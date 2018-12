Fusilamientos sionistas en la frontera y Cisjordania, y robo de Palestina

Porque yo no hilo lana / porque yo estoy amenazado cada da / por rdenes de arresto / y mi casa est expuesta a las visitas policacas / a las pesquisas / a las operaciones de limpieza / porque me encuentro en la imposibilidad / de comprar papel / grabar todos mis secretos / en un olivo / del patio de mi casa / yo grabar mi historia / y el retablo de mi drama.

Versos del poema Escrito en el tronco de un olivo. Autor, el poeta palestino Tawfi Zi-Yad.

Fusilan a Palestinos y Palestinas de todas las edades en Gaza disparando desde detrs de la muralla de alambre de espino. No lo ocultan, no asesinan y entierran en fosas comunes sin que nadie lo vea, los sionazis asesinan mostrando sin escrpulos lo que hacen a los ojos de los gobiernos del gran capital.

En la Gran Marcha del Retorno y Contra el Bloqueo a Gaza los sionazis han escogido con miras telescpicas a 250 Palestinos y Palestinas de todas las edades para fusilarlos, y a otros 24.000 para herirlos de gravedad, dejndoles secuelas a muchos de ellos para el resto de su vida.

El ltimo fusilado ha sido un nio de 4 aos. Estaba con su padre, alejado a cientos de metros de los asesinos, pero un francotirador lo escogi como objetivo y lo mat. Su padre, Yaser Abi Abed tambin fue herido en una pierna. El asesino se mostrar satisfecho, misin cumplida, pues todos los que han participado en los fusilamientos han recibido por su actividad criminal felicitaciones de Netanyahu y sus ministros, la tarea conlleva un sobresueldo que los gobiernos europeos facilitan incumpliendo los Acuerdos, Tratados y Resoluciones en Derecho, siempre internacionales. Qu paradoja, quienes se dicen demcratas incumplen, son cmplices, y quienes cumplen con el Derecho a la paz son asesinados.

Si la colonizacin es condenada en la ONU; si la construccin de asentamientos coloniales en territorio ocupado es considerado en los Acuerdos de Ginebra como Crimen de guerra; si asesinar a cientos y miles de personas desarmadas es considerado en la Justicia Internacional como Genocidio; si los firmantes de todo lo que establece el derecho a defenderse y la obligacin de los dems a defender al agredido no cumplen con la Ley, nos quieren hacer pensar unos que somos afortunados porque no nos toca el lugar de las vctimas porque si nos tocase haran lo mismo con nosotros? No es para estar orgullosos de ser espaoles, europeos, occidentales bajo regmenes tan poco cumplidores de sus obligaciones, y tan dispuestos a matar lo que es declarado como principios ticos humanitarios.

Nos habamos quedado en el fusilamiento del nio de 4 aos, pero antes la tropa colonial sionazi haba asaltado una casa en la ciudad de Tulkarem, y al salir de ella encontraron en la acera de enfrente a un grupo que se haba parado a ver lo que hacan, y con la misma soltura de un criminal convencido los asaltantes dispararon matando a Muhammad Hosian Habali, un joven palestino discapacitado que no pudo escapar.

A la vez las tropas coloniales entraban en las Nablus, Qalquilya, Al-Jalazoun, Hebrn y Tubas, y la poblacin palestina les haca frente con piedras, no dispone de otras armas -ningn gobierno occidental mencionado ayuda a su autodefensa- y el ejrcito israel asesin a un joven en Hebrn y logr secuestrar a otros 20 jvenes en stas localidades. Conforme realizaban sus crmenes y secuestros en las ciudades mencionadas otro grupo militar sionista ocup el patio de la mezquita de la Cpula de la Roca, en Jerusaln, como una provocacin ms.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinacin de Asuntos Humanitarios ha hecho conocer que en los 13 das que van del 20 de noviembre al 3 de diciembre el ente israel ha atacado 11 veces a la poblacin Palestina, y que hasta esa fecha durante todo 2018 ha lanzado con proteccin militar a sus colonos contra los palestinos una media de 5 veces por semana. Adems el informe declara que se ha apropiado o ha destruido 33 edificios de Palestinos en Cisjordania para luego expulsar a los habitantes. Slo en el mes de noviembre las tropas de colonizacin han secuestrado 260 Palestinos, muchos de ellos menores; han causado 232 heridos; han fusilado en Gaza a 21, 14 en la Gran Marcha por el Retorno y 7 en bombardeos, adems en Cisjordania han fusilado a 3. En ste mes de noviembre, adems de todo eso, las tropas coloniales han atacado granjas y destruido casi centenar de olivos. Los crmenes del rgimen israel son diarios, entre los das 12, mircoles, y 13, jueves han fusilado a otros 5 Palestinos y han secuestrado y metido en prisiones a ms de 40, el castigo es continuo, y hay una explicacin: fusilan al los Palestinos y Palestina porque son una fuerza poltica, la presencia de la poblacin seala a rgimen ocupante, el pueblo Palestino resulta un agente poltico que interviene en el panorama mundial, del pueblo Palestino depende en gran medida la poltica del imperio. sta conexin nos dice la importancia que tiene el pueblo que se resiste a su colonizacin. Porque las cifras son fras y al poco desaparecen de la memoria, hay que acompaarlas de una explicacin sobre el origen y el propsito final que las integre. Hacer desaparecer a un pueblo que se resiste y a su historia, ya sabemos que es una labor criminal de quien la realiza y de quien colabora.

En los casos descritos ms arriba vemos que todo el despliegue militar obedeca al plan continuo de provocacin. Netanyahu, como todos los anteriores representantes del sionismo, necesita de la inestabilidad permanente, vase su instalacin: el ente israel se construye sobre el genocidio, la expulsin del Pueblo Palestino y la destruccin del testimonio que representa su cultura en todas sus formas, para instaurar mediante el terror cotidiano el nuevo modelo de sociedad basada en el racismo, la xenofobia, y la teologa por la que se atribuyen el ttulo de pueblo elegido por Dios, y la realizacin de tal propsito la apoyan en 60 leyes con las que anulan derechos al Pueblo Palestino, adems de coronarse con la Ley del Estado Nacin, ejemplo de nazismo que despus de la Alemania nazi el mundo entero haba condenado.

Tambin se aduean del concepto negociaciny falsifican la realidad, de potencia colonial que se sostiene de siempre en la monarqua imperial inglesa, el imperio estadounidense, pasando por la Alemania nazi, abandonando a los judos a cambio de su apoyo a la colonizacin de Palestina, y ms tarde en la corrupcin de gobiernos rabes y la colaboracin de los gobiernos europeos. Negociar? Palestina para el capital es un juego de dados trucados, por eso siempre parecen apostar, y lo que vemos es que siempre sale lo mismo: Palestina, el Pueblo Palestino, paga con su tierra y sus mrtires. Y el gran capital, imperialista y sionista piden que los palestinos jueguen otra vez: sintate y juega, tira los dados tu mismo. Quin los puede creer?





Ramn Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 das, Palestina. Crnicas de vida y Resistencia, Dietario de Crisis, Belver Yin en la perspectiva de gnero y Jess Ferrero, y Siete Novelas de la Memoria Histrica. Posfacios. Presidente de la Asociacin Europea de Cooperacin Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisin Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.

