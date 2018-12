Madrid, 07 diciembre de 2018

Seores Diario El Mundo

Francisco Rosell - Director

Saludos cordiales,

El cdigo deontolgico del periodista en Europa seala textualmente en su artculo 2 que El primer compromisoticodel periodista es el respeto a la verdad, para luego agregar en su artculo 13 lo siguiente: El compromiso con la bsqueda de la verdad llevar siempre al periodista a informar slo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, as como a no publicar material informativo falso, engaoso o deformado.

A tales efectos, el Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela, a travs de su Embajada en el Reino de Espaa, se ve en la penosa obligacin de recusar el artculo publicado el pasado 30 de noviembre de 2018 en el diario el Mundo bajo el titular Nicols Maduro presidente paria en 2019 firmado por Daniel Lozano corresponsal de ese diario en Caracas. Rechazamos de forma categrica dicho artculo ya que contiene afirmaciones distorsionadas, tendenciosas, inexactas, las cuales ameritan las siguientes precisiones y el consecuente sealamiento.

En este caso, el periodista oculta informacin y ofrece una visin sesgada que viola todo cdigo de estilo y buenas prcticas y que contradice la vocacin plural que afirma tener su peridico. Este tipo de contenidos, plagado de omisiones y desinformacin deliberada, responde ms a una campaa con fines polticos que al derecho de la opinin pblica espaola a estar debidamente informada con veracidad e imparcialidad.

En el trabajo avalado por el grupo Unidad Editorial, en su condicin de casa matriz del diario el Mundo se realiza un ejercicio netamente especulativo sobre la continuidad del sistema democrtico venezolano, al marcar el venidero 10 de enero de 2019, fecha en que iniciar un nuevo mandato presidencial Nicols Maduro por voluntad democrtica de nuestra sociedad, como un da D, que marcara un punto de inflexin entre Venezuela y la comunidad internacional.

El seor Lozano se hace eco exclusivo de posiciones pertenecientes a voceros polticos de la ultraderecha venezolana al emplearlas como actores validadores de una realidad social construida en laboratorios de la desinformacin, para justificar las descalificaciones y eptetos lanzados contra el pueblo y las autoridades legtimas de Venezuela.

Lejos del anlisis y ms all de la opinin, el texto de Lozano es una poco disimulada instigacin a la violencia a travs de la propaganda poltica. Datos tan elementales como la referencia a los ms de 6 millones de electores que depositaron su confianza en la oferta electoral del presidente Maduro el pasado 20 de mayo de 2018, son intencionalmente omitidos, en una deshonesta afrenta a la verdad.

El apoyo mostrado por las grandes mayoras sociales al Presidente Nicols Maduro, pese a circunstancias econmicas, derivadas de la persecucin y bloqueo financiero impuesto por la administracin Trump, y pese tambin a la condenable utilizacin de violencia callejera y terrorismo urbano por parte de factores opositores en 2014 y 2017, pone en evidencia el grado de madurez democrtica alcanzado por el pueblo de Venezuela.

El trabajo publicado en su diario, seor Rosell, no hace mencin a las afectaciones a la poblacin derivadas del bloqueo econmico y financiero y que impiden la adquisicin de medicinas y alimentos para el uso y consumo de todo del pueblo venezolano y que explican en buena medida el fenmeno migratorio venezolano.

Olvida el diario El Mundo que Naciones Unidas, en boca del relator Alfred de Zayas, ha afirmado que las sanciones aplicadas contra Venezuela son medidas equivalentes a crmenes de guerra ya que sus vctimas directas son la poblacin civil. Olvida tambin que el sistema financiero europeo se ha involucrado directamente en este bloqueo financiero; cabe citar, a modo de ejemplo, solamente los 1200 millones de euros secuestrados por la empresa Euroclear o las vergonzosas presiones al Banco de Inglaterra para que dificulte la repatriacin de 14 toneladas de oro pertenecientes a los venezolanos.

La afirmacin irresponsable y ligera de que el Presidente Maduro no cuenta con el respaldo de la sociedad, no slo falta a la verdad sino que se inscribe dentro de una campaa de guerra de desinformacin. Estas operaciones slo buscan dividir al pueblo y promover eventos violentos en Venezuela que justifiquen los planes de intervencin directa que amenazan a nuestro pas, incluyendo la opcin militar.

Tampoco es cierto que el Presidente Nicols Maduro no cuente con respaldo de la comunidad internacional a partir del 10 de enero. Es meritorio recordar que Venezuela cuenta con amplias alianzas estratgicas en todo el mundo, incluyendo las naciones econmicamente ms poderosas del planeta, como China, Rusia, India, y cuenta asimismo con el apoyo mayoritario de organizaciones como la Unin Africana, el Consejo de Cooperacin Islmicaana oom)omunidad de Estados del Caribe (es Latinoamericanas y Caribezuelas para justificar la samenzas de intervencui, el Movimiento de los no Alineados, el G77 ms China, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica (ALBA) y la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom), as como de la mayora de los pases pertenecientes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos (CELAC).

Venezuela ya no forma parte del patio trasero de los EEUU. Hemos diversificado nuestras relaciones econmicas y de solidaridad internacional desde la diplomacia de los pueblos. Defendemos una posicin de independencia y soberana respecto de cualquier espacio hegemnico internacional.

Esta condicin de libertad y autodeterminacin nos confiere la moral para sentenciar que el tratamiento procaz y vergonzoso dispensado hacia Venezuela constituye, por un lado, una campaa de desestabilizacin orquestada fuera de nuestro pas, y por otro lado, un recurso para desviar la atencin ciudadana hbilmente empleado por gobiernos cuyos indicadores sociales se encuentran en terapia intensiva, sin dejar de mencionar los elevados ndices de desaprobacin local.



En el artculo aqu cuestionado, en un tono propio de un teletn, su periodista vaticina que el supuesto desconocimiento del Presidente Nicols Maduro a partir del 10 de enero ser un momento clave para la oposicin.

Nos preguntamos Clave para qu?

Para volver a llamar a la violencia de calle?

Para intentar otro magnicidio?

Para que la Derecha venezolana, mimada de la prensa europea y espaola, contine su periplo turstico por Europa a expensas de los contribuyentes?

Pese a las interminables imprecisiones, en algo el periodista Lozano s acierta, al referir que el Gobierno Bolivariano se ha beneficiado en parte por la hecatombe que sacude a la oposicin. Esta hecatombe responde a la lapidacin del capital poltico obtenido en las elecciones legislativas del 06 de diciembre de 2015, en el que la oposicin se vio favorecida por el electorado.

El nico recurso que le queda a la derecha venezolana, es apalancarse en medios de comunicacin que incondicionalmente le otorgan una credibilidad que en Venezuela no poseen, y que los presentan ante el mundo como representantes del pueblo venezolano cuando su fracaso, a todas luces evidente, echa por tierra semejante engao.

Por lo antes expuesto, y en aras del periodismo responsable, la Embajada considera justo el reclamo a un derecho a rplica haciendo pblica esta carta, ya que consideramos que el artculo del seor Lozano atenta contra el derecho a la informacin veraz que tiene el pueblo espaol.

As mismo, aspiramos a que en lo sucesivo el diario El Mundo lleve a la prctica lo que afirma el Cdigo Deontolgico del Periodismo Europeo refrescado por nosotros al inicio de la presente misiva, anteponiendo a los intereses econmicos y polticos el derecho del pueblo espaol y europeo a estar debidamente informado sin menoscabo a la verdad y la tica.

Atentamente,

Mario Isea Bohrquez

Embajador