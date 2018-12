Por qu la sobreviviente de Auschwitz Esther Bejarano apoya el BDS?

Esther Bejarano en 2015. Uwe Zucchi/ DPA

Esther Bejarano aprendi a amar la msica de su padre Rudolf Loewy, un cantor de la comunidad juda de la ciudad de Saarlouis, en el suroeste de Alemania, donde naci en 1924. Eso fue una suerte para ella, porque la msica literalmente le salv la vida.

Bejarano habl recientemente con The Electronic Intifada en su casa de Hamburgo.

Cuando tena 15 aos, los padres de Bejarano la enviaron a un campamento sionista para prepararse para la emigracin a Palestina. Pero en 1941, todos los maestros y estudiantes fueron arrestados por las SS y trasladados a un campo de trabajo cerca de Berln.

Bejarano fue enviada a Auschwitz, en la Polonia ocupada por los alemanes, donde los nazis le permitieron tocar en la orquesta de mujeres como una alternativa al trabajo duro que rpidamente mat a muchos internados. Luego fue enviada al campo de concentracin de Ravensbrck, en el norte de Alemania. En abril de 1945 escap de una marcha de muerte forzada y unas semanas ms tarde toc msica cuando las tropas aliadas que liberaban a Alemania de los nazis quemaron una imagen de Hitler.

Despus de la guerra, Bejarano emigr a Palestina, pero su aversin a las polticas de Israel hacia los palestinos finalmente la llev a regresar a Alemania.

Ella dice que ha sido llamada antisemita por hablar en contra del tratamiento inhumano que Israel inflige a los palestinos. Pero Bejarano no tiene miedo y contina elevando su voz, calificando al Gobierno de Israel de "fascista" y diciendo que apoya el BDS, el boicot, la desinversin y las sanciones, si eso ayuda a desafiar la persecucin de Israel a los palestinos.

Incluso hoy, a los 94 aos, Bejarano sigue tocando msica regularmente incluso con el grupo alemn de hip hop Microphone Mafia.

Persecucin nazi

Fue despus del pogromo de la noche de los cristales rotos contra los judos en noviembre de 1938 cuando los padres de Bejarano la enviaron al centro de entrenamiento sionista para prepararse para ir a Palestina. Para algunos judos era una opcin huir de la persecucin nazi, pero el estallido de la guerra bloque su emigracin.

El 20 de abril de 1943, Bejarano lleg a Auschwitz despus de un horrible viaje de cinco das en un vagn de ganado. Se le asign juntar piedras grandes, trabajos agotadores y potencialmente letales. Su talento para la msica abri la puerta a la primera Orquesta de Mujeres de Auschwitz, donde toc el acorden.

Bejarano dice que no tena idea de cmo tocar el instrumento, pero saba de piano y consideraba que el teclado del acorden era el mismo; rpidamente aprendi que era una cuestin de vida o muerte.

La orquesta tena que tocar marchas para las prisioneras cuando iban y venan de su trabajo forzado, y tambin cuando llegaban los trenes que traan nuevas vctimas de los nazis al campamento. Mientras los comandantes del campamento estuvieran satisfechos, los miembros de la orquesta podran evitar una muerte segura en las cmaras de gas.

Cuando Bejarano estaba en Auschwitz, la Cruz Roja Internacional busc a los presos bastardos. Debido a que tena una abuela paterna cristiana, los nazis consideraban a Bejarano una bastarda, una persona de ascendencia mixta juda-aria. Por lo tanto, de acuerdo con la ley nazi, no debera haber sido deportada a un campo de exterminio.

Sus amigos la convencieron de que se presentara ante la Cruz Roja como una bastarda porque le ofreca la oportunidad de salir de Auschwitz. Si ella sobreviva "luego podra contar a la gente lo que hemos pasado", recuerda que le dijeron.

Bejarano fue aceptada y trasladada al campo de concentracin de mujeres de Ravensbrck en septiembre de 1943, donde sobrevivi a las dificultades de los trabajos forzados para el gigante industrial alemn Siemens.

Lamentablemente, la condicin de bastardos no ofreci proteccin a sus padres, Rudolf y Margarethe Loewy. Ambos fueron fusilados por los nazis en los bosques de Kovno, Lituania, en noviembre de 1941.

No hace mucho, Bejarano supo que su hermana Ruth fue asesinada en Auschwitz el 1 de diciembre de 1942. "Esto es muy fatdico porque llegu a Auschwitz en abril de 1943 y si ella hubiera vivido la habra encontrado all", dice.

Emigracion a Palestina

Despus de la liberacin que llevaron a cabo las tropas estadounidenses y soviticas en 1945, Bejarano fue a Palestina, donde su hermana Tosca, por deseo de sus padres, se haba establecido antes de la guerra.

Bejarano formaba parte de un grupo que viajaba en barco desde Marsella a Palestina. "Queramos desarrollar el pas junto con los palestinos", recuerda. En general, los palestinos nos ayudaron. No solo a nosotros, sino tambin los primeros judos que vinieron al pas.

Queramos trabajar la tierra juntos. Pero fue diferente con David Ben-Gurion y Golda Meir, dice, refirindose a los lderes sionistas fundadores de Israel. "Dieron la vuelta al sionismo y luego los sionistas dijeron 'nosotros somos los dueos de la tierra'. Esa no era nuestra idea".

An as, Bejarano pas 15 aos en Israel, donde se cas con Nissim Bejarano, un camionero nacido en el pas como hijo de una familia que haba venido a Palestina desde Bulgaria. Mi esposo y yo no podamos soportar la poltica israel. Fue una catstrofe, dice ella. "La vida fue difcil porque no estbamos de acuerdo con las cosas terribles que se hicieron a los palestinos".

Israel "luch contra ellos, ech a los palestinos. No se fueron solos, se vieron obligados a irse. Simplemente no podamos soportar eso".

Fuisoldado en la guerra por la independencia contra los britnicos. Sent que estaba justificado pelear ", dice ella. "No toqu un arma. Di muchos conciertos".

Su marido Nissim era pacifista y despus de participar en dos guerras ya no pudo volver a hacerlo, agrega Bejarano. "Vio lo que los israeles haban hecho a los palestinos y no poda soportarlo".

Rechazar el servicio militar tambin fue difcil. "Habra terminado en la crcel, as que no tuvimos ms remedio que irnos", dice Bejarano. "Tena la ciudadana alemana y hablaba alemn", dice ella, por lo que volvieron al pas de su nacimiento.

"Fue muy difcil porque era el pas de los perpetradores".

Proteger el gobierno fascista de Israel

En Alemania, Bejarano todava tena que lidiar con la realidad de Israel. Dice que muchas personas en Alemania se oponen a las polticas de Israel, pero los que se pronuncian a menudo son acusados ​​de antisemitismo.

"Tambin me han llamado antisemita", dice Bejarano. Siempre digo que estoy en contra de las polticas inhumanas hacia los palestinos y en contra de la guerra. Con la guerra no se puede lograr la paz. Luego me encuadran como antisemita.

En Alemania es casi imposible criticar a Israel por la sencilla razn de que "se sienten responsables de los judos que quedaron y luego fundaron este Estado judo", explica Bejarano. Los protegen yven como un deber hacerlo. Cuando alguien habla en contra de Israel, entonces ocurre un gran teatro, y [los grupos pro-israeles] para nada quieren eso".

Como resultado, las personas que desean organizar eventos en Alemania sobre polticas israeles, como la confiscacin y el asentamiento de tierras palestinas, enfrentan constantes intentos de detenerlos.

"Es un escndalo porque las polticas terribles de Israel deben ser aclaradas", dice Bejarano.

"Si nuestro Gobierno, por una vez, dijera: 'Somos amigos de Israel, pero sus polticas deben cambiar porque ese no es el camino a seguir', nadie intentara bloquear las pruebas", afirma.

"La nica opcin es que ilumines a la gente y les digas: 'Escucha, no es as'.

Refirindose a los lderes israeles actuales, como el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de defensa Avigdor Lieberman, Bejarano dice: Son fascistas. Es un Gobierno fascista. No tengo otro nombre para eso.

El espacio para debatir el activismo en BDS -boicot, desinversin y sanciones- es muy limitado en Alemania.

"Si [BDS] ayuda, ese es otro problema. Para muchas personas aqu est fuera de discusin", observa Bejarano. Pero digo que si ayuda a poner algn escollo en el camino de las terribles polticas [israeles], entonces estoy a favor. Porque he experimentado lo que es el fascismo".

Estado palestino

Bejarano adhiere a la opinin general de que la paz se puede lograr con una solucin de dos estados. "La nica manera de hacer posible la paz es que surja un segundo Estado [palestino] y que algn da tengan relaciones econmicas entre ellos", dice. "Entonces puedes hablar de amistad".

Cuando se le pregunt si esto es posible con unos 600,000 colonos israeles que residen en la Cisjordania ocupada, ella responde: "No tienen negocios all. Nada en absoluto, y sabes quines son estos colonos? Estos son los estadounidenses y los rusos, los ucranianos. Ellos no nacieron all".

Agrega que la idea de que la tierra "pertenece a los judos porque vivieron all hace 2.000 aos es la mayor tontera que puede haber".

Hubo muchos turcos y rabes que siempre han vivido all. Los judos vinieron ms tarde", afirma ella, insistiendo en que todos los colonos de Cisjordania deberan irse.

Hitler no invent el antisemitismo

Bejarano dice una verdad importante que pocos se atreven a decir: En Alemania, y en muchos otros pases, no se distingue entre judasmo y sionismo. Piensan que Israel, el sionismo y el judasmo es todo lo mismo.

"Todo est concentrado y de ah viene el antisemitismo", agrega. "Y lo ms duro es que los alemanes ahora, para limpiarse, por as decirlo, dicen que el nuevo antisemitismo proviene de los musulmanes".

As es como "quieren protegerse del nuevo antisemitismo, pero el antisemitismo ha existido desde la Edad Media", afirma Bejarano. "El antisemitismo no fue inventado por Hitler, sino por la Iglesia Catlica".

Ella dice que el fenmeno sigue existiendo entre los alemanes, como ocurre en otros pases.

Derecho a la resistencia

"La situacin en Gaza es realmente mala", dice Bejarano. "Hay que ver cmo vive la gente all y cmo actan los israeles contra ellos".

Ella est horrorizada de que cuando los jvenes palestinos protestan cerca de la valla fronteriza, como lo han estado haciendo regularmente como parte de los mtines de la Gran Marcha del Retorno desde marzo pasado, "son simplemente fusilados" por francotiradores israeles.

Pero en mi opinin, los palestinos tienen el derecho de oponerse a lo que los israeles les hacen. Tienen derecho a hacer eso ", afirma. "O simplemente deberan ser asesinados por los israeles?"

"Dicen que 'Hams lanz sus cohetes contra Israel y ellos son responsables de la guerra'", afirma Bejarano, recordando las excusas de Israel. "Pero, quin la comenz? No los palestinos. Son los israeles quienes enviaron a todos los palestinos fuera del pas".

Su mensaje para los jvenes palestinos es: Quiero que sigan y espero que pronto tengan su propio pas. Pero no puedo hacer nada al respecto.

Ella espera que los palestinos intenten llegar a un acuerdo por sus vidas y no se vuelvan racistas. Todo ser humano es valioso. Y tienes que aceptar si alguien hace algo bueno y tienes que rechazar las cosas malas que hacen las personas".

Deseo lo mismo para los jvenes israeles. Muchos de ellos abandonaron Israel porque no tienen manera de vivir all, agrega, refirindose al alto costo de la vivienda y a la cantidad de jvenes israeles que no quieren ser reclutados en el ejrcito.

Simplemente ya no pueden vivir en Israel. Es por eso que tantos se han mudado a Berln".

