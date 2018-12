La conspiracin contra las personas refugiadas

Al observar el debate entre expertos liberales y de derecha en los medios de comunicacin dominantes de Estados Unidos pocas veces se tiene la impresin de que Washington es responsable de la catica situacin que se vive actualmente en Amrica Central. De hecho, ningn otro pas es tan responsable como Estados Unidos del caos actual y de la crisis de las personas refugiadas producto de ese caos. As pues, a pesar de las aparentemente importantes diferencias ideolgicas y polticas entre la cadena de televisin de derechas Fox News y la liberal CNN, por qu ambas se esfuerzan en salvaguardar el vergonzoso secreto de su pas?En los ltimos aos la violencia estatal y de las bandas, unida a la extrema pobreza, han obligado a cientos de miles de personas a huir de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, entre otros pases de Amrica Central y del Sur. Sin embargo, los medios de comunicacin dominantes de Estados Unidos rara vez se interesan por la causa fundamental de esta realidad.Fox News, por ejemplo, difunde incansablemente el ofensivo lenguaje que utiliza el presidente Donald Trump, el cual describe a las personas refugiadas como criminales y terroristas que suponen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En una conferencia de prensa celebrada el pasado mes de octubre Trump inst a un periodista a utilizar su cmara en medio de una caravana de inmigrantes en el peligroso viaje a travs de Mxico para localizar a personas de Oriente Prximo que, segn afirmaba Trump, se haban infiltrado entre la multitud. En la mentalidad de Trump personas de Oriente Prximo es sinnimo de terroristas.CNN, por su parte, se ha esforzado en contrarrestar el cada vez mayor sentimiento oficial y meditico contra las personas inmigrantes que abunda en Estados Unidos, un discurso que Trump y sus partidarios fomentan y manipulan constantemente.Sin embargo, pocos periodistas de los medios liberales tienen el valor de investigar la noticia ms all de la cmoda rivalidad poltica. La mayora persiste en su humanitarismo hipcrita y nada sincero que es ajeno a todo contexto poltico significativo.Lo cierto es que la crisis de los refugiados centroamericanos es similar a la pltora de crisis de refugiados de Oriente Prximo y Asia Central de los ltimos aos. La migracin masiva casi siempre es resultado directo de la intromisin poltica y de las intervenciones militares de Occidente. Desde Afganistn a Iraq, Libia y Siria millones de personas refugiadas se han visto obligadas por unas circunstancias que estn fuera de su control a buscar la seguridad en otro pas, de modo que millones de iraques y sirios se han encontrado en Lbano, Jordania y Turqua, mientras que una cantidad mucho menor se mueve por Europa; todas estas personas buscan seguridad ante las devastadoras guerras en sus propios pases.Los llamados oportunistas polticos populistas de Europa no son diferentes de sus homlogos estadounidenses. Mientras que los primeros se han aprovechado de la tragedia de los refugiados para sembrar las semillas del miedo y del odio, los estadounidenses han culpado a los refugiados de su propia miseria.Culpar a la vctima no es nuevo. Una vez se acus a los iraques de no apreciar la democracia occidental, a los libios de su Estado fallido, a los sirios por estar en el bando equivocado en una guerra prolongada, etc. Sin embargo, los actuales conflictos en Iraq, Libia y Siria son todos ellos, en diferentes grados, resultado de intervenciones militares, una verdad que no parece hacer mella en las ensimismadas mentes de los intelectuales tanto de derecha como liberales de Europa y Estados Unidos.Resulta irnico que se considera a los desafortunados refugiados, ya sean quienes huyen a Europa o quienes huyen a Estados Unidos, los agresores (los invasores, si lo prefiere) mientras que la realidad es que fue Estados Unidos y sus aliados quienes de hecho haban invadido estos pases que en su momento fueron estables y soberanos.Trump ha calificado a menudo de invasin a la caravana de inmigrantes de Amrica Central, una afirmacin repetida como un loro por Foxs News. Por increble que parezca el presidente de Estados Unidos sugiri la posibilidad de disparar contra los refugiados en cuanto llegaran. Si Fox News no tuvo la decencia de tratar a los refugiados como seres humanos merecedores de simpata y respeto, CNN no tuvo el valor de ampliar el debate ms all del espantoso lenguaje y las polticas inhumanas de Trump.Ampliar los parmetros del debate habra sacado a la luz una poltica que no introdujo Trump, sino Bill Clinton, y que George W Bush y Barack Obama aplicaron a fondo. Al margen de la palabrera de los medios de comunicacin, tanto demcratas como republicanos son responsables de la actual crisis de refugiados.En 1996 el presidente demcrata Clinton emprendi una guerra contra las personas refugiadas cuando aprob dos leyes consecutivas: la Ley de Reforma de la Inmigracin Ilegal y de la Responsabilidad del Inmigrante y la Ley Antiterrorista y Pena de Muerte Efectiva. Millones de personas que haban escapado de guerras y golpes militares instigados por Estados Unidos fueron deportadas a Amrica Central y del Sur. Durante las presidencias de Bush se deport a dos millones de personas y bajo las de Obama a dos millones y medio de personas. Se exacerb una situacin terrible; la violencia y la necesidad se recrudecieron todava ms.Para atraer a su electorado descontento y radicalizado Trump volvi a esgrimir la carta de la emigracin y amenaz con construir un gran muro y tapar los vacos legales de la ley de inmigracin estadounidense. Como sus predecesores, no hizo mucho para corregir una realidad injusta constantemente fomentada desde hace dcadas por la destructiva poltica exterior estadounidense.Aun as, los refugiados siguieron llegando, la mayora de la regin del Tringulo Norte de Amrica Central. Sin un contexto poltico adecuado tambin se les culp de su propia desgracia, lo cual no es sorprendente dada la falta de una cobertura de cualidad de Fox News y CNN. Pocos estadounidenses conocen la srdida historia de su pas en esa regin, empezando por el golpe de Estado orquestado por la CIA en Guatemala en 1954 o el apoyo estadounidense al golpe de Estado contra el presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya, en 2009 o todo lo ocurrido entre ambos acontecimientos.De hecho, la insana relacin entre Estados Unidos y sus vecinos del sur se remonta a 1904, cuando el presidente Theodore Roosevelt declar el derecho de su pas a actuar como poder policial internacional en Amrica Latina. Desde entonces toda la regin se ha considerado de la incumbencia de Washington.El acuerdo de libre comercio (CAFTA-DR, siglas en ingls de Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamrica y Repblica Dominicana) firmado entre pases de Amrica Central y Estados Unidos tambin tiene su parte de culpa. Este acuerdo reestructur la economa de la regin y asegur la dependencia econmica de Estados Unidos por medio de fuertes desequilibrios comerciales y el flujo de artculos agrcolas e industriales estadounidenses que debilitaron las industrias internas, escribi Mark Tseng-Putterman enReconocer todo esto es amenazador. Si los expertos estadounidenses de la corriente dominante aceptan el destructivo papel desempeado por su pas en Amrica Central y del Sur se vern obligados a abandonar el papel de vctima (que adopta la derecha) o de salvador (que adopta la izquierda) y que les ha funcionado muy bien a ambos. En Europa tambin se observa la misma agobiante rutina poltica e intelectual.No obstante, esta negacin de la responsabilidad moral no har ms que exacerbar el problema, no lo resolver. El racismo de la derecha o las lgrimas de cocodrilo de los liberales no rectificarn nunca este paradigma sesgado, lo cual es tan cierto en Amrica Central como en Oriente Prximo. Hay una conspiracin contra las personas refugiadas.es periodista, autor y director de. Su ltimo libro es(Pluto Press, Londres, 2018). Obtuvo un doctorado en Estudios Palestinos en la Universidad de Exeter y es investigador no residente en el Orfalea Center for Global and International Studies, UCSB.Fuente: http://www.counterpunch.org/2018/12/07/the-conspiracy-against-refugees/