Un informe documenta las vulneraciones de los derechos econmicos y sociales del pueblo saharaui

El Salto

Fotograma del cortometraje "Un agujero en el muro"





Lalia pas todo su embarazo sin que le hiciesen una ecografa. Dio a luz en un paritorio sucio, en el que para entrar tuvo que pagar un soborno y del que sali sin su hijo porque, segn los mdicos, naci muerto. A Omar le despidieron tras 27 aos trabajando en la misma empresa, durante los que nunca fue ascendido a un puesto de responsabilidad. Takio se queja de que en la escuela las instalaciones y el material estn en mal estado, de que el sistema responde a criterios polticos en vez de pedaggicos y de que los estudiantes se enfrentan a una presencia policial constante en los alrededores de los colegios.

Lalia, Omar y Takio son personajes ficticios, pero sus vivencias representan el da a da de la poblacin saharaui en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos. Una realidad recogida en el informe colectivo Una brecha en el muroy en el cortometraje Un agujero en el muro, basado en el informe, que denuncian las violaciones de los derechos econmicos, sociales y culturales que sufre el pueblo saharaui en los territorios ocupados ilegalmente por el estado marroqu desde 1975.

Fotograma del cortometraje "Un agujero en el muro"

El estudio es fruto del trabajo conjunto de la asociacin de Amigas y Amigos de la RASD de lava, el grupo de activistas y comunicadores de los territorios ocupados Equipe Media y varios jvenes universitarios del Pas Vasco. Una labor que comenz en un Laboratorio de Derechos Humanos y que tras seis aos se ha materializado en un informe y un cortometraje que buscan mostrar la situacin de los saharauis en los territorios ocupados, demostrar que sigue habiendo un pueblo que est viviendo bajo la represin y la ocupacin y apuntar a la necesidad de dar a conocer esa realidad y de que haya una mayor investigacin, expone Raquel Calvo, tcnica de Comunicacin y Educacin de la asociacin.

La mayora del territorio del Sahara Occidental se encuentra desde 1975 bajo la ocupacin ilegal de Marruecos, un contexto en el que se vulneran mltiples derechos de la poblacin originaria, como el de autodeterminacin, ya que an no se ha celebrado un referndum, o el de administrar sus propios recursos naturales. Todo ello con la connivencia de la comunidad internacional, como cuando la Unin Europea se esfuerza por que los acuerdos comerciales con la monarqua alau incluyan los recursos del Sahara Occidental, aunque esa decisin contravenga dos sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.

El Sahara Occidental es tambin conocido como la ltima colonia de frica. Espaa no complet la descolonizacin, por lo que Naciones Unidas considera al Sahara como un territorio no autnomo, pendiente de que se concluya ese proceso. La Repblica rabe Saharaui Democrtica (RASD) y Marruecos reclaman la soberana sobre el territorio desde hace 43 aos, en un conflicto an sin solucionar, y que podra encarar una nueva fase tras la celebracin de nuevas conversaciones entre ambos actores los da 5 y 6 de diciembre en Ginebra.

TRABAJO, SANIDAD Y EDUCACIN

Una brecha en el muro pone el foco en las vulneraciones de los derechos econmicos, sociales y culturales, los DESC, dada la necesidad de revelar las violaciones invisibles a las que se enfrentan los saharauis, en palabras de Ahmend Ettanji, miembro de Equipe Media. Es importante para mostrar que los saharauis no tienen garantizado ningn derecho fundamental, aade. En relacin al Sahara Occidental, la lnea ms trabajada han sido los derechos civiles y polticos, especialmente tras el campamento de Gdeim Izik, pero no se saba nada de la vida diaria de los saharauis que viven bajo la ocupacin, seala Calvo. Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC, subraya la importancia de los derechos econmicos y sociales ya que son aquellos que permiten tener una vida digna y muchas veces no se puede disfrutar de otros derechos si no se tienen los DESC cubiertos.

Esta investigacin analiza la situacin de los derechos al trabajo, la sanidad y la educacin. Representan tres pilares fundamentales de la vida de las personas y, al mismo tiempo, daban la posibilidad de trabajar otras vulneraciones de un modo transversal, explican Miren Ogando y Eneritz Chvarri, dos de las jvenes que participaron en el diseo del estudio y en las brigadas que, para recabar informacin, viajaron durante 2015 a El Aain, capital de los territorios ocupados.

El informe revela una situacin generalizada de represin y de una labor intencionada del gobierno marroqu de disolver la identidad saharaui".

Calvo seala que el informe revela una situacin generalizada de represin y de una labor intencionada del gobierno marroqu de disolver la identidad saharaui. Hassana Aalia, activista saharaui por los derechos humanos y refugiado en el Pas Vasco, coincide en que todas estas violaciones son una estrategia poltica creada por el ocupante marroqu. Con la Marcha Verde de 1975, en la que miles de civiles marroques se desplazaron a los territorios saharauis, Marruecos puso en marcha una campaa de colonizacin y marroquinizacin del Sahara Occidental que an perdura.

Tanto Aalia como Ettanji conocen bien esos abusos, ya que ambos provienen de los territorios ocupados. Son el pan de cada da, asegura Ettanji. No hay acceso libre a la educacin, en la enseanza hay muchas manipulaciones, los estudiantes sufren discriminaciones, no hay universidades ni academias Si hablamos de derecho a la sanidad, aqu no hay especialistas, en los hospitales se margina a los saharauis y la gente muere debido a negligencias mdicas, aade. Las mujeres sufren violencias especficas, como ataques sexistas, tocamientos o humillaciones por vestir melfas, la vestimenta tradicional. Algunos testimonios hacen referencia incluso a casos de extirpaciones de tero sin consentimiento.

Los datos recabados por las y los brigadistas durante la investigacin sealan la existencia de una violencia estructural en el mbito laboral que genera grandes bolsas de poblacin empobrecida que sirven como mano de obra barata, mientras los saharauis son excluidos de las industrias que expolian los recursos naturales del territorio y de la administracin pblica.

En cuanto a la sanidad, desconfan de la atencin mdica debido al trato inapropiado que reciben y a la falta de recursos humanos y materiales, por lo que prefieren acudir antes a la medicina tradicional. Las discriminaciones se reproducen tambin en el sistema educativo. A la falta de instalaciones y materiales adecuados se le suman medidas que aumentan la desigualdad, como que reciban peores calificaciones, que se vean expuestos desde pequeos a la presencia policial alrededor de los centros escolares o la ausencia de universidades en los territorios ocupados. Todo ello enmarcado en un sistema educativo que busca fomentar la cultura y visin marroqu y diluir la identidad saharaui.

NUEVA HERRAMIENTA

Hasta ahora, estas violaciones no estaban recogidas de una manera ms o menos acadmica en ningn sitio, seala Ogando. Esa es una de las mayores virtudes de este informe. Desde el Frente Polisario siempre hemos denunciado estos abusos, pero sin un documento que corroborase esas acusaciones todo se reduca a nuestra palabra contra la de Marruecos, expresa Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en Euskadi. Para nosotros este informe es una herramienta muy til, asegura.

Muestra de ello es la acogida que tuvo en la 43 conferencia europea de solidaridad y apoyo al pueblo saharaui (EUCOCO) en celebrada el 17 de noviembre en Madrid, a la que acudieron Ogando y Chvarri, y tras la que la asociacin ha recibido una peticin de llevar el informe a la prxima Comisin de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se celebrar en marzo en Ginebra. Va a ser muy importante porque hasta ahora, al no contar con investigaciones hechas en el terreno, no habamos podido presentar nada en relacin a los DESC. sta va a ser la primera vez, ilustra Aalia, que participar en la Comisin junto a ms activistas de los territorios ocupados, de la dispora y de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Algeria.

Aunque no se trata de una investigacin acadmica al uso porque no se daban las condiciones para desarrollarla, matiza Calvo, el informe tiene todo el valor que tienen los testimonios de las personas que han participado en l, cuya identidad han mantenido en el anonimato por cuestiones de seguridad. El conjunto da una imagen de lo que ocurre, apunta. Una realidad que contradice frontalmente lo que defiende Marruecos. En el IV Informe Peridico de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales que present el estado en 2014 defenda que desde 1976 Marruecos ha empleado continuamente todos los medios a su alcance para restaurar los derechos polticos, sociales, econmicos y culturales despreciados por la antigua potencia colonial, es decir, Espaa. Marruecos vende que su ocupacin ha sido positiva, que hay desarrollo econmico y el informe viene a poner en tela de juicio esos planteamientos, celebra Arabi.

CORTOMETRAJE

Adems de poner en entredicho las informaciones de Marruecos, el informe ha logrado superar el bloqueo informativo que ejerce la potencia, que expulsa o impide la entrada a observadores internacionales y persigue a los activistas. Este trabajo es una brecha, como su propio nombre indica, y un lugar desde el que mirar lo que ocurre en los territorios ocupados. Evidentemente no ofrece toda la realidad, pero es un primer acceso, expone Calvo. Para difundir an ms la situacin, han producido un cortometraje de animacin, titulado Un agujero en el muro, dirigido por Carlos Moure (Oyko Studio). Una manera diferente de generar inters y de llegar a gente que normalmente no est expuesta a estas realidades, confan sus impulsoras.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/sahara-occidental/un-nuevo-foco-sobre-las-vulneraciones-de-derechos-en-el-sahara-occidental