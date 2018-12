Del asesinato del presidente M.Ndadaye a la desestabilizacin de frica Central

Umoya

Tras la detencin el 24 de noviembre de cuatro militares de alta graduacin en el marco de una investigacin sobre el asesinato del antiguo presidente Melchior Ndadaye el 21 de octubre de 1993, el fiscal general de Burundi ha anunciado que se buscaban a varias otras personas. Entre ellas, al antiguo jefe de Estado Pierre Buyoya. Ya era hora.

El asesinato del presidente Melchior Ndadaye el 21 de octubre de 1993 es una de las tragedias menos conocidas de la historia africana. El jefe de Estado burunds, lo mismo que el presidente ruands Juvnal Habyarimana y el de Burundi Cyprien Ntaryamira, stos el 6 de abril de 1994, fue asesinado ante la indiferencia total de los africanos y de la comunidad internacional.

Todo comienza en junio de 1993. Burundi organiza sus primera elecciones pluralistas y democrticas y un joven poltico hutu, Melchior Ndadaye (40 aos) es elegido presidente de la Repblica, poniendo fin as a dcadas de regmenes autoritarios de partido nico, dominados por la minora tutsi del partido UPRONA (Unin para el progreso nacional), dirigido en el momento de la eleccin por el presidente saliente, el mayor Pierre Buyoya. Melchior Ndadaye, en vez de monopolizar el poder que le haba sido confiado por el pueblo en las urnas, decide co-dirigir el pas con los vencidos.

Nombra, para ello, a Sylvie Kinigi, una tutsi de UPRONA, primera ministra. Este gesto de Ndadaye es portador de esperanza tanto para los burundeses habituados a pelearse encarnizadamente como para los ruandeses, que estn en plenas negociaciones de paz en Arusha, Tanzania, tras la invasin militar de Ruanda por parte del Frente patritico ruands (FPR), dirigido por un tal Paul Kagame, apoyado ste por los EEUU y Gran Bretaa.

En efecto, el ejemplo burunds era la prueba de que hutu y tutsi de Ruanda podan cohabitar pacficamente en aquel momento de extrema tensin sociopoltica, causada por la invasin del FPR. Pero, he aqu que: Paul Kagame, que privilegiaba la va de las armas para hacerse con el poder en Ruanda y que saba que su movimiento no tena posibilidad alguna de ganar las elecciones, vea las cosas de otro modo. No poda dejar que el ejemplo democrtico burunds contrariara sus planes en el pas de las mil colinas.

Con el apoyo de Uganda y del eje anglo-americano, se pone a conspirar contra Ndadaye y con el ejrcito burunds, esencialmente controlado por los tutsi. En la noche del 21 de octubre, el palacio presidencial es atacado por elementos del primer batalln blindado apoyado por para-comandos. El presidente Melchior Ndadaye es salvajemente asesinado a golpes de bayoneta. Kagame sigui el desarrollo de las operaciones desde un hotel de Bujumbura. Este asesinato, que se produjo solamente 100 das despus de la investidura, provoc una guerra civil que durar 15 aos y causar cerca de 100.000 muertos, tanto hutu como tutsi.

En el vecino Ruanda, provoca una increble onda de choque. El razonamiento de la mayora de los hutu ruandeses en ese momento es muy simple: si Melchior Ndadaye es salvajemente asesinado por los tutsi a pesar de su pragmatismo y de su poltica de apertura simbolizada por el nombramiento de tutsi para carteras ministeriales importantes, qu destino trgico esperara a los hutu que negocian en Arusha compartir con el FPR el poder? La afluencia de refugiados hutu burundeses a Ruanda y sus relatos sobre las exacciones cometidas por los golpistas tutsi traumatizan la poblacin hutu ruandesa.

La comunidad internacional, concretamente los apoyos a Paul Kagame en occidente, cierran los ojos.

Preocupado por esta situacin, Cyprien Ntaryamira, que sucede a Ndadaye, lanza una advertencia a Blgica, pas colonizador y apoyo del FPR: La situacin de impunidad (con relacin a los golpistas) corre el peligro de producir un incendio generalizado de la sub-regin y de comprometer el proceso de paz en Ruanda, as como de provocar tensiones y disturbios en el Kivu y conducir a una intervencin armada en Zaire. Predicciones premonitorias de Ntaryamira que se realizaron con sorprendente precisin: Paul Kagame y su FPR desencadenaron no solamente el genocidio al asesinar a los presidente Habyarimana y Ntaryamira el 6 de abril de 1994, sino que tambin invadieron el Zaire, luego convertido en Repblica democrtica del Congo.

20 aos ms tarde y despus de millones de muertos, frica central vive al ritmo de las guerras, genocidios y pillajes. Cuatro jefes de Estado han sido asesinados por los matones de Paul Kagame con la bendicin de Washington y Londres: Ndadaye, Habyarimana, Ntaryamira y Laurent-Dsir Kabila. Nada se ha hecho para aportar luz a estos asesinatos.

Burundi acaba de romper este ciclo de impunidad inculpando a los asesinos de Melchior Ndadaye. Ya era hora. A la espera de que vaya hasta el final

Patrick Mbeko, politlogo canadiense de origen congoleo.

Artculo publicado en La Tribune franco-rwandaise, 3.12.2018, http://www.france-rwanda.info/2018/12/de-l-assassinat-du-president-m.ndadaye-a-la-destabilisation-totale-de-l-afrique-centrale.html

Fuente: https://umoya.org/2018/12/08/del-asesinato-del-presidente-m-ndadaye-a-la-desestabilizacion-de-africa-central/