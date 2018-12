Entrevista a Catherine Horel, directora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas, sobre las movilizaciones en Hungra

"El pueblo hngaro ya no se deja engaar por la poltica de Orban"

Le Soir

Nacida a partir de la adopcin de una reforma laboral muy controvertida, la contestacin crece. El movimiento quiere frenar la iniciativa gubernamental en los medios de comunicacin. Para la especialista Catherine Horel, en Hungra pitan el final del descanso.

Una semana de protestas y una revuelta que no acaba de cuajar. El anuncio de la adopcin, el ltimo mircoles, de una ley que flexibiliza la legislacin laboral cristaliz en el descontento de una parte de la opinin pblica contra el gobierno conservador de Viktor Orban. Que ha continuado desde entonces con manifestaciones cotidianas.

La nueva legislacin eleva a 400 el nmero de horas extraordinarias que el empresariado puede pedir a su personal hngaro asalariado cada ao. Es decir, el equivalente a dos meses de trabajo. Un volumen juzgado como exorbitante por la oposicin y los sindicatos, que denuncian la creacin de un derecho a la esclavitud.

Al descontento suscitado por esta ley ha venido a sumarse un nuevo desafo este lunes: que la televisin pblica se ha inclinado a favor del poder. Considerada como un punto neurlgico del rgimen de Orban, la MTVA ha sido acusada de estar controlada por el partido Fidesz del primer ministro hngaro.

Hecho indito desde la vuelta al poder de Orban en 2010, la oposicin de izquierdas, liberal y de extrema derecha, desfilaron bajo la misma pancarta el domingo y continuaron haciendo un frente comn el lunes.

Un abanico contestatario muy variado y manifestantes que no se corresponden con el perfil tpico segn Catherine Horel, especialista en Europa Central contempornea y directora de investigacin en el CNRS [Consejo nacional de investigaciones cientficas]. Como destaca ella:

De un puado de irreductibles, el movimiento de protesta ha pasado a 15.000 manifestantes el domingo 16 de diciembre... y no parece que vaya a debilitarse.

Incluso parece adquirir mayor amplitud. Evidentemente hay que ser prudentes, las protestas estn muy concentradas en la capital. Es complicado tener noticias de lo que ocurre en provincias, el pluralismo meditico se ha convertido en una ilusin; no en vano, la televisin pblica est en el punto de mira [de las movilizaciones]. Es normal que en un pas tan centralizado como Hungra la capital marque el tono, pero mientras en provincias no se mueva nada el movimiento quedar circunscrito a Budapest y ser menos importante.

En cualquier caso, es interesante que el abanico de las protestas se ample: va de la extrema izquierda a la extrema derecha pasando por encima del partido gubernamental. El Jobbik (Movimiento para una Hungra mejor, ultranacionalista, racista y antisemita) no ha sido excluido. Viendo llegar a la extrema derecha organizada, se podra imaginar que se trataba de una contramanifestacin antifascista, pero no fue el caso. Hay un plantel muy amplio en las manifestaciones; por primera vez, menos jvenes estudiantes urbanos y mucha ms gente de todas las edades, ms modesta, es decir, muy modesta. Esto se explica fcilmente: la ley contra la que se protesta afecta al trabajo y a todas las personas de Hungra, no solo a las concienciadas polticamente.

- P. Asistimos al nacimiento de un movimiento ciudadano capaz de sacudir el poder actual?

- C. H. Digamos que todo ha partido de la base, de un movimiento muy ciudadano al que han unido todos los partidos de la oposicin y los movimientos alternativos que existen en Hungra desde hace dos o tres aos, como Dialogue, Momentum. Es extremadamente amplio y es ah donde reside la fuerza de un movimiento que aspira a desequilibrar a Orban. Puede que esta unin se posicione contra el Primer Ministro; este se dar cuenta de que no puede permitirse todo. Actualmente, Orban quiere imponer su posicin de fuerza; cree que todo le est permitido. Por ello, que la ciudadana pite el final del partido es bastante saludable. Si las protestas desembocan en un verdadero movimiento ciudadano, asistiremos a un episodio importante en Hungra. La cuestin ahora es saber si la revuelta seguir durante las fiestas y si continuar en benefico de la preparacin de las elecciones europeas.

- P. Despus de siete das las reivindicaciones se han multiplicado, ya no se habla solamente de la legislacin de las horas extraordinarias.

- C. H. Exacto. La ausencia de pluralismo meditico ha hecho a la gente salir a la calle. Porque si la juventud urbana puede informarse correctamente a travs de las redes, otras personas, especialmente en provincias, gente quizs de ms edad, no tienen el reflejo de ir a buscar una informacin alternativa y se queda encerrada en las cadenas y peridicos pblicas que bloquean el pluralismo y que pretenden que los medios alternativos intoxican y alimentan las teoras del complot. Es suficiente ver la forma en la que la televisin publica cubre las manifestaciones. Bien informa poco, bien las desfigura de forma caricaturesca, anunciando que la ciudadana est manipulada, por ejemplo, por George Soros, la Unin Europea, Occidente...

A travs de esta reforma laboral, es toda la poltica de Orban la que enfada a la gente. Hay una incoherencia total en la poltica del gobierno. La ley anima a la gente a trabajar ms, el paro es muy bajo, Hungra est en recesin demogrfica... hay que hacer entrar mano de obra. En otras palabras, emigrantes.

Orban lo sabe, est rodeado de suficientes empresarios y de oligarcas para ser consciente de ello. Pero al haber hecho campaa contra las personas migrantes, no puede dar marcha atrs. Estas manifestaciones muestran tambin que la poblacin hngara no es tonta; piden al gobierno ampliar la contratacin en lugar de imponer un derecho a la esclavitud.

- P. Viktor Orban debe temer por su popularidad?

- C. H. Este movimiento puede afectar a un electorado que en en el fondo no es orbanfilo, es decir, el personaje irrita a la derecha clsica. Pero no hay que equivocarse, Orban est an en una posicin muy segura.





Entrevista publicada en Le Soir el 19/12, reproducida con la autorizacin del editor en Lencontre

https://plus.lesoir.be/196345/article/2018-12-18/les-hongrois-ne-sont-plus-dupes-de-la-politique-dorban