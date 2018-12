Existe un plan para despoblar los campos de refugiados palestinos en Lbano?

The Palestine Chronicle

Un misterioso vdeo en el que aparece la foto de un tal Hajj Jamal Ghalaini y se escucha una oracin como acompaamiento aparece de vez en cuando en Facebook. La voz pertenece a un supuesto jeque religioso que reza por el bienestar del hombre de la foto por salvar a los jvenes refugiados palestinos de Lbano facilitndoles el viaje a Europa.

Este vdeo haba sido simplemente otra extraa entrada de las redes sociales si no fuera porque Ghalaini es una persona real cuyo nombre es recurrente en la actual tragedia de los refugiados palestinos en Lbano. Muchas personas han atribuido el haber logrado escapar del pas a esta persona que, afirman agradecidos, ha hecho que el viaje a Europa sea mucho ms barato que el de los dems traficantes de seres humanos desesperados.

Sabemos poco de Ghalaini, excepto que parece operar abiertamente, sin que ello provoque repercusiones legales por parte de las autoridades libanesas o la Organizacin para la Liberacin de Palestina (OLP), que es quien supuestamente se ocupa de los refugiados palestinos en Lbano.

Est pasando algo muy extrao.

El problema de los refugiados palestinos, fundamental para la lucha nacional palestina, volvi a estar en primer plano inmediatamente despus de que el gobierno Trump de Estados Unidos empezara a promover su Acuerdo del Siglo.

Aunque el plan de Trump todava no ha sido revel ado completamente, los primeros indicios sugieren que pretende que Jerusaln se quede completamente fuera de cualquier discusin o acuerdo futuro entre Israel y la Autoridad Palestina. El traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusaln y la afirmacin hecha por Trump de que Jerusaln est fuera de la mesa [de negociacin] confirman esta suposicin.

Otro componente del acuerdo de Trump es resolver el problema de los refugiados palestinos sin repatriarlos y sin respetar el derecho internacional, especialmente la Resolucin 194 de las Naciones Unidas que pide el derecho al r et orno tanto de los refugiados palestinos que fueron expulsados de sus hogares en la Palestina histrica en 1948 como de sus descendientes.

Muchos reportajes de la prensa han estado hablando de un elaborado plan estadounidense para rebajar el estatus de los refugiados, cuestionar las cifras de la ONU que indican su cantidad real y quitar a la UNRWA, la agencia de la ONU responsable del bienestar de los refugiados palestinos, los fondos que tan desesperadamente necesita.

Lbano ha sido una plataforma fundamental para la actual campaa contra los refugiados palestinos, particularmente porque la poblacin refugiada en este pas es cuantitativamente importante y es ms urgente solucionar su difcil situacin . De hecho, parece que hay un plan activo en el que estn implicadas diferentes partes para privar a la poblacin palestina de Lbano de su estatus de refugiada y burlar el derecho al retorno.

Para algunas personas esto puede parecer una ilusin, entre otras cosas porque este derecho es inalienable y, por lo tanto, no negociable. Sin embargo, es obvio que si no hay refugiados que exijan su legtimo derecho colectivamente el problema podra pasar fcilmente de ser una reivindicacin urgente y tangible a convertirse un deseo sentimental imposible de realizar. Por eso las despoblacin de los campos de refugiados de Lbano, que se est produciendo a un ritmo alarmante, debera preocupar a los palestinos ms que ningn otro problema actual.

Habl con Samaa Abu Sharar, una activista palestina en Lbano y directora de Majed Abu Sharar Media Foundation . Me dijo que el tema de conversacin entre los refugiados haba cambiado en los ltimos aos. Mientras que antes prcticamente todo el mundo, desde los jvenes a las personas mayores, hablaba de su deseo de retornar a Palestina un da, actualmente la mayora, especialmente los jvenes, solo habla de un deseo: ir a cualquier otro pas que los acepte.

Es sabido que en comparacin con otras poblaciones de refugiados en Oriente Prximo los refugiados palestinos en Lbano estn margina dos y reciben un mal trato. Se les niegan los ms elementales derechos humanos de los que disfrutan los ciudadanos libaneses y otros residentes extranjeros en Lbano, e incluso se les niegan los derechos que se les reconocen a los refugiados segn convenciones internacionales, como el derecho al trabajo, ya que se les impide ejercer 72 profesiones diferentes.

Aparentemente dejados en una situacin desesperada, con una vida de abandono y completa miseria en los 12 campos de refugiados registrados por la ONU y varios lugares de reunin no oficiales en todo Lbano, los refugiados palestinos se han esforzado durante muchos por mejorar su situacin alentados por el sueo de volver algn da a su patria.

Sin embargo, los refugiados y su Derecho al Retorno ya no son una prioridad para los dirigentes palestinos. De hecho, ese ha sido el caso durante casi dos dcadas y la situacin ha empeorado ahora. Desde que empez la guerra de Siria en 2011 decenas de miles de refugiados ms han desbordado los campos, que carecan ya de los servicios ms bsicos. Su miseria aument an ms cuando la UNRWA, bajo la fuerte presin estadounidense y el recorte de fondos, se vio obligada a cancelar o reducir muchos de sus servicios fundamentales de los que dependen los refugiados.

Un censo, el primero de ese tipo, que la Administracin Central de Estadstica de Lbano junto con la Oficina Central Palestina de Estadstica llev a cabo en un momento cuestionable el pasado mes de diciembre concluy que la cantidad de refugiados palestinos en Lbano asciende a solo 175.000 personas. El momento en el que se hizo el censo es interesante porque se llev a cabo cuando el que el gobierno estadounidense estaba deseando reduc ir la cifra oficial de refugiados palestinos anticipndose a cualquier acuerdo futuro entre la Autoridad Palestina e Israel. Sin embargo, segn las estadsticas de la U NRWA , solo en Lbano hay ms de 450.000 refugiados palestinos registrados en la Agencia.

Es innegable que ha aumentado de la cantidad de refugiados palestinos que desean abandonar Lbano. Algunos los han logrado, solo para encontrarse luchando contra el estigma del estatus de refugiado en Europa. Como era de esperar, algunos han vuelto.

Est claro que hay personas que estn deseando liberar a Lbano de su poblacin palestina y de ah que oficialmente se ignore a personas como Ghalaini y sus redes de trfico de seres humanos.

Hay ms de una red organizada que facilita la migracin de palestinos a unos precios que han bajado recientemente para hacerlo ms accesible a ms cantidad de personas, me dijo Abu Sharar. La conclusin a la que ahora llegan muchos de estos jvenes refugiados, mujeres y hombres, es que no hay futuro para ellos en Lbano.

Este no es el final feliz y triunfante que han esperado, y por el que han luchado, generaciones de refugiados palestinos en Lbano durante aos.

Ignorar la miserable situacin de los refugiados palestinos en el Lbano est costando ahora un precio muy alto. El hecho de relegar su difcil situacin a las negociaciones sobre el estatuto final, una quimera que nunca se materializ, lleva en estos momentos a una crisis que tiene dos caras: est empeorando el sufrimiento de cientos de miles de personas y estamos siendo testigos de la destruccin sistemtica de uno de los principales pilares de la lucha palestina: el inalienable derecho de retorno de los refugiados.

Ramzy Baroud es periodista, escritor y director de la pgina web Palestine Chronicle. Su prximo libro es The Last Earth: A Palestinian Story (Pluto Press, Londres). Baroud es doctor en Estudios Palestinos por la Universidad de Exeter y es profesor no residente en el Centro Orfalea para Estudios Globales e Internacionales de la Universidad de California Santa Barbara. Su pgina web es www.ramzybaroud.net .





Fuente: http://www.palestinechronicle.com/is-there-a-plot-to-depopulate-palestinian-refugee-camps-in-lebanon/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.