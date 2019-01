Las incertidumbres econmicas de 2019

Ralentizacin esa es la palabra que ms se ha escuchado los ltimos meses del ao. 2019 no se presenta con el optimismo con el que recibimos el 2018 y los mercados empiezan a inquietarse, los organismos internacionales avisan de los riesgos que puede conllevar una crisis cuando la anterior no se ha acabado de superar y la desigualdad campa a sus anchas. Son tan grandes los riesgos como los pintan? En qu situacin est la economa mundial?

NUEVA CRISIS A LA VISTA?

Salvo honrosas excepciones, nadie vio venir la crisis de 2008. Esta vez, por el contrario, parece que nadie, ni a diestra ni a siniestra, quiere quedarse sin anunciar la siguiente recesin. Pero la economa nunca fue una ciencia que sirviera para predecir el futuro y los intentos por poner una fecha y una magnitud al prximo bajn en el ciclo suelen quedar en agua de borrajas. El problema en la anterior ocasin fue que el mainstream econmico, con la Gran Moderacin de Ben Bernanke o el market know better de Alan Greenspan, comenz a pensar que las grandes crisis ya no eran posibles o que al menos ya no iban a ser de gran intensidad. Por razones obvias, ya nadie piensa as.





GUERRA COMERCIAL, GUERRA TECNOLGICA

Sin duda, el tema econmico del ao ha sido la nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China. El valor de los aranceles impuestos a China asciende a 250.000 millones de dlares y esta ha respondido con medidas equivalentes. Pareca un captulo ms de la lucha por la hegemona tecnolgica entre ambas potencias, ya que no era la primera vez que un presidente estadounidense tomaba medidas as, pero Donald Trump parece dispuesto finalmente a que llegue la sangre al ro. O no?

En la pasada reunin del G20 en Argentina, Trump y Xi Jinping acordaron una tregua de 90 das para negociar un pacto con medidas concretas para la mejora de las relaciones comerciales entre ambos pases. Sin embargo, no se trata de la primera tregua de estas caractersticas y la anterior se fue al traste por algo que no ha cambiado: el voltil comportamiento del presidente norteamericano.

BANCOS CENTRALES, HAY MARGEN DE MANIOBRA?

Es bien sabido que, desde 2008, los bancos centrales de todo el mundo han dopado la economa mundial para sostener bancos y con ellos el sistema financiero al completo, a pesar del aumento flagrante de la desigualdad. A duras penas, intentan volver ahora a una poltica

monetaria normal que pueda servir en tiempos de crisis.

La Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense, lleva ya dos aos subiendo cuarto de punto a cuarto de punto los tipos de inters, algo que ha acabado disgustando tambin a Trump. En la ltima reunin la Fed, con Jerome Powell a la cabeza, decidi subir de nuevo los tipos a pesar de las presiones tuiteras del Trump, quien se dedica a aprobar medidas expansivas en favor de las clases altas, y del nerviosismo de los mercados que recibieron la medida con disgusto. Powell anunci nuevas subidas para el 2019, pero no quiso ser muy tajante con el nmero y parece que no sern tantas como las inicialmente planeadas, a la espera del comportamiento de la economa y del propio presidente de la Casa Blanca.

Las quinielas sobre el relevo de Draghi en el BCE apuntan al irlands Philip Lane y al finlands Erkki Liikanen como sustitutos, pero sobrevuela la candidatura alemana del halcn Jens Weidmann, un hombre lleno de prejuicios sobre los pases del sur

Por su parte, el Banco Central Europeo acaba de empezar la retirada del programa de estmulos conocido como Quantitative Easing (QE), lo que no significa que Mario Draghi haya anunciado en realidad su final: aunque no se vayan a comprar nuevos bonos de deuda pblica, se reinvertirn los fondos obtenidos y el QE seguir activo por lo menos todo el ao que viene. La poltica de tipos de inters tambin va con retraso en relacin con la aplicada al otro lado del Atlntico lo que, al margen de que se deba al propio ciclo europeo, entraa ciertos peligros, ya que la prxima recesin puede llegar cuando los tipos europeos no hayan alcanzado niveles cercanos a los normales.

Para colmo, a todas estas dudas en la poltica monetaria europea se aade la incertidumbre sobre el relevo de Draghi en octubre de 2019. Las quinielas actuales apuntan al irlands Philip Lane y al finlands Erkki Liikanen como posibles sustitutos, pero sobrevuela la candidatura alemana del halcn Jens Weidmann, un hombre lleno de prejuicios sobre los pases del sur.

LOS MIL FANTASMAS EUROPEOS

Todo son miedos en el panorama poltico europeo. La ultraderecha florece por todas partes y el malestar por la globalizacin tambin se transforma en protestas como la de los chalecos amarillos y las que propiciaron el Brexit. El mbito econmico es subsidiario de la atona y falta de fuelle en el impulso de una Unin Europea que no parece convencer ms que a ciertos burcratas en Bruselas.

Las Bolsas acaban 2018 pasando bruscamente del rojo al verde y con evidente nerviosismo. Despus de aos de largas subidas, los dos ltimos meses del ao muestran lo que podra ser un cambio de tendencia premonitorio

Durante todo el ao 2018 se han propuesto innumerables medidas para el desarrollo de la Unin y de la arquitectura de la zona euro. Prcticamente todas han naufragado por la total falta de acuerdo. En las reuniones de diciembre, los lderes de la Unin, con mucho sudor y largas negociaciones, han aprobado finalmente el embrin del esperado brazo fiscal de la zona euro: un presupuesto propio. Este deber estar listo en junio de 2019 pero sus recursos no sern un desahogo ante posibles turbulencias: no podrn emplearse en polticas estabilizadoras, porque han sido vetadas por los pases del norte liderados por Holanda, quienes proponen que los fondos sean para ms de lo mismo, la receta fracasada de competitividad y convergencia.

Por su parte, el drama del Brexit no parece tener fin y semana tras semana se suceden los actos de lo que parece que acabar siendo una tragedia. Ni los ms cnicos podrn negar que lo que parece ms probable, un Brexit sin acuerdo, traer consecuencias negativas para el panorama europeo. Lo nico cierto, aunque sea por el momento, es que el 29 de marzo Reino Unido saldr de la UE.

CRIPTOS POR LOS SUELOS, PETRLEO AL ALZA

Las Bolsas acaban 2018 pasando bruscamente del rojo al verde y con evidente nerviosismo. Despus de aos de largas subidas, los dos ltimos meses del ao muestran lo que podra ser un cambio de tendencia premonitorio. La cuestin es dnde se habrn acumulado en esta ocasin los excesos de un sistema financiero que produjo la ltima crisis y al que no se le ha puesto lmite alguno.

Hace 12 meses el mundo andaba alucinado con las criptomonedas y no invertir en bitcoin pareca como alquilar durante la burbuja inmobiliaria espaola, cosa de tontos. Desde entonces, bitcoin ha cado un 75% y ethereum ms de un 90%, por mencionar algunas, confirmando que no eran ms que activos financieros en una burbuja que ya ha explotado. Volvern a subir en 2019? Nadie lo sabe pero Estados como Suecia ya flirtean con emitir su propia criptomoneda, lo que desactivara mucho del potencial especulativo de las criptomonedas privadas.

Uno de los elementos ms importantes de la economa mundial sigue siendo el petrleo que, tras una fuerte subida este ao, vuelve a mnimos. Sin embargo, no hay lugar para confiarse: Arabia Saud necesita subir los precios, a pesar de las reticencias de Trump, por lo que la OPEP buscar limitar la produccin para una subida que se da por segura tras aos de precios bajos.

ESPAA, MS DE LO MISMO

Uno de los temas que coparn la prensa econmica en nuestro pas en 2019 ser el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, donde no solo polticos y responsables del banco pueden salir condenados, sino que el propio Banco de Espaa y la auditora Deloitte solo pueden salir mal parados. Tambin la nueva ley hipotecaria llenar titulares y es muy probable que se quede muy corta despus de una mala praxis bancaria que conllev un rescate enorme y miles de desahucios.

De los riesgos que enfrenta la economa espaola, uno de los ms alarmantes es el nivel de deuda pblica, que marc un nuevo rcord en el ltimo dato disponible (septiembre) y que, para disgusto de la ministra Nadia Calvio, volvi a subir la ratio deuda/PIB. Este ltimo elemento hace ms frgil la economa ante el mencionado fin del QE. Por su parte, el selectivo espaol Ibex 35 ha tenido un ao que contina la tendencia negativa que arranc en 2017 y acumula fuertes prdidas que acentan la debilidad de la economa espaola, ya que la bolsa responder bruscamente a cambios polticos y econmicos.

No ser tan relevante en titulares y agenda poltica pero la precariedad y la desigualdad son ya estructurales en Espaa que, lejos de mejorar los datos con el aumento del PIB de los ltimos aos, marca continuos rcords en trabajadores pobres y pobreza infantil. Por esta razn el riesgo de recesin econmica es especialmente delicado para una poblacin que ha soportado duros aos de recortes sociales y la prctica desaparicin de polticas redistributivas.

