, compartir sus reflexiones sobre la masacre en la sinagoga de Pittsburgh. Esto es Democracy Now! Qudese con nosotros.

Traducido por Lissette Favorite. Editado por Igor Moreno Unanua.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2018/11/2/noam_chomsky_members_of_migrant_caravan